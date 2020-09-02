тест-драйв
Главный по графике:
тестируем Dell XPS 17
тестируем Dell XPS 17
И рассказываем о впечатлениях
02 сентября 2020
02 сентября 2020
Компания NVIDIA представила новую инициативу на рынке ноутбуков и настольных ПК — RTX Studio. Это знак качества, получить который могут компьютеры, оснащенные всем необходимым для профессиональной работы с графикой (2D и 3D) и видео. Эмблему RTX Studio дают устройствам с высокой производительностью, видеокартами NVIDIA RTX, дисплеями с точной передачей цвета и SSD-памятью.
Сертификацию NVIDIA прошла и новинка от Dell, ноутбук Dell XPS 17. Мы провели с ним несколько дней, чтобы разобраться, какие характеристики нужны современным дизайнерам, фотографам, проектировщикам, видеопродюсерам и другим профессионалам-творцам.
Сертификацию NVIDIA прошла и новинка от Dell, ноутбук Dell XPS 17. Мы провели с ним несколько дней, чтобы разобраться, какие характеристики нужны современным дизайнерам, фотографам, проектировщикам, видеопродюсерам и другим профессионалам-творцам.
Дисплей
Как скажет любой преподаватель по креативному письму, начинать повествование нужно с того, что надолго останется в памяти читателя, с рокового события, самой интересной детали. Обзор Dell XPS 17, следуя этому совету, стоит начать с экрана.
Отличительная черта устройств RTX Studio — дисплей высокого разрешения (1080p или 4K) со сверхточной передачей цвета. Протестированный нами ноутбук от Dell
Отличительная черта устройств RTX Studio — дисплей высокого разрешения (1080p или 4K) со сверхточной передачей цвета. Протестированный нами ноутбук от Dell
Dell XPS 17
Как скажет любой преподаватель по креативному письму, начинать повествование нужно с того, что надолго останется в памяти читателя, с рокового события, самой интересной детали. Обзор Dell XPS 17, следуя этому совету, стоит начать с экрана.
Отличительная черта устройств RTX Studio — дисплей высокого разрешения (1080p или 4K) со сверхточной передачей цвета. Протестированный нами ноутбук от Dell
Отличительная черта устройств RTX Studio — дисплей высокого разрешения (1080p или 4K) со сверхточной передачей цвета. Протестированный нами ноутбук от Dell
обладает 17-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 3840 × 2400. Панель способна выводить 100% оттенков цветового пространства Adobe RGB и обладает достаточным запасом яркости, чтобы ноутбуком было комфортно пользоваться даже на улице. Защищает панель ударопрочное стекло Gorilla Glass последнего поколения.
По-настоящему дисплей Dell XPS 17 раскрывается в использовании. Благодаря его размеру (нехарактерному для ноутбуков такого формата) на рабочем столе спокойно помещается сразу несколько окон: браузер и мессенджер, Photoshop и Spotify, две-три папки с проектами. Отсутствие необходимости постоянно переключаться между программами дает свободу, сравнимую с работой за настольным ПК. Картинка же по четкости и точности цветопередачи ближе к качественной фотопечати или, скажем, обложке глянцевого журнала, чем к другим экранам ноутбуков. Отдельное удовольствие — загрузить на XPS 17 старые фотографии и посмотреть, как они выглядят на самом деле.
Самая же заметная особенность экрана XPS 17 — это, как ни парадоксально, его рамки. А точнее их отсутствие. По словам производителя, коэффициент полезной площади дисплея составляет 93,7%, а корпус ноутбука меньше, чем у большинства 17-дюймовых (и даже некоторых 15-дюймовых) лэптопов. Кстати, о корпусе.
По-настоящему дисплей Dell XPS 17 раскрывается в использовании. Благодаря его размеру (нехарактерному для ноутбуков такого формата) на рабочем столе спокойно помещается сразу несколько окон: браузер и мессенджер, Photoshop и Spotify, две-три папки с проектами. Отсутствие необходимости постоянно переключаться между программами дает свободу, сравнимую с работой за настольным ПК. Картинка же по четкости и точности цветопередачи ближе к качественной фотопечати или, скажем, обложке глянцевого журнала, чем к другим экранам ноутбуков. Отдельное удовольствие — загрузить на XPS 17 старые фотографии и посмотреть, как они выглядят на самом деле.
