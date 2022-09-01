Положение RB Digital Awards 2023

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ RB DIGITAL AWARDS 2023
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- RB Digital Awards 2023 — независимая премия для компаний, использующих новые технологии в бизнесе (далее — Премия). Премия присуждается за кейсы в области цифровой трансформации, реализованные или стартовавшие в период с ноября 2021 по декабрь 2022 гг.
- Учредитель и организатор премии — ООО «РБточкаРУ» (далее — Организатор).
- Цель Премии — выявить успешные примеры использования технологий в бизнесе и популяризировать тему цифровой трансформации и новых технологий в России.
- Официальный сайт Премии — https://rb.ru/awards.
- Организационный комитет Премии (далее — Оргкомитет) — представители Организатора, уполномоченные Организатором осуществлять действия связанные с подготовкой и проведением всех мероприятий в рамках Премии.
- Председатель Оргкомитета — Генеральный директор ООО «РБточккаРУ».
- Жюри Премии (далее — Жюри) — группа физических лиц, уполномоченных принимать решение о присуждении Премии по ряду номинаций путем тайного голосования.
- Претендент — лицо или компания, чья заявка на участие в премии подана в установленном порядке и сроки и принята Оргкомитетом к рассмотрению.
- Номинант — лицо или компания, заявленные на премию со своим кейсом в одной из номинаций и включенные Оргкомитетом в список номинантов (шорт-лист).
- Лауреат Премии (далее — Лауреат) — лицо или компания, удостоенные премии в одной из номинаций.
- Организатор оставляет за собой право вносить изменения в данное Положение, размещая актуальную версию Положения на Официальном сайте.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Организатор возлагает на Оргкомитет функции по управлению и контролю за проведением Премии:
Организатор возлагает на Оргкомитет функции по управлению и контролю за проведением Премии:
- формирование Жюри и координация его работы;
- сбор заявок и проведение мероприятий по поиску претендентов;
- проведение первичного отбора заявок и формирование списка номинантов(шорт-лист);
- приглашение спонсоров и партнеров Премии;
- информационная поддержка Премии;
- организационно-техническое обеспечение Премии;
- организация церемонии награждения и награждение лауреатов Премии.
3. ЖЮРИ ПРЕМИИ
- Жюри премии является экспертным органом Премии и принимает решения по определению лауреатов в тематических номинациях.
- Состав Жюри формирует Оргкомитет.
- Жюри формируется из топ-менеджеров крупных компаний, представителей индустриальных объединений и бизнес-экспертов в области цифровой трансформации.
- Состав Жюри публикуется на Официальном сайте Премии.
4. НОМИНАЦИИ
Номинация;;Описание
Кибербезопасность;;Проекты, направленные на повышение уровня информационной безопасности компании и кибербезопасности с помощью новых технологий. HR и Внутренние коммуникации;;Компании, которые повысили эффективность внутренних коммуникаций и HR с помощью новых технологий. Маркетинг и Продажи;;Кейсы по цифровой трансформации процессов в области маркетинга и продаж. Логистика и транспорт;;Кейсы компаний, повысивших эффективность логистических процессов с помощью новых технологий Промышленность;;Кейсы повышения эффективности производственных и промышленных процессов с помощью новых технологий. Корпоративный пилот;;Лучший пилот в корпоративном бизнес-акселераторе.Кейсы сотрудничества корпораций и внешнего стартапа. Операционная деятельность;;Кейсы повышения эффективности операционной деятельности Поставщик года;;Кейс за наиболее выдающийся проект по импортозамещению. Цифровые услуги;;Кейсы успешной оцифровки услуг и отношений с клиентами.
5. ЗАЯВКИ
- Подать заявку на участие в отборе может любой желающий.
- Заявки принимаются в виде кейсов компании, в чьих интересах был реализован описанный кейс (компания-заказчик). Подрядчики по реализации кейса, в том числе поставщики решений для реализации и интеграторы технологий и систем, номинироваться не могут, но могут быть указаны в описании кейса как подрядчики.
2.1. В номинацию "Корпоративный пилот" кейсы могут подавать как компании, корпорации, так и внешний пилот.
3. Информация об ответственных за реализацию кейса лицах указывается на этапе подачи заявки.
4. Участие в Премии на всех этапах бесплатное.
5. К участию в отборе допускаются кейсы в области цифровой трансформации бизнеса, соответствующие следующим критериям:
4. Участие в Премии на всех этапах бесплатное.
5. К участию в отборе допускаются кейсы в области цифровой трансформации бизнеса, соответствующие следующим критериям:
5.1. кейс реализован или стартовал в период с ноября 2021 г по декабрь 2022 г;
5.2. у кейса есть конкретный итоговый или промежуточный результат;
5.3. кейс соответствует одной из предложенных номинаций.
5.2. у кейса есть конкретный итоговый или промежуточный результат;
5.3. кейс соответствует одной из предложенных номинаций.
6. Оргкомитет Премии оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию о кейсе или лицах, ответственных за его реализацию. В случае отказа от предоставления дополнительной информации заявка может быть не допущена до следующего этапа.
