Atlas Biomed Group была основана Сергеем Мусиенко, Андреем Перфильевым, Артемом Руди и др. Ее основной продукт — генетический тест — создавался по образцу американского стартапа 23andMe экс-жены создателя Google Сергея Брина Энн Воджицки и ее соратницы Линды Эви.

В 2016 году Atlas купил 50% компании «Кномикс», которая занимается исследованием микробиоты кишечника. Компания вышла на рынок Европы, и в 2017 году ее головной офис был переведен в Великобританию. Atlas Biomed Group также включает в себя отдельную компанию в области онкогенетики Atlas Oncology Diagnostic.

Андрей Перфильев по профессии врач-эндокринолог, закончил РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Известно, что он также является одним из основателей социальной сети для врачей «Доктор на работе». Его партнер Сергей Мусиенко (CEO Atlas Biomed) — выпускник МФТИ, МГИМО и научного центра Singularity University в Кремниевой долине.