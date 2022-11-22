Каких результатов российские компании достигли с помощью Cloud — 5 кейсов

Каких результатов российские компании достигли с помощью облачного провайдера Cloud — 5 кейсов
Ускорить работу сайта на 20%, в три раза быстрее загружать контент на платформу, увеличить число пользователей в четыре раза — все эти и не только возможности доступны клиентам облачного провайдера Cloud. Больше о сервисах и услугах можно узнать из этой статьи, а в новом материале мы разберем реальные кейсы компаний из разных индустрий, которые создают и развивают свой бизнес на решениях Cloud.
CRAFTER: мягко мигрировать из зарубежного «облака» в российское и обеспечить бесперебойную работу цифровой платформы при скачках трафика
Какая задача стояла
Для управления автопарком, состоящим почти из 23 тысяч машин (в планах компании — увеличить парк минимум в два раза), создания удобного поиска рейсов и автоматизации всех логистических процессов грузоперевозочная компания CRAFTER использует цифровую платформу. До недавнего времени CRAFTER.ONLINE работала на базе облачных сервисов зарубежного поставщика, который в марте 2022 года сообщил о приостановке своей деятельности на территории РФ и Беларуси.
В этих условиях компания CRAFTER решила мигрировать в российское «облако», но сделать это требовалось без каких-либо перебоев, так как на CRAFTER.ONLINE ежедневно завязана работа тысячи сотрудников и партнеров CRAFTER.
Для управления автопарком, состоящим почти из 23 тысяч машин (в планах компании — увеличить парк минимум в два раза), создания удобного поиска рейсов и автоматизации всех логистических процессов грузоперевозочная компания CRAFTER использует цифровую платформу. До недавнего времени CRAFTER.ONLINE работала на базе облачных сервисов зарубежного поставщика, который в марте 2022 года сообщил о приостановке своей деятельности на территории РФ и Беларуси.
В этих условиях компания CRAFTER решила мигрировать в российское «облако», но сделать это требовалось без каких-либо перебоев, так как на CRAFTER.ONLINE ежедневно завязана работа тысячи сотрудников и партнеров CRAFTER.
Компания перенесла CRAFTER.ONLINE на облачную платформу Cloud. Благодаря сопровождению персонального менеджера и техподдержке процесс «переезда» и налаживания работы занял меньше месяца.
После миграции в Cloud CRAFTER.ONLINE стабильно работает при скачках трафика, кибератаках и любых других уязвимостях, а ее пользователям открыты все возможности цифровой платформы, а именно:
- доступ к необходимой информации в любое время суток;
- возможность выбирать рейсы за 30 секунд;
- онлайн-отслеживание статусов по рейсам, оплатам и документам;
- полная история рейсов в личном кабинете;
- возможность менять данные о водителях и транспортных средствах.
RUSPHARM: сэкономить на «железе» и повысить производительность сотрудников с помощью облачного корпоративного портала
Какая задача стояла
В ближайших планах производителя одноразовых стоматологических карпульных инъекторов RUSPHARM — построить несколько предприятий по производству медицинской продукции в России. Процесс уже запущен, и чтобы он шел быстрее, сотрудникам необходимо иметь быстрый доступ ко всем рабочим данным. Для этого компания решила разработать корпоративный информационный портал — EIP.
Запустить портал изначально планировали на покупном зарубежном оборудовании. Но после того, как стало известно о возможных перебоях с поставкой комплектующих, от этой задумки решили отказаться в пользу отечественных облачных сервисов: такие решения более доступны, дают возможность оперативно масштабировать IT-инфраструктуру и гарантируют сохранность данных.
Соответственно, RUSPHARM требовалось найти подходящего провайдера и безопасно и в короткие сроки перенести все данные в его «облако».
В ближайших планах производителя одноразовых стоматологических карпульных инъекторов RUSPHARM — построить несколько предприятий по производству медицинской продукции в России. Процесс уже запущен, и чтобы он шел быстрее, сотрудникам необходимо иметь быстрый доступ ко всем рабочим данным. Для этого компания решила разработать корпоративный информационный портал — EIP.
