JAMES
DYSON
DYSON
Через пыль и непризнание: как Джеймс Дайсон построил инженерную империю
История современного Эдисона и его бизнеса
Сегодня бытовая техника Dyson— одна из самых востребованных в мире: этот бренд чаще всего ищут в сети, а по популярности он занимает вторую строчку в мировом рейтинге. Компания ежегодно продает более 13 миллионов устройств более чем в 75 странах, а всего в мире ее продуктами пользуются более 67 миллионов человек.
Бренд зародился почти 30 лет назад, и с тех пор под именем Dyson выходят инновационные пылесосы, сушилки для рук, вентиляторы, фены для волос — пять категорий бытовой техники. Также разрабатываются отдельные проекты, вроде электрокаров и аппаратов для вентиляции легких.
Бизнесом управляет 74-летний инженер и дизайнер — известный британец-новатор, отмеченный десятками премий и королевских наград. В спецпроекте с Dyson RB.RU рассказывает об эволюции компании и о творческом и предпринимательском пути ее создателя, Джеймса Дайсона.
Бренд зародился почти 30 лет назад, и с тех пор под именем Dyson выходят инновационные пылесосы, сушилки для рук, вентиляторы, фены для волос — пять категорий бытовой техники. Также разрабатываются отдельные проекты, вроде электрокаров и аппаратов для вентиляции легких.
Бизнесом управляет 74-летний инженер и дизайнер — известный британец-новатор, отмеченный десятками премий и королевских наград. В спецпроекте с Dyson RB.RU рассказывает об эволюции компании и о творческом и предпринимательском пути ее создателя, Джеймса Дайсона.
Изобретателями не рождаются
Глава 1
С чего все начиналось
Сегодня Dyson тратит миллионы на исследовательские работы и оформление патентов (которых у компании больше десяти тысяч), однако до этого ее основателю пришлось на собственном опыте столкнуться со сложностями первопроходца.
Джеймс Дайсон родился в провинциальном британском городке Норфолк в семье преподавательницы и священника. Учась в художественной школе, а затем в Королевском колледже искусств, будущий миллиардер увлекается индустриальным дизайном и инженерией.
Вскоре он встречает известного инженера и предпринимателя Джереми Фрая, и они становятся друзьями. Джереми берет Дайсона под крыло, устраивает в свою фирму Rotork и помогает с разработкой быстроходной амфибии SeaTruck, способной причаливать даже к необорудованным берегам. Этот корабль становится дипломной работой молодого изобретателя и успешно продается. Позже Джеймс создает еще одно судно — гибрид лодки и автомобиля с колесами-поплавками Wheelboat.
Следующее знаменитое изобретение — тачка с пластиковым кузовом и шаром вместо колеса: такие улучшения помогают механизму не зарываться в рыхлую землю и не царапаться металлическими краями.
Также инженер сооружает промышленную циклонную установку, которая решает проблему засорения порошковых краскопультов, улавливая все лишние частицы. Впоследствии эта технология становится базой для «пылесосов нового поколения».
Также инженер сооружает промышленную циклонную установку, которая решает проблему засорения порошковых краскопультов, улавливая все лишние частицы. Впоследствии эта технология становится базой для «пылесосов нового поколения».
не потерпел неудачу, а нашел 10 000 неработающих способов
Глава 2
Первые неудачи и первый успех
В 1978 году Дайсон начинает опыты над бытовой техникой: заметив, что домашний пылесос работает не на полную мощность из-за забитого пылевого мешка, он задумывает переизобрести конструкцию. Поначалу он разбирает аппарат и меняет матерчатый пылесборник на картонную воронку — это помогает, но на поиски надежного решения уходит целых пять лет.
На протяжении долгих лет тщетного прототипирования инженер не отчаивается, а упорно повторяет фразу Томаса Эдисона: «Я не потерпел неудачу. Я просто нашел десять тысяч способов, которые не работают».
В 1983 году, спустя 5127 прототипов, один из них оказывается рабочим — как раз благодаря методу циклонической фильтрации. Механизм отделяет мельчайшие частицы с помощью центробежной силы вихревого потока — то есть циклона — и не требует сменных мешков, не забивается грязью и не «выплевывает» пыль обратно в воздух.
В 1983 году, спустя 5127 прототипов, один из них оказывается рабочим — как раз благодаря методу циклонической фильтрации. Механизм отделяет мельчайшие частицы с помощью центробежной силы вихревого потока — то есть циклона — и не требует сменных мешков, не забивается грязью и не «выплевывает» пыль обратно в воздух.
