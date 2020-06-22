Российская стартап-экосистема расширяет свою географию. В регионах возникают новые точки притяжения технологических компаний, а инвесторы готовы искать перспективные команды и технологии за пределами столиц. Публикуем полезный гид, который подскажет, куда идти стартапам в регионах за новыми знакомствами и инвестициями.
Важно, что получившийся гид — это не рейтинг самых-самых городов для стартапов, а срез региональной инфраструктуры и шпаргалка для тех, кому интересны новые рабочие контакты в городах с активными экосистемами. Если ваш город не попал на эту страницу, значит, опрошенные эксперты не смогли выделить достаточно возможностей для стартапов и инноваторов.
Важно, что получившийся гид — это не рейтинг самых-самых городов для стартапов, а срез региональной инфраструктуры и шпаргалка для тех, кому интересны новые рабочие контакты в городах с активными экосистемами. Если ваш город не попал на эту страницу, значит, опрошенные эксперты не смогли выделить достаточно возможностей для стартапов и инноваторов.
Обновление данного проекта выпущено благодаря поддержке ИТ Парка «Якутск». Якутия — лидер ИТ-сферы на Дальнем Востоке России. В этом регионе родились такие крупные компании, как InDriver и MyTona. Здесь сложилось сплоченное ИТ-сообщество, готовое развивать инновационную экосистему — не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. Прочитайте эти статьи, чтобы узнать о стартап индустрии в регионе больше:
Анатолий Семенов
министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
«В республике при поддержке главы Якутии Айсена Николаева удалось создать эффективную инновационную экосистему, в которую помимо государственного сектора входят институты развития, Северо-Восточный федеральный университет, Ассоциация развития ИТ-отрасли Якутии, частный бизнес. Только вместе, сообща, проводя большое количество поддерживающих мероприятий, таких как акселерационная программа «Б8», федеральные и региональные конкурсы, в том числе направленные на молодежь, на повышение интереса и понимания со стороны общественности, мы добились того, чтобы в республике развивались стартапы, была поддержка как со стороны государства, так и частного бизнеса. Мы всесторонне помогаем проектам идти дальше, искать инвесторов».
Анатолий Семенов
министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)
«В республике при поддержке главы Якутии Айсена Николаева удалось создать эффективную инновационную экосистему, в которую помимо государственного сектора входят институты развития, Северо-Восточный федеральный университет, ассоциация развития ИТ сферы, частный бизнес. Только вместе, сообща, проводя большое количество поддерживающих мероприятий, таких как акселерационная программа «Б8», федеральные и региональные конкурсы, в том числе направленные на молодежь, на повышение интереса и понимания со стороны общественности, мы добились того, чтобы в республике развивались стартапы, была поддержка как со стороны государства, так и частного бизнеса. Мы всесторонне помогаем проектам идти дальше, искать инвесторов».
©Rusbase, 2020
Фото на обложке: Unsplash
При поддержке: ИТ парк «Якутск»
Фото на обложке: Unsplash
При поддержке: ИТ парк «Якутск»
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров,
Евгения Хрисанфова.
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров,
Евгения Хрисанфова.
©Rusbase, 2020
Фото на обложке: Unsplash
Партнерская интеграция: ИТ Парк «Якутск»
Фото на обложке: Unsplash
Партнерская интеграция: ИТ Парк «Якутск»
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров,
Евгения Хрисанфова.
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров,
Евгения Хрисанфова.
Екатерина Бороздина