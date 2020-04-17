«Инновации под капотом каждой команды»

Я не верю, что одним стартапом можно решить проблемы всех бизнес-подразделений банка. Стартап — не универсальное решение. Да, иногда стартапы предлагают действительно инновационные решения. Но инновационность контекстуальна: все зависит от того, какую задачу банк хочет решить. Если речь о внутренней задаче, требования к технологии будут одними, если цель — стать лучше конкурентов, то инструменты и уровень требований будут совсем другими.



Есть класс решений, которые уже доросли до enterprise-уровня, но которые еще не применяют в банковской сфере: их применение уже будет инновацией.



Чтобы быть лучше конкурентов, нужно смотреть на более зрелые решения, которые уже зарекомендовали себя как эффективные на других рынках. Правильным подходом может быть и приобретение целой команды или создание решения собственными силами. И конечно, поиск, апробация и тиражирование удачных решений с признаками инновационных должны быть функциями команд на местах, а право на эксперимент можно вплести в бэклог задач каждой из команд, не ущемляя ключевые продуктовые и технические приоритеты.