Запустить портал изначально планировали на покупном зарубежном оборудовании. Но после того, как стало известно о возможных перебоях с поставкой комплектующих, от этой задумки решили отказаться в пользу отечественных облачных сервисов: такие решения более доступны, дают возможность оперативно масштабировать IT-инфраструктуру и гарантируют сохранность данных.
Соответственно, RUSPHARM требовалось найти подходящего провайдера и безопасно и в короткие сроки перенести все данные в его «облако».
RUSPHARM в течение нескольких месяцев тестировала облачную платформу Cloud, а по завершении теста полностью перенесла туда данные.
EIP в «облаке» стабильно работает, что позволяет сотрудникам сосредоточиться на выполнении приоритетных бизнес-задач. Кроме того, им больше не нужно запрашивать у коллег нужные файлы и пересылать их по почте, так как теперь все упорядочено и хранится в одном месте. А главное — подключаться к порталу можно в любое время удаленно.
В будущем RUSPHARM также хочет внедрить речевую аналитику для независимой оценки работы менеджеров и реакций клиентов и заняться разработкой сайта в «облаке» провайдера.
В будущем RUSPHARM также хочет внедрить речевую аналитику для независимой оценки работы менеджеров и реакций клиентов и заняться разработкой сайта в «облаке» провайдера.
Мариинский театр: мигрировать в «облако» и начать зарабатывать на видеоконтенте
Какая задача стояла
В 2020 году, в начале пандемии коронавируса, в России были введены карантинные ограничения, в том числе запрещалось посещать культурные мероприятия. Чтобы сохранить связь со своими зрителями, Мариинский театр решил ежедневно показывать в онлайне архив спектаклей и концертов. В итоге за несколько месяцев трансляции на сайте mariinsky.tv собрали более 100 млн просмотров из 100 стран.
Сохранить зрителей и привлечь новых действительно удалось, но вместе с тем возникли проблемы. Во-первых, такая нагрузка оказалась непосильной для внутренних ресурсов театра, к тому же они не были защищены от DDos-атак и других уязвимостей. Во-вторых, видеоконтент был представлен неструктурированно, что негативно сказывалось на пользовательском опыте. И в-третьих, театр терял прибыль, так как контент не был монетизирован.
Первый шаг в решении проблем команда театра видела в запуске надежной стриминговой платформы в «облаке» Cloud.
В 2020 году, в начале пандемии коронавируса, в России были введены карантинные ограничения, в том числе запрещалось посещать культурные мероприятия. Чтобы сохранить связь со своими зрителями, Мариинский театр решил ежедневно показывать в онлайне архив спектаклей и концертов. В итоге за несколько месяцев трансляции на сайте mariinsky.tv собрали более 100 млн просмотров из 100 стран.
Сохранить зрителей и привлечь новых действительно удалось, но вместе с тем возникли проблемы. Во-первых, такая нагрузка оказалась непосильной для внутренних ресурсов театра, к тому же они не были защищены от DDos-атак и других уязвимостей. Во-вторых, видеоконтент был представлен неструктурированно, что негативно сказывалось на пользовательском опыте. И в-третьих, театр терял прибыль, так как контент не был монетизирован.
Первый шаг в решении проблем команда театра видела в запуске надежной стриминговой платформы в «облаке» Cloud.
В течение трех дней благодаря техподдержке театр перенес свою IT-инфраструктуру на облачную платформу Cloud.
Запуск облачной стриминговой платформы Мариинки состоялся 28 июля 2022. Сейчас там размещено почти 20 балетов и опер и столько же сюжетов малых форм, которые просматривают тысячи пользователей.
Благодаря решениям Cloud театр смог:
Благодаря решениям Cloud театр смог:
- сформировать гибкую цифровую IT-инфраструктуру, способную обеспечить быструю разработку и интеграцию прикладных приложений для потребителей, внутренних служб и партнеров;
- создать цифровой архив театра, включая как хранение нового цифрового контента, так и оцифровку аналоговых архивных материалов;
- перестать беспокоиться о возможных атаках, поскольку в виртуальном ЦОД автоматически поддерживается защита от DDos-атак и используется модель безопасности Zero Trust.
lady & gentleman CITY: перенести IT-инфраструктуру и интернет-магазин в «облако» и ускорить работу сайта на 20%
Какая задача стояла
Федеральной сети магазинов с разветвленной сетью розничных точек и крупным интернет-магазином для поддержания стабильной и эффективной работы необходима гибкая IT-инфраструктура. У ритейлера мужской и женской одежды lady & gentleman CITY было не так: его система требовала постоянного мониторинга и обслуживания, что усложняло процессы развертывания и масштабирования.
