Мы в Rusbase верим, что любой может взять и изменить свою жизнь – и необязательно ждать волшебного пинка. Истории героинь Silicon (W)alley это подтверждают. Мы приготовили 30 историй о девушках, которые взяли жизнь в свои руки, много работали, нашли призвание и счастье.

Они создают технологические бизнесы и снимают кино, продают собственные компании за миллиарды долларов и учат детей русскому языку, строят карьеру в корпорациях, поднимают инвестиции и пекут хлеб…

Если Sillicon (W)alley сподвигнет вас сделать хотя бы один шаг на пути к мечте – значит, наша команда потрудилась не зря.