Облачные технологии дают большие возможности бизнесу

— Как в целом сейчас чувствует себя российский рынок облаков?



— Все идет к тому, что к концу года рынок снова может вырасти. Однако однозначно сказать, как чувствует себя российский рынок облаков, довольно сложно: текущий год нельзя назвать исключительно позитивным и для самого рынка, и для облачных провайдеров как таковых. Конечно, с одной стороны пользоваться услугами зарубежных игроков становится сложнее, это стимулирует интерес к отечественным разработкам.



Но то, как ведут себя некоторые зарубежные коллеги, играет против облачной концепции в целом. Представьте: когда внешний провайдер говорит компании, что перестает оказывать ей услуги, это бросает тень на весь рынок. Потенциальные клиенты, которых, к сожалению, в России пока большинство, рассуждают так: «Вот перейдешь в облако, так с тобой и поступят». Эта тенденция мешает полностью подсветить все преимущество облака. В этом плане пандемийные года были, наоборот, более плодотворными: у компаний не было подобных страхов.





