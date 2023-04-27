карта компаний WEB3

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Интерактивный проект, который объединил в одном месте все стартапы и компании с основателями из региона CIS, работающие в сфере blockchain, crypto, NFT и других направлениях Web3

Разработка
Блокчейны-экосистемы
Инфраструктура
Хранение и управление
Криптовалюты и инструменты
Инвестиции и кредитование
DeFi
Майнинг
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Игры
Метавселенные
Развлечения
NFT
Социальные сети
DAO
Комьюнити
Другое
Блокчейны-экосистемы
Разработка
Блокчейн-платформа
Ethereum
Блокчейн-платформа
TON
Блокчейн-платформа
Waves
Блокчейн-платформа
Near
Блокчейны-экосистемы
Разработка
Протокол Web 3.0 для токенизации и управления ценными нематериальными активами
DEIP
Инструмент для создания кроссчейн-продуктов
DeBridge
Разработчик блокчейн-решений
Crypton studio
Платформа для создания и управления DAO
SuperDAO
Разработчик мультивалютных кошельков и других решений
Evercode Lab
Продуктово-аутсорсинговая компания в области блокчейн-разработки
PixelPlex
Движок для создания смарт-контрактов
Gear Technologies
Разработчик блокчейн-решений
Intellectsoft Blockchain Lab
Экосистемный разработчик решений для DeFi
Broxus
Генератор смарт-контрактов
MyWish
Агрегатор кроссчейн-технологий
Rubic
Надстройка на Ethereum для разработки DeFi-приложений
Metis
Разработка блокчейнов для бизнеса
Masterchain
Разработка блокчейнов для бизнеса и государства
Web3 Tech
разработчик блокчейн-решений
Metalamp
Инструменты для создания кроссчейн-продуктов
Chainlink
CRM для управления активами DAO в DeFi, NFT и GameFi
Weezi
Биржи
Майнинг
DeFi
Инвестиции и кредитование
Криптовалюты и инструменты
Хранение и управление
Биржа криптовалют
Changelly
Децентрализованная торговая платформа
Spin
Криптобиржа
Currency
Криптобиржа
Cryptorg
Криптобиржа
Emirex
Криптобиржа
EXMO.me
Криптобиржа
LATOKEN
Криптобиржа
Azbit
Криптобиржа
Bynex
Цифровая брокерская платформа
MTHUB
Криптобиржа
Cryptopay
Криптобиржа
FREE2EX
Децентрализованная биржа
Curve
Криптобиржа
SimpleSwap
Биржа криптовалют
Garantex
Биржи
Майнинг
DeFi
Инвестиции и кредитование
Криптовалюты и инструменты
Хранение и управление
Оператор дата-центров в СНГ по размещению оборудования для энергоемких и блокчейн-вычислений
BitRiver
Токенизация майнинга биткоина
Minto
Компания-разработчик программного обеспечения для добычи и оборота цифровых активов
EMCD
Безопасные переводы стейблкоинов
zkBob
Агрегатор ликвидности децентрализованных бирж
1Inch
Протокол, предлагает автоматизированные продукты DeFi
PowerPool
Сервис, который повышает ликвидность токенов через переводы
Roketo
Глобальная и децентрализованная финансовая инфраструктура на основе блокчейна
Excudo
DeFi-экосистема на Tezos
FlameDeFi
Криптобанк
Pointpay
Протокол для пассивного заработка на хранении bitcoin
Overnight
Децентрализованный протокол ставок
Juster
Кредитный протокол, построенный на языке программирования Sway
SwayLend
Безопасность блокчейна и услуги аудита смарт-контрактов
MixBites
Протокол для создания, расчетов и торговли любыми децентрализованными деривативами
Opium Protocol
Платформа для онлайн-банкинга
Wirex
Сервис для управления криптоактивами
Tokenbox
Финансовый протокол на основе Solana
Larix
DeFi-экосистема
ETNA Network
Инфраструктура цифровых активов
Co﻿pper
Децентрализованная платформа, на которой разработчики могут запускать и размещать свои децентрализованные приложения
Akropolis
Швейцарский криптосчет
Aximetria
Глобальный децентрализованный смарт-банк
InDeFi Smartbank
Децентрализированная система стейблкоинов
Mars Ecosystem
Платформа для продажи/покупки, а также займов в крипте
Nebeus
Биржи
Майнинг
DeFi
Инвестиции и кредитование
Криптовалюты и инструменты
Хранение и управление
Биржи
Майнинг
DeFi
Инвестиции и кредитование
Криптовалюты и инструменты
Хранение и управление
Инвестиции в криптопроекты
TruePNL
Платформа для продажи/покупки, а также займов в крипте
YouHodler
Платформа для инвестиций
Unique.vc
Децентрализованная кредитная платформа
Wing Finance
Краудфандинговая блокчейн-площадка
BitRussia
Инвестиции в криптопроекты
DeXe
Платформа для пожертвований
Карма
Инвестиции в криптопроекты
Midas Investment
Платформа на основе блокчейн для токенизации инвестиций в недвижимость
Smartlands
Биржи
Майнинг
DeFi
Инвестиции и кредитование
Криптовалюты и инструменты
Хранение и управление
Криптовалюта
Crypto Holding
Маркетмейкер
Wintermute
Сервис стейкинга Ethereum
P2P validator
Криптовалюта
Banano
Определение экономической значимости публичных блокчейнов
Coinmetrics
Кэшбек криптовалютой за электронные чеки
Cofounder coin
Токенизация физических активов
Stasis
Экосистема криптосервисов
PointPay
Сервис отслеживания и аналитики торговых счетов
Tradelink
Российская платформа для анализа безопасности криптовалют
ШАРД
Нативный токен блокчейна Gnosis
XDai
Сервис для отслеживания налогов по крипте
Bitok
Ликвидность для стейкинговых токенов
Lido
Voltz
Автоматизированный маркет-мейкер