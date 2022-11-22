Облачные технологии дают большие возможности бизнесу
Интервью с Ильей Королевым, директором по стратегии Cloud
В 2022 году российский облачный рынок должен был вырасти минимум на 30%, однако события этого года внесли коррективы в прогнозы экспертов. RB.RU поговорил с Ильей Королевым, директором по стратегии облачного провайдера Cloud, чтобы разобраться в том, что происходит в отрасли сейчас и как облачные сервисы помогают бизнесу не только адаптироваться к постоянно меняющимся реалиям, но и активно развиваться.
Илья Королев, Cloud
— В конце 2021 года Cloud занимал 14,7% доли рынка по выручке среди облачных провайдеров в России. Как сейчас изменился список лидеров с уходом зарубежных компаний?
— Если внимательно посмотреть на российский рынок, мы увидим, что доля зарубежных игроков начала меняться уже довольно давно. Последние три года их доля в денежном выражении падает.
Конечно, зарубежные бренды у всех на слуху. Они появились на отечественном рынке тогда, когда российские компании, учитывая разные технологические ограничения, еще не могли составить им хорошую конкуренцию. Все это влияло на информированность целевой аудитории и процесс выбора услуг того или иного провайдера.
Но отрасль с тех пор сильно трансформировалась. Российские облачные провайдеры активно набирали обороты, сильно повысили уровень качества сервиса и усилили свои позиции на рынке. Главная характерная черта текущего времени — консолидация рынка: крупные компании, которым под силу вкладываться в развитие технологий, занимают место зарубежных вендоров. Думаю, многие клиенты, мигрировавшие в российское облако в этом году, были приятно удивлены тем, что текущее качество наших продуктов не уступает мировым аналогам.
— Если внимательно посмотреть на российский рынок, мы увидим, что доля зарубежных игроков начала меняться уже довольно давно. Последние три года их доля в денежном выражении падает.
Конечно, зарубежные бренды у всех на слуху. Они появились на отечественном рынке тогда, когда российские компании, учитывая разные технологические ограничения, еще не могли составить им хорошую конкуренцию. Все это влияло на информированность целевой аудитории и процесс выбора услуг того или иного провайдера.
Но отрасль с тех пор сильно трансформировалась. Российские облачные провайдеры активно набирали обороты, сильно повысили уровень качества сервиса и усилили свои позиции на рынке. Главная характерная черта текущего времени — консолидация рынка: крупные компании, которым под силу вкладываться в развитие технологий, занимают место зарубежных вендоров. Думаю, многие клиенты, мигрировавшие в российское облако в этом году, были приятно удивлены тем, что текущее качество наших продуктов не уступает мировым аналогам.
— Как в целом сейчас чувствует себя российский рынок облаков?
— Все идет к тому, что к концу года рынок снова может вырасти. Однако однозначно сказать, как чувствует себя российский рынок облаков, довольно сложно: текущий год нельзя назвать исключительно позитивным и для самого рынка, и для облачных провайдеров как таковых. Конечно, с одной стороны пользоваться услугами зарубежных игроков становится сложнее, это стимулирует интерес к отечественным разработкам.
Но то, как ведут себя некоторые зарубежные коллеги, играет против облачной концепции в целом. Представьте: когда внешний провайдер говорит компании, что перестает оказывать ей услуги, это бросает тень на весь рынок. Потенциальные клиенты, которых, к сожалению, в России пока большинство, рассуждают так: «Вот перейдешь в облако, так с тобой и поступят». Эта тенденция мешает полностью подсветить все преимущество облака. В этом плане пандемийные года были, наоборот, более плодотворными: у компаний не было подобных страхов.
— Все идет к тому, что к концу года рынок снова может вырасти. Однако однозначно сказать, как чувствует себя российский рынок облаков, довольно сложно: текущий год нельзя назвать исключительно позитивным и для самого рынка, и для облачных провайдеров как таковых. Конечно, с одной стороны пользоваться услугами зарубежных игроков становится сложнее, это стимулирует интерес к отечественным разработкам.
