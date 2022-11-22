Каких результатов российские компании достигли с помощью Cloud — 5 кейсов

Какая задача стояла



В 2020 году, в начале пандемии коронавируса, в России были введены карантинные ограничения, в том числе запрещалось посещать культурные мероприятия. Чтобы сохранить связь со своими зрителями, Мариинский театр решил ежедневно показывать в онлайне архив спектаклей и концертов. В итоге за несколько месяцев трансляции на сайте mariinsky.tv собрали более 100 млн просмотров из 100 стран.



Сохранить зрителей и привлечь новых действительно удалось, но вместе с тем возникли проблемы. Во-первых, такая нагрузка оказалась непосильной для внутренних ресурсов театра, к тому же они не были защищены от DDos-атак и других уязвимостей. Во-вторых, видеоконтент был представлен неструктурированно, что негативно сказывалось на пользовательском опыте. И в-третьих, театр терял прибыль, так как контент не был монетизирован.



Первый шаг в решении проблем команда театра видела в запуске надежной стриминговой платформы в «облаке» Cloud.



