Digital Office (цифровой офис) — это дополнительные функции, которые расширяют ежедневный банкинг и экономят время клиента. С цифровым офисом пользователи могут управлять своими финансами и приобретать банковские услуги.



Банки активно внедряли функции Digital Office в 2019 году. По данным Markswebb, приложения создали крепкую основу для развития цифрового офиса. Лидеры рейтинга добавили в приложения страховые и инвестиционные услуги, а также инструменты для управления персональными данными.



Разработчики ввели функцию оформления кредитов и ипотеки, покупки страховки и инвестиций в режиме онлайн. Можно изменить условия продукта, персональные данные, а также отказаться от отдельных услуг. Больше не нужно обращаться за справками в офис — клиенты могут получить документы в приложении или заказать доставку карты.



Чат-боты начали заменять привычных консультантов. Бот расскажет о кредите или вкладе, поможет отправить заявку и проинформирует о ее статусе, закажет справку.