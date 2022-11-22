Каких результатов российские компании достигли с помощью Cloud — 5 кейсов

Провайдер облачных технологий

Каких результатов российские компании достигли с помощью облачного провайдера Cloud — 5 кейсов

Ускорить работу сайта на 20%, в три раза быстрее загружать контент на платформу, увеличить число пользователей в четыре раза — все эти и не только возможности доступны клиентам облачного провайдера Cloud. Больше о сервисах и услугах можно узнать из этой статьи, а в новом материале мы разберем реальные кейсы компаний из разных индустрий, которые создают и развивают свой бизнес на решениях Cloud.
CRAFTER
RUSPHARM
Государственный академический Мариинский театр
lady & gentleman CITY
«Юникод»
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CRAFTER: мягко мигрировать из зарубежного «облака» в российское и обеспечить бесперебойную работу цифровой платформы при скачках трафика

Фото: Roman Babakin / Shutterstock
Какая задача стояла

Для управления автопарком, состоящим почти из 23 тысяч машин (в планах компании — увеличить парк минимум в два раза), создания удобного поиска рейсов и автоматизации всех логистических процессов грузоперевозочная компания CRAFTER использует цифровую платформу. До недавнего времени CRAFTER.ONLINE работала на базе облачных сервисов зарубежного поставщика, который в марте 2022 года сообщил о приостановке своей деятельности на территории РФ и Беларуси.

В этих условиях компания CRAFTER решила мигрировать в российское «облако», но сделать это требовалось без каких-либо перебоев, так как на CRAFTER.ONLINE ежедневно завязана работа тысячи сотрудников и партнеров CRAFTER.

RUSPHARM: сэкономить на «железе» и повысить производительность сотрудников с помощью облачного корпоративного портала

Фото: RossHelen / Shutterstock
Какая задача стояла

В ближайших планах производителя одноразовых стоматологических карпульных инъекторов RUSPHARM — построить несколько предприятий по производству медицинской продукции в России. Процесс уже запущен, и чтобы он шел быстрее, сотрудникам необходимо иметь быстрый доступ ко всем рабочим данным. Для этого компания решила разработать корпоративный информационный портал — EIP.

Запустить портал изначально планировали на покупном зарубежном оборудовании. Но после того, как стало известно о возможных перебоях с поставкой комплектующих, от этой задумки решили отказаться в пользу отечественных облачных сервисов: такие решения более доступны, дают возможность оперативно масштабировать IT-инфраструктуру и гарантируют сохранность данных. 

Соответственно, RUSPHARM требовалось найти подходящего провайдера и безопасно и в короткие сроки перенести все данные в его «облако».

Мариинский театр: мигрировать в «облако» и начать зарабатывать на видеоконтенте

Фото: Sergey_Bogomyako / Shutterstock
Какая задача стояла

В 2020 году, в начале пандемии коронавируса, в России были введены карантинные ограничения, в том числе запрещалось посещать культурные мероприятия. Чтобы сохранить связь со своими зрителями, Мариинский театр решил ежедневно показывать в онлайне архив спектаклей и концертов. В итоге за несколько месяцев трансляции на сайте mariinsky.tv собрали более 100 млн просмотров из 100 стран.

Сохранить зрителей и привлечь новых действительно удалось, но вместе с тем возникли проблемы. Во-первых, такая нагрузка оказалась непосильной для внутренних ресурсов театра, к тому же они не были защищены от DDos-атак и других уязвимостей. Во-вторых, видеоконтент был представлен неструктурированно, что негативно сказывалось на пользовательском опыте. И в-третьих, театр терял прибыль, так как контент не был монетизирован. 

Первый шаг в решении проблем команда театра видела в запуске надежной стриминговой платформы в «облаке» Cloud.

lady & gentleman CITY: перенести IT-инфраструктуру и интернет-магазин в «облако» и ускорить работу сайта на 20%

Фото: fiphoto / Shutterstock
Какая задача стояла

Федеральной сети магазинов с разветвленной сетью розничных точек и крупным интернет-магазином для поддержания стабильной и эффективной работы необходима гибкая IT-инфраструктура. У ритейлера мужской и женской одежды lady & gentleman CITY было не так: его система требовала постоянного мониторинга и обслуживания, что усложняло процессы развертывания и масштабирования. 

Поэтому lady & gentleman CITY требовалось упростить процессы IT-администрирования, оптимизировать затраты на поддержку и в результате получить отказоустойчивую систему с прозрачным управлением ресурсами.

«Юникод»: найти надежного провайдера и получить в четыре раза больше лояльных пользователей маркетплейса

Фото: Rido / Shutterstock
Какая стояла задача

Компания разработала платформу Coursebook с онлайн-курсами по разным направлениям — красота, искусство, веб-дизайн, разработка и т.д. Чтобы у пользователей была возможность беспрепятственно загружать высококачественные видео и мгновенно получать доступ к ним, платформа должна быть достаточно устойчивой к нагрузкам и защищенной от потенциальных кибератак. 

Разработчики Coursebook не могли добиться этого, так как провайдеры, с которыми они пытались сотрудничать, не обеспечивали нужный объем ресурсов, к тому же стоимость их услуг была слишком высокой.

Приведенные кейсы — лишь малая часть того, что можно сделать вместе с Cloud. Однако и они показывают, что сервисы компании позволяют решить любые задачи бизнеса вне зависимости от их сложности и масштаба.
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©RB.RU, 2022
Автор: Ирина Печерская
ООО "Облачные технологии"

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Наталия Рябцева
Каких результатов российские компании достигли с помощью Cloud — 5 кейсов