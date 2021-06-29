«5G — это не о скорости, а о возможностях». Ликбез по новому поколению связи
Каким будет мир после распространения 5G, стоит ли уже покупать совместимые гаджеты и когда ждать прихода 6G
Несмотря на то, что стандарт 5G — естественное продолжение предыдущих поколений связи, его внедрение встречает немало скептицизма: сторонники конспирологических теорий уверены, что волны от сотовых вышек изменяют ДНК и вызывают рак, а пандемия COVID-19 вызвана ничем иным, как «5G-радиацией».
Идеи о негативном влиянии радиочастот не новы. Очередные мобильные стандарты появляются каждые десять лет и регулярно сталкиваются с неприятием частью населения. Так, вспышку SARS в 2003 году неоднократно связывали с переходом на 3G, а в распространении свиного гриппа в 2009 году обвиняли сеть 4G.
Причина таких настроений зачастую кроется в банальном непонимании, как работает и что может дать та или иная технология. Чтобы ответить на насущные вопросы о пятом поколении связи, в совместном проекте с производителем смартфонов и «умной» электроники realme RB.RU побеседовал с операторами, производителями, исследователями — теми, кто изучает и привносит 5G в нашу жизнь.
Идеи о негативном влиянии радиочастот не новы. Очередные мобильные стандарты появляются каждые десять лет и регулярно сталкиваются с неприятием частью населения. Так, вспышку SARS в 2003 году неоднократно связывали с переходом на 3G, а в распространении свиного гриппа в 2009 году обвиняли сеть 4G.
Причина таких настроений зачастую кроется в банальном непонимании, как работает и что может дать та или иная технология. Чтобы ответить на насущные вопросы о пятом поколении связи, в совместном проекте с производителем смартфонов и «умной» электроники realme RB.RU побеседовал с операторами, производителями, исследователями — теми, кто изучает и привносит 5G в нашу жизнь.
Когда появился 5G?
Насколько он быстрый?
Где уже можно пользоваться?
Что в России?
Как поймать 5G?
Когда можно будет подключаться без ограничений?
Если с 5G все сложно, почему бы не обойтись 4G?
Какие сферы в первую очередь затронет «пятьджитализация»?
Что даст экономике переход на 5G?
Внедрение 5G происходит быстрее, чем его предшественников?
Зачем нужен смартфон с поддержкой 5G, если покрытие пока что далеко не везде?
Чем объясняется такой взрывной спрос на гаджеты, для которых в России пока что почти нет вышек?
Что даст пользователю покупка смартфона с поддержкой 5G, даже без подключения к соответствующей вышке?
Что будет дальше? Когда ждать 6G?
Насколько он быстрый?
Где уже можно пользоваться?
Что в России?
Как поймать 5G?
Когда можно будет подключаться без ограничений?
Если с 5G все сложно, почему бы не обойтись 4G?
Какие сферы в первую очередь затронет «пятьджитализация»?
Что даст экономике переход на 5G?
Внедрение 5G происходит быстрее, чем его предшественников?
Зачем нужен смартфон с поддержкой 5G, если покрытие пока что далеко не везде?
Чем объясняется такой взрывной спрос на гаджеты, для которых в России пока что почти нет вышек?
Что даст пользователю покупка смартфона с поддержкой 5G, даже без подключения к соответствующей вышке?
Что будет дальше? Когда ждать 6G?
Предварительная концепция технологии 5G появилась еще в 2013 году.
Первые коммерческие сети запустили только спустя четыре года — в американских Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто. Еще через год, в 2019-м, тренд подхватили в Азии — первой к новому стандарту подключилась Южная Корея, а за ней Китай и Япония. В то же время технологию стали внедрять Великобритания, Швейцария и Европейский союз: Испания, Италия и Германия.
Первые коммерческие сети запустили только спустя четыре года — в американских Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто. Еще через год, в 2019-м, тренд подхватили в Азии — первой к новому стандарту подключилась Южная Корея, а за ней Китай и Япония. В то же время технологию стали внедрять Великобритания, Швейцария и Европейский союз: Испания, Италия и Германия.
Когда появился 5G?
В марте 2021 года Samsung достигла рекордной скорости передачи данных в коммерческой сети 5G — 5,23 Гбит/сек.
