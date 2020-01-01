Рейтинг предпринимателей в области BioTech подтверждает: ситуация с этой отраслью в России непростая, а различные направления биотехнологий развиваются непропорционально. Во многом это обусловлено спецификой сектора и его зависимостью от государственной поддержки и крупных компаний.
При составлении рейтинга анализировались финансовые показатели компаний, чья деятельность основана на биотехнологиях в разных сферах экономики: сельское хозяйство, пищевые технологии, медицина и реабилитация, промышленность.
Цель рейтинга — показать, как развивается именно молодой бизнес, поэтому рассматривались компании не старше 10 лет. Подробнее о методике составления рейтинга см. здесь. Мнения игроков о рынке BioTech в России — здесь.
Андрей Перфильев
Atlas Biomed Group
360 млн
Atlas Biomed Group была основана Сергеем Мусиенко, Андреем Перфильевым, Артемом Руди и др. Ее основной продукт — генетический тест — создавался по образцу американского стартапа 23andMe экс-жены создателя Google Сергея Брина Энн Воджицки и ее соратницы Линды Эви.
В 2016 году Atlas купил 50% компании «Кномикс», которая занимается исследованием микробиоты кишечника. Компания вышла на рынок Европы, и в 2017 году ее головной офис был переведен в Великобританию. Atlas Biomed Group также включает в себя отдельную компанию в области онкогенетики Atlas Oncology Diagnostic.
Андрей Перфильев по профессии врач-эндокринолог, закончил РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Известно, что он также является одним из основателей социальной сети для врачей «Доктор на работе». Его партнер Сергей Мусиенко (CEO Atlas Biomed) — выпускник МФТИ, МГИМО и научного центра Singularity University в Кремниевой долине.
Рустам Рамазанов
«Бионоватик»
352,6 млн
«Органик парк» — центральное юрлицо группы компаний «Бионоватик», компания специализируется на разработке, производстве и внедрении биологических средств защиты растений. Фирма была создана в Казани в 2012 году Рустамом Рамазановым, бывшим совладельцем нефтесервисной ГК «Миррико», и Игорем Давлетбаевым. Предприниматели привлекли на развитие бизнеса в сумме около 800 млн рублей от различных финансовых структур, в том числе банков и лизинговых компаний.
В феврале 2017 года руководители «Органик Парк» рассказали о завершении строительства в Адыгее биологической фабрики стоимостью 40 млн рублей. На предприятии разводят энтомофагов — насекомых, которые выступают природными врагами вредителей растений.
Группа компаний «Бионоватик»: «Самое сложное было — сформировать дистрибьюторскую сеть с хорошей платежной дисциплиной и преодолеть негативное отношение фермера к биопрепаратам, сформированное низкокачественными продуктами конкурентов и пиаром со стороны химических пестицидных компаний. Реальных конкурентов в производстве биопрепаратов по мощностям и качеству продуктов у нас пока нет. Мы конкурируем с химическими пестицидными компаниями: Bayer, Syngenta, BASF и др. В будущем мы видим себя лидером российского рынка с долей в 40%».
Алекс Жаворонков
Insilico Medicine
250 млн *
Александр Жаворонков, международный ученый, автор научных книг и более чем сотни публикаций, основал Insilico Medicine в 2012 году. В основе — технология создания новых молекул с заданными свойствами, предназначенных для воздействия на определенные биологические мишени, связанные с конкретными заболеваниями (включая коронавирус).
В общей сложности компания привлекла почти $60 млн инвестиций, в том числе, — около 90 млн рублей от Фонда «Сколково». Как говорится на сайте фонда, «сотрудники ООО Инсилико являются первопроходцами в области приложения алгоритмов глубокого обучения к биомедицинским данным в России» (пунктуация сохранена). В 2019 году Insilico Medicine получила $37 млн от китайской Qiming Venture Partners и подписала сделку по двум программам разработки лекарств с Jiangsu Chia Tai Fenghai Pharmaceutical (CTFH) стоимостью до $200 млн. Штаб квартира Insilico Medicine находится в Гонконге.
Александр Жаворонков известен также своими изысканиями в области проблемы старения. В 2015 году он заключил пари с Дмитрием Каминским, старшим партнером гонконгского венчурного фонда Deep Knowledge Ventures, которое вступает в силу, когда обоим участникам спора исполнится 100 лет. Тому, кто переживет своего соперника, достанется $1 млн в акциях Insilico Medicine.
Марина Домрачева
3DSmile
250 млн *
Выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Марина Домрачева начинала с разработки вакцин, а в 2013 году узнала о технологии изготовления кап с помощью 3D-печати. В 2014 она основала 3D Smile, освоив лечение патологии прикуса за три месяца. Уже в 2015 году компания расплатились за второй 3D-принтер, а ее производство было загружено на полную мощность. Позже к компании присоседились Людмила Яшкова и Федор Аптекарев, один из основателей «Здравпринта». В 3D Smile работает 52 человека.
