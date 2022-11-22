Внешняя опора:
Как Cloud помогает бизнесу твердо стоять на ногах во времена перемен
В нестабильное для мира время, как это было в пандемию или сейчас, в первую очередь в непростой ситуации оказывается бизнес: клиенты «замирают», становится сложно прогнозировать и планировать будущее, а часто и вовсе приходится полностью перестраивать работу. Однако, чтобы сохранить, а где-то и приумножить накопленное, на перемены необходимо решаться. И проще всего это делать, когда есть поддержка.
Сегодня роль поддерживающего партнера на себя взял облачный провайдер Cloud: он помогает российским компаниям в миграции их IT-инфраструктуры в отечественное «облако», а также обеспечивает цифровыми инструментами для эффективной работы и роста бизнеса. Как устроен Cloud и каких целей с ним можно достичь — в нашем спецпроекте.
Сегодня роль поддерживающего партнера на себя взял облачный провайдер Cloud: он помогает российским компаниям в миграции их IT-инфраструктуры в отечественное «облако», а также обеспечивает цифровыми инструментами для эффективной работы и роста бизнеса. Как устроен Cloud и каких целей с ним можно достичь — в нашем спецпроекте.
Наталия Рябцева
Внешняя опора: как Cloud помогает бизнесу твердо стоять на ногах во времена переменНаталия Рябцева