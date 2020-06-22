Российская стартап-экосистема расширяет свою географию. В регионах возникают новые точки притяжения технологических компаний, а инвесторы готовы искать перспективные команды и технологии за пределами столиц. Публикуем полезный гид, который подскажет, куда идти стартапам в регионах за новыми знакомствами и инвестициями.



Важно, что получившийся гид — это не рейтинг самых-самых городов для стартапов, а срез региональной инфраструктуры и шпаргалка для тех, кому интересны новые рабочие контакты в городах с активными экосистемами. Если ваш город не попал на эту страницу, значит, опрошенные эксперты не смогли выделить достаточно возможностей для стартапов и инноваторов.