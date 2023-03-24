Продажи земли в метавселенных бьют рекорды

Согласно отчету DappRadar, первый квартал 2023 года ознаменовался стабильным ростом интереса к метавселенным. Всего за несколько месяцев продажи виртуальной земли достигли оборота в $311 млн.

Аналитическая компания DappRadar опубликовала отчет о положении дел в сфере метавселенных. Согласно исследованию, в первом квартале 2023 года торговля виртуальной землей достигла рекордных значений.

За три месяца пользователи заключили 147 000 сделок на $311 млн, 75% из которых приходится на проекты Yuga Labs Otherside и MG Land. Объем торгов NFT Otherdeed, которые связаны с землей в метавселенной Otherside, составил $222 млн, что на 237% больше, чем в предыдущем квартале. DappRadar сообщает, что сумма самой крупной сделки в Otherside составила 186 ETH (около $2,85 млн на тот момент).

Одной из причин роста рынка NFT и метавселенных эксперты называют политику маркетплейса Blur, рассылающего токены пользователям, которые активно торгуют на площалке. Помимо этого, положительное влияние на индустрию оказала и предстоящая неделя моды в метавселенной от Decentraland. Мероприятие увеличило объем торгов на платформе на 63%.

Также по данным DappRadar, за первый квартал 2023 года в блокчейн-игры и проекты, связанные с метавселенными, инвестировали $502 млн.

Фото на обложке: Adnan Mistry / Unsplash