Карта рынка информационной безопасности — обеспечение безопасности

В РФ имеется качественная экспертиза в информационной безопасности и на рынке немало компаний, успешно работающих в данной области. Рынок ИБ-решений в стране быстро растет, на нем много уже сформированных компаний с грамотным управлением и качественными продуктами. В связи с этим, конкуренция достаточно высокая. Тут важно найти свою нишу и дополнять текущие тренды новыми идеями