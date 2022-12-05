Как бизнесу сохранить устойчивость в турбулентное время — опыт российских компаний
Идеально, когда все идет по плану, но в бизнесе так бывает не всегда — и 2022 год показал, насколько непредсказуемо все может обернуться. RB.RU поговорил с представителями крупных российских компаний о том, с какими трудностями они и их клиенты столкнулись в этом году и какие решения смогли найти.
С чем столкнулся российский бизнес в 2022 году
Одна из волнующих тем этого года — импортозамещение технологий. Уход зарубежных вендоров из России сказался на реализации отдельных проектов. И проблема не только в том, что бизнес лишился доступа к конкретному ПО, говорит Виталий Шпак, генеральный директор российской low-code платформы для управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы Comindware. К сожалению, компании утратили доверие ко многим сервисам, которые позиционировались как крайне надежные.
Одна из волнующих тем этого года — импортозамещение технологий. Уход зарубежных вендоров из России сказался на реализации отдельных проектов. И проблема не только в том, что бизнес лишился доступа к конкретному ПО, говорит Виталий Шпак, генеральный директор российской low-code платформы для управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы Comindware. К сожалению, компании утратили доверие ко многим сервисам, которые позиционировались как крайне надежные.
«Для бизнеса отзыв лицензий, невозможность оплатить сервисы и подписки — настоящий вызов. Пришлось не только быстро перестраивать рабочие процессы, но и отказываться от решений, которые уже были внедрены и с которыми работали сотрудники. Можно считать, что уход зарубежных вендоров в отдельных случаях обнулил инвестиции в цифровизацию бизнеса, которые компании долго аккумулировали для развития и повышения эффективности», — добавил Виталий Шпак, генеральный директор компании Comindware.
Однако теперь, имея за плечами подобный опыт, компаниям при выборе IT-партнера в первую очередь стоит обращать внимание не на стоимость внедрения решений и известность бренда, а на наличие локальной поддержки и его надежность.
В целом уход вендоров изменил внутренний рынок разработки и внедрения ПО. Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon, так описывает ситуацию: «Уход из России крупнейших зарубежных вендоров существенно изменил расстановку сил на отечественном IT-рынке. Как только спала первая волна паники, бизнес задумался о миграции на российское ПО. Нам пришлось в сжатые сроки адаптироваться к меняющимся потребностям клиентов. Так, в сегменте аналитики перед нами встала непростая задача найти аналоги "большой тройки": Power BI, Tableau, Qlik».
Если одни компании в этом году потеряли средства, вложенные в зарубежные технологии, то другим, как маркетплейсу KazanExpress, не хватило внешних инвестиций.
В целом уход вендоров изменил внутренний рынок разработки и внедрения ПО. Мария Аверина, партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon, так описывает ситуацию: «Уход из России крупнейших зарубежных вендоров существенно изменил расстановку сил на отечественном IT-рынке. Как только спала первая волна паники, бизнес задумался о миграции на российское ПО. Нам пришлось в сжатые сроки адаптироваться к меняющимся потребностям клиентов. Так, в сегменте аналитики перед нами встала непростая задача найти аналоги "большой тройки": Power BI, Tableau, Qlik».
Если одни компании в этом году потеряли средства, вложенные в зарубежные технологии, то другим, как маркетплейсу KazanExpress, не хватило внешних инвестиций.
«Мы столкнулись с инвестиционными трудностями чуть раньше весны 2022 года. И пока их решали, ситуация, скажем так, повернулась еще более неожиданно: сразу же стало понятно, что наш ежегодный десятикратный рост пока замедляется, — рассказывает Линар Хуснуллин, сооснователь и генеральный директор KazanExpress. — Но я всегда говорю и партнерам, и сотрудникам, что это бизнес, а в бизнесе бывает всякое. Наша задача сейчас — стабилизировать компанию и выйти на самоокупаемость, чтобы больше не зависеть от внешних инвестиций и крепко стоять на ногах».
Какой выход компании нашли
KazanExpress сейчас создает масштабный логистический комплекс, первый корпус которого компания уже практически запустила: он позволит значительно расширить ассортимент товаров, увеличить поставки продавцов, создать больше рабочих мест — даст толчок для развития маркетплейса. А от открытия новых точек по России компания пока отказалась, как и от внутренних проектов вроде бесплатного кафетерия для офисных сотрудников.
Из-за недоступности зарубежных решений бизнес стал активнее переходить на российские. Стоит отметить, что процесс импортозамещения на рынке уже был запущен и до всех событий. Не потому, что к этому подталкивало законодательство, а потому, что качество российских решений ничуть не уступало западным, уточняет Виталий Шпак. А сейчас этот процесс только ускорился.
Так, российская розничная торговая компания X5 Group еще в начале марта организовала штаб, перед которым поставила задачу обеспечить быстрый поиск и закупку оборудования взамен импортного.
KazanExpress сейчас создает масштабный логистический комплекс, первый корпус которого компания уже практически запустила: он позволит значительно расширить ассортимент товаров, увеличить поставки продавцов, создать больше рабочих мест — даст толчок для развития маркетплейса. А от открытия новых точек по России компания пока отказалась, как и от внутренних проектов вроде бесплатного кафетерия для офисных сотрудников.
Из-за недоступности зарубежных решений бизнес стал активнее переходить на российские. Стоит отметить, что процесс импортозамещения на рынке уже был запущен и до всех событий. Не потому, что к этому подталкивало законодательство, а потому, что качество российских решений ничуть не уступало западным, уточняет Виталий Шпак. А сейчас этот процесс только ускорился.
