Карта рынка информационной безопасности — управление безопасностью

Карта рынка информационной безопасности
Интерактивный гид по российским вендорам с выручкой до 1 млрд рублей, разрабатывающих решения для обеспечения информационной безопасности. В основе карты — данные СyberStage Matriх, крупнейшего отраслевого аналитического инструмента. Ресурс объединяет информацию о малых и средних компаниях сферы информационной безопасности и нацелен на стимулирование роста инвестиций и развития сотрудничества внутри рынка. Больше стартапов — на СyberStage Matriх.
Управление безопасностью
Решения для централизованного управления безопасностью, анализа рисков и обеспечения соответствия нормативным требованиям, включая SIEM-системы, управление уязвимостями и автоматизацию процессов безопасности.
Мы как небольшой вендор каждый день сталкиваемся с вызовами, которые нам бросает быстро меняющийся рынок — в связи с этим мы стремительно растем. Для нас это не только проверка на прочность, но и возможность стать лучше. В наш продукт изначально была заложена миссия: сделать управление безопасностью доступным и максимально упростить рутину ИБ-специалистов. Поэтому, когда мы вышли на рынок, мы сразу почувствовали отклик.
Николай Казанцев
основатель и CEO Securitm
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Обучающая платформа в области информационной безопасности (SecAwareness)
Автоматизация процессов управлеия ИБ (SGRC)
Мониторинг сетевого оборудования для выявления проблем и ошибок в работе
Облачный сканер уязвимостей (Vulnerabily Management)
Контроль изменений конфигураций оборудования (Change Management)
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С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
Наталия Рябцева
Карта рынка информационной безопасности — управление безопасностьюНаталия Рябцева