Самая же заметная особенность экрана XPS 17 — это, как ни парадоксально, его рамки. А точнее их отсутствие. По словам производителя, коэффициент полезной площади дисплея составляет 93,7%, а корпус ноутбука меньше, чем у большинства 17-дюймовых (и даже некоторых 15-дюймовых) лэптопов. Кстати, о корпусе.
Корпус
На вид новинка от Dell почти ничем не отличается от своих младших братьев XPS 15 и 13. Снаружи корпус выполнен из цельного анодированного алюминия, внутри — хорошо знакомое фанатам линейки карбоновое волокно. Да, внешний вид отсылает к макбуку, но, в отличие от многих производителей лэптопов на Windows, Dell удалось создать дизайн, который не уступает яблочной технике в изяществе, но и не копирует ее.
Главное отличие XPS 17 от предшественников — большой размер (374,45 х 248,05 х 19,5 мм). Впрочем, здесь все познается в сравнении. Ноутбук всего на пару сантиметров крупнее 16-дюймового Macbook Pro и занимает заметно меньшую площадь, чем LG Gram 17 — его главный конкурент.
Главное отличие XPS 17 от предшественников — большой размер (374,45 х 248,05 х 19,5 мм). Впрочем, здесь все познается в сравнении. Ноутбук всего на пару сантиметров крупнее 16-дюймового Macbook Pro и занимает заметно меньшую площадь, чем LG Gram 17 — его главный конкурент.
Увеличение лэптопа в габаритах оправдывает не только отличный экран. На рабочей поверхности хватило места для динамиков (их дополняют два высокочастотных твитера на тыльной стороне), большой клавиатуры с комфортным ходом в 1,3 мм и гигантского стеклянного тачпада, способного вместить не только четыре пальца, нужных для мультитач-жестов, но и все 10.
XPS 17 производит впечатление крепкого, хорошо собранного устройства. Несмотря на размер, корпус ноутбука не гнется, клавиатура не прогибается под пальцами. Держать лэптоп в одной руке может помешать разве что ощутимый вес девайса в 2,5 кг. Но это плата за высокую производительность и передовую систему охлаждения.
XPS 17 производит впечатление крепкого, хорошо собранного устройства. Несмотря на размер, корпус ноутбука не гнется, клавиатура не прогибается под пальцами. Держать лэптоп в одной руке может помешать разве что ощутимый вес девайса в 2,5 кг. Но это плата за высокую производительность и передовую систему охлаждения.
Производительность
В век непрерывного развития видео- и фототехники, игровых и интерактивных технологий растут требования и к устройствам, необходимым для обработки и производства контента. Компьютеры RTX Studio — к которым, как мы уже сказали, относится XPS 17 — призваны ответить на этот запрос.
Своей начинкой ноутбук от Dell может составить конкуренцию настольным ПК. В комплектации, которая попала к нам на тестирование, лэптоп был оснащен процессором Intel Core i7 10-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ, а также видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 в дизайне MAX-Q — высокопроизводительным и энергоэффективным графическим процессором.
Своей начинкой ноутбук от Dell может составить конкуренцию настольным ПК. В комплектации, которая попала к нам на тестирование, лэптоп был оснащен процессором Intel Core i7 10-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ, а также видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 в дизайне MAX-Q — высокопроизводительным и энергоэффективным графическим процессором.
В век непрерывного развития видео- и фототехники, игровых и интерактивных технологий растут требования и к устройствам, необходимым для обработки и производства контента. Компьютеры RTX Studio — к которым, как мы уже сказали, относится XPS 17 — призваны ответить на этот запрос.
Своей начинкой ноутбук от Dell может составить конкуренцию настольным ПК. В комплектации, которая попала к нам на
Своей начинкой ноутбук от Dell может составить конкуренцию настольным ПК. В комплектации, которая попала к нам на
Dell XPS 17
тестирование, лэптоп был оснащен процессором Intel Core i7 10-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 1 ТБ, а также видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 в дизайне MAX-Q — высокопроизводительным и энергоэффективным графическим процессором.
