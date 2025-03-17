Как работают синтетические активы в DeFi

В статье узнаете, что такое синтетический актив, в чем его плюсы, как они работают и как применять стратегии с синтом в трейдинге.

Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Текст подготовлен исключительно в информационных целях.

Что такое синтетический актив?

Кроме реальных активов, представленных на финансовом рынке, существует целый класс инструментов, которые называют синтетическими криптоактивами. Также они известны под названием криптосинтетические активы, синтетические активы, или синты.

Эти цифровые финансовые продукты имитируют особенности поведения и стоимость реальных базовых инструментов: акций, криптовалют, фиатных денег, товаров, недвижимости, металлов. По сути это аналог базового инструмента в блокчейне, динамика цены которого зависит от исходного продукта.

Синтетические счета в криптоактивах обеспечивают пользователю доступ к любому реальному активу без физического владения им. Они вращаются на блокчейн-платформах (децентрализованных финансовых экосистемах DeFi) в формате смарт-контрактов. Доступны любые действия с ними: от создания до продажи, а также синтетический и аналитический учет объектов.

Использование этих средств расширяет для пользователя возможности инвестирования, хеджирования рисков и диверсификации.

Примеры синтов

sUSD — цифровая вариация доллара (синтетические счета в стейблкоинах), повторяет движение этой валюты.

sXAU — токенизированное золото, аналог «золотого» счета.

Фото в тексте: coincodex.com. Скриншот: Русбейс

cDAI — криптовалютный аналог счета в долларах США, который используется для стандартного обмена и в кредитных операциях.

Фото в тексте: gate.io. Скриншот: Русбейс

Принципиальное различие синтов и традиционных активов в том, что первые существуют исключительно в цифровом виде на блокчейн-платформах, а вторые имеют бумажное или физическое выражение.

Как работают синтетические активы?

В отличие от производных финансовых инструментов (деривативов), которые связаны с базовым активом поставочным контрактом или другим обязательством, синты не имеют такой взаимосвязи. В привязке к криптопродуктам эта схема представлена ценой базового актива, то есть, своего рода, ее проекцией.

Синтетический эквивалент можно создать из любой категории базового актива, токенизировав уже существующий от него производный инструмент. Данные преобразуются криптографическим способом.

Операции с синтами осуществляются посредством смарт-контрактов — специальной закодированной системой, содержащей данные о каждой транзакции счета.

Информация для смарт-контрактов и условия их выполнения (цена базового актива, автоматическая покупка/продажа при достижении определенного уровня и другие финансовые показатели) определяется с помощью блокчейн-сервисов. Они играют роль связующего звена с реальными активами.

Главная особенность синтетических криптоактивов — возможность превратить любой актив в цифровой продукт, обеспечивая максимальную ликвидность. Возможности безграничны — можно создать необходимый виртуальный инструмент и передавать его через специальные приложения, счета, кошельки и биржи в блокчейне.

Преимущества синтетических активов

Децентрализация

Система более устойчива к кибератакам, скорость проводок высокая, комиссии по операциям счета ниже.

Доступность

Отсутствуют территориальные и административные барьеры. Любой пользователь беспрепятственно может открывать счета, осуществлять торговлю выбранными активами из любой точки мира, где есть интернет. Не проводится строгая проверка личности, что дает возможность сохранить приватность операций.

На базе совместимых с блокчейн-платформой смарт-контрактов любой пользователь сети может создать криптоактив, отвечающий его персональной стратегии и потребностям.

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Кроме того, синтетические криптоактивы могут включаться в инвестстратегию совместно с традиционными активами и производными от них финансовыми инструментами для хеджирования рисков и арбитражных сделок.

Высокая ликвидность

Большинство синтов совместимы с различными блокчейн-платформами, электронными кошельками, фондами ликвидности. Это позволяет совершать операции быстро и без ограничений.

Синтетические инструменты повышают ликвидность труднодоступных или дорогих активов, обеспечивая доступ к ним широкого круга лиц. Синты дополнительно повышают общую ликвидность блокчейн-системы, которая необходима для эффективной торговли.

Залог по продукту снижает риски стратегии, а возможность использовать кредитное плечо позволяет повысить доходность и получить дополнительное вознаграждение.

