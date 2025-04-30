Карта рынка информационной безопасности
Интерактивный гид по российским вендорам с выручкой до 1 млрд рублей, разрабатывающих решения для обеспечения информационной безопасности. В основе карты — данные СyberStage Matriх, крупнейшего отраслевого аналитического инструмента. Ресурс объединяет информацию о малых и средних компаниях сферы информационной безопасности и нацелен на стимулирование роста инвестиций и развития сотрудничества внутри рынка. Больше стартапов — на СyberStage Matriх.
Рынок растущих вендоров в информационной безопасности
>200
технологических компаний
6
сегментов рынка
32
млрд руб. совокупная выручка компаний в 2023 г.
15%
доля ИБ-вендоров от общего числа компаний на рынке
Технологические сегменты информационной безопасности
Рынок защиты от киберугроз в России по итогам 2024 года составил 299 млрд руб. Сфера активно растет, опережая динамику ИТ. За прошлый год рынок вырос на 23% по сравнению с предыдущим. При этом динамика роста вендоров с выручкой до 1 млрд рублей достигает 50%.
10 компаний-чемпионов роста по выручке до 100 млн руб. по итогам 2023 года*
10 компаний-чемпионов роста по выручке до 100 млн руб. по итогам 2023 года*
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40+
13
15+
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Работа с технологиями
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стартапов-резидентов
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Наталия Рябцева
Карта рынка информационной безопасностиНаталия Рябцева