Жизнь микроорганизмов: три главных вывода из Рейтинга BioTech

Рейтинг самых успешных предпринимателей в сфере BioTech оценивал компании не старше 10 лет, чьи основатели сохранили хотя бы небольшую долю в бизнесе. Рассматривались три основных блока: агро- и пищевые биотехнологии (т.н. «зеленый биотех»), биотехнологии в медицине и реабилитации («красный биотех») и промышленные биотехнологии («белый биотех»). В результате в Рейтинг вошло 15 компаний с выручкой от 10 млн рублей, что стало самым низким порогом входа по сравнению с предыдущими рейтингами Rusbase.

Мы попытались разобраться с помощью экспертов, почему российскому биотеху так непросто и каковы реальные перспективы у тех компаний, которые недавно вышли на рынок.

Основные выводы из Рейтинга BioTech:

1. Российский BioTech отстает от мирового

Никто из биотехнологических частных компаний, основанных за последнее десятилетие, не смог преодолеть рубеж выручки в 1 млрд рублей в год (выручка победителя составила 360 млн рублей). Неудивительно, что в прошлом году аналитики отчитались о рекордном падении вложений в российский биотех, назвав его одним из самых непопулярных для инвестиций направлений. Количество сделок, фактически, упало до нескольких единиц в год.





Год 2015 2016 2017 2018 2019 (Первое полугодие) Количество сделок 39 26 11 5 5 Сумма, млн. долл. 18,1 9,5 14,7 12,8 8,8*

Таблица. Венчурные сделки по направлению «Биотехнологии» в России. Источник: РВК, PwC.

*Отчет за 2019 год целиком на момент публикации опубликован не был.

«В России этот сегмент рынка исторически развит слабее, чем за рубежом, поэтому любые колебания на нем будут выглядеть значительными, — говорит Алексей Басов, заместитель генерального директора, инвестиционный директор РВК. — При этом на международном рынке инвестиции в сегменте фарма и биотех составляют почти 10% рынка (Venture Pulse 2019), и эта область остается одной из самых перспективных. Актуальной проблемой для отечественного рынка является нехватка инвесторов в этом сегменте. Но, на наш взгляд, интерес к стартапам в области биотехнологий сохраняется».

Если на российском рынке биотехнологий и присутствуют крупные компании, то это, как правило, или компании с государственным участием (например, «Нанолек», портфельная компания «Роснано», с выручкой в 4,7 млрд рублей за 2019 год), или бывшие советские предприятия («Сиббиофарм»). Можно сделать вывод, что в такой непростой и наукоемкой сфере компаниям обычно требуется больше времени, чтобы выйти на реальные финансовые показатели, что наглядно видно и по возрасту участников рейтинга: если средний возраст компаний в топ-5 составляет почти 7 лет, то во второй пятерке — уже 6,5 лет, а в третьей — 4 года.

По сути, говоря о внедрении промышленных биотехнологий, мы подразумеваем реиндустриализацию, переход к новому технологическому укладу. Подобный масштаб зачастую не способствует быстрому развитию бизнеса. Это игра «в долгую», которую, как правило, может позволить себе государство и/или те самые крупные структуры и госкорпорации, аффилированность с которыми не допускается при составлении рейтинга. Ирина Абрамычева, директор по внешним коммуникациям Ассоциации «БиоТех2030»

Тем не менее, нельзя говорить, что молодым компаниям не дает развиваться присутствие крупных, так как показатели развития биотехнологий в стране в целом отстают от заданных планов.

По данным Ассоциации «БиоТех2030», по прогнозу, к 2030 году в странах ОЭСР вклад биотехнологии в ВВП может вырасти до 2,7%, в США подобный вклад уже сегодня оценивается в 2,5%. Что касается России, то в «Координационной программе развития биотехнологий “Био2020”», подписанной в 2012 году, в качестве ожидаемых результатов заявлялся выход на уровень производства биотехнологической продукции в стране в размере около 1% ВВП к 2020 году и создание условий для достижения сектором объемов не менее 3% ВВП к 2030 году. По словам Ирины Абрамычевой, по факту, к 2020 году показатель в 1% достигнут не был, и реальных оснований полагать, что к 2030 году страна выйдет на 3% ВВП, также немного.

