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Российский сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД» стал доступен для пользователей

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Сервис позволяет оценить риски при работе с криптовалютными активами, задействуя искусcтвенный интеллект для анализа транзакций. В первый месяц после запуска пользователи «ШАРД» могут попробовать все функции без оформления платной подписки.

Российский сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД» стал доступен для пользователей

Как сообщило издание iGuides.ru, 18 января состоялся официальный запуск сервиса «ШАРД». Разработанный в россии блокчейн-обозреватель позволяет агрегировать и анализировать общедоступные данные из различных сетей без необходимости использования нескольких сайтов. По результатам проверки платформа выдает вердикт касательно рисков, связанных с тем или иным криптоактивом. На данный момент «ШАРД» умеет анализировать безопасность криптовалют, смарт-контрактов, NFT-токенов, отдельных транзакций и криптокошельков.

Скриншот интерфейса «ШАРД»

Скриншот интерфейса «ШАРД»

Помимо инструментов, обобщающих информацию из открытых источников, «ШАРД» также собирает отзывы пользователей касательно подозрительных адресов и предлагает им юридическую помощь. В первый месяц после запуска сервис будет предоставлять все услуги бесплатно, однако уже в феврале будет введена платная подписка, ограничивающая возможности базового тарифа.

Разработкой сервиса занималась российская компания АО «ШАРД», которая, судя по информации с официального сайта проекта, специализируется на машинном обучении и искусственном интеллекте. В качестве партнеров значатся Центр финансового мониторинга и глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Фото на обложке: Kelly Sikkema / Unsplash

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