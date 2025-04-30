Карта рынка информационной безопасности — управление доступом

Карта рынка информационной безопасности
Интерактивный гид по российским вендорам с выручкой до 1 млрд рублей, разрабатывающих решения для обеспечения информационной безопасности. В основе карты — данные СyberStage Matriх, крупнейшего отраслевого аналитического инструмента. Ресурс объединяет информацию о малых и средних компаниях сферы информационной безопасности и нацелен на стимулирование роста инвестиций и развития сотрудничества внутри рынка. Больше стартапов — на СyberStage Matriх.
Управление доступом
Механизмы контроля и управления доступом к ресурсам и данным, включая системы аутентификации, авторизации, управления привилегиями и единого входа.
В начале 2011 года велось активное обсуждение законопроекта «Об электронной подписи». Я начал изучать закон и заметил, что на рынке были решения только на внешних носителях, хотя можно использовать для этого облачный сервер. Стало понятно, что для массового пользователя облачное решение будет удобным и надежным в использовании. Инженерное любопытство привело к тому, что я начал писать код.
Aлександр Кофанов
основатель и CEO Sign.Me
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Аутентификация сотрудников и единая точка доступа к ИТ-системам компании (IDM)
Инструменты безопасной подписи документов
Система двухфакторной аутентификации (MFA)
Провайдер услуг удаленного удостоверения личности и верификации персональных данных
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С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
Наталия Рябцева
Карта рынка информационной безопасности — управление доступомНаталия Рябцева