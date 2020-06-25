Куда идти стартапам в регионах:
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Технопарк «Якутия»

Кого ищут: заявку на присвоение статуса резидента Технопарка могут подать ИП и ООО, разрабатывающие инновационные проекты в области:

информационных технологий;
ресурсосбережения и энергоэффективности;
биотехнологий,
транспортной инфраструктуры;
строительства.

Чем полезен: предоставляет льготы по аренде помещений, консультационную помощь, доступ к программам поддержки инновационной деятельности, а также возможность использовать бренд Технопарка в коммерческих целях и участвовать в разработке программ развития Технопарка.
ИТ Парк «Якутск»

ИТ Парк «Якутск» открылся в конце 2018 года. Он размещается на площади в 9,5 тысяч квадратных метров в самом центре Якутска, является филиалом ГАУ "Технопарк «Якутия»".

Чем полезен: предоставляет льготы по аренде помещений, доступ в коворкинг, переговорные комнаты, актовые залы, дата-центр, фудкорт, зоны отдыха, лабораторию VR/AR, студии захвата движений и звукозаписи. Выдает в аренду гаджеты, оборудование и сервера, а также предоставляет образовательные, бухгалтерские и юридические услуги.
Арктический инновационный центр (АИЦ)

Образовательный комплекс Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, который помогает создавать технологический бизнес. Здесь работает 21 инновационное предприятие.

Чем полезен: предоставляет девять лабораторий, Центр коллективного пользования, студенческий бизнес-инкубатор «ОREH».
НП «Ассоциация развития ИТ-отрасли РС(Я)»

Чем полезен: при поддержке ассоциации проводятся различные мероприятия — в том числе конференции, семинары, круглые столы, выставки. Среди них есть и те, которые ориентированы на стартапы.
Программа «Корпоративные инновации» от АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»

Помогает ИТ-стартапам получить доступ к задачам крупных компаний, работающих в Республике Саха (Якутия). Так как программа составляется под конкретные крупные компании, стартапам нужно следить за анонсами корпоративных акселераторов, в которых они могут участвовать.

Чем полезна: в конце акселерации стартапы-победители могут получить возможность пилота с корпорацией или другого варианта сотрудничества.

Что еще: АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» открыта для встреч с командами стартапов, готова проконсультировать и помочь в развитии индивидуально.
«Стартап-экспедиция»

Инициатива по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов на Дальнем Востоке. Была впервые запущена в сентябре 2019 года. Ее инициатором и организатором выступило Правительство Республики Саха (Якутия) при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, Фонда «Сколково» и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В рамках инициативы представители институтов развития объехали все 11 регионов Дальнего Востока и отобрали около сотни перспективных проектов. Далее команды, попавшие в программу, получили возможность развивать проекты с опытными наставниками и экспертами. В этом году «Стартап-экспедиция» расширит свою географию.
Sakha Innovation

Ежегодная выставка, приуроченная ко Дню изобретателя и рационализатора. Здесь компании показывают свои новейшие разработки и достижения в области науки и инновационного бизнеса республики.

Цель выставки — создание республиканской площадки для популяризации инновационной деятельности, демонстрации передовых разработок, реализации проектов и программ взаимодействия между представителями науки, образования и реального сектора экономики.

Когда: 23 июня
Конкурс «Моя профессия — ИТ»

Ежегодный Республиканский конкурс. Проводится среди учащихся 7–11 классов общеобразовательных школ, организаций допобразования детей, студентов и выпускников вузов и средних профессиональных образовательных учреждений.

Помогает вовлекать молодежь в сферу информационных технологий, выбирать профессию. Проходит в формате хакатона.

Когда: февраль – апрель каждого года
Global Game Jam

ИТ Парк «Якутск» с 2019 года является официальной площадкой крупнейшего гейм-джема в мире.

Цель гейм-джема — разработать небольшие экспериментальные игры на заданную тему. Это идеальная возможность поэкспериментировать, познакомиться с единомышленниками, поработать в команде и сделать игру.
BioHackathon-2020

Республиканский конкурс биотехнологических проектов с большим потенциалом коммерциализации ежегодно собирает участников самых разных возрастов, интересов и направлений — школьников, медиков, биологов, физиков, программистов, химиков.
Конкурс «УМНИК»

Цель — поддержать молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность. Также организаторы конкурса стремятся стимулировать массовое участие молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, побуждать молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, которые необходимы для коммерциализации результатов научных разработок.
Центр развития «Смарт»

Это первая в Якутске площадка, на которой проводятся встречи с экспертами в области информационных технологий. Центр был основан в 2015 году крупными якутскими ИТ-компаниями — ГК «Синет» и компанией «Майтона».

Чем полезен: здесь проводятся разовые мастер-классы на темы, связанные с ИТ — от диджитал-маркетинга до мобильной разработки. Также в центре имеется просторный конференц-зал, рассчитанный на 60 слушателей.

Стоимость: 500 рублей (один мастер-класс), есть бесплатные вебинары.
Go Global

Программа поддержки креативных проектов от АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)». Поможет в запуске и продвижении местных стартапов, которые покажут потенциал к коммерциализации по схеме краудфандинга.

Чем полезен: якутские креативные проекты смогут выйти на международный уровень, получить предзаказы, увеличить аудиторию.
Коворкинг «Точка кипения» — Якутск

Это пространство для коллективной работы, которое специализируется на бесплатных мероприятиях. Коворкинг включает в себя два конференц-зала на 50-100 посадочных мест, проектную зону, две переговорные и зону отдыха.

Стоимость: бесплатно
Коворкинг-центр «Лаборатории дизайна»

В Якутском промышленном техникуме работает «Лаборатория дизайна». В коворкинг-центре для дизайнеров есть переговорная комната, доступ в интернет, отдельные рабочие места, кухня.

Стоимость: 4 тысячи рублей в месяц (одно рабочее место)
korobka

Частный стартап-акселератор, который предоставляет не только полностью бесплатное помещение, но также консультации и помощь в привлечении инвестиций.
Бизнес-инкубатор города Якутск

Предоставляет бизнесу помещения на льготных условиях, консультирует и помогает в развитии. Единый сайт рассказывает о сети инкубаторов по всей Якутии, также доступно дистанционное резидентство.

Стоимость: около 2 тысяч рублей в месяц за кв. м.
Венчурная компания «Якутия»

Кого ищут: проекты в сфере информационных технологий, биотехнологий и инновационного производства.

Чем полезен: инвестируют в стартапы в рамках Акселератора В8.
Акселератор для стартапов В8

Это программа ускоренного развития инновационных проектов, ориентированных на внешние рынки. По итогам прохождения программы участники подготовят свои проекты к масштабированию и следующей стадии инвестирования.

Кого ищут: всех, у кого есть проект в сфере ИТ, биотехнологий и инновационного производства, а также команда.

Чем полезен: участники акселерационной программы получают до 2 млн рублей на развитие проекта и команды, место в коворкинге ИТ Парка «Якутск», поддержку международной сети менторов, бонусы от партнеров (доступ к сервисам, рекламу и консалтинг), питчинг перед потенциальными инвесторами и постакселерационную поддержку по продвижению проектов.
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©Rusbase, 2020

Фото на обложке: Unsplash
При поддержке: ИТ парк «Якутск»
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров,
Евгения Хрисанфова.
©Rusbase, 2020

Фото на обложке: Unsplash
Партнерская интеграция: ИТ Парк «Якутск»
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров,
Евгения Хрисанфова.
Екатерина Бороздина