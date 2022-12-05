Как бизнесу сохранить устойчивость в турбулентное время — опыт российских компаний

К новым условиям начали адаптироваться и отечественные вендоры. Например, Navicon в первые месяцы сместила фокус на импортонезависимые продукты, переобучила сотрудников и запустила проекты миграции на отечественное ПО и внедрения российских аналитических решений «с нуля». Параллельно компания вывела на рынок собственный BI-продукт.



Бизнесу же эксперты Navicon советовали не спешить с полной заменой IT-продуктов, переждать панику и грамотно подойти к выстраиванию процесса миграции: проекты миграции IT-инфраструктуры долгосрочные и обходятся примерно в 80% от стоимости исходного решения — далеко не каждый бизнес может себе это позволить в кризис. Но есть исключения.



«Во-первых, это бизнес, нуждающийся в существенном расширении функциональности BI-систем или объемов хранилищ данных, а также подключении большого числа новых пользователей. Чтобы не создавать “зоопарк” IT-решений, локальных сервисов и самописных доработок, им выгоднее сразу перейти на российское ПО. Во-вторых, это компании, которые использовали импортные облачные продукты. Ряд вендоров частично или полностью перекрыл доступ к своей облачной инфраструктуре, и бизнес был вынужден переезжать в сжатые сроки», — пояснила Мария Аверина.



Несмотря на трудности, от ухода зарубежных вендоров выигрывают и бизнес, и отечественные поставщики решений. «Нужно оптимистично смотреть в будущее, по крайней мере для российского рынка непреодолимых последствий еще не случилось. По нашим ощущениям, темпы внедрения технологий растут, хоть и не так, как прогнозировалось год назад, компании продолжают активно автоматизировать рабочие процессы», — говорит Виталий Шпак, генеральный директор Comindware.