2. Медицина лидирует с большим отрывом

Две трети участников рейтинга — это «красный биотех», то есть медицинские компании. По сути, в рейтинг вошли только пять немедицинских компаний: «Бионоватик» (№2), «Энтопротек» (№7), «Акустическая заморозка» (№11), «Кситест» (№13) и «Биоэнергия» (№15). Основная причина такой расстановки, по словам экспертов, — в медицине лучше налажена работа регуляторов. Парадоксально, но вывести на рынок новую медицинскую технологию легче, чем технологию в области производства продуктов. Получение разрешений, соответствующих нормативам, — это время и риски, поэтому мы опять возвращаемся к основной проблеме — нехватке длинных денег и терпеливых инвесторов.

Дело в том, что компании, которые занимаются разработкой фармацевтических препаратов, биотехнологиями не могут выйти на рынок без получения соответствующих разрешений. И если на фармрынке все более-менее налажено, то в секторе новых продуктов питания или ингредиентов нужно еще очень много работать, т.к. скорость развития технологий сильно опережает темпы регуляторов. Как следствие — отсутствие новых локальных продуктов на полках и запаздывающее регулирование с адаптацией (чаще всего) европейских норм. Андрей Зюзин, генеральный директор «Эфко Инновации»

Некоторые эксперты даже говорят, что биомедицину и биоэкономику в целом очень трудно сравнивать, так как они находятся на принципиально разных стадиях развития. «Медицинские биотехнологии — это сложившийся, давно функционирующий рынок с понятными объемами, игроками и закономерными процессами, в то время как рынок промышленных биотехнологий, по сути, находится на старте своего развития, — говорит Ирина Абрамычева. — Кроме того, если для фармрынка масштабные вложения в R&D — норма, то для агрохолдингов, например, это совершенно нетипично по сей день. Другая культура бизнеса. Отрасль промышленных биотехнологий начала возрождаться в России всего около 10 лет назад».

Медицинские технологии изначально пользовались гораздо большей поддержкой государства на разных уровнях, и если брать участников рейтинга, то некоторые из них построили, фактически, уже международный бизнес. К примеру, Insilico, зарегистрированная в Гонконге, в 2019 году заключила крупный контракт с китайским производителем лекарств, а это значит, что по итогу 2020 года она может перейти на новый уровень финансовых результатов.

3. Впереди взлет пищевых биотехнологий

При составлении рейтинга мы также столкнулись в тем, что часть проектов в области биотех, в том числе громко заявленных, находятся в стадии ликвидации. Тем не менее, все опрошенные эксперты сходятся в том, что хоронить российский биотех еще рано.

Неудачи на этом поприще кроются в отсутствии отлаженных процессов, в несформированности рынка. Есть, например, проекты, которые не пережили курсового скачка 2014 года, потому что планировали производство на импортном оборудовании и сырье (в отсутствии отечественного). Есть проекты, которые были громко проанонсированы неоправданно рано. Кроме того, многие проекты не прошли стадию масштабирования: технологии непростые, иногда на стадии НИОКР, опытного образца кажется, что промышленное внедрение технологии возможно, а по факту оказывается, что риски масштабирования не были оценены должным образом. Однако говорить, что неудачи проектов в промышленном биотехе — это тренд, все-таки не стоит. Ирина Абрамычева, директор по внешним коммуникациям Ассоциации «БиоТех2030»

Агробиотехнологии, пищевые биотехнологии, а также сфера переработки отходов считаются сегодня перспективными направлениями. В частности, разработки, связанные со снижением калорийности пищи, использования «здоровых» жиров, контроля количества сахара. Об этом говорят истории успеха вроде Beyond Meat, высокие раунды финансирования в секторе альтернативного мяса, например, Impossible Foods, Perfect Day Foods, Memphis Meats. Уже существует российский производитель растительного мяса Green Wise, который начал производство в 2019 году, и соответственно, в Рейтинг не вошел.

«В «ЭФКО» оценивают перспективы биотеха очень высоко, — продолжает Андрей Зюзин. — Рынок проходит фазу серьезной трансформации: с одной стороны, от растущего спроса на персонализацию и ЗОЖ с запуском новых линий продуктов на растительной основе и подготовкой к выращиванию клеточного мяса, рыбы и т.д., а с другой — солидными инвестициями в доставку еды, что, в свою очередь, вызывает изменения в производстве и потреблении продуктов с одновременным развитием инфраструктуры, как, например, проект CloudKitchens (облачные кухни для доставки еды) или новые цифровые решения McDonald’s».

Биотех еще может себя проявить, просто возьмет на это больше времени.

Фото: Unsplash

Посмотреть рейтинг:

15 успешных предпринимателей в сфере BioTech — рейтинг Rusbase