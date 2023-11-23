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Вы можете запросить удаление аккаунта в мобильном приложении RB.RU.
Для этого необходимо отправить письмо на почту [email protected] с темой письма "Удаление аккаунта".


Все запросы обрабатываются в течение 10 рабочих дней.
При удалении аккаунта будут удалены данные, использующиеся для авторизации в приложении.

Наталия Рябцева
Удаление аккаунта