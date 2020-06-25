«Стартап-экспедиция»



Инициатива по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов на Дальнем Востоке. Была впервые запущена в сентябре 2019 года. Ее инициатором и организатором выступило Правительство Республики Саха (Якутия) при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, Фонда «Сколково» и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.



В рамках инициативы представители институтов развития объехали все 11 регионов Дальнего Востока и отобрали около сотни перспективных проектов. Далее команды, попавшие в программу, получили возможность развивать проекты с опытными наставниками и экспертами. В этом году «Стартап-экспедиция» расширит свою географию.

