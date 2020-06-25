Куда идти стартапам в регионах:
ПРОЕКТ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
*выделенные цветом названия в материале являются кликабельными
Технопарк «Якутия»
Кого ищут: заявку на присвоение статуса резидента Технопарка могут подать ИП и ООО, разрабатывающие инновационные проекты в области:
✓ информационных технологий;
✓ ресурсосбережения и энергоэффективности;
✓ биотехнологий,
✓ транспортной инфраструктуры;
✓ строительства.
Чем полезен: предоставляет льготы по аренде помещений, консультационную помощь, доступ к программам поддержки инновационной деятельности, а также возможность использовать бренд Технопарка в коммерческих целях и участвовать в разработке программ развития Технопарка.
Кого ищут: заявку на присвоение статуса резидента Технопарка могут подать ИП и ООО, разрабатывающие инновационные проекты в области:
✓ информационных технологий;
✓ ресурсосбережения и энергоэффективности;
✓ биотехнологий,
✓ транспортной инфраструктуры;
✓ строительства.
Чем полезен: предоставляет льготы по аренде помещений, консультационную помощь, доступ к программам поддержки инновационной деятельности, а также возможность использовать бренд Технопарка в коммерческих целях и участвовать в разработке программ развития Технопарка.
ИТ Парк «Якутск»
ИТ Парк «Якутск» открылся в конце 2018 года. Он размещается на площади в 9,5 тысяч квадратных метров в самом центре Якутска, является филиалом ГАУ "Технопарк «Якутия»".
Чем полезен: предоставляет льготы по аренде помещений, доступ в коворкинг, переговорные комнаты, актовые залы, дата-центр, фудкорт, зоны отдыха, лабораторию VR/AR, студии захвата движений и звукозаписи. Выдает в аренду гаджеты, оборудование и сервера, а также предоставляет образовательные, бухгалтерские и юридические услуги.
ИТ Парк «Якутск» открылся в конце 2018 года. Он размещается на площади в 9,5 тысяч квадратных метров в самом центре Якутска, является филиалом ГАУ "Технопарк «Якутия»".
Чем полезен: предоставляет льготы по аренде помещений, доступ в коворкинг, переговорные комнаты, актовые залы, дата-центр, фудкорт, зоны отдыха, лабораторию VR/AR, студии захвата движений и звукозаписи. Выдает в аренду гаджеты, оборудование и сервера, а также предоставляет образовательные, бухгалтерские и юридические услуги.
Арктический инновационный центр (АИЦ)
Образовательный комплекс Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, который помогает создавать технологический бизнес. Здесь работает 21 инновационное предприятие.
Чем полезен: предоставляет девять лабораторий, Центр коллективного пользования, студенческий бизнес-инкубатор «ОREH».
Образовательный комплекс Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, который помогает создавать технологический бизнес. Здесь работает 21 инновационное предприятие.
Чем полезен: предоставляет девять лабораторий, Центр коллективного пользования, студенческий бизнес-инкубатор «ОREH».
НП «Ассоциация развития ИТ-отрасли РС(Я)»
Чем полезен: при поддержке ассоциации проводятся различные мероприятия — в том числе конференции, семинары, круглые столы, выставки. Среди них есть и те, которые ориентированы на стартапы.
Чем полезен: при поддержке ассоциации проводятся различные мероприятия — в том числе конференции, семинары, круглые столы, выставки. Среди них есть и те, которые ориентированы на стартапы.
Программа «Корпоративные инновации» от АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»
Помогает ИТ-стартапам получить доступ к задачам крупных компаний, работающих в Республике Саха (Якутия). Так как программа составляется под конкретные крупные компании, стартапам нужно следить за анонсами корпоративных акселераторов, в которых они могут участвовать.
Чем полезна: в конце акселерации стартапы-победители могут получить возможность пилота с корпорацией или другого варианта сотрудничества.
Что еще: АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» открыта для встреч с командами стартапов, готова проконсультировать и помочь в развитии индивидуально.
Помогает ИТ-стартапам получить доступ к задачам крупных компаний, работающих в Республике Саха (Якутия). Так как программа составляется под конкретные крупные компании, стартапам нужно следить за анонсами корпоративных акселераторов, в которых они могут участвовать.
Чем полезна: в конце акселерации стартапы-победители могут получить возможность пилота с корпорацией или другого варианта сотрудничества.
Что еще: АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» открыта для встреч с командами стартапов, готова проконсультировать и помочь в развитии индивидуально.
«Стартап-экспедиция»
Инициатива по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов на Дальнем Востоке. Была впервые запущена в сентябре 2019 года. Ее инициатором и организатором выступило Правительство Республики Саха (Якутия) при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, Фонда «Сколково» и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В рамках инициативы представители институтов развития объехали все 11 регионов Дальнего Востока и отобрали около сотни перспективных проектов. Далее команды, попавшие в программу, получили возможность развивать проекты с опытными наставниками и экспертами. В этом году «Стартап-экспедиция» расширит свою географию.