Поэтому lady & gentleman CITY требовалось упростить процессы IT-администрирования, оптимизировать затраты на поддержку и в результате получить отказоустойчивую систему с прозрачным управлением ресурсами.
Федеральной сети магазинов с разветвленной сетью розничных точек и крупным интернет-магазином для поддержания стабильной и эффективной работы необходима гибкая IT-инфраструктура. У ритейлера мужской и женской одежды lady & gentleman CITY было не так: его система требовала постоянного мониторинга и обслуживания, что усложняло процессы развертывания и масштабирования.
Поэтому lady & gentleman CITY требовалось упростить процессы IT-администрирования, оптимизировать затраты на поддержку и в результате получить отказоустойчивую систему с прозрачным управлением ресурсами.
В течение четырех месяцев при поддержке Cloud lady & gentleman CITY перенесла IT-инфраструктуру и интернет-магазин на облачную платформу провайдера.
Теперь разработчики lady & gentleman CITY полностью сфокусированы на своих основных задачах: за управление инфраструктурой сейчас отвечает в два раза меньше сотрудников. Помимо этого, миграция на облачную платформу Cloud позволила компании увеличить скорость работы сайта lgcity.ru на 20% только за счет кеширования, а темпы доставки бизнес-приложений в продакшн выросли в два раза.
«Юникод»: найти надежного провайдера и получить в четыре раза больше лояльных пользователей маркетплейса
Какая стояла задача
Компания разработала платформу Coursebook с онлайн-курсами по разным направлениям — красота, искусство, веб-дизайн, разработка и т.д. Чтобы у пользователей была возможность беспрепятственно загружать высококачественные видео и мгновенно получать доступ к ним, платформа должна быть достаточно устойчивой к нагрузкам и защищенной от потенциальных кибератак.
Разработчики Coursebook не могли добиться этого, так как провайдеры, с которыми они пытались сотрудничать, не обеспечивали нужный объем ресурсов, к тому же стоимость их услуг была слишком высокой.
Компания разработала платформу Coursebook с онлайн-курсами по разным направлениям — красота, искусство, веб-дизайн, разработка и т.д. Чтобы у пользователей была возможность беспрепятственно загружать высококачественные видео и мгновенно получать доступ к ним, платформа должна быть достаточно устойчивой к нагрузкам и защищенной от потенциальных кибератак.
Разработчики Coursebook не могли добиться этого, так как провайдеры, с которыми они пытались сотрудничать, не обеспечивали нужный объем ресурсов, к тому же стоимость их услуг была слишком высокой.
Coursebook за две недели подключила несколько сервисов Cloud, которые предоставляют пользователю быстрый доступ к контенту из любой точки мира и высокое качество онлайн-трансляций, а также позволяют работать с неограниченным объемом данных.
Благодаря облачным сервисам Cloud контент на Coursebook загружается в три раза быстрее, а объем хранилища для медиафайлов никак не ограничен.
После подключения облачных решений количество пользователей Coursebook выросло в четыре раза: с 75 пользователей в сутки до 300. Число авторов видеоконтента также увеличилось: с 20 до 90 человек в день.
После подключения облачных решений количество пользователей Coursebook выросло в четыре раза: с 75 пользователей в сутки до 300. Число авторов видеоконтента также увеличилось: с 20 до 90 человек в день.
Приведенные кейсы — лишь малая часть того, что можно сделать вместе с Cloud. Однако и они показывают, что сервисы компании позволяют решить любые задачи бизнеса вне зависимости от их сложности и масштаба.
Наталия Рябцева
Каких результатов российские компании достигли с помощью Cloud — 5 кейсовНаталия Рябцева