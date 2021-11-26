Через пыль и непризнание: как Джеймс Дайсон построил инженерную империю

В 1978 году Дайсон начинает опыты над бытовой техникой: заметив, что домашний пылесос работает не на полную мощность из-за забитого пылевого мешка, он задумывает переизобрести конструкцию. Поначалу он разбирает аппарат и меняет матерчатый пылесборник на картонную воронку — это помогает, но на поиски надежного решения уходит целых пять лет.

На протяжении долгих лет тщетного прототипирования инженер не отчаивается, а упорно повторяет фразу Томаса Эдисона: «Я не потерпел неудачу. Я просто нашел десять тысяч способов, которые не работают».



В 1983 году, спустя 5127 прототипов, один из них оказывается рабочим — как раз благодаря методу циклонической фильтрации. Механизм отделяет мельчайшие частицы с помощью центробежной силы вихревого потока — то есть циклона — и не требует сменных мешков, не забивается грязью и не «выплевывает» пыль обратно в воздух.



Но разработка требует не только времени, но и денег — Джеймсу приходится брать в долг крупные суммы, и он даже закладывает дом. Чтобы рассчитаться с кредиторами, изобретатель пытается продать патент крупным производителям, но везде получает отказ — все смотрят на классическую модель пылесоса с расходными мешками как на стабильный источник прибыли. В 1984 году американская корпорация Amway все же подписывает лицензионное соглашение, но через полгода внезапно решает расторгнуть договор и просит вернуть гонорар.



Финансовая ситуация семьи Дайсонов становится катастрофической, но тут решается рискнуть азиатская компания Apex: она покупает интеллектуальные права, и в 1986 году пылесос британской разработки, получивший имя G-Force, быстро становится популярным среди жителей Японии. Через пять лет он даже получает приз на Международной дизайнерской выставке.

