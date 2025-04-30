Карта рынка информационной безопасности — защита приложений

Разработка сервисов ИБ началась в NGENIX в 2015 году как внутренний стартап. Рунет быстро менялся: росло число пользователей, развивались e-com, онлайн-банкинг, цифровые сервисы государства и крупных компаний. Набирая популярность, эти ресурсы одновременно становились мишенями для кибератак.



Через пару лет после старта ИБ-направления мы переориентировали основной вектор бизнеса на защиту веб-приложений. Это был ответ на запросы клиентов, которые уже оценили преимущества распределенных облаков и рассматривали защиту как нативный сервис платформы, а не наложенные СЗИ.