Марина Домрачева: «Когда мы пришли на рынок в 2014 году, стандартом лечения были брекеты, а «пластмасска» считалась применимой только для легких случаев. Мы растили рынок кап, убеждали врачей, что 3D Smile может выравнивать зубы любой сложности, даже больше, чем брекеты. В будущем у нас есть все возможности стать лидером рынка. 3D Smile — единственная компания на рынке, которая моделирует движение корней в кости (за счет нашего AI-софта), что позволяет предотвратить невозможные анатомические движения, то есть в два раза повышает эффективность и на 30% сокращает сроки лечения».
Ольга Логиновская
Flex Databases
200,2 млн
Ольга Логиновская работает в сфере клинических исследований с 1989 года. Она начала свою карьеру в международном исследовательском центре Evidence CPR (сейчас — WCT East Europe), в 2005 году заняла там пост вице-президента по операциям, а в 2009 году перешла на позицию глобального директора по тренингам и управлению качества WCT.
В 2011 год вместе с партнерами основала Flex Databases, профиль которой — разработка ПО для клинических исследований. С тех пор состав совладельцев компании не менялся: Ольге Логиновской, занимающей пост CEO, принадлежит 20%, 51% — Сергею Смирнову, 20% — Тимуру Галимову и 9% — Александру Кононову. Основной операционный офис Flex Databases находится в Петербурге, плюс есть подразделения в Принстоне, Лозанне, Нанкине (Китай) и Праге. В компании 80 сотрудников.
Ольга также является ассистентом кафедры клинической фармакологии и доказательной медицины в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.
Евгения Михальчук, директор по развитию бизнеса Flex Databases: «Главное наше достижение — разработка программного обеспечения, не имеющего аналогов на российском рынке. Сложнее всего было выходить на западные и китайский рынки, в том числе сделать так, чтобы система соответствовала всем международным регуляциям, включая китайский CDE. В будущем мы планируем занять место в топ-5 платформ для автоматизации клинических исследований в мире и продолжать сохранять позицию абсолютного лидера на российском рынке».
Выручка компании переведена из долларов в рубли.
Валерий Ильинский
Genotek
200 млн *
Компания Genotek была основана в 2010 году выпускниками МГУ им. М. В. Ломоносова Валерием Ильинским, Артемом Елмуратовым и Кириллом Петренко. Фирма оказывает услуги в сфере персональной и медицинской генетики, выполняя ДНК-тесты в Москве. Сейчас в штате компании 65 сотрудников. За последние несколько лет Genotek привлекла $4,5 млн. Известно, что центр получил $500 тыс. от RuStarsVentures и частных инвесторов, $2 млн — от пула с участием экс-руководителя администрации президента России Александра Волошина и гендиректора «Русагро» Максима Басова и еще $1 млн — от отечественного производителя лекарств «Фармстандарт».
Валерий Ильинский: «Наиболее сложная задача для компании — формировать российский рынок через обучение и популяризацию заботы о здоровье и изучения своего происхождения. Мы считаем, что главное достижение Genotek — генетические тесты в России сейчас набирают популярность, количество наших клиентов в 2019 году утроилось, аналогичных показателей мы ожидаем и по результатам 2020 года».
Иван Соколов
«Энтопротек»
190 млн *
«Энтопротек», основанный Иваном Соколовым и Александром Бастраковым, занимается переработкой органических отходов с помощью насекомых (мух), производя из личинок муку для корма животных, энтомологический жир, используемый в косметике и фармацевтике, а также удобрение зоогумус. У компании есть собственное производство в Пензенской области по переработке 15 тонн ППО (продовольственные потери и отходы) в сутки, для создания которого «Энтопротек» привлекала инвестиции в размере $10 млн. По данным европейской организации IPIFF (International Platform of Insects for Food and Feed), «Энтопротек» входит в топ-10 в мире по объему переработки ППО. Из мировых компаний его конкурентами являются AgriProtein, Protix и Enterra.
Иван Соколов: «Главное наше достижение — это команда, которая смогла впервые в России разработать и реализовать промышленную технологию по переработке органических отходов с получением кормового, энтомологического белка. Технология прошла все этапы лицензирования. Мы планируем существенно подняться в топ-10. В планах до 2024 года — открытие 7 заводов, и только трех из них — на территории РФ, при этом рассчитываем на показатель EBITDA Margin % — 34%. На реализацию этих планов в значительной мере повлияет наш R&D-центр в Израиле, куда мы переносим большую часть проводимых исследований».
