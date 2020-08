7 способов повысить лояльность клиентов и заработать

Не стоит отказывать гостям или ссылаться на свои ограниченные ресурсы. 46% клиентов не воспользуются услугами компании, если ее сотрудники не владеют информацией и не могут ответить на их вопросы. Другие веские причины уйти к конкурентам — недружелюбное отношение и неэффективность.Поэтому персонал должен приложить все усилия, чтобы найти решение проблемы клиента и исполнить его желание. Чтобы внедрить подобный подход в своей компании, консультант по клиентскому опыту и автор книги «Игнорируйте своих клиентов (и они уйдут)» Мика Соломон советует формировать, поддерживать и поощрять культуру, в которой сотрудники могут свободно говорить клиентам «да».Образец такого подхода — политика ресторана The Inn at Little Washington, которым руководит Патрик О'Коннелл. Его посещали многие известные личности, в том числе королевских кровей. О'Коннелл всегда рассказывает новому персоналу историю об официанте, который на вопрос гостя: «Какого размера у вас лобстеры?» — ответил: «А какой размер вы предпочитаете?». Это основа обслуживания в вашингтонском ресторане — сотрудники должны всегда исходить из запросов клиентов, а не возможностей заведения.