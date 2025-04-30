Карта рынка информационной безопасности — безопасность инфраструктуры

Выход на рынок, безусловно, был сопряжен с определенными сложностями — начнем с того, что индустрия защиты от DDoS-атак и ботов в России достаточно зрелая, в ней были широко представлены как решения иностранных вендоров, так и российских игроков. Когда ты выходишь на высококонкурентный рынок и при этом не демпингуешь, то твои главные преимущества — это качество работы, высокоточная защита, качественная техподдержка и скорость подключения под атакой.