Особенность графики серии RTX от NVIDIA — в комбинации нескольких типов ядер, ускоряющих возможности более 50 приложений для работы с визуальным контентом (в том числе от Adobe и Autodesk). Так, ядра для трассировки лучей обеспечивают рендер 3D-сцен с точно рассчитанным освещением, гармоничными тенями и естественными отражениями, тензорные ядра — ускорение операций, задействующих алгоритмы искусственного интеллекта, а основные CUDA-ядра повышают скорость монтажа и обработки видео, его кодирования/декодирования и других операций с фото, видео и графикой. Специальные драйверы Studio от NVIDIA отвечают за стабильность работы приложений, особенно при работе с несколькими одновременно.
В ходе тестирования нам банально не удалось дать XPS 17 задачку, с которой устройство не справилось бы за мгновения. На экспорт семиминутного видео в Full HD из Adobe Premiere потребовалось не больше пары минут, транскодирование ролика в 60 секунд заняло 30, а все манипуляции с изображениями в Photoshop происходили моментально. И хотя XPS 17 — не игровой ноутбук, дискретная видеокарта от NVIDIA вкупе с CPU от Intel последнего поколения не могли проявить себя плохо в играх. Hitman 2 с максимальными графическими настройками и разрешением 1080p выдавал достойные 85 кадров в секунду.
В ходе тестирования нам банально не удалось дать XPS 17 задачку, с которой устройство не справилось бы за мгновения. На экспорт семиминутного видео в Full HD из Adobe Premiere потребовалось не больше пары минут, транскодирование ролика в 60 секунд заняло 30, а все манипуляции с изображениями в Photoshop происходили моментально. И хотя XPS 17 — не игровой ноутбук, дискретная видеокарта от NVIDIA вкупе с CPU от Intel последнего поколения не могли проявить себя плохо в играх. Hitman 2 с максимальными графическими настройками и разрешением 1080p выдавал достойные 85 кадров в секунду.
А чтобы компактный корпус ноутбука не плавился от упакованных в него мощностей, Dell разработали усовершенствованную систему охлаждения. В нее входят не только привычные вентиляторы, но и испарительная камера во всю ширину устройства, которая улучшает теплоотвод. По нашему опыту, с терморегуляцией устройство справляется на отлично: за время работы лэптоп ни разу не нагрелся до некомфортной температуры, а звук вентиляторов было слышно только во время выполнения ресурсоемких задач.
Без ответа остается вопрос: как долго такой девайс живет от одного заряда батареи? Дольше, чем можно было подумать. Чтобы разрядить шестиячеечный аккумулятор на 97 Вт·ч в режиме рутинной офисной работы, нам потребовалось восемь часов. Под натиском фото и видеоредакторов батарея сдалась быстрее, но все равно позволила редактировать изображения, монтировать и рендерить видео в течение четырех-пяти часов.
Без ответа остается вопрос: как долго такой девайс живет от одного заряда батареи? Дольше, чем можно было подумать. Чтобы разрядить шестиячеечный аккумулятор на 97 Вт·ч в режиме рутинной офисной работы, нам потребовалось восемь часов. Под натиском фото и видеоредакторов батарея сдалась быстрее, но все равно позволила редактировать изображения, монтировать и рендерить видео в течение четырех-пяти часов.
Вывод
Времена, когда ноутбук был устройством для заграничных поездок, конспектирования лекций и проверки почты в кафе, а настоящая работа происходила на громоздких настольных ПК, давно ушли в прошлое.
Кажется, теперь вслед за ними уходит и мнение, что портативный форм-фактор несовместим со сложными графическими задачами, требующими больших процессорных мощностей. А устройства вроде Dell XPS 17 и такие инициативы, как RTX Studio от NVIDIA, пожалуй, приближают компактную революцию на рынке компьютерной техники.
Кажется, теперь вслед за ними уходит и мнение, что портативный форм-фактор несовместим со сложными графическими задачами, требующими больших процессорных мощностей. А устройства вроде Dell XPS 17 и такие инициативы, как RTX Studio от NVIDIA, пожалуй, приближают компактную революцию на рынке компьютерной техники.
Евгения Хрисанфова