Так, российская розничная торговая компания X5 Group еще в начале марта организовала штаб, перед которым поставила задачу обеспечить быстрый поиск и закупку оборудования взамен импортного.
«Проанализировав рубрикатор оборудования, наш штаб по импортозамещению выявил, что почти 80% технологического и около 50% торгового оборудования имеет большую долю импортных комплектующих и высокий прогноз выбывания с рынка. В итоге мы проработали несколько тысяч позиций, выделили порядка 40 ключевых решений, прежде всего используемых в магазинах и распределительных центрах, и по целому ряду критичных позиций нашли российские аналоги, которые сейчас тестируем», — поделился Иван Мельник, директор по технологическому развитию бизнеса X5 Group.
К новым условиям начали адаптироваться и отечественные вендоры. Например, Navicon в первые месяцы сместила фокус на импортонезависимые продукты, переобучила сотрудников и запустила проекты миграции на отечественное ПО и внедрения российских аналитических решений «с нуля». Параллельно компания вывела на рынок собственный BI-продукт.
Бизнесу же эксперты Navicon советовали не спешить с полной заменой IT-продуктов, переждать панику и грамотно подойти к выстраиванию процесса миграции: проекты миграции IT-инфраструктуры долгосрочные и обходятся примерно в 80% от стоимости исходного решения — далеко не каждый бизнес может себе это позволить в кризис. Но есть исключения.
«Во-первых, это бизнес, нуждающийся в существенном расширении функциональности BI-систем или объемов хранилищ данных, а также подключении большого числа новых пользователей. Чтобы не создавать “зоопарк” IT-решений, локальных сервисов и самописных доработок, им выгоднее сразу перейти на российское ПО. Во-вторых, это компании, которые использовали импортные облачные продукты. Ряд вендоров частично или полностью перекрыл доступ к своей облачной инфраструктуре, и бизнес был вынужден переезжать в сжатые сроки», — пояснила Мария Аверина.
Несмотря на трудности, от ухода зарубежных вендоров выигрывают и бизнес, и отечественные поставщики решений. «Нужно оптимистично смотреть в будущее, по крайней мере для российского рынка непреодолимых последствий еще не случилось. По нашим ощущениям, темпы внедрения технологий растут, хоть и не так, как прогнозировалось год назад, компании продолжают активно автоматизировать рабочие процессы», — говорит Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.
Бизнесу же эксперты Navicon советовали не спешить с полной заменой IT-продуктов, переждать панику и грамотно подойти к выстраиванию процесса миграции: проекты миграции IT-инфраструктуры долгосрочные и обходятся примерно в 80% от стоимости исходного решения — далеко не каждый бизнес может себе это позволить в кризис. Но есть исключения.
«Во-первых, это бизнес, нуждающийся в существенном расширении функциональности BI-систем или объемов хранилищ данных, а также подключении большого числа новых пользователей. Чтобы не создавать “зоопарк” IT-решений, локальных сервисов и самописных доработок, им выгоднее сразу перейти на российское ПО. Во-вторых, это компании, которые использовали импортные облачные продукты. Ряд вендоров частично или полностью перекрыл доступ к своей облачной инфраструктуре, и бизнес был вынужден переезжать в сжатые сроки», — пояснила Мария Аверина.
Несмотря на трудности, от ухода зарубежных вендоров выигрывают и бизнес, и отечественные поставщики решений. «Нужно оптимистично смотреть в будущее, по крайней мере для российского рынка непреодолимых последствий еще не случилось. По нашим ощущениям, темпы внедрения технологий растут, хоть и не так, как прогнозировалось год назад, компании продолжают активно автоматизировать рабочие процессы», — говорит Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.
Как сохранить устойчивость в турбулентное время
А) Составить план перехода
Спешить с полной заменой IT-продуктов не стоит, кроме ситуаций, которые требуют безотлагательных действий. Так что начать переход на российские решения можно с некритичных приложений и сервисов. Однако каждый отдельный случай нужно рассматривать индивидуально, поэтому стоит обратиться за консультацией специалистов.
А) Составить план перехода
Спешить с полной заменой IT-продуктов не стоит, кроме ситуаций, которые требуют безотлагательных действий. Так что начать переход на российские решения можно с некритичных приложений и сервисов. Однако каждый отдельный случай нужно рассматривать индивидуально, поэтому стоит обратиться за консультацией специалистов.
Б) Позаботиться о безопасности
Обеспечить безопасность IT-инфраструктуры можно по-разному — от простой установки антивирусной программы до контроля над физическим оборудованием. В целом, рекомендации такие:
Обеспечить безопасность IT-инфраструктуры можно по-разному — от простой установки антивирусной программы до контроля над физическим оборудованием. В целом, рекомендации такие:
настраивайте системы идентификации на определение пользователя как через пароль, так и через аппаратные идентификаторы;
используйте сервисы безопасности, которые позволяют уберечь систему от уязвимостей и выявить внешние атаки;
делайте резервное копирование данных.
Если говорить об облачных провайдерах, то они всегда обеспечивают максимальную защиту IT-инфраструктуры клиентов и собственных платформ от сетевых атак.
©RB.RU, 2022
Автор: Ирина Печёрская
ООО "Облачные технологии"
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Автор: Ирина Печёрская
ООО "Облачные технологии"
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Наталия Рябцева
Как бизнесу сохранить устойчивость в турбулентное время — опыт российских компанийНаталия Рябцева