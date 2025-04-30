За кем следить на российском рынке информационной безопасности

Российский ИТ-рынок бурно растет – согласно исследованию Б1, с 2022 по 2024 год он прибавил 19%. В значительной степени скачок обусловлен уходом западных ИТ-гигантов в 2022 году: как крупные компании, так и стартапы заполняют освободившиеся ниши.

Особое место на ИТ-рынке занял сектор информационной безопасности (ИБ) – в 2022-2024 гг он увеличился в полтора раза, опередив по темпам роста ИТ-рынок в целом. Объем рынка ИБ в прошлом году достиг почти 300 млрд рублей. По данным Б1, ключевыми драйверами его развития стали рост числа кибератак, продолжающийся тренд на цифровизацию и и усиление требований со стороны регуляторов, а также уход иностранных ИБ-провайдеров.

По данным исследования сервиса «Контур.Фокус», число российских компаний, занимающихся разработкой программных решений в сфере информационной безопасности, за пять лет выросло на 41% и достигло 11,2 тыс. организаций. В начале 2020 года таких компаний было 7,99 тыс.

С одной стороны, растущий спрос на российские решения на рынке ИБ очевиден, с другой - небольшим компаниям бывает сложно заявить о себе и привлечь инвестиции и первых покупателей. Решением может стать присоединение к крупной компании через M&A или участие в программе развития для привлечения инвестиций.

Пример такой программы – CyberStage, созданная по инициативе ГК «Солар». Программа поддержки предпринимателей в области информационной безопасности стартовала в феврале 2024 г. На сегодняшний день ее резидентами стали более 40 компаний – пятая часть от общего числа российских ИБ-вендоров с выручкой до 1 млрд руб. Около 10 компаний находятся в процессе привлечения инвестиций.В рамках программы CyberStage был запущен интерактивный аналитический ресурс CyberStage Matrix. Это первый публичный источник, объединяющий информацию о российских продуктах и командах разработки в сфере ИБ. На начало 2025 года в CyberStage Matrix представлено почти 200 компаний из 6 технологических ниш информационной безопасности: защита данных, управление доступом, управление безопасностью, защита приложений, обеспечение безопасности и безопасность инфраструктуры.

По данным CyberStage Matrix в 2021-2023 гг. стартапы-лидеры росли темпами от 18% до 67%. Такая динамика может сохраниться и по результатам 2024 г. В топ-3 технологий входят Secure Colaboration, SGRC, SCA. Ожидается, что выручка как минимум двух стартапов превысит 1 млрд руб.

Если вы хотите узнать больше об индустрии информационной безопасности в России, изучите интерактивную карту от RB.RU и СyberStage, объединяющую перспективных игроков из шести категорий.В этой статье мы рассмотрели шесть перспективных российских стартапов-участников программы и узнали у основателей, как они видят развитие отрасли.

Secret Technologies

Secret Technologies разрабатывает передовые решения в области ИТ и информационной безопасности, включая уникальное ПО для маскирования данных (Data Mask). Компания ориентируется на глубокую экспертизу в законодательстве и требованиях регуляторов, помогая бизнесу защищать чувствительную информацию. Продукт компании позволяет безопасно работать с данными в средах разработки и тестирования, минимизируя риски утечек.

Леонид Бондаренко, генеральный директор Secret Technologies

После ухода зарубежных продуктов на рынке появилась возможность конкурировать во многих нишах в области информационной безопасности. Личный бэкграунд и опыт команды позволили выбрать конкретный тип решений — системы обезличивания (маскирования) данных. И немаловажным мотиватором, как и для многих коллег в сфере ИБ, является интерес — получится ли у нас сделать лучше, чем у зарубежных вендоров, плюсы и минусы, которых мы знаем.