Вы можете запросить удаление аккаунта в мобильном приложении RB.RU.
Для этого необходимо отправить письмо на почту [email protected] с темой письма "Удаление аккаунта".
Все запросы обрабатываются в течение 10 рабочих дней.
При удалении аккаунта будут удалены данные, использующиеся для авторизации в приложении.
Для этого необходимо отправить письмо на почту [email protected] с темой письма "Удаление аккаунта".
Все запросы обрабатываются в течение 10 рабочих дней.
При удалении аккаунта будут удалены данные, использующиеся для авторизации в приложении.
Наталия Рябцева
Удаление аккаунтаНаталия Рябцева