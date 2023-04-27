RB.RU совместно с Webtree.media представляет Web3 CIS Map

Команда RB.RU совместно с Webtree.media представляет новую интерактивную карту Web3 , которая объединила в одном месте все компании с основателями из региона CIS.

Сегодня ситуация в мире Web3 кажется совсем неоднозначной. По данным Blockdata, интерес инвесторов к блокчейн- и крипто-проектам к концу 2022 года значительно охладел.

В течение всего года общая сумма финансирования таких стартапов стремительно падала — так, на четвертый квартал прошлого года пришлось всего $3,7 млрд, хотя еще в первом квартале 2022 года проекты привлекли рекордные $11,3 млрд.

Таким образом, разрыв в финансировании между 2021 и 2022 годом составил около $4 млрд ($32,2 млрд против $28,5 млрд). При этом количество стартапов, поднявших раунды, увеличилось на 35%.

Статистика по инвестициям в стартапы в сфере blockchain и crypto

В целом, прошлый год ознаменовался сразу несколькими крупнейшими потрясениями для Web3-индустрии. В марте была взломана блокчейн-сеть Ronin, на которой работает популярная криптоигра Axie Infinity — потери составили $625 млн.

Некогда один из самых популярных активов TerraUSD (UST) в мае потерял привязку к доллару США и начал резко падать, потеряв в общей сложности $60 млрд своей стоимости.

В июле обанкротилась одна из крупнейших в мире криптолендинговых платформ Celsius Network. А в ноябре криптовалютное сообщество столкнулось с крахом второй по величине криптобиржи в мире FTX.

О других громких скандалах читайте в статье «7 крупнейших разочарований криптоиндустрии в 2022 году».

В марте 2023 года за одну неделю были закрыты два банка, связанных с криптоиндустрией — Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Несмотря на это, абсолютно точно нельзя сказать, что вся сфера Web3 переживает упадок. К примеру, первый квартал 2023 года ознаменовался стабильным ростом интереса к метавселенным. Всего за несколько месяцев продажи виртуальной земли достигли оборота в $311 млн.

Выросло количество опубликованных смарт-контрактов — практически 49 тысяч к третьему кварталу 2022 года — на 143% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Активно развиваются dApps — на данный момент таких приложений существует более 12 тысяч, а это на 1200% больше, чем в 2018 году.

Интересно, что рост показывает и рынок NFT, который многие эксперты «похоронили» еще в 2022 году. Так, в январе этого года года объемы торгов NFT были самыми высокими с июня прошлого года, достигнув $946 млн, что на 38,5% больше, чем в декабре.

Большинство Web3-стартапов базируются в США и Европе, а также странах Азии, например, в Сингапуре.

В СНГ, безусловно, также развивается это направление. Так, крупнейшая российская соцсеть «ВКонтакте» в декабре 2022 года представила свой сервис NFT. В начале этого года был запущен российский сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД».

Интерфейс VK NFT

В марте этого года крупнейшая криптобиржа Binance объявила о планах открыть региональный хаб в Грузии. В августе 2022 армянский криптостартап Voltz привлек инвестиции в размере $6 млн.

В целом, на территории региона активно развивается множество различных стартапов — от криптокошельков и игровых метавселенных до разработчиков блокчейн-решений. Однако большинство разработчиков из России и других стран СНГ все-таки предпочитают работу на международном рынке и создают свои проекты за рубежом.

RB совместно с Webtree.media изучил глобальные рейтинги проектов из разных направлений Web3 и собрал на одной карте все компании с фаундерами из СНГ.

Основными критериями для попадания на карту были: наличие среди фаундеров компании хотя бы одного выходца из региона CIS — гражданина или выпускника вуза региона, стадия развития не ниже MVP, активность в соцсетях.

Рассказываем, чего ожидать от карты, ее сегментации и на какие яркие стартапы стоит обратить внимание.

