«Облако» безопасности: как сервисы Cloud помогают бизнесу противостоять вызовам и расти в эпоху перемен

аттестат соответствия Федеральному закону №152 «О персональных данных»;

аттестат соответствия Федеральному закону №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»;

аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемых к государственным информационным системам (ГИС);

сертификаты соответствия международным требованиям для создания и поддержания системы менеджмента информационной безопасности по стандартам ISO;

лицензии ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзора.

Индивидуальный подход к каждому клиенту — одно из главных конкурентных преимуществ Cloud. Провайдер подберет или разработает персональное решение для бизнеса любого размера — от стартапа до госкорпораций. Помимо этого, Cloud предоставляет круглосуточную экспертную техническую поддержку и личного менеджера, который проконсультирует в любом удобном мессенджере и поможет при запуске в любое время, что сэкономит рабочее время и избавит от ошибок при внедрении.Например, команда дистрибьютора автомобильных охранных систем, средств связи и электроники благодаря поддержке Cloud и предварительной подготовке перенесла IT-инфраструктуру в Cloud всего за две недели. При этом работа критически важных сервисов не останавливалась, а оперативная техподдержка провайдера помогла минимизировать остановку остальных сервисов.В текущей ситуации особенно важно, чтобы инфраструктура провайдера располагалась на территории РФ, а его разработки отвечали требованиям, установленным отечественными и международными регуляторами.В этом отношении Cloud не вызывает вопросов: все оборудование провайдера размещено в охраняемых дата-центрах, а безопасность его решений подтверждена соответствующими аттестатами и сертификатами. Это:Кроме того, в Cloud целый штат высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности разрабатывает и внедряет системы контроля и инструменты защиты от различных атак и уязвимостей.Конкурентную борьбу выигрывает тот, кто грамотно перераспределяет ресурсы, и переход на облачные сервисы может помочь в этом. Так, к примеру, поступил крупнейший российский консолидатор авиационных и железнодорожных билетов: компания перенесла свою IT-инфраструктуру в Cloud и тем самым обеспечила ее стабильную работу при любых нагрузках, а также в два раза сократила издержки на аренду оборудования. Сэкономленные средства команда планирует направить на дальнейшее увеличение мощностей.За счет чего происходит оптимизация ресурсов? Во-первых, компании, использующей «облака», не нужно покупать дорогое оборудование, которое может простаивать. Тогда как облачные сервисы позволяют задействовать столько ресурсов, сколько требуется для решения конкретных задач здесь и сейчас. А если текущая конфигурация не будет справляться с нагрузкой, то можно настроить CPU, RAM и объем диска за пару минут.Во-вторых, сотрудникам не нужно тратить рабочее время на обслуживание инфраструктуры, потому что эту функцию и ответственность берет на себя провайдер.Как правило, разработка решений с нуля требует больше временных и финансовых ресурсов, тогда как закрыть бизнес-задачу и получить результат часто нужно прямо сейчас. В этом случае компании обращаются к готовым решениям.Cloud, в свою очередь, предлагает множество готовых решений: от классических до инновационных. Среди них — виртуальные рабочие места, хранилище резервных копий любых видов серверов и приложений, cервис автоматического развертывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, а также предобученные AI‑модели и датасеты и ML-платформа полного цикла на базе суперкомпьютеров.