«Облако» безопасности: как сервисы Cloud помогают бизнесу противостоять вызовам и расти в эпоху перемен
Глобальные изменения в мире который год испытывают бизнес на прочность. А крупные, да и небольшие компании уже сегодня хотят не только сохранить жизнеспособность, но и вырасти. Возможно ли это в условиях неопределенности? В Cloud уверены, что да. RB.RU разобрался, что собой представляет Cloud и какие возможности открывает бизнесу.
Что такое Cloud
Cloud — облачный провайдер услуг и сервисов по моделям IaaS и PaaS. Его клиентам доступно более 80 решений, а также виртуальный ЦОД и платформа для ML-разработки полного цикла на базе двух суперкомпьютеров Christofari и Christofari Neo. Cloud дает возможность пользователям:
оперативно оптимизировать ресурсы и тем самым — затраты;
обеспечить стабильную работу сервисов;
восполнить недостаток технических специалистов;
масштабировать IT-инфраструктуру;
создавать резервные копии данных и приложений;
хранить, обрабатывать и анализировать большие данные;
быть уверенными в защищенности IT-инфраструктуры.
Важно отметить, что решения Cloud универсальны и подходят для бизнеса любого размера и стартапов из разных индустрий, а также для физических лиц. Например, стартапы чаще всего обращаются к Cloud на стадии MVP, когда требуется быстро и за приемлемую стоимость создать раннюю версию продукта, протестировать гипотезы и разработать приложение. Тогда как задачи уже состоявшегося бизнеса разнообразны и отличаются масштабом и степенью сложности — подробнее о них поговорим дальше.
При этом в каждом случае провайдер подходит индивидуально: персональный менеджер Cloud, проанализировав задачу, предложит готовое или кастомизированное решение. Так, у крупного российского ритейлера модной одежды была потребность в ML-сервисе для прогнозирования спроса и оптимального распределения товаров по магазинам. Специалисты Cloud удовлетворили ее, разработав облачный сервис, размещенный на платформе ML Space, благодаря которому точность прогнозирования выросла до 92%.
Чуткое отношение к потребностям заказчика, высокий уровень сервиса и надежности, а также то, что провайдер постоянно работает над созданием новых продуктов, обеспечили Cloud лидирующие позиции на российском рынке облачных технологий.
При этом в каждом случае провайдер подходит индивидуально: персональный менеджер Cloud, проанализировав задачу, предложит готовое или кастомизированное решение. Так, у крупного российского ритейлера модной одежды была потребность в ML-сервисе для прогнозирования спроса и оптимального распределения товаров по магазинам. Специалисты Cloud удовлетворили ее, разработав облачный сервис, размещенный на платформе ML Space, благодаря которому точность прогнозирования выросла до 92%.
Чуткое отношение к потребностям заказчика, высокий уровень сервиса и надежности, а также то, что провайдер постоянно работает над созданием новых продуктов, обеспечили Cloud лидирующие позиции на российском рынке облачных технологий.
Почему Cloud можно доверять
Сервис и поддержка
Индивидуальный подход к каждому клиенту — одно из главных конкурентных преимуществ Cloud. Провайдер подберет или разработает персональное решение для бизнеса любого размера — от стартапа до госкорпораций. Помимо этого, Cloud предоставляет круглосуточную экспертную техническую поддержку и личного менеджера, который проконсультирует в любом удобном мессенджере и поможет при запуске в любое время, что сэкономит рабочее время и избавит от ошибок при внедрении.
Например, команда дистрибьютора автомобильных охранных систем, средств связи и электроники благодаря поддержке Cloud и предварительной подготовке перенесла IT-инфраструктуру в Cloud всего за две недели. При этом работа критически важных сервисов не останавливалась, а оперативная техподдержка провайдера помогла минимизировать остановку остальных сервисов.
Надежность
В текущей ситуации особенно важно, чтобы инфраструктура провайдера располагалась на территории РФ, а его разработки отвечали требованиям, установленным отечественными и международными регуляторами.
