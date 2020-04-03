Жизнь микроорганизмов: три главных вывода из Рейтинга BioTech
Рейтинг самых успешных предпринимателей в сфере BioTech оценивал компании не старше 10 лет, чьи основатели сохранили хотя бы небольшую долю в бизнесе. Рассматривались три основных блока: агро- и пищевые биотехнологии (т.н. «зеленый биотех»), биотехнологии в медицине и реабилитации («красный биотех») и промышленные биотехнологии («белый биотех»). В результате в Рейтинг вошло 15 компаний с выручкой от 10 млн рублей, что стало самым низким порогом входа по сравнению с предыдущими рейтингами Rusbase.
Мы попытались разобраться с помощью экспертов, почему российскому биотеху так непросто и каковы реальные перспективы у тех компаний, которые недавно вышли на рынок.
Основные выводы из Рейтинга BioTech:
1. Российский BioTech отстает от мирового
Никто из биотехнологических частных компаний, основанных за последнее десятилетие, не смог преодолеть рубеж выручки в 1 млрд рублей в год (выручка победителя составила 360 млн рублей). Неудивительно, что в прошлом году аналитики отчитались о рекордном падении вложений в российский биотех, назвав его одним из самых непопулярных для инвестиций направлений. Количество сделок, фактически, упало до нескольких единиц в год.
|Год
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019 (Первое полугодие)
|Количество сделок
|39
|26
|11
|5
|5
|Сумма, млн. долл.
|18,1
|9,5
|14,7
|12,8
|8,8*
Таблица. Венчурные сделки по направлению «Биотехнологии» в России. Источник: РВК, PwC.
*Отчет за 2019 год целиком на момент публикации опубликован не был.
«В России этот сегмент рынка исторически развит слабее, чем за рубежом, поэтому любые колебания на нем будут выглядеть значительными, — говорит Алексей Басов, заместитель генерального директора, инвестиционный директор РВК. — При этом на международном рынке инвестиции в сегменте фарма и биотех составляют почти 10% рынка (Venture Pulse 2019), и эта область остается одной из самых перспективных. Актуальной проблемой для отечественного рынка является нехватка инвесторов в этом сегменте. Но, на наш взгляд, интерес к стартапам в области биотехнологий сохраняется».
Если на российском рынке биотехнологий и присутствуют крупные компании, то это, как правило, или компании с государственным участием (например, «Нанолек», портфельная компания «Роснано», с выручкой в 4,7 млрд рублей за 2019 год), или бывшие советские предприятия («Сиббиофарм»). Можно сделать вывод, что в такой непростой и наукоемкой сфере компаниям обычно требуется больше времени, чтобы выйти на реальные финансовые показатели, что наглядно видно и по возрасту участников рейтинга: если средний возраст компаний в топ-5 составляет почти 7 лет, то во второй пятерке — уже 6,5 лет, а в третьей — 4 года.
По сути, говоря о внедрении промышленных биотехнологий, мы подразумеваем реиндустриализацию, переход к новому технологическому укладу. Подобный масштаб зачастую не способствует быстрому развитию бизнеса. Это игра «в долгую», которую, как правило, может позволить себе государство и/или те самые крупные структуры и госкорпорации, аффилированность с которыми не допускается при составлении рейтинга.
Тем не менее, нельзя говорить, что молодым компаниям не дает развиваться присутствие крупных, так как показатели развития биотехнологий в стране в целом отстают от заданных планов.
По данным Ассоциации «БиоТех2030», по прогнозу, к 2030 году в странах ОЭСР вклад биотехнологии в ВВП может вырасти до 2,7%, в США подобный вклад уже сегодня оценивается в 2,5%. Что касается России, то в «Координационной программе развития биотехнологий “Био2020”», подписанной в 2012 году, в качестве ожидаемых результатов заявлялся выход на уровень производства биотехнологической продукции в стране в размере около 1% ВВП к 2020 году и создание условий для достижения сектором объемов не менее 3% ВВП к 2030 году. По словам Ирины Абрамычевой, по факту, к 2020 году показатель в 1% достигнут не был, и реальных оснований полагать, что к 2030 году страна выйдет на 3% ВВП, также немного.