Диверсификация

Распределение капитала по разным стратегиям и активам снижает общие риски. Использование новых инструментов дает возможность создать сбалансированный портфель с учетом риск-профиля инвестора.

Эффективность управления

Использование синтов снижает сопутствующие издержки торговли — комиссии за операции, затраты на управление. Оптимизация процессов повышает доходность торговли.

Инновационные стратегии

Новые типы активов позволяют реализовать сложные и доходные стратегии. Например, создание обратного виртуального актива, который движется в противоход основному базовому инструменту, хеджирует риски. А синт, созданный по типу «корзины», объединяющей несколько инструментов, снижает волатильность (высокую по отдельным позициям) и эффективно отслеживает динамику лучших продуктов.

Переносимость

Пользователи криптобирж с помощью синтетических продуктов могут легко переключаться между разными активами, создавая новый производный синт на базе желаемого исходного инструмента. Это переключение происходит без конфликта интересов.

Синты в стратегии расширяют горизонты инвестирования.

Безопасны ли синтетические активы?

Несмотря на высокую популярность и возможности синтов, в их использовании существуют определенные риски, присущие всем криптоактивам:

Риски смарт-протоколов

Смарт-контракты, посредством которых осуществляются операции с синтами, могут подвергаться хакерским атакам. На 100% они не защищены.

Сервисные риски

Оракулы — сервисы и системы, отвечающие за сбор и предоставление в блокчейн необходимой информации об активе, потенциально уязвимы. Неверные или некорректные данные, их потеря или повреждение негативно скажется на смарт-контрактах.

Риски управления

Преимущества децентрализованного управления имеет свои минусы. Децентрализованные платформы могут содержать ошибки, иметь проблемы с ликвидностью, высокой волатильностью, кибератаками.

Риски блокчейн-платформы

Даже самый продуманный протокол не может быть совершенным и безрисковым. Проблемы могут быть локальными и масштабными, зависящими от высокой пользовательской активности. Не исключены киберугрозы, вероятность высокой волатильности, высокие комиссионные сборы.

Право собственности

У пользователя синта отсутствует право собственности на исходный базовый актив.

Сложный выбор

При создании синтетического криптоактива могут возникнуть сложности с выбором подходящей платформы.

Платформы синтетических активов

Существует несколько рабочих платформ, на которых можно создавать и торговать синтами. На них осуществляется синтетический и аналитический учет инструментов, их обмен. К наиболее популярным системам относятся:

Synthetix

Децентрализованная платформа, одна из самых популярных и крупных для работы с синтетическими активами на блокчейне Ethereum. Дает доступ более чем к 100 синтам-проекциям популярных фиатных валют, криптовалют, товарам, индексным продуктам, акциям. Поддерживается токенами SNX.

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Для создания нового синта на Synthetix необходимо обеспечить требуемый залог криптой. Новый продукт можно менять на другие вращающиеся на платформе синтезаторы. Для возврата залога требуется погасить кредитные обязательства.

Протокол UMA

Платформа работает на Ethereum, поддерживает создание и операции с любыми синтами на основе самодостаточных смарт-контрактов.

Протокол не использует централизованные сервисы по сбору данных, основываясь на механизме проверке информации DVM. Управление и решение спорных вопросов на платформе осуществляется посредством токенов UMA.

Mirror Protocol

До недавнего времени платформа была популярна для торговли синтами на Terra. «Заточена» на проекции американских акций и обратные активы. Поддерживается криптой UST.

В настоящее время из-за последствий кибератаки протокол не работает.

Abra

Предлагает несколько площадок для работы с цифровыми активами.

Используемая криптовалюта привязана к американскому доллару.

Заключение

Инвестиционные стратегии, в основе которых лежат синтетические активы, переосмысливают привычные стандарты рынка и открывают дополнительные возможности для инвесторов в цифровые инструменты.

Они расширяют возможности инвестирования, а привязка синтов к базовым активам обеспечивает понятную динамику инструмента. Это дает возможность использовать ценовые движения реальных активов без необходимости владения ими.

Но следует помнить, что инвестиции в криптоактивы связаны с повышенным риском. Существует возможность получения высокой прибыли по сравнению с традиционными инструментами, но есть и определенные уязвимости системы, которые нужно учитывать в работе.

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