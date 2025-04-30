Карта рынка информационной безопасности — безопасность инфраструктуры

Карта рынка информационной безопасности
Интерактивный гид по российским вендорам с выручкой до 1 млрд рублей, разрабатывающих решения для обеспечения информационной безопасности. В основе карты — данные СyberStage Matriх, крупнейшего отраслевого аналитического инструмента. Ресурс объединяет информацию о малых и средних компаниях сферы информационной безопасности и нацелен на стимулирование роста инвестиций и развития сотрудничества внутри рынка. Больше стартапов — на СyberStage Matriх.
Безопасность инфраструктуры
Средства для защиты ИТ-инфраструктуры, включая сети, серверы, рабочие станции и устройства IoT. Включает в себя межсетевые экраны, системы предотвращения вторжений и антивирусные решения.
Выход на рынок, безусловно, был сопряжен с определенными сложностями — начнем с того, что индустрия защиты от DDoS-атак и ботов в России достаточно зрелая, в ней были широко представлены как решения иностранных вендоров, так и российских игроков. Когда ты выходишь на высококонкурентный рынок и при этом не демпингуешь, то твои главные преимущества — это качество работы, высокоточная защита, качественная техподдержка и скорость подключения под атакой.
Даниил Щербаков
заместитель генерального директора Servicepipe
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С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
Наталия Рябцева
Карта рынка информационной безопасности — безопасность инфраструктурыНаталия Рябцева