«Энтопротек», основанный Иваном Соколовым и Александром Бастраковым, занимается переработкой органических отходов с помощью насекомых (мух), производя из личинок муку для корма животных, энтомологический жир, используемый в косметике и фармацевтике, а также удобрение зоогумус. У компании есть собственное производство в Пензенской области по переработке 15 тонн ППО (продовольственные потери и отходы) в сутки, для создания которого «Энтопротек» привлекала инвестиции в размере $10 млн. По данным европейской организации IPIFF (International Platform of Insects for Food and Feed), «Энтопротек» входит в топ-10 в мире по объему переработки ППО. Из мировых компаний его конкурентами являются AgriProtein, Protix и Enterra.

Иван Соколов: «Главное наше достижение — это команда, которая смогла впервые в России разработать и реализовать промышленную технологию по переработке органических отходов с получением кормового, энтомологического белка. Технология прошла все этапы лицензирования. Мы планируем существенно подняться в топ-10. В планах до 2024 года — открытие 7 заводов, и только трех из них — на территории РФ, при этом рассчитываем на показатель EBITDA Margin % — 34%. На реализацию этих планов в значительной мере повлияет наш R&D-центр в Израиле, куда мы переносим большую часть проводимых исследований».