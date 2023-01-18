Российский сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД» стал доступен для пользователей

Сервис позволяет оценить риски при работе с криптовалютными активами, задействуя искусcтвенный интеллект для анализа транзакций. В первый месяц после запуска пользователи «ШАРД» могут попробовать все функции без оформления платной подписки.
Как сообщило издание iGuides.ru, 18 января состоялся официальный запуск сервиса «ШАРД». Разработанный в россии блокчейн-обозреватель позволяет агрегировать и анализировать общедоступные данные из различных сетей без необходимости использования нескольких сайтов. По результатам проверки платформа выдает вердикт касательно рисков, связанных с тем или иным криптоактивом. На данный момент «ШАРД» умеет анализировать безопасность криптовалют, смарт-контрактов, NFT-токенов, отдельных транзакций и криптокошельков.
Скриншот интерфейса «ШАРД»
Помимо инструментов, обобщающих информацию из открытых источников, «ШАРД» также собирает отзывы пользователей касательно подозрительных адресов и предлагает им юридическую помощь. В первый месяц после запуска сервис будет предоставлять все услуги бесплатно, однако уже в феврале будет введена платная подписка, ограничивающая возможности базового тарифа.
Разработкой сервиса занималась российская компания АО «ШАРД», которая, судя по информации с официального сайта проекта, специализируется на машинном обучении и искусственном интеллекте. В качестве партнеров значатся Центр финансового мониторинга и глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Фото на обложке: Kelly Sikkema /
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