Но разработка требует не только времени, но и денег — Джеймсу приходится брать в долг крупные суммы, и он даже закладывает дом. Чтобы рассчитаться с кредиторами, изобретатель пытается продать патент крупным производителям, но везде получает отказ — все смотрят на классическую модель пылесоса с расходными мешками как на стабильный источник прибыли. В 1984 году американская корпорация Amway все же подписывает лицензионное соглашение, но через полгода внезапно решает расторгнуть договор и просит вернуть гонорар.
Финансовая ситуация семьи Дайсонов становится катастрофической, но тут решается рискнуть азиатская компания Apex: она покупает интеллектуальные права, и в 1986 году пылесос британской разработки, получивший имя G-Force, быстро становится популярным среди жителей Японии. Через пять лет он даже получает приз на Международной дизайнерской выставке.
Если хотите идти путем предпринимателя, приготовьтесь слышать от множества людей: "Ну, это не сработает". Когда я впервые представил пылесос без мешка, меня обсмеяли чуть ли не все производители бытовой техники — они защищали привычную модель рынка.
Игнорируйте советы таких "экспертов" и доверяйте внутреннему чутью — воплотить свою мечту можно, только если непреклонно в нее верить.
Игнорируйте советы таких "экспертов" и доверяйте внутреннему чутью — воплотить свою мечту можно, только если непреклонно в нее верить.
Двойной циклон на гонорар
Глава 3
Основание собственной компании и новые изобретения
Усовершенствовав конструкцию пылесоса, в 1986 году Дайсон получает новый патент. Казалось бы, путь к успеху уже открыт — но большинство производителей отказывается браться за аппарат, грязь и мусор в котором видны через прозрачный контейнер. Они твердят, что люди не купят такой образец, ссылаются на маркетинговые исследования.
Но опросы самого Дайсона показывают иную картину. И к тому же он считает, что у потребителей нельзя спрашивать, чего инновационного они бы хотели — это все равно, что просить их сделать работу за изобретателей и производителей.
Джеймс решается все делать своими силами. К 1993 году у него накапливается приличная сумма с продаж G-Force — и он пускает деньги на открытие собственного научного центра и завода в Британии. Именно тогда и появляется первый пылесос под маркой Dyson — DC01, который начинают активно обсуждать местные жители. Однако продажи не идут достаточно хорошо — традиционные производители бытовой техники не очень довольны появлением нового игрока.
В 1995 году нашумевшую фабрику посещает бывший министр иностранных дел Великобритании — чтобы узнать, не мешает ли что развитию малого бизнеса. Джеймс указывает на то, что консервативные игроки буквально «не пускают» новую продукцию в каталоги популярной торговой сети Comet.
Встреча с директором по закупкам этой сети проходит на следующий день, и гипотеза Дайсона наконец оправдывается: в течение следующего года пылесос Dyson становится флагманом на местном рынке и символом компании. А когда футуристичный пылесос с прозрачным пылесборником «засветился» в мегапопулярном сериале «Друзья», Dyson покорился и рынок Америки.
Встреча с директором по закупкам этой сети проходит на следующий день, и гипотеза Дайсона наконец оправдывается: в течение следующего года пылесос Dyson становится флагманом на местном рынке и символом компании. А когда футуристичный пылесос с прозрачным пылесборником «засветился» в мегапопулярном сериале «Друзья», Dyson покорился и рынок Америки.
Над чем еще работает Dyson
Глава 4
НЕ ТОЛЬКО Фен и пылесос
На этом исследования не прекращаются. Так, в 2001 году компания делает неожиданное «па» — презентует прототип «умных очков» Halo с камерой, микрофоном и цветным дисплеем, дополняющим реальное изображение. Вместе с ним разрабатывают и первого виртуального помощника. Проекты не получают большую популярность, но прокладывают путь для VR-очков Epson и Vuzix и голосовых помощников Apple и Google
2004 год открывает новые перспективы: Джеймс патентует электродвигатель с цифровым управлением, работающий на импульсах магнитного поля. Благодаря этой детали в следующие годы компания снова буквально переворачивает рынок: пылесос становится беспроводным, а еще появляются суперэффективные сушилки и фены, безлопастные вентиляторы, цилиндрические увлажнители воздуха, стиральные машинки с двумя барабанами, имитирующие тщательную ручную стирку.
