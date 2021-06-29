«5G — это не о скорости, а о возможностях». Ликбез по новому поколению связи

Несмотря на то, что стандарт 5G — естественное продолжение предыдущих поколений связи, его внедрение встречает немало скептицизма: сторонники конспирологических теорий уверены, что волны от сотовых вышек изменяют ДНК и вызывают рак, а пандемия COVID-19 вызвана ничем иным, как «5G-радиацией».Идеи о негативном влиянии радиочастот не новы. Очередные мобильные стандарты появляются каждые десять лет и регулярно сталкиваются с неприятием частью населения. Так, вспышку SARS в 2003 году неоднократно связывали с переходом на 3G, а в распространении свиного гриппа в 2009 году обвиняли сеть 4G.Причина таких настроений зачастую кроется в банальном непонимании, как работает и что может дать та или иная технология. Чтобы ответить на насущные вопросы о пятом поколении связи, в совместном проекте с производителем смартфонов и «умной» электроникиRB.RU побеседовал с операторами, производителями, исследователями — теми, кто изучает и привносит 5G в нашу жизнь.