Карта рынка информационной безопасности — обеспечение безопасности

Карта рынка информационной безопасности
Интерактивный гид по российским вендорам с выручкой до 1 млрд рублей, разрабатывающих решения для обеспечения информационной безопасности. В основе карты — данные СyberStage Matriх, крупнейшего отраслевого аналитического инструмента. Ресурс объединяет информацию о малых и средних компаниях сферы информационной безопасности и нацелен на стимулирование роста инвестиций и развития сотрудничества внутри рынка. Больше стартапов — на СyberStage Matriх.
Обеспечение безопасности
Комплексные меры и технологии для выявления и предотвращения инцидентов кибербезопасности, включая системы мониторинга, реагирования на инциденты и аналитику угроз.
В РФ имеется качественная экспертиза в информационной безопасности и на рынке немало компаний, успешно работающих в данной области. Рынок ИБ-решений в стране быстро растет, на нем много уже сформированных компаний с грамотным управлением и качественными продуктами. В связи с этим, конкуренция достаточно высокая. Тут важно найти свою нишу и дополнять текущие тренды новыми идеями
Сергей Васильев
основатель и CEO SSECline
Все компании по ссылке
Анализ потоков сетевого трафика, выявление атак и аномалий (NTA)
Управление инцидентами информационной безопасности (SIEM)
Противодействие мошенничеству в различных каналах обслуживания клиентов (Antifraud)
Выявление и анализ вредоносного ПО, для защиты от целенаправленных атак и «угроз нулевого дня» (Sandbox)
Предотвращение целенаправленных атак с помощью технологии киберобмана (Deception)
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Генеральный спонсор — СyberStage
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С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
Наталия Рябцева
Карта рынка информационной безопасности — обеспечение безопасностиНаталия Рябцева