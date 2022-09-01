Положение RB Digital Awards 2023

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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ RB DIGITAL AWARDS 2023
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. RB Digital Awards 2023 — независимая премия для компаний, использующих новые технологии в бизнесе (далее — Премия). Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации, реализованные или стартовавшие в период с ноября 2021 по декабрь 2022 гг.
  2. Учредитель и организатор премии — ООО «РБточкаРУ» (далее — Организатор).
  3. Цель Премии — выявить успешные примеры использования технологий в бизнесе и популяризировать тему цифровой трансформации и новых технологий в России.
  4. Официальный сайт Премии — https://rb.ru/awards.
  5. Организационный комитет Премии (далее — Оргкомитет) — представители Организатора, уполномоченные Организатором осуществлять действия связанные с подготовкой и проведением всех мероприятий в рамках Премии.
  6. Председатель Оргкомитета — Генеральный директор ООО «РБточккаРУ».
  7. Жюри Премии (далее — Жюри) — группа физических лиц, уполномоченных принимать решение о присуждении Премии по ряду номинаций путем тайного голосования.
  8. Претендент — лицо или компания, чья заявка на участие в премии подана в установленном порядке и сроки и принята Оргкомитетом к рассмотрению.
  9. Номинант — лицо или компания, заявленные на премию со своим кейсом в одной из номинаций и включенные Оргкомитетом в список номинантов (шорт-лист).
  10. Лауреат Премии (далее — Лауреат) — лицо или компания, удостоенные премии в одной из номинаций.
  11. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в данное Положение, размещая актуальную версию Положения на Официальном сайте.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Организатор возлагает на Оргкомитет функции по управлению и контролю за проведением Премии:

  • формирование Жюри и координация его работы;
  • сбор заявок и проведение мероприятий по поиску претендентов;
  • проведение первичного отбора заявок и формирование списка номинантов(шорт-лист);
  • приглашение спонсоров и партнеров Премии;
  • информационная поддержка Премии;
  • организационно-техническое обеспечение Премии;
  • организация церемонии награждения и награждение лауреатов Премии.
3. ЖЮРИ ПРЕМИИ

  1. Жюри премии является экспертным органом Премии и принимает решения по определению лауреатов в тематических номинациях.
  2. Состав Жюри формирует Оргкомитет.
  3. Жюри формируется из топ-менеджеров крупных компаний, представителей индустриальных объединений и бизнес-экспертов в области цифровой трансформации.
  4. Состав Жюри публикуется на Официальном сайте Премии.
4. НОМИНАЦИИ
5. ЗАЯВКИ

  1. Подать заявку на участие в отборе может любой желающий.

  2. Заявки принимаются в виде кейсов компании, в чьих интересах был реализован описанный кейс (компания-заказчик). Подрядчики по реализации кейса, в том числе поставщики решений для реализации и интеграторы технологий и систем, номинироваться не могут, но могут быть указаны в описании кейса как подрядчики.
    2.1. В номинацию "Корпоративный пилот" кейсы могут подавать как компании, корпорации, так и внешний пилот.
    3. Информация об ответственных за реализацию кейса лицах указывается на этапе подачи заявки.

    4. Участие в Премии на всех этапах бесплатное.

    5. К участию в отборе допускаются кейсы в области цифровой трансформации бизнеса, соответствующие следующим критериям:
    5.1. кейс реализован или стартовал в период с ноября 2021 г по декабрь 2022 г;

    5.2. у кейса есть конкретный итоговый или промежуточный результат;

    5.3. кейс соответствует одной из предложенных номинаций.
    6. Оргкомитет Премии оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию о кейсе или лицах, ответственных за его реализацию. В случае отказа от предоставления дополнительной информации заявка может быть не допущена до следующего этапа.

    7. Заявки, которые не соответствуют указанным критериям, не принимаются.
    6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ

    Поиск и определение лауреатов Премии проводится по следующим этапам:

    Этап 1. Прием заявок и формирование списка претендентов (лонг-лист) — до 1 декабря 2022 года.

    Этап 2. Формирование списка номинантов (шорт-лист) — 10 января 2023 года.

    Этап 3. Тайное голосование Жюри и определение лауреатов — январь 2023 года.