При этом максимальная теоретическая скорость 5G-сети достигает 20 Гбит/сек — то есть в 20 раз быстрее, чем пиковые скорости четвертого поколения. Реальная скорость сегодня колеблется в пределах от 50 Мбит/сек до 3 Гбит/сек, тогда как сети 4G в среднем показывают менее 10 Мбит/сек.
При этом максимальная теоретическая скорость 5G-сети достигает 20 Гбит/сек — то есть в 20 раз быстрее, чем пиковые скорости четвертого поколения. Реальная скорость сегодня колеблется в пределах от 50 Мбит/сек до 3 Гбит/сек, тогда как сети 4G в среднем показывают менее 10 Мбит/сек.
Насколько он быстрый?
Сейчас по распространению 5G лидирует Китай, на втором месте находится США — в этих странах подключение к сверхбыстрым сетям уже стало обыденностью. Из развивающихся стран в отношении внедрения 5G уверенно лидируют Индия, Бразилия, Мексика. В Восточной Европе и СНГ проникновение новых стандартов слабее — коммерческие сети 5G представлены только в шести странах: Венгрии, Латвии, Польше, Румынии, Словакии и Узбекистане.
Всего в мире подключено около 160 сетей на 60 различных рынках. К 2026 году, по прогнозам Ericsson, сети 5G охватят 60% мирового населения.
Всего в мире подключено около 160 сетей на 60 различных рынках. К 2026 году, по прогнозам Ericsson, сети 5G охватят 60% мирового населения.
Где уже можно пользоваться?
МосВ России ситуация осложнена государственным регулированием, занятостью частот и неготовностью населения и инфраструктуры. Несмотря на это, первые тесты технологии проводились еще в 2016 году силами «МегаФона» и Huawei.
Массовое использование стало доступным только в марте этого года, когда МТС покрыла тестовой 5G-сетью несколько центральных районов Москвы. В конце мая пилотные сети заработали и в популярных местах Санкт-Петербурга. К середине июня Tele2 совместно с Nokia завершили строительство сети нового поколения в метрополитене Казани. По заявлениям мэрии Москвы, скоро 5G появится и в столичном метро.
Следующие на очереди — Нижний Новгород и Екатеринбург. А до 2022 года сети 5G будут развернуты в остальных российских миллионниках: Новосибирске, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.
Массовое использование стало доступным только в марте этого года, когда МТС покрыла тестовой 5G-сетью несколько центральных районов Москвы. В конце мая пилотные сети заработали и в популярных местах Санкт-Петербурга. К середине июня Tele2 совместно с Nokia завершили строительство сети нового поколения в метрополитене Казани. По заявлениям мэрии Москвы, скоро 5G появится и в столичном метро.
Следующие на очереди — Нижний Новгород и Екатеринбург. А до 2022 года сети 5G будут развернуты в остальных российских миллионниках: Новосибирске, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.
Что в России?
Сейчас, чтобы подключиться к интернету со скоростью до 1,5 Гбит/cек, достаточно иметь совместимый смартфон и находиться в зоне видимости вышки.
Но нужно учитывать, что пока отечественные 5G-сети работают в высокочастотном диапазоне, и поэтому их сигнал плохо проходит сквозь стены, прерывается во время снега и дождя.
Но нужно учитывать, что пока отечественные 5G-сети работают в высокочастотном диапазоне, и поэтому их сигнал плохо проходит сквозь стены, прерывается во время снега и дождя.
Как поймать 5G?
Главное препятствие для развития 5G в России, помимо отсутствия регуляторной базы, — сложности с предоставлением частот, в том числе в так называемом «золотом диапазоне» 3,4–3,8 ГГц. В большинстве стран для развития 5G выбран именно этот диапазон. Мы считаем, что без него качественное покрытие сетями 5G вряд ли будет возможным, поскольку именно они обеспечивают оптимальное сочетание максимального покрытия и высоких скоростей доступа.
Алексей Меркутов, пресс-секретарь МТС
Проблему решит количество вышек. Правда, их повсеместная установка каждым оператором скажется на стоимости связи. Хотя, согласно опросу Ericsson, около 70% пользователей готовы платить на 20-30% больше за дополнительные возможности 5G, строительство новой инфраструктуры может быть нерентабельно для операторов.