Но то, как ведут себя некоторые зарубежные коллеги, играет против облачной концепции в целом. Представьте: когда внешний провайдер говорит компании, что перестает оказывать ей услуги, это бросает тень на весь рынок. Потенциальные клиенты, которых, к сожалению, в России пока большинство, рассуждают так: «Вот перейдешь в облако, так с тобой и поступят». Эта тенденция мешает полностью подсветить все преимущество облака. В этом плане пандемийные года были, наоборот, более плодотворными: у компаний не было подобных страхов.
— Но, наверное, были и остаются другие? Есть ощущение, что у многих российских компаний большая инертность и страх перед изменениями — как в области импортозамещения и модернизации устаревших ИТ-решений, так и в плане внедрения новых цифровых инструментов. Ощущаете ли вы это, общаясь с рынком?
— Да, консерватизм есть. Полностью страхи перед облачными технологиями никуда не ушли, но «вода камень точит». Например, мы стараемся постоянно взаимодействовать с компаниями, чтобы рассказать им как можно больше про облака, дать объективную информацию про лучшие практики на рынке.
Нужно время на то, чтобы компания созрела к внедрению или миграции. Например, с одним из наших крупных клиентов предпродажные консультации и переговоры длились три года. Так тоже бывает.
— Да, консерватизм есть. Полностью страхи перед облачными технологиями никуда не ушли, но «вода камень точит». Например, мы стараемся постоянно взаимодействовать с компаниями, чтобы рассказать им как можно больше про облака, дать объективную информацию про лучшие практики на рынке.
Нужно время на то, чтобы компания созрела к внедрению или миграции. Например, с одним из наших крупных клиентов предпродажные консультации и переговоры длились три года. Так тоже бывает.
Нужно время на то, чтобы компания созрела к внедрению или миграции. Например, с одним из наших крупных клиентов, предпродажные консультации и переговоры длились 3 года. Так тоже бывает.
Дело в том, что нельзя продать технологию на верхнем уровне и думать, что миграция в облако решит все проблемы. Важно, чтобы компания понимала, зачем это нужно и как именно поможет. Нужно всегда находить win-win решения: это наш подход, и хочется верить, что к этому придет весь рынок.
— Есть очень живучий страх у компаний: если я перейду в облако, мои данные украдут или провайдер сольет на сторону всю корпоративную информацию.
— Это колоссальное заблуждение, потому что мы не имеем доступа ни к какой клиентской информации. Внутрь того, что делает клиент, провайдер никогда не лезет. Сама по себе наша облачная инфраструктура хорошо защищена. Но если клиент на своей стороне защитил свой массив данных простым паролем, эта информация действительно может стать достоянием общественности. Но это не проблема облака. Здесь необходимо правильно работать со своей инфраструктурой. В ином случае – точно такой же уровень безопасности будет и во внутреннем контуре. Это все равно что повесить тяжелую металлическую дверь со сложными замками на трухлявые косяки.
— Это колоссальное заблуждение, потому что мы не имеем доступа ни к какой клиентской информации. Внутрь того, что делает клиент, провайдер никогда не лезет. Сама по себе наша облачная инфраструктура хорошо защищена. Но если клиент на своей стороне защитил свой массив данных простым паролем, эта информация действительно может стать достоянием общественности. Но это не проблема облака. Здесь необходимо правильно работать со своей инфраструктурой. В ином случае – точно такой же уровень безопасности будет и во внутреннем контуре. Это все равно что повесить тяжелую металлическую дверь со сложными замками на трухлявые косяки.
— То есть работа в облачной среде безопасна?
— Да. Например, Cloud практикует современные подходы к архитектуре, к построению облачных систем, отказоустойчивости сервисов. Мы активно вкладываемся в собственный центр кибербезопасности, который внимательно следит за тем, чтобы нас не взломали, и работает над безопасностью самого облака.
— Да. Например, Cloud практикует современные подходы к архитектуре, к построению облачных систем, отказоустойчивости сервисов. Мы активно вкладываемся в собственный центр кибербезопасности, который внимательно следит за тем, чтобы нас не взломали, и работает над безопасностью самого облака.
В общем, если провайдер отвечает требованиям российского законодательства и мировым стандартам, прошел все нужные аттестации и сертификации, можно смело пользоваться его продуктами.
У нас есть собственный перечень сервисов информационной безопасности, а также партнеры, которые предоставляют дополнительные сервисы, например, по фильтрации трафика. Принимая во внимание участившиеся кибератаки, мы усилили внешнюю и внутреннюю просветительскую работу и не устаем говорить своим клиентам: обязательно включайте ИБ-решения. Они есть, их много, они помогут предотвратить утечки данных.