7. Заявки, которые не соответствуют указанным критериям, не принимаются.
7. Заявки, которые не соответствуют указанным критериям, не принимаются.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ
Поиск и определение лауреатов Премии проводится по следующим этапам:
Этап 1. Прием заявок и формирование списка претендентов (лонг-лист) — до 1 декабря 2022 года.
Этап 2. Формирование списка номинантов (шорт-лист) — 10 января 2023 года.
Этап 3. Тайное голосование Жюри и определение лауреатов — январь 2023 года.
Объявление и награждение лауреатов Премии — февраль 2023 года
Поиск и определение лауреатов Премии проводится по следующим этапам:
Этап 1. Прием заявок и формирование списка претендентов (лонг-лист) — до 1 декабря 2022 года.
Этап 2. Формирование списка номинантов (шорт-лист) — 10 января 2023 года.
Этап 3. Тайное голосование Жюри и определение лауреатов — январь 2023 года.
Объявление и награждение лауреатов Премии — февраль 2023 года
Этап 1. Прием заявок и формирование списка претендентов (лонг-лист)
10. Расширенный список претендентов (лонг-лист) не публикуется в открытых источниках.
- Заявки принимаются до 1 декабря 2022 года включительно.
- Все желающие могут заявить о себе самостоятельно или через своего законного представителя, заполнив соответствующую форму на Официальном сайте Премии, а также могут быть выдвинуты Партнерами или Оргкомитетом.
- Все заявки являются равносильными.
- Заявка заполняется на русском языке.
- Заявитель может указать в заявке до 2-х номинаций, в которые желает номинироваться.
- После отправки заявки на указанный в ней адрес электронной почты поступает письмо с уведомлением о приеме заявки. Это означает, что заявка получена Оргкомитетом.
- Оргкомитет может перевести заявку в другую номинацию, если заявка не соответствует требованиям выбранной номинации.
- Оргкомитет имеет право отказать в приеме заявки в следующих случаях:
- несоответствие критериям;
- заявка подается повторно;
- предоставленные данные являются недостоверными;
- заявка заполнена не полностью;
- нарушены сроки или способ подачи заявки.
10. Расширенный список претендентов (лонг-лист) не публикуется в открытых источниках.
Этап 2. Формирование списка номинантов (шорт-лист)
- Список номинантов (шорт-лист) определяет претендентов, которые допускаются до тайного голосования Жюри.
- Список номинантов (шорт-лист) формируется Оргкомитетом на основании Расширенного списка претендентов (лонг-лист).
- В каждой номинации может быть не менее 3 и не более 10 номинантов.
- Кейс может быть номинирован максимум в двух номинациях.
- Оргкомитет не дает пояснений по вопросу включения или невключения претендентов в Список номинантов (шорт-лист).
- Список номинантов (шорт-лист) публикуется на Официальном сайте.
Этап 3. Тайное голосование Жюри и определение лауреатов
- Жюри выбирает победителя в каждой номинации на основе Списка номинантов (шорт-листа).
- Голосование проводится с помощью электронной формы, которую заполняет каждый член жюри самостоятельно и индивидуально.
- Всем членам жюри передавать кейсы номинантов другим лицам запрещено.
- Лауреат определяется путем среднего арифметического от голосов членов Жюри.
- В каждой номинации определяется только один лауреат.
- Если два номинанта в одной номинации набирают одинаковое количество баллов, то проводится дополнительное обсуждение и повторное голосование всех членов Жюри.
- Голосование и обсуждение Жюри проходит без участия номинантов, их представителей и посторонних лиц.
- Голос члена Жюри, который является представителем компании, подавшей кейс на одну из номинаций Премии, не учитывается в голосовании по этой номинации.
- Результаты голосования Жюри не разглашаются. Победитель в каждой номинации объявляется в рамках церемонии награждения.
Церемония награждения
- Церемония награждения Премии состоится в феврале 2023 года.
- Место проведения Церемонии награждения — город Москва.
- Заочное участие в Церемонии награждения не предусмотрено.
- Оргкомитет премии не берет на себя расходы, связанные с проездом номинантов до места проведения Церемонии награждения.
- В случае неявки номинанта на Церемонию награждения он может быть дисквалифицирован.
Объявление и награждение лауреатов Премии
- Объявление и торжественное награждение лауреатов Премии во всех номинациях проводится в день Церемонии награждения.
- Наименование кейса победителя в каждой номинации запечатывается в конверт и передается вручателю непосредственно перед моментом вручения.
- К награждению приглашается представитель или представители команды, ответственной за реализацию кейса, заявленные в качестве номинанта и выбранные жюри в качестве лауреата.
- Пригласительные билеты на церемонию награждения получают до двух представителей компании-номинанта, либо по одному представителю компании-номинанта и компании-подрядчика по реализации кейса.
- Лауреатам во всех номинациях могут вручаются призы от спонсоров и партнеров по усмотрению Оргкомитета.
Наталия Рябцева
Положение RB Digital Awards 2023Наталия Рябцева