Екатерина Березий
«Экзоатлет»
130 млн *
Работа над проектом «ЭкзоАтлета» началась в 2011 году, когда МЧС заказала у лаборатории Института механики МГУ прототип экзоскелета для спасателей. Тогда разработкой занялись Елена Письменная, Екатерина Березий и Михаил Крундышев. В 2013 году команда также начала работу над медицинской версией «ЭкзоАтлета» для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями, а в апреле 2019 года представила первый прототип промышленного экзоскелета на форуме Skolkovo Robotics.
По различным оценкам, общий объем инвестиций в проект может достигать «нескольких сотен миллионов рублей». Только фонд Сколково вложил в его развитие более 50 млн рублей. Также известно, что компания привлекла средства от биофонда «РВК» и бизнес-ангелов Андрея Пастухова и Сергея Лагутина. В 2018 году «ЭкзоАтлет» подписал соглашение о сотрудничестве с корейской компанией Cosmo and Company.
Суммарно в российских и зарубежных офисах «ЭкзоАтлета» работают около 80 человек.
Дмитрий Шаров
«Дата Матрикс»
86 млн
С 2014 года петербургская фирма Data Matrix (ООО «Дата МАТРИКС») разрабатывает SaaS-продукты для проведения клинических исследований лекарств и оказывает услуги по обработке данных. Компанию основал Дмитрий Шаров — сейчас предпринимателю принадлежит только часть активов, остальные распределены между фондами ФРИИ и Primer Capital, которые в сумме инвестировали в бизнес 106,6 млн рублей.
В 2019 году году владельцы компании подписали соглашение о партнерстве на эксклюзивных условиях с контрактно-исследовательской организацией в Южной Корее и вышли на рынок Азии, а также запустили первые проекты с использованием решений Data Matrix в США и Европе. В прошлом году выручка компании составила 86 млн рублей.
Дмитрий Шаров, основатель Data Matrix: «Наши планы — активно масштабировать продукт, в том числе и за счет выхода на зарубежные рынки. В 2021 году мы планируем достигнуть точки безубыточности, в 2022 году более половины нашей выручки должно приходить с зарубежного рынка. Все эти цели нам кажется реальными. Сейчас компания активно работает по росту продаж за рубежом, усиливается команда business development, открываются зарубежные представительства».
Антон Аксенов
Basis Genomic Group
43,6 млн
Медицинская компания Basis Genomic Group занимается анализом генетики человека. Ее основным продуктом стали авторские генетические панели, которые позволяют оценить риск возникновения различных заболеваний. В 2016 году фирму основали Антон Аксенов, ООО «МБС — Технология» и Михаил Лосев — с тех пор состав учредителей не менялся.
Сейчас Basis Genomic Group работает с более чем 500 различными медицинскими специалистами и рассчитывает стать крупнейшим оператором B2B-генетики в России. Также компания реализует совместный проект с Nutrilogic, облачным сервисом для диетологов и нутрициологов, по оптимизации питания — специалисты корректируют диету в соответствии с геномом пациента. Также компания вышла на рынок корпоративной медицины. Прошлый год она завершила с выручкой более 43,6 млн рублей.
Антон Аксенов: «Труднее всего было выходить на рынок, которого фактически не было. Когда мы начинали в 2016 году, про генетику еще толком никто не слышал, поэтому мы столкнулись с достаточно сильным сопротивлением со стороны врачебного сообщества. Тогда с нами работали, действительно, только передовики, которые были глубоко в теме и разбирались в современных технологиях, а большинство врачей в то, что генетика когда-нибудь станет частью медицины, попросту не верили. Ситуация резко поменялась в 2018 году, когда на государственном уровне была признана необходимость перехода к превентивной медицине, а заодно и значимость генетики для этих целей».
Анна Макарова
«Акустическая заморозка»
28,9 млн
«Акустическая заморозка» производит продукты (рыбу, мясо, икру), замороженные по технологии AEF, которая основывается еще на разработках ученых СССР в области нанокристаллизации льда для длительного хранения. Акустическая заморозка, в отличие от шоковой, позволяет лучше сохранить клеточную структуру продукта и, соответственно, его свойства. Молодая компания (основана в 2017 году) официально принадлежит Анне Макаровой (70%) и Анатолию Васильеву (30%).
Дмитрий Балаболин, генеральный директор ООО «Акустическая заморозка»: «Основное наше достижение — доведение от идеи до выпуска высокотехнологичного серийного продукта, который продается в 14 странах. Базой для этого достижения являются теоретические разработки в химии, физике и биохимии, которые вывели нас на новый уровень понимания внутренних процессов, происходящих в клетках и тканях при заморозке. Свою компанию мы видим в качестве мирового лидера в области заморозки и разморозки, а акустическую заморозку — в виде единого мирового стандарта для заморозки продуктов питания. Кроме того, перспективным и интересным направлением является применение технологии акустической заморозки в медицине, мы начали эксперименты в этом направлении».