— Как сейчас выглядит рынок облаков? Можно ли надеяться, что в некоторых сегментах рынок облачных сервисов к концу года все же продемонстрирует рост?
— Рынок облаков условно можно разделить на три части: инфраструктурные сервисы, платформенные сервисы и прикладные приложения.
Когда мы говорим про провайдеров, которые предоставляют облачные услуги, в большинстве случаев мы имеем в виду, что такие компании предоставляют услуги уровня инфраструктуры и платформы. В этом сегменте на динамику потребления платформенных сервисов влияет зрелость компании и уровень ее разработки, то есть то, какой продукт она создает, а не конъюнктура.
Каких-то драматических изменений в структуре спроса, связанных с этим годом, мы не видим. Скорее на него влияют новые сектора бизнеса и эксперименты по созданию новых направлений внутри классических компаний. В этом случае бизнес изначально открыт к тому, чтобы использовать передовые технологии. Это само собой влияет на инфраструктуру тех продуктов, которые потребляются в облаке.
— Рынок облаков условно можно разделить на три части: инфраструктурные сервисы, платформенные сервисы и прикладные приложения.
Когда мы говорим про провайдеров, которые предоставляют облачные услуги, в большинстве случаев мы имеем в виду, что такие компании предоставляют услуги уровня инфраструктуры и платформы. В этом сегменте на динамику потребления платформенных сервисов влияет зрелость компании и уровень ее разработки, то есть то, какой продукт она создает, а не конъюнктура.
Каких-то драматических изменений в структуре спроса, связанных с этим годом, мы не видим. Скорее на него влияют новые сектора бизнеса и эксперименты по созданию новых направлений внутри классических компаний. В этом случае бизнес изначально открыт к тому, чтобы использовать передовые технологии. Это само собой влияет на инфраструктуру тех продуктов, которые потребляются в облаке.
— Правильно ли я понимаю, что сервисы Cloud подходят главным образом крупному бизнесу?
— У нас есть разные облачные платформы, на основании которых мы готовы предоставить большой спектр услуг малому и среднему бизнесу. Во время первого знакомства с компанией мы всегда отталкиваемся от конкретной задачи, с которой пришел клиент, и помогаем ему подобрать правильное решение.
То есть в каждом конкретном случае мы пытаемся нащупать бизнес-потребность, которую могли бы полностью удовлетворить, перенеся то или иное приложение в облако.
Например, одна компания страдает от того, что любой новый продукт очень долго разрабатывается. Это влияет на монетизацию, бизнес-модель, конкурентоспособность. Мы внимательно изучаем инфраструктуру клиента и говорим: с помощью облачных сервисов, в том числе за счет технологии Kubernetes (автоматическое управление контейнеризированными приложениями — прим. ред.), скорость вывода нового решения на рынок в вашем случае можно сократить в два раза.
Или другой клиент мечтает избавиться от legacy — конкретного кода, который перешел «по наследству» от предыдущих разработчиков. После анализа мы скажем: можно переписать устаревшие механики с учетом контейнерной логики, внедрить Kubernetes, это будет стоить столько-то рублей. Обычно мы слышим в этот момент примерно следующее: «Ничего себе, мы и не думали, что это поможет закрыть нашу задачу и будет стоить так дешево по сравнению с другими вариантами решения проблемы».
— У нас есть разные облачные платформы, на основании которых мы готовы предоставить большой спектр услуг малому и среднему бизнесу. Во время первого знакомства с компанией мы всегда отталкиваемся от конкретной задачи, с которой пришел клиент, и помогаем ему подобрать правильное решение.
То есть в каждом конкретном случае мы пытаемся нащупать бизнес-потребность, которую могли бы полностью удовлетворить, перенеся то или иное приложение в облако.
Например, одна компания страдает от того, что любой новый продукт очень долго разрабатывается. Это влияет на монетизацию, бизнес-модель, конкурентоспособность. Мы внимательно изучаем инфраструктуру клиента и говорим: с помощью облачных сервисов, в том числе за счет технологии Kubernetes (автоматическое управление контейнеризированными приложениями — прим. ред.), скорость вывода нового решения на рынок в вашем случае можно сократить в два раза.