Инициатива по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов на Дальнем Востоке. Была впервые запущена в сентябре 2019 года. Ее инициатором и организатором выступило Правительство Республики Саха (Якутия) при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, Фонда «Сколково» и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В рамках инициативы представители институтов развития объехали все 11 регионов Дальнего Востока и отобрали около сотни перспективных проектов. Далее команды, попавшие в программу, получили возможность развивать проекты с опытными наставниками и экспертами. В этом году «Стартап-экспедиция» расширит свою географию.
Sakha Innovation
Ежегодная выставка, приуроченная ко Дню изобретателя и рационализатора. Здесь компании показывают свои новейшие разработки и достижения в области науки и инновационного бизнеса республики.
Цель выставки — создание республиканской площадки для популяризации инновационной деятельности, демонстрации передовых разработок, реализации проектов и программ взаимодействия между представителями науки, образования и реального сектора экономики.
Когда: 23 июня
Ежегодная выставка, приуроченная ко Дню изобретателя и рационализатора. Здесь компании показывают свои новейшие разработки и достижения в области науки и инновационного бизнеса республики.
Цель выставки — создание республиканской площадки для популяризации инновационной деятельности, демонстрации передовых разработок, реализации проектов и программ взаимодействия между представителями науки, образования и реального сектора экономики.
Когда: 23 июня
Конкурс «Моя профессия — ИТ»
Ежегодный Республиканский конкурс. Проводится среди учащихся 7–11 классов общеобразовательных школ, организаций допобразования детей, студентов и выпускников вузов и средних профессиональных образовательных учреждений.
Помогает вовлекать молодежь в сферу информационных технологий, выбирать профессию. Проходит в формате хакатона.
Когда: февраль – апрель каждого года
Ежегодный Республиканский конкурс. Проводится среди учащихся 7–11 классов общеобразовательных школ, организаций допобразования детей, студентов и выпускников вузов и средних профессиональных образовательных учреждений.
Помогает вовлекать молодежь в сферу информационных технологий, выбирать профессию. Проходит в формате хакатона.
Когда: февраль – апрель каждого года
Global Game Jam
ИТ Парк «Якутск» с 2019 года является официальной площадкой крупнейшего гейм-джема в мире.
Цель гейм-джема — разработать небольшие экспериментальные игры на заданную тему. Это идеальная возможность поэкспериментировать, познакомиться с единомышленниками, поработать в команде и сделать игру.
ИТ Парк «Якутск» с 2019 года является официальной площадкой крупнейшего гейм-джема в мире.
Цель гейм-джема — разработать небольшие экспериментальные игры на заданную тему. Это идеальная возможность поэкспериментировать, познакомиться с единомышленниками, поработать в команде и сделать игру.
BioHackathon-2020
Республиканский конкурс биотехнологических проектов с большим потенциалом коммерциализации ежегодно собирает участников самых разных возрастов, интересов и направлений — школьников, медиков, биологов, физиков, программистов, химиков.
Республиканский конкурс биотехнологических проектов с большим потенциалом коммерциализации ежегодно собирает участников самых разных возрастов, интересов и направлений — школьников, медиков, биологов, физиков, программистов, химиков.
Конкурс «УМНИК»
Цель — поддержать молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность. Также организаторы конкурса стремятся стимулировать массовое участие молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, побуждать молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, которые необходимы для коммерциализации результатов научных разработок.
Цель — поддержать молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность. Также организаторы конкурса стремятся стимулировать массовое участие молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, побуждать молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, которые необходимы для коммерциализации результатов научных разработок.
Центр развития «Смарт»
Это первая в Якутске площадка, на которой проводятся встречи с экспертами в области информационных технологий. Центр был основан в 2015 году крупными якутскими ИТ-компаниями — ГК «Синет» и компанией «Майтона».
Чем полезен: здесь проводятся разовые мастер-классы на темы, связанные с ИТ — от диджитал-маркетинга до мобильной разработки. Также в центре имеется просторный конференц-зал, рассчитанный на 60 слушателей.
Стоимость: 500 рублей (один мастер-класс), есть бесплатные вебинары.
Это первая в Якутске площадка, на которой проводятся встречи с экспертами в области информационных технологий. Центр был основан в 2015 году крупными якутскими ИТ-компаниями — ГК «Синет» и компанией «Майтона».
Чем полезен: здесь проводятся разовые мастер-классы на темы, связанные с ИТ — от диджитал-маркетинга до мобильной разработки. Также в центре имеется просторный конференц-зал, рассчитанный на 60 слушателей.
Стоимость: 500 рублей (один мастер-класс), есть бесплатные вебинары.
