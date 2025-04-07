Биткоин упал ниже $75 тыс. на фоне введенных Трампом пошлин
7 апреля биткоин рухнул ниже $75 тыс., свидетельствуют данные торгов. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп ввел пакет пошлин против десятков стран.
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На 13:30 мск биткоин стоил $77,1 тыс., дешевея на 7% за последние сутки. На минимуме за 24 часа криптовалюта торговалась в районе $74,5 тыс. Рыночная капитализация биткоина составляла $1,5 трлн.
Падение также продемонстрировали другие популярные криптовалюты. Например, стоимость Ethereum снизилась на 16,5% за последние сутки, до $1,5 тыс., XRP — на 13,7%, до $1,8 тыс., Dogecoin, которую поддерживает Илон Маск, — на 14,7%, до $0,14.
Почему крипторынок падает? Криптовалюты начали падать после того, как Трамп ввел жесткие пошлины, которые привели к потере стоимости мировых акций на триллионы долларов, пишет Bloomberg. «На мгновение показалось, что криптовалюта устоит», но она также не выдержала давления, добавил глава финансового отдела и криптоаналитик BTC Markets Чарли Шерри.
- Трамп анонсировал пошлины 2 апреля. Они предусматривают несколько уровней — в частности, с 5 апреля для Великобритании, Сингапура и Бразилии действует тариф в размере 10%, а с 9 апреля повышенные пошлины должны будут платить ЕС (20%), Китай (54%), Вьетнам (46%) и Таиланд (36%).
Фото на обложке: Rido / Shutterstock / FOTODOM
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