    Объявление и награждение лауреатов Премии — февраль 2023 года
    Этап 1. Прием заявок и формирование списка претендентов (лонг-лист)

    1. Заявки принимаются до 1 декабря 2022 года включительно.
    2. Все желающие могут заявить о себе самостоятельно или через своего законного представителя, заполнив соответствующую форму на Официальном сайте Премии, а также могут быть выдвинуты Партнерами или Оргкомитетом.
    3. Все заявки являются равносильными.
    4. Заявка заполняется на русском языке.
    5. Заявитель может указать в заявке до 2-х номинаций, в которые желает номинироваться.
    6. После отправки заявки на указанный в ней адрес электронной почты поступает письмо с уведомлением о приеме заявки. Это означает, что заявка получена Оргкомитетом.
    7. Оргкомитет может перевести заявку в другую номинацию, если заявка не соответствует требованиям выбранной номинации.
    8. Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки в следующих случаях:
    • несоответствие критериям;
    • заявка подается повторно;
    • предоставленные данные являются недостоверными;
    • заявка заполнена не полностью;
    • нарушены сроки или способ подачи заявки.
    9. Расширенный список претендентов (лонг-лист) формируется Оргкомитетом из всех заявок, принятых в установленные сроки.

    10. Расширенный список претендентов (лонг-лист) не публикуется в открытых источниках.
    Этап 2. Формирование списка номинантов (шорт-лист)

    1. Список номинантов (шорт-лист) определяет претендентов, которые допускаются до тайного голосования Жюри.
    2. Список номинантов (шорт-лист) формируется Оргкомитетом на основании Расширенного списка претендентов (лонг-лист).
    3. В каждой номинации может быть не менее 3 и не более 10 номинантов.
    4. Кейс может быть номинирован максимум в двух номинациях.
    5. Оргкомитет не дает пояснений по вопросу включения или невключения претендентов в Список номинантов (шорт-лист).
    6. Список номинантов (шорт-лист) публикуется на Официальном сайте.
    Этап 3. Тайное голосование Жюри и определение лауреатов

    1. Жюри выбирает победителя в каждой номинации на основе Списка номинантов (шорт-листа).
    2. Голосование проводится с помощью электронной формы, которую заполняет каждый член жюри самостоятельно и индивидуально.
    3. Всем членам жюри передавать кейсы номинантов другим лицам запрещено.
    4. Лауреат определяется путем среднего арифметического от голосов членов Жюри.
    5. В каждой номинации определяется только один лауреат.
    6. Если два номинанта в одной номинации набирают одинаковое количество баллов, то проводится дополнительное обсуждение и повторное голосование всех членов Жюри.
    7. Голосование и обсуждение Жюри проходит без участия номинантов, их представителей и посторонних лиц.
    8. Голос члена Жюри, который является представителем компании, подавшей кейс на одну из номинаций Премии, не учитывается в голосовании по этой номинации.
    9. Результаты голосования Жюри не разглашаются. Победитель в каждой номинации объявляется в рамках церемонии награждения.
    Церемония награждения

    1. Церемония награждения Премии состоится в феврале 2023 года.
    2. Место проведения Церемонии награждения — город Москва.
    3. Заочное участие в Церемонии награждения не предусмотрено.
    4. Оргкомитет премии не берет на себя расходы, связанные с проездом номинантов до места проведения Церемонии награждения.
    5. В случае неявки номинанта на Церемонию награждения он может быть дисквалифицирован.
    Объявление и награждение лауреатов Премии

    1. Объявление и торжественное награждение лауреатов Премии во всех номинациях проводится в день Церемонии награждения.
    2. Наименование кейса победителя в каждой номинации запечатывается в конверт и передается вручателю непосредственно перед моментом вручения.
    3. К награждению приглашается представитель или представители команды, ответственной за реализацию кейса, заявленные в качестве номинанта и выбранные жюри в качестве лауреата.
    4. Пригласительные билеты на церемонию награждения получают до двух представителей компании-номинанта, либо по одному представителю компании-номинанта и компании-подрядчика по реализации кейса.
    5. Лауреатам во всех номинациях могут вручаются призы от спонсоров и партнеров по усмотрению Оргкомитета.
    Наталия Рябцева
    Положение RB Digital Awards 2023