Или другой клиент мечтает избавиться от legacy — конкретного кода, который перешел «по наследству» от предыдущих разработчиков. После анализа мы скажем: можно переписать устаревшие механики с учетом контейнерной логики, внедрить Kubernetes, это будет стоить столько-то рублей. Обычно мы слышим в этот момент примерно следующее: «Ничего себе, мы и не думали, что это поможет закрыть нашу задачу и будет стоить так дешево по сравнению с другими вариантами решения проблемы».
Облачные технологии способны решить очень много самых разных задач, в том числе сэкономить часть затрат компании на ИТ, внедрить в свою бизнес-практику системы управления облачными хранилищами данных, искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML), бессерверные вычисления.
Даже если вам не нужна мощность суперкомпьютеров, скорее всего, вы сможете повысить свою эффективность благодаря внедрению разных AI-моделей. Приведу пример из нашей практики. Например, Московскому дому книги нужна была рекомендательная система, которая могла бы автоматически изучить предпочтения пользователей интернет-магазина, чтобы эффективно рекомендовать им книги во время покупки. Благодаря инструментам ML Spacе (платформа для развертывания моделей машинного обучения от Cloud — прим. ред.) средний чек вырос на 15%.
— Как вы помогаете текущим новым клиентам адаптироваться к новой реальности?
— Для каждой отрасли новая реальность обернулась по-разному. Кому-то нужно было срочно мигрировать в другое облако. Кому-то – максимально сократить издержки на инфраструктуру. Кто-то выиграл от текущей ситуации, получил наплыв клиентов и не был готов к такому трафику: ему нужно было быстро масштабировать ресурсы. В этой ситуации очень важна консультационная работа, открытый диалог с клиентом: персональный менеджер связывается с компанией, чтобы разобраться в его ситуации.
Например, Dodo Brands (пиццерии, сеть кофеен «Дринкит» и кафе «Донер 42») решила отказаться от аренды программного обеспечения и развернуть свое частное облако для хостинга различных сервисов компании. Среди них был сервис «1С:Бухгалтерия», от которого, как вы понимаете, напрямую зависят поставки продуктов и все рабочие процессы в компании. После всех манипуляций скорость и эффективность рабочих процессов значительно повысилась. Например, время выгрузки отчета в том же «1С», раз уж я привел в пример эту программу, сократилась в два раза.
— Для каждой отрасли новая реальность обернулась по-разному. Кому-то нужно было срочно мигрировать в другое облако. Кому-то – максимально сократить издержки на инфраструктуру. Кто-то выиграл от текущей ситуации, получил наплыв клиентов и не был готов к такому трафику: ему нужно было быстро масштабировать ресурсы. В этой ситуации очень важна консультационная работа, открытый диалог с клиентом: персональный менеджер связывается с компанией, чтобы разобраться в его ситуации.
Например, Dodo Brands (пиццерии, сеть кофеен «Дринкит» и кафе «Донер 42») решила отказаться от аренды программного обеспечения и развернуть свое частное облако для хостинга различных сервисов компании. Среди них был сервис «1С:Бухгалтерия», от которого, как вы понимаете, напрямую зависят поставки продуктов и все рабочие процессы в компании. После всех манипуляций скорость и эффективность рабочих процессов значительно повысилась. Например, время выгрузки отчета в том же «1С», раз уж я привел в пример эту программу, сократилась в два раза.
— Поделитесь, пожалуйста, своими планами на будущее?
— Мы по-прежнему планируем активно переводить клиентов из их текущей инфраструктуры в облако. В этом мы видим точку роста компании и базовые предпосылки для изменения всего рынка: провайдерам надо помогать бизнесу правильно оценить облако и его преимущества, пройти этот путь вместе с каждой компанией.
— Мы по-прежнему планируем активно переводить клиентов из их текущей инфраструктуры в облако. В этом мы видим точку роста компании и базовые предпосылки для изменения всего рынка: провайдерам надо помогать бизнесу правильно оценить облако и его преимущества, пройти этот путь вместе с каждой компанией.
В 2023 году у нас будет много продуктовых запусков: мы расширяем свою продуктовую линейку.
Наталия Рябцева
Облачные технологии дают большие возможности бизнесуНаталия Рябцева