Анжей Жимбиев
DRD
25 млн *
Компания «ДРД» (Diagnostic Reagents & Devices, DRD), основанная предпринимателем из Бурятии Анжеем Жимбиевым и его партнерами, разработала первый в мире тест для быстрой диагностики инсульта по анализу крови NR2. Небольшое по размерам устройство за пять минут анализирует информацию и выдает результат, который при необходимости можно считать с помощью смартфона.
В 2019 году тест был зарегистрирован Росздравнадзором. В компании заявили, что будут работать над включением теста в медицинскую практику в России, а затем — продвигать на рынки Европы и Китая. С 2014 года компания является резидентом фонда «Сколково», и в общей сложности получила от него 97,6 млн рублей. В ДРД работает 23 человека.
Про Анжея Жимбиева известно, что он является экономистом по образованию, работал в бизнесе более 10 лет. Прошел акселерационные программы в HoustonTechnology Center и GenerationS.
Дарья Яковишина
«Кситест»
16 млн
Предприниматели Дарья Яковишина и Юрий Пеков основали компанию «Кситест» в 2017 году. Фирма специализируется на геномной селекции КРС — технологии, которая повышает точность оценки племенной ценности животного сразу после рождения. В 2019 году владельцы «Кситест» подписали коммерческий контракт на внедрение геномной селекции с АО «Рассвет» бизнесмена Олега Дерипаски. Также среди партнеров компании — «Мираторг», Skoltech и Bayer. Выручка бизнеса в прошлом году составила 16 млн рублей.
Дарья Яковишина, генеральный директор «Кситеста»: «Мы рассчитываем стать системой поддержки принятия решений и IT-платформой не только в области селекции внутри холдинга, но на всех этапах жизни животного — покупки, продажи, подбора семени. Также мы собираемся создать аналогичный продукт не только для КРС, но также для огромного рынка селекции свиней, овец и коз. В перспективе мы обдумываем выход на рынки развивающихся стран, где геномная селекция еще не внедрена — возможно, Индия или Латинская Америка».
Дмитрий Чебанов
OncoUnite Clinics
13,2 млн
OncoUnite Clinics работает в области молекулярно-генетических исследований и биоинформатики в онкологии. Компания была основана в 2016 году Дмитрием Чебановым и Александром Абрамовым. Инвестиций она не привлекала. Самый близкий конкурент OncoUnite Clinics — фармкомпания Roche и ее продукт FoundationOne.
Дмитрий Чебанов: «Мы сделали и вывели на рынок первый российский геномный тест для подбора терапии онкозаболеваний, подобных продуктов в мире всего не больше десятка. Весь софт для анализа данных — это полностью наша разработка. Самое сложное, пожалуй, было начинать коммуницировать с врачами без медицинского образования и без принадлежности к их сообществу. Постепенно, сделав несколько успешных совместных научных работ, мы стали своими, но это было непросто. В будущем мы стремимся выйти на разработки для лечения онкозаболеваний, развить наше направление работы с ИИ, открыть офисы на всех континентах и внедрять новые методы в практику первыми в мире».
Александр Смотрицкий
«Биоэнергия»
10 млн
«Биоэнергия», основанная Александром и Андреем Смотрицкими, занимается утилизацией органических отходов с выходом биогаза. Благодаря ее технологии WiseSoil скорость брожения увеличивается в два раза. Фонд РВК в 2014 году вложил в проект 20 млн рублей, ему сегодня принадлежит 36% компании, еще 13,5% — частным инвесторам, 50,5% — Смотрицким.
Александр Смотрицкий: «Ключевым нашим достижением я считаю масштабирование продукта — от опытной версии к промышленному продукту, успешно прошедшему пилотные проекты на биогазовых установках клиентов в Чехии и Финляндии. Сейчас наш ключевой рынок — это потребители из стран ЕС, заинтересованные в повышении эффективности своих заводов по переработке органических отходов. При этом мы видим рост спроса на эффективные решения по переработке органических отходов и от российских компаний. Поэтому планируем запустить систему полного цикла по переработке органических отходов и для российских потребителей».
Андрей Перфильев
Atlas Biomed Group
360 млн
Atlas Biomed Group была основана Сергеем Мусиенко, Андреем Перфильевым, Артемом Руди и др. Ее основной продукт — генетический тест — создавался по образцу американского стартапа 23andMe экс-жены создателя Google Сергея Брина Энн Воджицки и ее соратницы Линды Эви.
В 2016 году Atlas купил 50% компании «Кномикс», которая занимается исследованием микробиоты кишечника. Компания вышла на рынок Европы, и в 2017 году ее головной офис был переведен в Великобританию. Atlas Biomed Group также включает в себя отдельную компанию в области онкогенетики Atlas Oncology Diagnostic.
