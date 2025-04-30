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Карта рынка информационной безопасности

Интерактивный гид по российским вендорам с выручкой до 1 млрд рублей, разрабатывающих решения для обеспечения информационной безопасности. В основе карты — данные СyberStage Matriх, крупнейшего отраслевого аналитического инструмента. Ресурс объединяет информацию о малых и средних компаниях сферы информационной безопасности и нацелен на стимулирование роста инвестиций и развития сотрудничества внутри рынка. Больше стартапов — на СyberStage Matriх.
Рынок растущих вендоров в информационной безопасности
>200
технологических компаний
6
сегментов рынка
32
млрд руб. совокупная выручка компаний в 2023 г.
15%
доля ИБ-вендоров от общего числа компаний на рынке
Технологические сегменты информационной безопасности
Защита приложений
Решения для выявления уязвимостей и предотвращения атак на уровне приложений, обеспечивающие защиту от внешних и внутренних угроз.
Комплексные меры и технологии для выявления и предотвращения инцидентов кибербезопасности, включая системы мониторинга, реагирования на инциденты и аналитику угроз.
Обеспечение безопасности
Защита данных
Инструменты и методологии для защиты конфиденциальной информации, включая шифрование, резервное копирование, управление правами доступа и контроль утечек данных.
Безопасность инфраструктуры
Средства для защиты ИТ-инфраструктуры, включая сети, серверы, рабочие станции и устройства IoT. Включает в себя межсетевые экраны, системы предотвращения вторжений и антивирусные решения.
Механизмы контроля и управления доступом к ресурсам и данным, включая системы аутентификации, авторизации, управления привилегиями и единого входа.
Управление доступом
Управление безопасностью
Решения для централизованного управления безопасностью, анализа рисков и обеспечения соответствия нормативным требованиям, включая SIEM-системы, управление уязвимостями и автоматизацию процессов безопасности.
Рынок защиты от киберугроз в России по итогам 2024 года составил 299 млрд руб. Сфера активно растет, опережая динамику ИТ. За прошлый год рынок вырос на 23% по сравнению с предыдущим. При этом динамика роста вендоров с выручкой до 1 млрд рублей достигает 50%.
*по данным СyberStage Matrix
10 компаний-чемпионов роста по выручке до 100 млн руб. по итогам 2023 года*
*по данным СyberStage Matrix
10 компаний-чемпионов роста по выручке до 100 млн руб. по итогам 2023 года*
CyberStage — это сообщество предпринимателей и экспертов в ИБ, построенное на принципах открытости и доступности информации для всех участников рынка
40+
13
15+
Advisory Board
Менторство
Работа с технологиями
Ресурсное сопровождение
стартапов-резидентов
Если вы ищете поддержку в развитии собственного ИБ-продукта, переходите по ссылке, чтобы узнать о правилах участия в программе.
экспертов Advisory Board
партнеров программы
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RB.RU совместно с CyberStage представляет интерактивную карту стартапов сферы ИБ
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За кем следить на российском рынке информационной безопасности
Материалы по теме
RB.RU совместно с CyberStage представляет интерактивную карту стартапов сферы ИБ
RB.RU выпускает карту молодых российских компаний сферы информационной безопасности. На нее попали вендоры с выручкой до 1 млрд рублей, разрабатывающие решения для защиты данных, отражения кибератак, предотвращения утечек информации.
Российский ИТ-рынок бурно растет — согласно исследованию Б1, с 2022 по 2024 год он прибавил 19%. В значительной степени скачок обусловлен уходом западных ИТ-гигантов в 2022 году: как крупные компании, так и стартапы заполняют освободившиеся ниши.
За кем следить на российском рынке информационной безопасности
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Генеральный спонсор — СyberStage

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Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
Наталия Рябцева
Карта рынка информационной безопасности