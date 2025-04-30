RB.RU совместно с CyberStage представляет интерактивную карту стартапов сферы информационной безопасности

Ознакомиться с картой можно по ссылке .

RB.RU и CyberStage выпускают карту молодых российских компаний сферы информационной безопасности. На нее попали вендоры с выручкой до 1 млрд рублей, разрабатывающие решения для защиты данных, отражения кибератак, предотвращения утечек информации, обеспечения облачной безопасности, управления доступом и мониторинга угроз.

Российский рынок информационной безопасности растет рекордными темпами — за период с 2023 по 2024 год он увеличился на 23%. Эксперты считают, что общий объем индустрии в стране в прошлом году составил 299 млрд руб. Таким образом, рынок ИБ выступает одним из драйверов всего российского ИТ.

По данным Б1, ключевыми драйверами развития российского рынка информационной безопасности остаются рост числа кибератак и усиление требований со стороны регуляторов, а также уход иностранных ИБ-провайдеров.

Высокий спрос на решения в сфере кибербезопасности стимулирует появление новых игроков: ежегодно на рынок выходит 20–30 проектов — причем интерес исходит как от корпораций, так и от молодых предпринимателей, стремящихся открыть свой стартап в этой сфере.

Небольшие вендоры обладают большей гибкостью и ориентируются на свободные продуктовые ниши, но часто сталкиваются с недостатком ресурсов. Для того, чтобы малые и крупные предприятия, а также новые перспективные проекты получили равные возможности в поиске инвесторов и партнеров, программа поддержки предпринимателей CyberStage, созданная по инициативе ГК «Солар», разработала аналитический инструмент CyberStage Matrix. Именно он лег в основу карты растущих вендоров в информационной безопасности.

Карта представлена шестью технологическими сегментами, охватывающими все аспекты информационной безопасности:

Защита приложений;

Обеспечение безопасности;

Защита данных;

Управление доступом;

Безопасность инфраструктуры;

Управление безопасностью.

«За прошедший год мы увидели, насколько активно другие крупные игроки рынка включились в работу по созданию возможностей для растущих вендоров: появляются фонды с фокусом на ИБ-технологии, корпорации заявляют о готовности инвестировать в ИБ-стартапы. Это помогает развивать российскую разработку, формировать конкурентную среду на рынке кибербезопасности России и постепенно насыщать рынок решениями для реализации комплексного подхода к кибербезопасности.

Задача нашей совместной с RB.RU карты небольших российских ИБ-вендоров — сделать сферу информационной безопасности более прозрачной и понятной, помочь стартапам, инвесторам, стратегам легче находить друг друга и развивать свои продукты», — отметил Владислав Рассказов, директор программы CyberStage.

Ознакомиться с картой растущих вендоров российского рынка информационной безопасности можно по ссылке.

Фото на обложке: Freepik

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