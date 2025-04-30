Карта рынка информационной безопасности

Рынок защиты от киберугроз в России по итогам 2024 года составил 299 млрд руб. Сфера активно растет, опережая динамику ИТ. За прошлый год рынок вырос на 23% по сравнению с предыдущим. При этом динамика роста вендоров с выручкой до 1 млрд рублей достигает 50%.