С 2016 года компания усиленно работает над электрическим быстрым внедорожником — но в 2019-м основатель приостанавливает разработку из-за того, что автомобиль получается очень дорогим, а на рынке появляются сильные конкуренты. И хотя электрокар не «на конвейере», этот опыт показывает, что воспринимать Dyson исключительно как «производителя фенов и пылесосов» нельзя.
С началом пандемии по просьбе Британского правительства Dyson за три недели разрабатывает системы ИВЛ, сертифицирует их и начинает активное производство: десять тысяч устройств отправляет британским больницам, еще пять тысяч дарит другим странам.
Сейчас компания сосредоточена на разработке миниатюрных и энергоэффективных двигателей, а также на создании альтернативы классическим литий-ионным аккумуляторам — чтобы повышать производительность и давать их элементам вторую жизнь.
Параллельно с разработкой техники Dyson вкладывается в сельское хозяйство Великобритании. К 2021 году Джеймс инвестирует больше ста миллионов фунтов стерлингов в поддержку биоразнообразия, избавление от химикатов, возобновляемую энергию — все, чтобы сделать производство еды эффективнее и экологичнее. Так, в 2019 году фермы Dyson Farming достигли углеродной нейтральности и даже стали поглощать больше углерода, чем выделять.
Сейчас компания сосредоточена на разработке миниатюрных и энергоэффективных двигателей, а также на создании альтернативы классическим литий-ионным аккумуляторам — чтобы повышать производительность и давать их элементам вторую жизнь.
Параллельно с разработкой техники Dyson вкладывается в сельское хозяйство Великобритании. К 2021 году Джеймс инвестирует больше ста миллионов фунтов стерлингов в поддержку биоразнообразия, избавление от химикатов, возобновляемую энергию — все, чтобы сделать производство еды эффективнее и экологичнее. Так, в 2019 году фермы Dyson Farming достигли углеродной нейтральности и даже стали поглощать больше углерода, чем выделять.
Мы в Dyson решаем проблемы, на которые большинство производителей предпочитают не обращать внимания. Тяжелые двигатели, которые быстро сгорают. Громоздкие, не слишком элегантные и неэкологичные пылесосы. Сушилки для рук, которые оставляют руки мокрыми.
Но потребители не слепы. Поэтому я считаю, что работают не сами по себе бренды — люди всегда покупают конкретную вещь, а не компанию. И в итоге бизнес настолько хорош, насколько удается каждый его последующий продукт.
Но потребители не слепы. Поэтому я считаю, что работают не сами по себе бренды — люди всегда покупают конкретную вещь, а не компанию. И в итоге бизнес настолько хорош, насколько удается каждый его последующий продукт.
Глава 5
Поддерживать будущих Эдисонов, Брюнелей и их наставников
Вклад в будущие изобретения
Джеймс Дайсон с самого начала мечтал, чтобы его имя ассоциировалось с его творением. Так и вышло, но в западном мире известен и нарицательный глагол «to dyson» — он означает «настойчиво пробивать дорогу своим новым идеям».
Со своей командой более чем из 15 тысяч человек, которые работают по всему миру, от Британии до Азии, Джеймс не только постоянно ищет и запускает новые технологические решения в самых разных отраслях, но и воспитывает новое поколение инженеров — с помощью семинаров, образовательных ресурсов и премий.
Активная просветительская работа начинается в 2002 году — тогда предприниматель основывает благотворительный фонд и учреждает премию для юных талантов. На эти направления он выделяет миллионы фунтов и сотрудничает с множеством организаций: только для Кембриджского университета его компания строит корпус и мастерские для аспирантов-инженеров. В 2020 году благодаря работе фонда к инженерному делу обращаются почти 650 тысяч студентов по всему миру.
В 2017 году легендарный изобретатель решается идти дальше — и открывает на своей родине Технологический институт Dyson: там учатся талантливые и перспективные инженеры, параллельно получая практический опыт и оплату в компании. Несколько месяцев назад оттуда выпустились первые ученики, и все они решили продолжить работать в Dyson.
Статус-кво мешает развитию — и личностному, и профессиональному. Я призываю талантливых идеалистов, молодых людей, работающих в научно-исследовательских направлениях, мыслить "неправильно", бросать вызовы традиционному — вроде вызова, которым стал прозрачный пылесборник.
Только так можно добиться большего — и с меньшими затратами.
Только так можно добиться большего — и с меньшими затратами.
Наталия Рябцева
Через пыль и непризнание: как Джеймс Дайсон построил инженерную империюНаталия Рябцева