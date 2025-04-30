Карта рынка информационной безопасности — защита данных

Вывод на рынок продукта для энтерпрайз заказчиков — это всегда сложный и длительный процесс. Многие крупные компании хотят использовать только проверенные временем решения, и разработчики нового продукта попадают в замкнутый круг: чтобы сделать проект у заказчика, нужно показать опыт, а чтобы показать опыт, нужно получить проект у заказчика.



Я всегда сравниваю это с поиском работы начинающим специалистом. И здесь очень помогают компании с наиболее инновационным и гибким подходом, которые не боятся нового и готовы использовать передовые разработки и технологии.