Андрей Перфильев по профессии врач-эндокринолог, закончил РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Известно, что он также является одним из основателей социальной сети для врачей «Доктор на работе». Его партнер Сергей Мусиенко (CEO Atlas Biomed) — выпускник МФТИ, МГИМО и научного центра Singularity University в Кремниевой долине.
Рустам Рамазанов
«Бионоватик»
352,6 млн
«Органик парк» — центральное юрлицо группы компаний «Бионоватик», компания специализируется на разработке, производстве и внедрении биологических средств защиты растений. Фирма была создана в Казани в 2012 году Рустамом Рамазановым, бывшим совладельцем нефтесервисной ГК «Миррико», и Игорем Давлетбаевым. Предприниматели привлекли на развитие бизнеса в сумме около 800 млн рублей от различных финансовых структур, в том числе банков и лизинговых компаний.
В феврале 2017 года руководители «Органик Парк» рассказали о завершении строительства в Адыгее биологической фабрики стоимостью 40 млн рублей. На предприятии разводят энтомофагов — насекомых, которые выступают природными врагами вредителей растений.
Группа компаний «Бионоватик»: «Самое сложное было — сформировать дистрибьюторскую сеть с хорошей платежной дисциплиной и преодолеть негативное отношение фермера к биопрепаратам, сформированное низкокачественными продуктами конкурентов и пиаром со стороны химических пестицидных компаний. Реальных конкурентов в производстве биопрепаратов по мощностям и качеству продуктов у нас пока нет. Мы конкурируем с химическими пестицидными компаниями: Bayer, Syngenta, BASF и др. В будущем мы видим себя лидером российского рынка с долей в 40%».
Алекс Жаворонков
Insilico Medicine
250 млн *
Александр Жаворонков, международный ученый, автор научных книг и более чем сотни публикаций, основал Insilico Medicine в 2012 году. В основе — технология создания новых молекул с заданными свойствами, предназначенных для воздействия на определенные биологические мишени, связанные с конкретными заболеваниями (включая коронавирус).
В общей сложности компания привлекла почти $60 млн инвестиций, в том числе, — около 90 млн рублей от Фонда «Сколково». Как говорится на сайте фонда, «сотрудники ООО Инсилико являются первопроходцами в области приложения алгоритмов глубокого обучения к биомедицинским данным в России» (пунктуация сохранена). В 2019 году Insilico Medicine получила $37 млн от китайской Qiming Venture Partners и подписала сделку по двум программам разработки лекарств с Jiangsu Chia Tai Fenghai Pharmaceutical (CTFH) стоимостью до $200 млн. Штаб квартира Insilico Medicine находится в Гонконге.
Александр Жаворонков известен также своими изысканиями в области проблемы старения. В 2015 году он заключил пари с Дмитрием Каминским, старшим партнером гонконгского венчурного фонда Deep Knowledge Ventures, которое вступает в силу, когда обоим участникам спора исполнится 100 лет. Тому, кто переживет своего соперника, достанется $1 млн в акциях Insilico Medicine.
Марина Домрачева
3DSmile
250 млн *
Выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова Марина Домрачева начинала с разработки вакцин, а в 2013 году узнала о технологии изготовления кап с помощью 3D-печати. В 2014 она основала 3D Smile, освоив лечение патологии прикуса за три месяца. Уже в 2015 году компания расплатились за второй 3D-принтер, а ее производство было загружено на полную мощность. Позже к компании присоседились Людмила Яшкова и Федор Аптекарев, один из основателей «Здравпринта». В 3D Smile работает 52 человека.
Марина Домрачева: «Когда мы пришли на рынок в 2014 году, стандартом лечения были брекеты, а «пластмасска» считалась применимой только для легких случаев. Мы растили рынок кап, убеждали врачей, что 3D Smile может выравнивать зубы любой сложности, даже больше, чем брекеты. В будущем у нас есть все возможности стать лидером рынка. 3D Smile — единственная компания на рынке, которая моделирует движение корней в кости (за счет нашего AI-софта), что позволяет предотвратить невозможные анатомические движения, то есть в два раза повышает эффективность и на 30% сокращает сроки лечения».
Ольга Логиновская
Flex Databases
200,2 млн
Ольга Логиновская работает в сфере клинических исследований с 1989 года. Она начала свою карьеру в международном исследовательском центре Evidence CPR (сейчас — WCT East Europe), в 2005 году заняла там пост вице-президента по операциям, а в 2009 году перешла на позицию глобального директора по тренингам и управлению качества WCT.
В 2011 год вместе с партнерами основала Flex Databases, профиль которой — разработка ПО для клинических исследований. С тех пор состав совладельцев компании не менялся: Ольге Логиновской, занимающей пост CEO, принадлежит 20%, 51% — Сергею Смирнову, 20% — Тимуру Галимову и 9% — Александру Кононову. Основной операционный офис Flex Databases находится в Петербурге, плюс есть подразделения в Принстоне, Лозанне, Нанкине (Китай) и Праге. В компании 80 сотрудников.