Чтобы удешевить процесс и сделать технологию доступнее для всех участников рынка, «Ростелеком», «ВымпелКом» и «МегаФон» приняли решение о совместном строительстве сетей и уже получили одобрение Федеральной антимонопольной службы. Совместное предприятие операторов будет проводить различные исследования для масштабного строительства сетей 5G и работать над освобождением нужных диапазонов радиочастотного спектра.
Чтобы удешевить процесс и сделать технологию доступнее для всех участников рынка, «Ростелеком», «ВымпелКом» и «МегаФон» приняли решение о совместном строительстве сетей и уже получили одобрение Федеральной антимонопольной службы. Совместное предприятие операторов будет проводить различные исследования для масштабного строительства сетей 5G и работать над освобождением нужных диапазонов радиочастотного спектра.
Когда можно будет подключаться без ограничений?
Мы наблюдаем комплексную технологическую трансформацию, в которой участвуют все игроки рынка связи. Когда именно она завершится, сказать с точностью до года сложно. Сначала всем операторам необходимо получить соответствующее разрешение на использование диапазонов 5G, затем построить инфраструктуру и разработать протоколы коммерческих услуг.
Лоуренс Чжан, продуктовый менеджер realme по региону
Для массового распространения 5G рынку нужно разобраться с тремя основными проблемами. Во-первых, это инфраструктура, то есть вышки и транспортная сеть, а также достаточный спектр частот — все это необходимо для полноценного покрытия и высокой пропускной способности новых сетей. Во-вторых, ценовая доступность устройств и тарифов для конечного пользователя. В-третьих, осведомленность потребителей о преимуществах нового поколения связи — важно, чтобы люди осознали, что пришло время для обновления.
Ян Стрижак, заместитель директора аналитического агентства Counterpoint Research
В любом случае переход к следующему поколению будет постепенным. Первые сети 5G в России появятся точечно: в местах активного потребления данных и спроса на новые цифровые услуги. Это в первую очередь деловые и производственные кластеры, центры городов, объекты транспортной инфраструктуры.
При этом очевидно, что строительство 5G — эволюционный процесс. Например, стратегия нашей компании предусматривает эволюцию существующих сетей LTE в высокоскоростные гигабитные сети 5G Ready и далее в полноценный 5G путем поэтапного внедрения отдельных 5G-решений и технологий.
При этом очевидно, что строительство 5G — эволюционный процесс. Например, стратегия нашей компании предусматривает эволюцию существующих сетей LTE в высокоскоростные гигабитные сети 5G Ready и далее в полноценный 5G путем поэтапного внедрения отдельных 5G-решений и технологий.
Алексей Меркутов, пресс-секретарь МТС
Еще в 2014 году отрасль четко определила, зачем вообще нужен 5G. Основные аргументы — это недопустимость или крайняя нежелательность задержек в следующих направлениях: мобильный доступ в интернет, интернет вещей и критическая инфраструктура и приложения.
Да, 4G в 20-25 раз ускорил сеть. Этого достаточно для быстрого заказа пиццы или такси, но не для операций по видеосвязи или обучения в дополненной реальности.
В отличие от четвертого поколения, пятое не только повышает скорость передачи данных — оно решает вопрос с массовым подключением пользователей из одной локации, скажем, с переполненного стадиона или из метро. Если 4G-покрытие позволяет подключать только несколько тысяч умных устройств с одного квадратного километра, 5G повышает эту цифру до (как минимум) миллиона.
Да, 4G в 20-25 раз ускорил сеть. Этого достаточно для быстрого заказа пиццы или такси, но не для операций по видеосвязи или обучения в дополненной реальности.
В отличие от четвертого поколения, пятое не только повышает скорость передачи данных — оно решает вопрос с массовым подключением пользователей из одной локации, скажем, с переполненного стадиона или из метро. Если 4G-покрытие позволяет подключать только несколько тысяч умных устройств с одного квадратного километра, 5G повышает эту цифру до (как минимум) миллиона.
Если с 5G все сложно, почему бы не обойтись 4G?
Конечно, самое заметное улучшение от внедрения 5G — скорость сети. При этом самое фундаментальное изменение — увеличение пропускной способности, то есть оптимизация работы, будь то высокоскоростная загрузка файлов или потоковая передача видео в формате Ultra HD. Это сильно изменит сетевые привычки пользователей. Например, мы станем больше полагаться на мобильные сети, а не на Wi-Fi.