Дисклеймер: Проект создан в информационных целях на основе открытых данных, представленная на карте информация может быть неполной или неточной. Не является инвестиционной рекомендацией или профессиональной консультацией. RB.RU снимает с себя ответственность за действия, которые могут быть предприняты любыми лицами на основе информации на этой карте.

Регион CIS (СНГ) на момент публикации включает страны: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

Инфраструктура

В категорию «Инфраструктура» вошли два раздела: блокчейн-экосистемы и разработка.

Блокчейн-экосистемы на момент публикации представлены всего четырьмя проектами. Что интересно, один из них занимает второе место в мире по рыночной капитализации токенов и уступает только биткоину.

Протокол Ethereum был создан в 2015 году Виталиком Бутериным, капитализация токенов на сегодняшний момент составляет $513 млрд.

Важно отметить, что третье место по стоимости занимают токены Solana, с оборотным предложением (circulating supply) в размере более $392 млрд. Разработчиком этой блокчейн-экосистемы является выходец из Украины Анатолий Яковенко. В карту не были включены этот и другие проекты основателей из стран, не входящих в регион СНГ.

Еще один заметный проект — децентрализованный блокчейн первого уровня TON, разработанный основателем Telegram Павлом Дуровым. На сегодняшний день Toncoin занимает 24 место по рыночной капитализации — $16,6 млрд.

Все проекты в сфере блокчейн и разработки на карте Web3

Раздел «Разработка» представлен намного большим количеством проектов. В него вошли разработчики блокчейн-решений (такие как Crypton Studio и Intellectsoft Blockchain Lab), инструменты для создания кроссчейн-продуктов (DeBridge, Rubic, Chainlink), а также другие компании, которые помогают создавать смарт-контракты, DeFi-приложения и так далее.

Пожалуй, самым известным проектом этого раздела является SuperDAO Юрия Лифшица — платформа для создания и управления DAO.

Финансы

«Финансы» — самая большая категория карты, включает в себя шесть разделов:

Биржи;

DeFi;

Майнинг;

Инвестиции и кредитование;

Криптовалюты и инструменты;

Хранение и управление.

В раздел «Биржи» вошли 15 проектов. Интересно отметить, что значительная часть криптобирж была основана белорусскими предпринимателями.

Крупнейшим из представленных проектов можно назвать EXMO.me. Несмотря на слухи, о том, что биржа прекратила обслуживание резидентов из России, Белоруссии и Казахстана, официальный представитель заявил, что никаких ограничений вводиться не будет.

К сожалению, ряд компаний, представленных на карте, все-таки прекратили работу с россиянами — среди них: Currency, Emirex, Cryptopay и Curve.

Узнать, какие биржи с фаундерами из СНГ продолжают работу с резидентами из РФ

Раздел «Майнинг» представлен четырьмя компаниями. Из известных стоит выделить BitRiver Игоря Рунеца — крупнейший оператор дата-центров в СНГ по размещению оборудования для энергоемких и блокчейн-вычислений.

DeFi посвящен всем инструментам и решениям, помогающим строить блокчейн-экономику — в нем мы собрали более 20 компаний.

Заметными игроками, в том числе и на российском рынке, являются агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж 1ncth Сергея Кунца и Антона Букова и Ovenight Максима Ермилова — протокол для пассивного заработка на хранении биткоина.

В целом, в раздел вошли компании, предлагающие различные решения — протоколы, криптобанки, платформы для онлайн-банкинга и целые DeFi-экосистемы.

«Инвестиции и кредитование» — один из последних трендов в Web3, где блокчейн-инструменты используются для децентрализованных инвестиций или займов (в том числе и p2p).

Здесь представлены платформы, которые позволяют венчурным инвесторам вкладываться в криптопроекты на ранних стадиях — например, TruePNL Руслана Абдулина или DeXе Дмитрия Котлярова.

