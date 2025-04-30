Карта рынка информационной безопасности — защита приложений

Карта рынка информационной безопасности
Интерактивный гид по российским вендорам с выручкой до 1 млрд рублей, разрабатывающих решения для обеспечения информационной безопасности. В основе карты — данные СyberStage Matriх, крупнейшего отраслевого аналитического инструмента. Ресурс объединяет информацию о малых и средних компаниях сферы информационной безопасности и нацелен на стимулирование роста инвестиций и развития сотрудничества внутри рынка. Больше стартапов — на СyberStage Matriх.
Защита приложений
Решения для выявления уязвимостей и предотвращения атак на уровне приложений, обеспечивающие защиту от внешних и внутренних угроз.
Разработка сервисов ИБ началась в NGENIX в 2015 году как внутренний стартап. Рунет быстро менялся: росло число пользователей, развивались e-com, онлайн-банкинг, цифровые сервисы государства и крупных компаний. Набирая популярность, эти ресурсы одновременно становились мишенями для кибератак.
Через пару лет после старта ИБ-направления мы переориентировали основной вектор бизнеса на защиту веб-приложений. Это был ответ на запросы клиентов, которые уже оценили преимущества распределенных облаков и рассматривали защиту как нативный сервис платформы, а не наложенные СЗИ.
Через пару лет после старта ИБ-направления мы переориентировали основной вектор бизнеса на защиту веб-приложений. Это был ответ на запросы клиентов, которые уже оценили преимущества распределенных облаков и рассматривали защиту как нативный сервис платформы, а не наложенные СЗИ.
Константин Чумаченко
основатель и генеральный директор NGENIX
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Повышение доступности, ускорение и защита публичных веб ресурсов (CDN)
Решение для анализа веб-приложений на наличие уязвимостей (WAF)
Анализ защищенности мобильных приложений (Mobile AppSec)
Российские инструменты для безопасной разработки ПО (DevSec)
Композиционный анализа программного обеспечения (AST)
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С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
Наталия Рябцева
Карта рынка информационной безопасности — защита приложенийНаталия Рябцева