Отдельное преимущество 5G в том, что в сочетании с другими самостоятельными технологиями — облаками, машинным обучением и искусственным интеллектом — их возможности разительно расширяются. И необязательно речь идет о чем-то далеком — банальное взаимодействие устройств умного дома и умение предсказывать поведение владельца значительно улучшат качество повседневной жизни. Тогда как потенциала 4G на это не хватит.
Отдельное преимущество 5G в том, что в сочетании с другими самостоятельными технологиями — облаками, машинным обучением и искусственным интеллектом — их возможности разительно расширяются. И необязательно речь идет о чем-то далеком — банальное взаимодействие устройств умного дома и умение предсказывать поведение владельца значительно улучшат качество повседневной жизни. Тогда как потенциала 4G на это не хватит.
Лоуренс Чжан, продуктовый менеджер realme по региону
Эксперты в один голос твердят: новый стандарт кардинально изменит то, как мы работаем, учимся и развлекаемся. Качественно улучшатся текущие отрасли, появятся новые бизнес-модели, связанные с оптимизацией затрат, повышенным качеством обслуживания и сверхмалыми задержками.
Какие сферы в первую очередь затронет «пятьджитализация»?
Пятое поколение ориентировано не только на потребителей, но и на бизнес. Если для рядовых пользователей 5G даже на начальном этапе принесет более высокое качество того, к чему они уже привыкли — более быстрый интернет, продвинутый игровой опыт и так далее — то бизнес преобразится полностью, в первую очередь благодаря расширению таких возможностей, как mMTC (массовая связь между типами машин) и URLLC (сверхнадежная связь с малой задержкой).
Ян Стрижак, заместитель директора аналитического агентства Counterpoint Research
Аналитики Qualcomm рассчитали, что экономический эффект от распространения 5G, скорее всего, заявит о себе до 2035 года. Он проявится, как минимум, в росте глобального ВВП более чем на $2 трлн, производстве новых товаров и услуг совокупной стоимостью более чем $13 трлн и создании почти 23 млн новых рабочих мест.
В России, по оценке GSMA Intelligence, пятое поколение сети к 2025 году принесет до $5,2 млрд (+ 0.3% к ВВП), а к 2030 году — до $16 млрд (+ 0.9% к ВВП).
В России, по оценке GSMA Intelligence, пятое поколение сети к 2025 году принесет до $5,2 млрд (+ 0.3% к ВВП), а к 2030 году — до $16 млрд (+ 0.9% к ВВП).
Что даст экономике переход на 5G?
Проникновение нового стандарта по скорости значительно опережает предыдущие поколения. Если на второй год полноценных запусков сетей нового поколения 5G-устройств насчитывалось около 246 млн, то в случае с 4G — всего 7 млн. По расчетам Counterpoint Research, тенденция будет набирать обороты и к концу этого года в мире будет работать 566 млн 5G-гаджетов.
Внедрение 5G происходит быстрее, чем его предшественников?
Основная проблема распространения обновленных устройств заключается в том, что количество компонентов в каждом 5G-смартфоне больше на 42%, чем в аналогичном устройстве с 4G-поддержкой.
Чтобы сохранять их легкость и компактность и при этом удерживать цену, мы в течение двух лет проинвестируем $300 млн в исследовательские центры по развитию стандарта. Это позволит нам нарастить долю 5G-моделей в продуктовом портфеле СНГ больше чем на 60% с 2020 до 2022 года.
Чтобы сохранять их легкость и компактность и при этом удерживать цену, мы в течение двух лет проинвестируем $300 млн в исследовательские центры по развитию стандарта. Это позволит нам нарастить долю 5G-моделей в продуктовом портфеле СНГ больше чем на 60% с 2020 до 2022 года.
Лоуренс Чжан, продуктовый менеджер realme по региону
Цель по присутствию поддержки 5G в продуктовом портфеле realme в СНГ
«Дорожная карта» моделей realme с поддержкой 5G для России
Зачем нужен смартфон с поддержкой 5G, если покрытие пока что далеко не везде?
Вопрос не в факте внедрения, а в доступности технологий в целом.
