Карта рынка информационной безопасности — защита данных

Карта рынка информационной безопасности
Интерактивный гид по российским вендорам с выручкой до 1 млрд рублей, разрабатывающих решения для обеспечения информационной безопасности. В основе карты — данные СyberStage Matriх, крупнейшего отраслевого аналитического инструмента. Ресурс объединяет информацию о малых и средних компаниях сферы информационной безопасности и нацелен на стимулирование роста инвестиций и развития сотрудничества внутри рынка. Больше стартапов — на СyberStage Matriх.
Защита данных
Инструменты и методологии для защиты конфиденциальной информации, включая шифрование, резервное копирование, управление правами доступа и контроль утечек данных.
Вывод на рынок продукта для энтерпрайз заказчиков — это всегда сложный и длительный процесс. Многие крупные компании хотят использовать только проверенные временем решения, и разработчики нового продукта попадают в замкнутый круг: чтобы сделать проект у заказчика, нужно показать опыт, а чтобы показать опыт, нужно получить проект у заказчика.
Я всегда сравниваю это с поиском работы начинающим специалистом. И здесь очень помогают компании с наиболее инновационным и гибким подходом, которые не боятся нового и готовы использовать передовые разработки и технологии.
Я всегда сравниваю это с поиском работы начинающим специалистом. И здесь очень помогают компании с наиболее инновационным и гибким подходом, которые не боятся нового и готовы использовать передовые разработки и технологии.
Леонид Бондаренко
генеральный директор компании Secret Technologies
Все компании по ссылке
Экосистема продуктов для защиты компании от утечки данных (DLP)
Платформа для защищённого файлового обмена и доступа к данным (VDR)
Мониторинг рабочего времени за компьютером (UEM)
Защита от квантовых компьютеров (Квантовое шифрование)
Платформа защиты данных (DAG/DCAP)
© RB.RU 2025
Реклама
Реклама
Генеральный спонсор — СyberStage
Реклама ООО «РТК ИБ»
ИНН: 7704356648
erid: F7NfYUJCUneRHyrXUeFa
Реклама ООО «РТК ИБ»
ИНН: 7704356648
erid: F7NfYUJCUneRHyrXUeFa
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
Наталия Рябцева
Карта рынка информационной безопасности — защита данныхНаталия Рябцева