Карта рынка информационной безопасности — управление доступом

В начале 2011 года велось активное обсуждение законопроекта «Об электронной подписи». Я начал изучать закон и заметил, что на рынке были решения только на внешних носителях, хотя можно использовать для этого облачный сервер. Стало понятно, что для массового пользователя облачное решение будет удобным и надежным в использовании. Инженерное любопытство привело к тому, что я начал писать код.