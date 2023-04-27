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Протокол Web 3.0 для токенизации и управления ценными нематериальными активами
Инструмент для создания кроссчейн-продуктов
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Платформа для создания и управления DAO
Разработчик мультивалютных кошельков и других решений
Продуктово-аутсорсинговая компания в области блокчейн-разработки
Движок для создания смарт-контрактов
Разработчик блокчейн-решений
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Генератор смарт-контрактов
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CRM для управления активами DAO в DeFi, NFT и GameFi
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Криптовалюты и инструменты
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Децентрализованная торговая платформа
Криптобиржа
Криптобиржа
Криптобиржа
Криптобиржа
Криптобиржа
Криптобиржа
Криптобиржа
Цифровая брокерская платформа
Криптобиржа
Криптобиржа
Децентрализованная биржа
Криптобиржа
Биржа криптовалют
Биржи
Майнинг
DeFi
Инвестиции и кредитование
Криптовалюты и инструменты
Хранение и управление
Оператор дата-центров в СНГ по размещению оборудования для энергоемких и блокчейн-вычислений
Токенизация майнинга биткоина
Компания-разработчик программного обеспечения для добычи и оборота цифровых активов
Безопасные переводы стейблкоинов
Агрегатор ликвидности децентрализованных бирж
Протокол, предлагает автоматизированные продукты DeFi
Сервис, который повышает ликвидность токенов через переводы
Глобальная и децентрализованная финансовая инфраструктура на основе блокчейна
DeFi-экосистема на Tezos
Криптобанк
Протокол для пассивного заработка на хранении bitcoin
Децентрализованный протокол ставок
Кредитный протокол, построенный на языке программирования Sway
Безопасность блокчейна и услуги аудита смарт-контрактов
Протокол для создания, расчетов и торговли любыми децентрализованными деривативами
Платформа для онлайн-банкинга
Сервис для управления криптоактивами
Финансовый протокол на основе Solana
DeFi-экосистема
Инфраструктура цифровых активов
Децентрализованная платформа, на которой разработчики могут запускать и размещать свои децентрализованные приложения
Швейцарский криптосчет
Глобальный децентрализованный смарт-банк
Децентрализированная система стейблкоинов
Платформа для продажи/покупки, а также займов в крипте
Биржи
Майнинг
DeFi
Инвестиции и кредитование
Криптовалюты и инструменты
Хранение и управление
Биржи
Майнинг
DeFi
Инвестиции и кредитование
Криптовалюты и инструменты
Хранение и управление
Инвестиции в криптопроекты
Платформа для продажи/покупки, а также займов в крипте
Платформа для инвестиций
Децентрализованная кредитная платформа
Краудфандинговая блокчейн-площадка
Инвестиции в криптопроекты
Платформа для пожертвований
Инвестиции в криптопроекты
Платформа на основе блокчейн для токенизации инвестиций в недвижимость
Биржи
Майнинг
DeFi
Инвестиции и кредитование
Криптовалюты и инструменты
Хранение и управление
Криптовалюта
Маркетмейкер
Сервис стейкинга Ethereum
Криптовалюта
Определение экономической значимости публичных блокчейнов
Кэшбек криптовалютой за электронные чеки
Токенизация физических активов
Экосистема криптосервисов
Сервис отслеживания и аналитики торговых счетов
Российская платформа для анализа безопасности криптовалют
Нативный токен блокчейна Gnosis
Сервис для отслеживания налогов по крипте
Ликвидность для стейкинговых токенов
Автоматизированный маркет-мейкер