Многие пользователи уже это осознают. Так, например, сейчас в России 5G доступен только в тестовом формате и в очень ограниченном количестве мест — но продажи 5G-смартфонов за 5 месяцев этого года выросли больше, чем в 30 раз по сравнению с прошлым годом. Это произошло отчасти потому, что средняя цена за такой гаджет уменьшилась — в этом году смартфон с 5G-сетью можно приобрести за сумму от 20 тыс. рублей.
Многие пользователи уже это осознают. Так, например, сейчас в России 5G доступен только в тестовом формате и в очень ограниченном количестве мест — но продажи 5G-смартфонов за 5 месяцев этого года выросли больше, чем в 30 раз по сравнению с прошлым годом. Это произошло отчасти потому, что средняя цена за такой гаджет уменьшилась — в этом году смартфон с 5G-сетью можно приобрести за сумму от 20 тыс. рублей.
Никита Тихвинский, директор направления «Цифровая техника» Группы «М.Видео-Эльдорадо»
Чем объясняется такой взрывной спрос на гаджеты, для которых в России пока что почти нет вышек?
Высокие темпы проникновения смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения в этом году связаны отчасти с повышенным интересом к флагманам. За первые пять месяцев этого года смартфоны стоимостью от 50 тыс. рублей показали позитивную динамику почти вдвое — как в штуках, так и в денежном выражении. Их доля среди всех устройств увеличилась в штуках более чем вдвое — до почти 15% от общего количества проданных устройств, а в деньгах приблизилась к 50%. Каждый четвертый флагманский девайс приобретается в «М.Видео» или «Эльдорадо».
Позитивное влияние на распространение также оказывает снижение минимальной стоимости. На данный момент на российском рынке представлено несколько моделей с поддержкой 5G стоимостью около 20 тыс. рублей.
Позитивное влияние на распространение также оказывает снижение минимальной стоимости. На данный момент на российском рынке представлено несколько моделей с поддержкой 5G стоимостью около 20 тыс. рублей.
Никита Тихвинский, директор направления «Цифровая техника» Группы «М.Видео-Эльдорадо»
Что даст пользователю покупка смартфона с поддержкой 5G, даже без подключения к соответствующей вышке?
Поддержка технологии не является ключевым критерием при выборе устройства. Пользователи выбирают в первую очередь производительные устройства с набором необходимых возможностей и технологий, которые сделают их жизнь лучше, а повседневные задачи — еще удобнее. С учетом именно долгосрочного характера спроса, владельцы устройств в перспективе смогут воспользоваться всеми преимуществами сетей пятого поколения связи.
Никита Тихвинский, директор направления «Цифровая техника» Группы «М.Видео-Эльдорадо»
Развитые страны уже ведут активные предварительные исследования по 6G. По словам собеседников RB.RU, ожидается, что стандарт будущего получит массовое применение примерно к 2030 году.
Что будет дальше? Когда ждать 6G?
Помимо еще более высокоскоростной связи и надежности, ключевыми особенностями 6G станут интеллектуальные функции управления и контроля, программируемость, интегрированное зондирование, сокращение энергопотребления, масштабируемость и доступность.
Скорее всего, основными условиями внедрения станут выработка глобальных стандартов для обеспечения полной совместимости между всеми операторами, а также дальнейшее совершенствование законов о сетевом нейтралитете и защите данных.
Скорее всего, основными условиями внедрения станут выработка глобальных стандартов для обеспечения полной совместимости между всеми операторами, а также дальнейшее совершенствование законов о сетевом нейтралитете и защите данных.
Ян Стрижак, заместитель директора аналитического агентства Counterpoint Research
Так как именно изменит мир внедрение новых стандартов связи? Наверняка утверждать можно одно — уже через несколько лет они подарят человечеству невероятные технологические возможности и изменят облик множества отраслей, от медицины до промышленности.
Сети 6G будут эволюционным продолжением сетей 5G, точно так же и сам 5G «вырастет» из сетей нынешнего поколения. Поэтому отрасли и операторам связи сначала необходимо решить регуляторные проблемы, построить сети пятого поколения и реализовать на их основе бизнес-кейсы. Перескочить сразу через стандарт будет технологически невозможно, а до момента утверждения 6G пройдут годы.
Алексей Меркутов, пресс-секретарь МТС
Партнерский материал
©Rusbase, 2021
©Rusbase, 2021
Автор: Варвара Краснова
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Полина Есакова
«5G — это не о скорости, а о возможностях». Ликбез по новому поколению связиПолина Есакова