Положение RB Digital Awards 2023

Номинация;;Описание

Кибербезопасность;;Проекты, направленные на повышение уровня информационной безопасности компании и кибербезопасности с помощью новых технологий. HR и Внутренние коммуникации;;Компании, которые повысили эффективность внутренних коммуникаций и HR с помощью новых технологий. Маркетинг и Продажи;;Кейсы по цифровой трансформации процессов в области маркетинга и продаж. Логистика и транспорт;;Кейсы компаний, повысивших эффективность логистических процессов с помощью новых технологий Промышленность;;Кейсы повышения эффективности производственных и промышленных процессов с помощью новых технологий. Корпоративный пилот;;Лучший пилот в корпоративном бизнес-акселераторе.Кейсы сотрудничества корпораций и внешнего стартапа. Операционная деятельность;;Кейсы повышения эффективности операционной деятельности Поставщик года;;Кейс за наиболее выдающийся проект по импортозамещению. Цифровые услуги;;Кейсы успешной оцифровки услуг и отношений с клиентами.