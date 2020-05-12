Принадлежность — желание быть частью общества или группы, в которой мы чувствуем себя комфортно и которая принимает нас такими, какие мы есть. Это братство, товарищество, равенство, забота о ближнем и когда ближний заботится о тебе. Это также относится к следованию нормам и традициям — просто потому, что мы часть этой группы или культуры. В этом сегменте — продукты, которые демонстрируют заботу и эмпатию и заявляют о том, как важны дружба и отношения. Они позиционируют себя как открытые, готовые принять всех.



Примеры участников — коллективные йога туры, изучение культуры народов, паломничества, стать частью сообщества парусного спорта.