Ольга также является ассистентом кафедры клинической фармакологии и доказательной медицины в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова.
Евгения Михальчук, директор по развитию бизнеса Flex Databases: «Главное наше достижение — разработка программного обеспечения, не имеющего аналогов на российском рынке. Сложнее всего было выходить на западные и китайский рынки, в том числе сделать так, чтобы система соответствовала всем международным регуляциям, включая китайский CDE. В будущем мы планируем занять место в топ-5 платформ для автоматизации клинических исследований в мире и продолжать сохранять позицию абсолютного лидера на российском рынке».
Выручка компании переведена из долларов в рубли.
Валерий Ильинский
Genotek
200 млн *
Компания Genotek была основана в 2010 году выпускниками МГУ им. М. В. Ломоносова Валерием Ильинским, Артемом Елмуратовым и Кириллом Петренко. Фирма оказывает услуги в сфере персональной и медицинской генетики, выполняя ДНК-тесты в Москве. Сейчас в штате компании 65 сотрудников. За последние несколько лет Genotek привлекла $4,5 млн. Известно, что центр получил $500 тыс. от RuStarsVentures и частных инвесторов, $2 млн — от пула с участием экс-руководителя администрации президента России Александра Волошина и гендиректора «Русагро» Максима Басова и еще $1 млн — от отечественного производителя лекарств «Фармстандарт».
Валерий Ильинский: «Наиболее сложная задача для компании — формировать российский рынок через обучение и популяризацию заботы о здоровье и изучения своего происхождения. Мы считаем, что главное достижение Genotek — генетические тесты в России сейчас набирают популярность, количество наших клиентов в 2019 году утроилось, аналогичных показателей мы ожидаем и по результатам 2020 года».
Иван Соколов
«Энтопротек»
190 млн *
«Энтопротек», основанный Иваном Соколовым и Александром Бастраковым, занимается переработкой органических отходов с помощью насекомых (мух), производя из личинок муку для корма животных, энтомологический жир, используемый в косметике и фармацевтике, а также удобрение зоогумус. У компании есть собственное производство в Пензенской области по переработке 15 тонн ППО (продовольственные потери и отходы) в сутки, для создания которого «Энтопротек» привлекала инвестиции в размере $10 млн. По данным европейской организации IPIFF (International Platform of Insects for Food and Feed), «Энтопротек» входит в топ-10 в мире по объему переработки ППО. Из мировых компаний его конкурентами являются AgriProtein, Protix и Enterra.
Иван Соколов: «Главное наше достижение — это команда, которая смогла впервые в России разработать и реализовать промышленную технологию по переработке органических отходов с получением кормового, энтомологического белка. Технология прошла все этапы лицензирования. Мы планируем существенно подняться в топ-10. В планах до 2024 года — открытие 7 заводов, и только трех из них — на территории РФ, при этом рассчитываем на показатель EBITDA Margin % — 34%. На реализацию этих планов в значительной мере повлияет наш R&D-центр в Израиле, куда мы переносим большую часть проводимых исследований».
Екатерина Березий
«Экзоатлет»
130 млн *
Работа над проектом «ЭкзоАтлета» началась в 2011 году, когда МЧС заказала у лаборатории Института механики МГУ прототип экзоскелета для спасателей. Тогда разработкой занялись Елена Письменная, Екатерина Березий и Михаил Крундышев. В 2013 году команда также начала работу над медицинской версией «ЭкзоАтлета» для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями, а в апреле 2019 года представила первый прототип промышленного экзоскелета на форуме Skolkovo Robotics.
По различным оценкам, общий объем инвестиций в проект может достигать «нескольких сотен миллионов рублей». Только фонд Сколково вложил в его развитие более 50 млн рублей. Также известно, что компания привлекла средства от биофонда «РВК» и бизнес-ангелов Андрея Пастухова и Сергея Лагутина. В 2018 году «ЭкзоАтлет» подписал соглашение о сотрудничестве с корейской компанией Cosmo and Company.
Суммарно в российских и зарубежных офисах «ЭкзоАтлета» работают около 80 человек.
Дмитрий Шаров
«Дата Матрикс»
86 млн
С 2014 года петербургская фирма Data Matrix (ООО «Дата МАТРИКС») разрабатывает SaaS-продукты для проведения клинических исследований лекарств и оказывает услуги по обработке данных. Компанию основал Дмитрий Шаров — сейчас предпринимателю принадлежит только часть активов, остальные распределены между фондами ФРИИ и Primer Capital, которые в сумме инвестировали в бизнес 106,6 млн рублей.