Go Global
Программа поддержки креативных проектов от АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)». Поможет в запуске и продвижении местных стартапов, которые покажут потенциал к коммерциализации по схеме краудфандинга.
Чем полезен: якутские креативные проекты смогут выйти на международный уровень, получить предзаказы, увеличить аудиторию.
Программа поддержки креативных проектов от АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)». Поможет в запуске и продвижении местных стартапов, которые покажут потенциал к коммерциализации по схеме краудфандинга.
Чем полезен: якутские креативные проекты смогут выйти на международный уровень, получить предзаказы, увеличить аудиторию.
Коворкинг «Точка кипения» — Якутск
Это пространство для коллективной работы, которое специализируется на бесплатных мероприятиях. Коворкинг включает в себя два конференц-зала на 50-100 посадочных мест, проектную зону, две переговорные и зону отдыха.
Стоимость: бесплатно
Это пространство для коллективной работы, которое специализируется на бесплатных мероприятиях. Коворкинг включает в себя два конференц-зала на 50-100 посадочных мест, проектную зону, две переговорные и зону отдыха.
Стоимость: бесплатно
Коворкинг-центр «Лаборатории дизайна»
В Якутском промышленном техникуме работает «Лаборатория дизайна». В коворкинг-центре для дизайнеров есть переговорная комната, доступ в интернет, отдельные рабочие места, кухня.
Стоимость: 4 тысячи рублей в месяц (одно рабочее место)
В Якутском промышленном техникуме работает «Лаборатория дизайна». В коворкинг-центре для дизайнеров есть переговорная комната, доступ в интернет, отдельные рабочие места, кухня.
Стоимость: 4 тысячи рублей в месяц (одно рабочее место)
korobka
Частный стартап-акселератор, который предоставляет не только полностью бесплатное помещение, но также консультации и помощь в привлечении инвестиций.
Частный стартап-акселератор, который предоставляет не только полностью бесплатное помещение, но также консультации и помощь в привлечении инвестиций.
Бизнес-инкубатор города Якутск
Предоставляет бизнесу помещения на льготных условиях, консультирует и помогает в развитии. Единый сайт рассказывает о сети инкубаторов по всей Якутии, также доступно дистанционное резидентство.
Стоимость: около 2 тысяч рублей в месяц за кв. м.
Предоставляет бизнесу помещения на льготных условиях, консультирует и помогает в развитии. Единый сайт рассказывает о сети инкубаторов по всей Якутии, также доступно дистанционное резидентство.
Стоимость: около 2 тысяч рублей в месяц за кв. м.
Венчурная компания «Якутия»
Кого ищут: проекты в сфере информационных технологий, биотехнологий и инновационного производства.
Чем полезен: инвестируют в стартапы в рамках Акселератора В8.
Кого ищут: проекты в сфере информационных технологий, биотехнологий и инновационного производства.
Чем полезен: инвестируют в стартапы в рамках Акселератора В8.
Акселератор для стартапов В8
Это программа ускоренного развития инновационных проектов, ориентированных на внешние рынки. По итогам прохождения программы участники подготовят свои проекты к масштабированию и следующей стадии инвестирования.
Кого ищут: всех, у кого есть проект в сфере ИТ, биотехнологий и инновационного производства, а также команда.
Чем полезен: участники акселерационной программы получают до 2 млн рублей на развитие проекта и команды, место в коворкинге ИТ Парка «Якутск», поддержку международной сети менторов, бонусы от партнеров (доступ к сервисам, рекламу и консалтинг), питчинг перед потенциальными инвесторами и постакселерационную поддержку по продвижению проектов.
Это программа ускоренного развития инновационных проектов, ориентированных на внешние рынки. По итогам прохождения программы участники подготовят свои проекты к масштабированию и следующей стадии инвестирования.
Кого ищут: всех, у кого есть проект в сфере ИТ, биотехнологий и инновационного производства, а также команда.
Чем полезен: участники акселерационной программы получают до 2 млн рублей на развитие проекта и команды, место в коворкинге ИТ Парка «Якутск», поддержку международной сети менторов, бонусы от партнеров (доступ к сервисам, рекламу и консалтинг), питчинг перед потенциальными инвесторами и постакселерационную поддержку по продвижению проектов.
©Rusbase, 2020
Фото на обложке: Unsplash
При поддержке: ИТ парк «Якутск»
Фото на обложке: Unsplash
При поддержке: ИТ парк «Якутск»
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров,
Евгения Хрисанфова.
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров,
Евгения Хрисанфова.
©Rusbase, 2020
Фото на обложке: Unsplash
Партнерская интеграция: ИТ Парк «Якутск»
Фото на обложке: Unsplash
Партнерская интеграция: ИТ Парк «Якутск»
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров,
Евгения Хрисанфова.
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров,
Евгения Хрисанфова.
Екатерина Бороздина