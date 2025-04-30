Карта рынка информационной безопасности — управление безопасностью

Мы как небольшой вендор каждый день сталкиваемся с вызовами, которые нам бросает быстро меняющийся рынок — в связи с этим мы стремительно растем. Для нас это не только проверка на прочность, но и возможность стать лучше. В наш продукт изначально была заложена миссия: сделать управление безопасностью доступным и максимально упростить рутину ИБ-специалистов. Поэтому, когда мы вышли на рынок, мы сразу почувствовали отклик.