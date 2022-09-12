Медиакит RB

Деловое СМИ RB.RU — системообразующий игрок на рынке российского технологического бизнеса.
Включает в себя Медиа, сервисы по поиску Инвестиций и предпринимательское Коммьюнити.
Входит в топ самых цитируемых медиа в области «IT и Телеком» согласно рейтингу «Медиалогии».
Входит в Группу компаний RUSBASE.
Включает в себя Медиа, сервисы по поиску Инвестиций и предпринимательское Коммьюнити.
Входит в топ самых цитируемых медиа в области «IT и Телеком» согласно рейтингу «Медиалогии».
Входит в Группу компаний RUSBASE.
Деловое СМИ RB.RU — системообразующий игрок на рынке российского технологического бизнеса.
Включает в себя Медиа, сервисы по поиску Инвестиций и предпринимательское Коммьюнити.
Входит в топ самых цитируемых медиа в области «IT и Телеком» согласно рейтингу «Медиалогии».
Входит в Группу компаний RUSBASE.
Включает в себя Медиа, сервисы по поиску Инвестиций и предпринимательское Коммьюнити.
Входит в топ самых цитируемых медиа в области «IT и Телеком» согласно рейтингу «Медиалогии».
Входит в Группу компаний RUSBASE.
RB В ЦИФРАХ
Аудиторные показатели. Данные «Яндекс.Метрика» август 2022
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Наши читатели — это предприниматели, инвесторы,
ИТ-специалисты и другие профессионалы,
строящие карьеру в инновационных компаниях,
а также менеджмент российских корпораций.
ИТ-специалисты и другие профессионалы,
строящие карьеру в инновационных компаниях,
а также менеджмент российских корпораций.
АУДИТОРИЯ
52
Мужчины
всех возрастов
48
Женщины
всех возрастов
79,7%
Россия
жители
27,5%
Москва и МО
жители
9,89%
Санкт-Петербург
жители
РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НАТИВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
НАТИВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
СПЕЦПРОЕКТЫ
Конкурс
Пользователь вовлекается в контент, выполняя задания, а значит внимательно изучает контекст и следит за посылами бренда.
Игра
Выбор механики зависит от нарратива (истории). Мы подберем и реализуем наиболее подходящую игровую механику для вас!
Проект 360°
Создание серии материалов разных форматов (статьи, видео, интервью, тесты, карты и другие) или разных тематик.
СПЕЦПРОЕКТЫ
Конкурс
Пользователь вовлекается в контент, выполняя задания, а значит внимательно изучает контекст и следит за посылами бренда.
Игра
Выбор механики зависит от нарратива (истории). Мы подберем и реализуем наиболее подходящую игровую механику для вас!
Проект 360°
Создание серии материалов разных форматов (статьи, видео, интервью, тесты, карты и другие) или разных тематик.
НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
НЕСТАНДАРТНЫЕ ПРОЕКТЫ
ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЕКТЫ RB
Карты технологий
Сегментированное представление игроков рынка конкретной сферы. Формат позволяет увидеть присутствие компаний в различных сегментах рынка, а также плотность игроков в нише.
Куда идти стартапам в регионах
Гид по инкубаторам, акселераторам и центрам инноваций в РФ. Коммерческое партнерство позволит вашей компании выступить экспертом и доказать лидерство в вашем регионе.
Dig(it)al
Специальный раздел, посвященный цифровой трансформации, содержит весь редакционный контент по теме и Маркетплейс поставщиков решений и сервисов.
Начни бизнес c RB
Серия писем, которая поможет в запуске бизнеса. Читатель 1 раз в неделю получает письмо со всей нужной информацией, куда будет интегрирован блок о Партнере проекта.
ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЕКТЫ RB
Карты технологий
Сегментированное представление игроков рынка конкретной сферы. Формат позволяет увидеть присутствие компаний в различных сегментах рынка, а также плотность игроков в нише.
Куда идти стартапам в регионах
Гид по инкубаторам, акселераторам и центрам инноваций в РФ. Коммерческое партнерство позволит вашей компании выступить экспертом и доказать лидерство в вашем регионе.
Dig(it)al
Специальный раздел, посвященный цифровой трансформации, содержит весь редакционный контент по теме и Маркетплейс поставщиков решений и сервисов.
Начни бизнес c RB
Серия писем, которая поможет в запуске бизнеса. Читатель 1 раз в неделю получает письмо со всей нужной информацией, куда будет интегрирован блок о Партнере проекта.
КАК ПОЛУЧИТЬ СПЕЦПРОЕКТ НА RB
Шаг 1
Прислать бриф на почту [email protected], по которому мы разработаем проект под ключ, согласуем его с вами, составим эффективный медиаплан с гарантированным охватом и целевыми показателями.
Шаг 2
Согласовать идею и формат, затем согласовать контент и дизайн созданного проекта.
Шаг 3
Наслаждаться готовым спецпроектом после его запуска и читать отчет с KPI!
Наталия Рябцева
Медиакит RBНаталия Рябцева