Другие блокчейн-проекты в сфере инвестиций и кредитования

Из интересных российских проектов стоит выделить BitRussia — краудфандинговую блокчейн-площадку.

В разделе «Криптовалюты и инструменты» мы объединили как сами криптовалюты, так и инструменты управления и аналитики — к примеру, Tradelink Георгия Бричковского — сервис для отслеживания аналитики торговых счетов.

Довольно интересным выглядит проект Cofounder coin — он позволяет получать кэшбек криптовалютой за сканирование электронных чеков.

Всевозможные криптокошельки и платформы управления криптоактивами мы выделили в раздел «Хранение и управление».

Среди самых популярных из указанных кошельков определенно стоит выделить ереванский проект Coinstats Нарека Геворкяна — по данным самой компании, сервис насчитывает более миллиона активных клиентов.

Конечно, нельзя не упомянуть и Berezka DAO — шлюз для управления активами, управляемый через интерфейс Aragon в формате DAO.

Развлечения

В категорию «Развлечения» мы поместили игры и метавселенные.

Стоит уточнить, что на российском рынке сейчас активно развиваются Web3-агентства, которые помогают брендам и другим компаниям выходить в метавселенные. Однако подобные решения мы не включали в нашу карту.

Раздел «Метавселенные» небольшой — на нем вы можете найти такие проекты как W3wrlds, Spheroid Universe и Sidus Heroes — все эти проекты специализируются именно на развлекательной и игровой сферах.

Игровых студий, которые развиваются в сфере Web3, представлено более 10. Среди них и игровые стратегии (0xUniverse Сергея Копова и Максима Сафонова), и play-to-earn игры (Mini Royale: Nations и Waves Ducks), и даже приложение, которое помогает зарабатывать на количестве пройденных шагов — проект Кирилла Волгина Step app.

NFT

Период расцвета платформ для создания и торговли NFT пришелся на 2020-2021 годы. Именно тогда мир узнал о таких гигантах, основанных фаундерами-выходцами из СНГ, как Rarible и Foundation.

Все NFT-площадки с фаундерами из региона CIS на одной карте

При этом в России данное направление активно развивается и сейчас. Как мы уже писали выше, в конце 2022 года «ВКонтакте» анонсировала свою платформу для выпуска, продажи и покупки NFT.

После настоящего NFT-бума потребовались инструменты для проверки подлинности и защиты авторских прав. В 2022 году Андрей Дороничев, Роман Доронин и Влад Виноградов создали стартап Optic, который решает эти проблемы. Уже летом того же года проект поднял раунд финансирования в $11 млн.

В том же году инвестиции получил еще один стартап с российскими корнями — Ninetales Екатерины Бутко. Компания разрабатывает сервис, который позволяет авторам создавать и публиковать контент на разных платформах с помощью одного приложения.

Комьюнити

DAO (decentralized autonomous organization) — это децентрализованная автономная организация, которая управляется с помощью смарт-контрактов.

Подобные организации существуют для управления (компанией, активами, сообществом и так далее), совместной работы или инвестирования.

Среди основателей DAO из региона CIS можно выделить Егора Абрамова, создателя Contribution DAO, Максима Меньшикова и его Web3-платформу для построения сообществ Clubs, Нукри Башарули, создавшего Aggregion — децентрализованную платформу для совместной работы с данными.

Интерактивная карта Web3

На базе Web3 появляются и социальные сети. Одной из самых обсуждаемых в российском сегменте стала Main — основателя МДК Роберто Панчвидзе.

Евгений Рочко пошел дальше и разработал свободное программное обеспечение для развертывания децентрализованных социальных сетей Mastodon.

Другое

Сфера Web3 может охватывать все сферы и процессы в интернете. В раздел «другое» вошли проекты, которые нельзя отнести к какой-либо из широко представленных категорий, но они также являются значимыми и инновационными.

Если вы считаете, что должны быть на карте, или, наоборот, оказались здесь по ошибке — напишите на [email protected].

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