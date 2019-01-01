Начните развивать свой бизнес с ВТБ!
Воспользуйтесь пакетом услуг «На старте». Он поможет избежать переплат и сэкономить на обслуживании в первый год работы.
Также вы можете воспользоваться предложениями партнеров банка. Например, получить скидку на покупку онлайн-кассы, бюджет на продвижение в социальных сетях, месяц бесплатного размещения вакансий и другие. Это отличная возможность инвестировать сэкономленные деньги в развитие бизнеса.
Действуйте с нами, а мы поможем делом!
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открытие расчетного счета
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платежи клиентам ВТБ
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