В 2019 году году владельцы компании подписали соглашение о партнерстве на эксклюзивных условиях с контрактно-исследовательской организацией в Южной Корее и вышли на рынок Азии, а также запустили первые проекты с использованием решений Data Matrix в США и Европе. В прошлом году выручка компании составила 86 млн рублей.
Дмитрий Шаров, основатель Data Matrix: «Наши планы — активно масштабировать продукт, в том числе и за счет выхода на зарубежные рынки. В 2021 году мы планируем достигнуть точки безубыточности, в 2022 году более половины нашей выручки должно приходить с зарубежного рынка. Все эти цели нам кажется реальными. Сейчас компания активно работает по росту продаж за рубежом, усиливается команда business development, открываются зарубежные представительства».
Антон Аксенов
Basis Genomic Group
43,6 млн
Медицинская компания Basis Genomic Group занимается анализом генетики человека. Ее основным продуктом стали авторские генетические панели, которые позволяют оценить риск возникновения различных заболеваний. В 2016 году фирму основали Антон Аксенов, ООО «МБС — Технология» и Михаил Лосев — с тех пор состав учредителей не менялся.
Сейчас Basis Genomic Group работает с более чем 500 различными медицинскими специалистами и рассчитывает стать крупнейшим оператором B2B-генетики в России. Также компания реализует совместный проект с Nutrilogic, облачным сервисом для диетологов и нутрициологов, по оптимизации питания — специалисты корректируют диету в соответствии с геномом пациента. Также компания вышла на рынок корпоративной медицины. Прошлый год она завершила с выручкой более 43,6 млн рублей.
Антон Аксенов: «Труднее всего было выходить на рынок, которого фактически не было. Когда мы начинали в 2016 году, про генетику еще толком никто не слышал, поэтому мы столкнулись с достаточно сильным сопротивлением со стороны врачебного сообщества. Тогда с нами работали, действительно, только передовики, которые были глубоко в теме и разбирались в современных технологиях, а большинство врачей в то, что генетика когда-нибудь станет частью медицины, попросту не верили. Ситуация резко поменялась в 2018 году, когда на государственном уровне была признана необходимость перехода к превентивной медицине, а заодно и значимость генетики для этих целей».
Анна Макарова
«Акустическая заморозка»
28,9 млн
«Акустическая заморозка» производит продукты (рыбу, мясо, икру), замороженные по технологии AEF, которая основывается еще на разработках ученых СССР в области нанокристаллизации льда для длительного хранения. Акустическая заморозка, в отличие от шоковой, позволяет лучше сохранить клеточную структуру продукта и, соответственно, его свойства. Молодая компания (основана в 2017 году) официально принадлежит Анне Макаровой (70%) и Анатолию Васильеву (30%).
Дмитрий Балаболин, генеральный директор ООО «Акустическая заморозка»: «Основное наше достижение — доведение от идеи до выпуска высокотехнологичного серийного продукта, который продается в 14 странах. Базой для этого достижения являются теоретические разработки в химии, физике и биохимии, которые вывели нас на новый уровень понимания внутренних процессов, происходящих в клетках и тканях при заморозке. Свою компанию мы видим в качестве мирового лидера в области заморозки и разморозки, а акустическую заморозку — в виде единого мирового стандарта для заморозки продуктов питания. Кроме того, перспективным и интересным направлением является применение технологии акустической заморозки в медицине, мы начали эксперименты в этом направлении».
Анжей Жимбиев
DRD
25 млн *
Компания «ДРД» (Diagnostic Reagents & Devices, DRD), основанная предпринимателем из Бурятии Анжеем Жимбиевым и его партнерами, разработала первый в мире тест для быстрой диагностики инсульта по анализу крови NR2. Небольшое по размерам устройство за пять минут анализирует информацию и выдает результат, который при необходимости можно считать с помощью смартфона.
В 2019 году тест был зарегистрирован Росздравнадзором. В компании заявили, что будут работать над включением теста в медицинскую практику в России, а затем — продвигать на рынки Европы и Китая. С 2014 года компания является резидентом фонда «Сколково», и в общей сложности получила от него 97,6 млн рублей. В ДРД работает 23 человека.
Про Анжея Жимбиева известно, что он является экономистом по образованию, работал в бизнесе более 10 лет. Прошел акселерационные программы в HoustonTechnology Center и GenerationS.
Дарья Яковишина
«Кситест»
16 млн
Предприниматели Дарья Яковишина и Юрий Пеков основали компанию «Кситест» в 2017 году. Фирма специализируется на геномной селекции КРС — технологии, которая повышает точность оценки племенной ценности животного сразу после рождения. В 2019 году владельцы «Кситест» подписали коммерческий контракт на внедрение геномной селекции с АО «Рассвет» бизнесмена Олега Дерипаски. Также среди партнеров компании — «Мираторг», Skoltech и Bayer. Выручка бизнеса в прошлом году составила 16 млн рублей.