В этом отношении Cloud не вызывает вопросов: все оборудование провайдера размещено в охраняемых дата-центрах, а безопасность его решений подтверждена соответствующими аттестатами и сертификатами. Это:
Оптимизация ресурсов
Конкурентную борьбу выигрывает тот, кто грамотно перераспределяет ресурсы, и переход на облачные сервисы может помочь в этом. Так, к примеру, поступил крупнейший российский консолидатор авиационных и железнодорожных билетов: компания перенесла свою IT-инфраструктуру в Cloud и тем самым обеспечила ее стабильную работу при любых нагрузках, а также в два раза сократила издержки на аренду оборудования. Сэкономленные средства команда планирует направить на дальнейшее увеличение мощностей.
За счет чего происходит оптимизация ресурсов? Во-первых, компании, использующей «облака», не нужно покупать дорогое оборудование, которое может простаивать. Тогда как облачные сервисы позволяют задействовать столько ресурсов, сколько требуется для решения конкретных задач здесь и сейчас. А если текущая конфигурация не будет справляться с нагрузкой, то можно настроить CPU, RAM и объем диска за пару минут.
Во-вторых, сотрудникам не нужно тратить рабочее время на обслуживание инфраструктуры, потому что эту функцию и ответственность берет на себя провайдер.
Готовые решения
Как правило, разработка решений с нуля требует больше временных и финансовых ресурсов, тогда как закрыть бизнес-задачу и получить результат часто нужно прямо сейчас. В этом случае компании обращаются к готовым решениям.
Cloud, в свою очередь, предлагает множество готовых решений: от классических до инновационных. Среди них — виртуальные рабочие места, хранилище резервных копий любых видов серверов и приложений, cервис автоматического развертывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, а также предобученные AI‑модели и датасеты и ML-платформа полного цикла на базе суперкомпьютеров.
Индивидуальный подход к каждому клиенту — одно из главных конкурентных преимуществ Cloud. Провайдер подберет или разработает персональное решение для бизнеса любого размера — от стартапа до госкорпораций. Помимо этого, Cloud предоставляет круглосуточную экспертную техническую поддержку и личного менеджера, который проконсультирует в любом удобном мессенджере и поможет при запуске в любое время, что сэкономит рабочее время и избавит от ошибок при внедрении.
Например, команда дистрибьютора автомобильных охранных систем, средств связи и электроники благодаря поддержке Cloud и предварительной подготовке перенесла IT-инфраструктуру в Cloud всего за две недели. При этом работа критически важных сервисов не останавливалась, а оперативная техподдержка провайдера помогла минимизировать остановку остальных сервисов.
Надежность
В текущей ситуации особенно важно, чтобы инфраструктура провайдера располагалась на территории РФ, а его разработки отвечали требованиям, установленным отечественными и международными регуляторами.
В этом отношении Cloud не вызывает вопросов: все оборудование провайдера размещено в охраняемых дата-центрах, а безопасность его решений подтверждена соответствующими аттестатами и сертификатами. Это:
- аттестат соответствия Федеральному закону №152 «О персональных данных»;
- аттестат соответствия Федеральному закону №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»;
- аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемых к государственным информационным системам (ГИС);
- сертификаты соответствия международным требованиям для создания и поддержания системы менеджмента информационной безопасности по стандартам ISO;
- лицензии ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзора.
Оптимизация ресурсов
Конкурентную борьбу выигрывает тот, кто грамотно перераспределяет ресурсы, и переход на облачные сервисы может помочь в этом. Так, к примеру, поступил крупнейший российский консолидатор авиационных и железнодорожных билетов: компания перенесла свою IT-инфраструктуру в Cloud и тем самым обеспечила ее стабильную работу при любых нагрузках, а также в два раза сократила издержки на аренду оборудования. Сэкономленные средства команда планирует направить на дальнейшее увеличение мощностей.
За счет чего происходит оптимизация ресурсов? Во-первых, компании, использующей «облака», не нужно покупать дорогое оборудование, которое может простаивать. Тогда как облачные сервисы позволяют задействовать столько ресурсов, сколько требуется для решения конкретных задач здесь и сейчас. А если текущая конфигурация не будет справляться с нагрузкой, то можно настроить CPU, RAM и объем диска за пару минут.
Во-вторых, сотрудникам не нужно тратить рабочее время на обслуживание инфраструктуры, потому что эту функцию и ответственность берет на себя провайдер.
Готовые решения
Как правило, разработка решений с нуля требует больше временных и финансовых ресурсов, тогда как закрыть бизнес-задачу и получить результат часто нужно прямо сейчас. В этом случае компании обращаются к готовым решениям.
