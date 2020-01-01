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Silicon
(W)alley
Приехать и остаться.
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<< О ПРОЕКТЕ << О ПРОЕКТЕ << О ПРОЕКТЕ 
Мы в Rusbase верим, что любой может взять и изменить свою жизнь – и необязательно ждать волшебного пинка. Истории героинь Silicon (W)alley это подтверждают. Мы приготовили 30 историй о девушках, которые взяли жизнь в свои руки, много работали, нашли призвание и счастье.
Они создают технологические бизнесы и снимают кино, продают собственные компании за миллиарды долларов и учат детей русскому языку, строят карьеру в корпорациях, поднимают инвестиции и пекут хлеб…
Если Sillicon (W)alley сподвигнет вас сделать хотя бы один шаг на пути к мечте – значит, наша команда потрудилась не зря.
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Над проектом работали
Мария Подлеснова,
Ксения Чабаненко,
Элина Кириллова,
Екатерина Гаранина,
Евгения Хрисанфова
© Rusbase, 2020
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