Дарья Яковишина, генеральный директор «Кситеста»: «Мы рассчитываем стать системой поддержки принятия решений и IT-платформой не только в области селекции внутри холдинга, но на всех этапах жизни животного — покупки, продажи, подбора семени. Также мы собираемся создать аналогичный продукт не только для КРС, но также для огромного рынка селекции свиней, овец и коз. В перспективе мы обдумываем выход на рынки развивающихся стран, где геномная селекция еще не внедрена — возможно, Индия или Латинская Америка».
Дмитрий Чебанов
OncoUnite Clinics
13,2 млн
OncoUnite Clinics работает в области молекулярно-генетических исследований и биоинформатики в онкологии. Компания была основана в 2016 году Дмитрием Чебановым и Александром Абрамовым. Инвестиций она не привлекала. Самый близкий конкурент OncoUnite Clinics — фармкомпания Roche и ее продукт FoundationOne.
Дмитрий Чебанов: «Мы сделали и вывели на рынок первый российский геномный тест для подбора терапии онкозаболеваний, подобных продуктов в мире всего не больше десятка. Весь софт для анализа данных — это полностью наша разработка. Самое сложное, пожалуй, было начинать коммуницировать с врачами без медицинского образования и без принадлежности к их сообществу. Постепенно, сделав несколько успешных совместных научных работ, мы стали своими, но это было непросто. В будущем мы стремимся выйти на разработки для лечения онкозаболеваний, развить наше направление работы с ИИ, открыть офисы на всех континентах и внедрять новые методы в практику первыми в мире».
Александр Смотрицкий
«Биоэнергия»
10 млн
«Биоэнергия», основанная Александром и Андреем Смотрицкими, занимается утилизацией органических отходов с выходом биогаза. Благодаря ее технологии WiseSoil скорость брожения увеличивается в два раза. Фонд РВК в 2014 году вложил в проект 20 млн рублей, ему сегодня принадлежит 36% компании, еще 13,5% — частным инвесторам, 50,5% — Смотрицким.
Александр Смотрицкий: «Ключевым нашим достижением я считаю масштабирование продукта — от опытной версии к промышленному продукту, успешно прошедшему пилотные проекты на биогазовых установках клиентов в Чехии и Финляндии. Сейчас наш ключевой рынок — это потребители из стран ЕС, заинтересованные в повышении эффективности своих заводов по переработке органических отходов. При этом мы видим рост спроса на эффективные решения по переработке органических отходов и от российских компаний. Поэтому планируем запустить систему полного цикла по переработке органических отходов и для российских потребителей».
|Место
|Имя
|Компания
|Выручка в 2019 г. (₽)
|1
|Андрей Перфильев
|Atlas Biomed Group
|360 млн
|2
|Рустам Рамазанов
|«Бионоватик»
|352,6 млн
|3
|Алекс Жаворонков
|Insilico Medicine
|250 млн *
|4
|Марина Домрачева
|3DSmile
|250 млн *
|5
|Ольга Логиновская
|Flex Databases
|200,2 млн
|6
|Валерий Ильинский
|Genotek
|200 млн *
|7
|Иван Соколов
|«Энтопротек»
|190 млн *
|8
|Екатерина Березий
|«Экзоатлет»
|130 млн *
|9
|Дмитрий Шаров
|«Дата Матрикс»
|86 млн
|10
|Антон Аксенов
|Basis Genomic Group
|43,6 млн
|11
|Анна Макарова
|«Акустическая заморозка»
|28,9 млн
|12
|Анжей Жимбиев
|DRD
|25 млн *
|13
|Дарья Яковишина
|«Кситест»
|16 млн
|14
|Дмитрий Чебанов
|OncoUnite Clinics
|13,2 млн
|15
|Александр Смотрицкий
|«Биоэнергия»
|10 млн
Как мы составляли рейтинг
Мы использовали следующие критерии отбора:
1. Компания специализируется на биотехе и осуществляет при этом коммерческую деятельность.
2. Компания является частной, самостоятельной и не имеет головной структуры в виде крупного бизнеса или государственных организаций.
3. Участник рейтинга — основатель этого бизнеса, до сих пор владеет хотя бы небольшой долей, управляет компанией или совершил свежий экзит, когда выручку за 2019 год еще можно считать его заслугой (примеров чего нам, впрочем, найти не удалось).
Рейтинг составлен на основе данных по выручке компании за 2019 год. Использованы данные, предоставленные самими компаниями, и оценка экспертов рынка.
Над рейтингом работали: Дарья Рыжкова, Маргарита Арановская, Инна Рейхард.
* Цифры со звездочкой даны оценке аналитиков, открытым базам и источникам в компании. Без звездочки — по данным компаний и системы «Контур.Фокус».