Cloud, в свою очередь, предлагает множество готовых решений: от классических до инновационных. Среди них — виртуальные рабочие места, хранилище резервных копий любых видов серверов и приложений, cервис автоматического развертывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, а также предобученные AI‑модели и датасеты и ML-платформа полного цикла на базе суперкомпьютеров.
Какие возможности Cloud открывает компаниям
Как было сказано выше, Cloud предлагает более 80 облачных сервисов для достижения различных бизнес-целей. Каждый кейс по-своему уникален, и вот лишь некоторые задачи, которые возможно решить с помощью провайдера, — как глобальные, так и более простые:
Быстро перенести инфраструктуру в «облако» без остановки ключевых процессов, когда компания масштабируется и мощности локального оборудования уже не хватает.
После миграции IT-инфраструктура становится более гибкой за счет того, что «облако» предоставляет вычислительные ресурсы в кратчайшие сроки и с минимальными затратами в отличие от корпоративной архитектуры на физических серверах, где это может занять несколько недель или даже месяцев.
Такие возможности сокращают сроки подготовки и позволяют компаниям масштабироваться за несколько минут в зависимости от задач и потребностей бизнеса. Стоимость аренды оборудования при этом уменьшается в несколько раз.
Такие возможности сокращают сроки подготовки и позволяют компаниям масштабироваться за несколько минут в зависимости от задач и потребностей бизнеса. Стоимость аренды оборудования при этом уменьшается в несколько раз.
Создать платформу для хранения, обработки и анализа данных.
Облачные сервисы Cloud позволяют запускать огромные цифровые библиотеки для хранения и анализа информации. Такая облачная платформа не только размещает данные, но и обеспечивает между ними связи и закономерности для дальнейшей аналитики. Это автоматизирует ежедневные рутинные процессы, и сотрудникам больше не приходится вручную анализировать данные, отслеживать метрики и искать необходимую информацию.
Так, в одном из кейсов компания смогла сэкономить до 90% рабочего времени персонала в ходе загрузки данных и до 70% во время подготовки данных, а аналитические отчеты теперь составляются всего лишь 20 минут. Также облачные сервисы сводят к минимуму риск ошибок при расчетах.
Так, в одном из кейсов компания смогла сэкономить до 90% рабочего времени персонала в ходе загрузки данных и до 70% во время подготовки данных, а аналитические отчеты теперь составляются всего лишь 20 минут. Также облачные сервисы сводят к минимуму риск ошибок при расчетах.
Развернуть сайт в «облаке» для гибкого управления ресурсами во время высоких нагрузок.
Собственное корпоративное оборудование требует огромных финансовых вложений и множества специалистов для его обслуживания. К тому же при отсутствии пиковых нагрузок оно часто простаивает, и затраты на него не оправдываются. И наоборот, во время скачков трафика «железные» сервисы могут не справиться с нагрузкой.
Переход с монолитной на микросервисную архитектуру в «облаке» оптимизирует ресурсы компании и помогает сократить издержки. Например, один из клиентов Cloud перенес интернет-магазин в «облако», в результате чего скорость работы сайта увеличилась на 20%, а за управление инфраструктурой отвечает в два раза меньше сотрудников.
Переход с монолитной на микросервисную архитектуру в «облаке» оптимизирует ресурсы компании и помогает сократить издержки. Например, один из клиентов Cloud перенес интернет-магазин в «облако», в результате чего скорость работы сайта увеличилась на 20%, а за управление инфраструктурой отвечает в два раза меньше сотрудников.
Настроить удаленную работу «1С» в «облаке».
Во многих компаниях бухгалтерская документация непосредственно влияет на бизнес-процессы и пользовательский опыт, поэтому необходимо, чтобы работа с ней была максимально быстрой и удобной. Есть примеры, когда перенос «1С» в «облако» сокращает время работы с отчетами в два раза и увеличивает объем ресурсов.
Российский бизнес все активнее переносит свою инфраструктуру на отечественные облачные платформы. По данным Cloud, 80% компаний волнует тема миграции в «облако» и резервного копирования. И в связи с этим выбор надежного провайдера — это не только гарантия безопасности бизнеса, но и возможность для масштабирования и увеличения дохода.
Наталия Рябцева
«Облако» безопасности: как сервисы Cloud помогают бизнесу противостоять вызовам и расти в эпоху переменНаталия Рябцева