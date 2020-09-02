Особенность графики серии RTX от NVIDIA — в комбинации нескольких типов ядер, ускоряющих возможности более 50 приложений для работы с визуальным контентом (в том числе от Adobe и Autodesk). Так, ядра для трассировки лучей обеспечивают рендер 3D-сцен с точно рассчитанным освещением, гармоничными тенями и естественными отражениями, тензорные ядра — ускорение операций, задействующих алгоритмы искусственного интеллекта, а основные CUDA-ядра повышают скорость монтажа и обработки видео, его кодирования/декодирования и других операций с фото, видео и графикой. Специальные драйверы Studio от NVIDIA отвечают за стабильность работы приложений, особенно при работе с несколькими одновременно.



В ходе тестирования нам банально не удалось дать XPS 17 задачку, с которой устройство не справилось бы за мгновения. На экспорт семиминутного видео в Full HD из Adobe Premiere потребовалось не больше пары минут, транскодирование ролика в 60 секунд заняло 30, а все манипуляции с изображениями в Photoshop происходили моментально. И хотя XPS 17 — не игровой ноутбук, дискретная видеокарта от NVIDIA вкупе с CPU от Intel последнего поколения не могли проявить себя плохо в играх. Hitman 2 с максимальными графическими настройками и разрешением 1080p выдавал достойные 85 кадров в секунду.