2. Медицина лидирует с большим отрывом
Две трети участников рейтинга — это «красный биотех», то есть медицинские компании. По сути, в рейтинг вошли только пять немедицинских компаний: «Бионоватик» (№2), «Энтопротек» (№7), «Акустическая заморозка» (№11), «Кситест» (№13) и «Биоэнергия» (№15). Основная причина такой расстановки, по словам экспертов, — в медицине лучше налажена работа регуляторов. Парадоксально, но вывести на рынок новую медицинскую технологию легче, чем технологию в области производства продуктов. Получение разрешений, соответствующих нормативам, — это время и риски, поэтому мы опять возвращаемся к основной проблеме — нехватке длинных денег и терпеливых инвесторов.
Дело в том, что компании, которые занимаются разработкой фармацевтических препаратов, биотехнологиями не могут выйти на рынок без получения соответствующих разрешений. И если на фармрынке все более-менее налажено, то в секторе новых продуктов питания или ингредиентов нужно еще очень много работать, т.к. скорость развития технологий сильно опережает темпы регуляторов. Как следствие — отсутствие новых локальных продуктов на полках и запаздывающее регулирование с адаптацией (чаще всего) европейских норм.
Некоторые эксперты даже говорят, что биомедицину и биоэкономику в целом очень трудно сравнивать, так как они находятся на принципиально разных стадиях развития. «Медицинские биотехнологии — это сложившийся, давно функционирующий рынок с понятными объемами, игроками и закономерными процессами, в то время как рынок промышленных биотехнологий, по сути, находится на старте своего развития, — говорит Ирина Абрамычева. — Кроме того, если для фармрынка масштабные вложения в R&D — норма, то для агрохолдингов, например, это совершенно нетипично по сей день. Другая культура бизнеса. Отрасль промышленных биотехнологий начала возрождаться в России всего около 10 лет назад».
Медицинские технологии изначально пользовались гораздо большей поддержкой государства на разных уровнях, и если брать участников рейтинга, то некоторые из них построили, фактически, уже международный бизнес. К примеру, Insilico, зарегистрированная в Гонконге, в 2019 году заключила крупный контракт с китайским производителем лекарств, а это значит, что по итогу 2020 года она может перейти на новый уровень финансовых результатов.
3. Впереди взлет пищевых биотехнологий
При составлении рейтинга мы также столкнулись в тем, что часть проектов в области биотех, в том числе громко заявленных, находятся в стадии ликвидации. Тем не менее, все опрошенные эксперты сходятся в том, что хоронить российский биотех еще рано.
Неудачи на этом поприще кроются в отсутствии отлаженных процессов, в несформированности рынка. Есть, например, проекты, которые не пережили курсового скачка 2014 года, потому что планировали производство на импортном оборудовании и сырье (в отсутствии отечественного). Есть проекты, которые были громко проанонсированы неоправданно рано. Кроме того, многие проекты не прошли стадию масштабирования: технологии непростые, иногда на стадии НИОКР, опытного образца кажется, что промышленное внедрение технологии возможно, а по факту оказывается, что риски масштабирования не были оценены должным образом. Однако говорить, что неудачи проектов в промышленном биотехе — это тренд, все-таки не стоит.
Агробиотехнологии, пищевые биотехнологии, а также сфера переработки отходов считаются сегодня перспективными направлениями. В частности, разработки, связанные со снижением калорийности пищи, использования «здоровых» жиров, контроля количества сахара. Об этом говорят истории успеха вроде Beyond Meat, высокие раунды финансирования в секторе альтернативного мяса, например, Impossible Foods, Perfect Day Foods, Memphis Meats. Уже существует российский производитель растительного мяса Green Wise, который начал производство в 2019 году, и соответственно, в Рейтинг не вошел.
«В «ЭФКО» оценивают перспективы биотеха очень высоко, — продолжает Андрей Зюзин. — Рынок проходит фазу серьезной трансформации: с одной стороны, от растущего спроса на персонализацию и ЗОЖ с запуском новых линий продуктов на растительной основе и подготовкой к выращиванию клеточного мяса, рыбы и т.д., а с другой — солидными инвестициями в доставку еды, что, в свою очередь, вызывает изменения в производстве и потреблении продуктов с одновременным развитием инфраструктуры, как, например, проект CloudKitchens (облачные кухни для доставки еды) или новые цифровые решения McDonald’s».
Биотех еще может себя проявить, просто возьмет на это больше времени.
Фото: Unsplash
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