«Инновации под капотом каждой команды»

ВТБ уже несколько лет практикует формат освоения новых технологий через эксперименты и пилоты. Усовершенствовать и выстроить их в линейку востребованных ИТ-архитектурой банка и бизнес-вертикалями доверили управлению апробации новых технологий во главе с Екатериной Фроловичевой. Екатерина и ее команда отвечают за взаимодействие с поставщиками технологий в самом широком смысле: от компаний-вендоров и стартапов — до корпораций, а также за отбор перспективных решений и их бесшовную интеграцию в системы банка.
Мы поговорили с Екатериной и выяснили, какие технологии нужны ВТБ сегодня, как они становятся частью банка и каким будет будущее отрасли.
Мы поговорили с Екатериной и выяснили, какие технологии нужны ВТБ сегодня, как они становятся частью банка и каким будет будущее отрасли.
Екатерина Фроловичева
начальник управления апробации новых технологий ВТБ
Как API меняют банкинг
Как API меняют банкинг
Одна из главных задач, которая стоит перед ВТБ как перед банком с большим количеством партнеров и с собственной экосистемой сервисов, — бесшовная интеграция с партнерскими каналами. Для этого нам необходимо двигаться в логике концепции Open Banking и создать платформу, которая позволит партнерам банка обмениваться с ним информацией, получать заказы от его клиентов, подключать свои ERP-системы. Для этого нужно создать набор инструментов, методик и юридическую «обвязку», которые позволят партнерам подключаться к сервисам ВТБ по выверенному шаблону, не подвергая себя и банк риску утечки данных.
API позволят унифицировать процессы и сделать их digital first — от принятия решения по кредитам, когда все необходимая документация поступает в банк в электронном виде за считанные минуты, до «подключения» в тестовом режиме интересных банку компаний и партнеров, в том числе и стартапов.
API позволят унифицировать процессы и сделать их digital first — от принятия решения по кредитам, когда все необходимая документация поступает в банк в электронном виде за считанные минуты, до «подключения» в тестовом режиме интересных банку компаний и партнеров, в том числе и стартапов.
Стоит ли «покупать» технологические команды?
Стоит ли «покупать» технологические команды?
К сожалению, кривая взращивания компетенций не всегда такая стремительная, как хотелось бы. Приобретение команды — это тоже подход. Например, когда приложения в банке из монолита перестраиваются в микросервисную архитектуру, то становится все сложнее ею управлять и ее мониторить. В таком случае появляется потребность перехода на решения, которые справляются с частью проблем, связанных с микросервисами (балансировка нагрузки, обнаружение сервисов, восстановление после сбоев, метрики мониторинга и прочие).
Именно поэтому сейчас востребованными стали навыки внедрения сервисной сетки (service mesh), того слоя архитектуры, который отвечает за надежную доставку запросов через сложную сеть микросервисов. Специалистов или даже команд с таким опытом в стране отыскать сложно, поэтому есть несколько путей формирования экспертизы в этой области: от формирования компетенций через чемпионов на местах, развития внутренних и внешних экспертных сообществ до приобретения целых команд с рынка. Каждый инструмент комплементарен контексту решаемой задачи.
На собственные компетенции нужно смотреть стратегически. Если нет шансов повысить их в разумные сроки или если необходимы уникальные знания и умения, покупайте команду специалистов, у которых они есть.
Инновации «делают» не только стартапы
Инновации «делают» не только стартапы
Я не верю, что одним стартапом можно решить проблемы всех бизнес-подразделений банка. Стартап — не универсальное решение. Да, иногда стартапы предлагают действительно инновационные решения. Но инновационность контекстуальна: все зависит от того, какую задачу банк хочет решить. Если речь о внутренней задаче, требования к технологии будут одними, если цель — стать лучше конкурентов, то инструменты и уровень требований будут совсем другими.
Есть класс решений, которые уже доросли до enterprise-уровня, но которые еще не применяют в банковской сфере: их применение уже будет инновацией.
Чтобы быть лучше конкурентов, нужно смотреть на более зрелые решения, которые уже зарекомендовали себя как эффективные на других рынках. Правильным подходом может быть и приобретение целой команды или создание решения собственными силами. И конечно, поиск, апробация и тиражирование удачных решений с признаками инновационных должны быть функциями команд на местах, а право на эксперимент можно вплести в бэклог задач каждой из команд, не ущемляя ключевые продуктовые и технические приоритеты.
Есть класс решений, которые уже доросли до enterprise-уровня, но которые еще не применяют в банковской сфере: их применение уже будет инновацией.
Чтобы быть лучше конкурентов, нужно смотреть на более зрелые решения, которые уже зарекомендовали себя как эффективные на других рынках. Правильным подходом может быть и приобретение целой команды или создание решения собственными силами. И конечно, поиск, апробация и тиражирование удачных решений с признаками инновационных должны быть функциями команд на местах, а право на эксперимент можно вплести в бэклог задач каждой из команд, не ущемляя ключевые продуктовые и технические приоритеты.
В каких технологиях заинтересован ВТБ
В каких технологиях заинтересован ВТБ
Я выделяю три степени уникальности инновационных решений. Есть визионерские идеи, жизнеспособность которых еще предстоит проверить. За ними стоит наблюдать, но играть с этим компании уровня ВТБ точно не нужно. Есть мейнстрим, решения, которые повсеместно используют современные компании. И есть венчур — новаторские идеи и технологии, которые нужно изучать, пропускать через себя, проверять на своих данных, отсеивая неработающие кейсы и интегрируя самое ценное. Нас интересуют мейнстрим и венчур.
Одно из недавних партнерств ВТБ — создание платформы по работе с большими данными с «Ростелекомом». В современных реалиях банк не самодостаточен. Его ценность определяется партнерами, сервисами, уникальными предложениями, сформированными на основе знаний о клиентах. Это одна из причин, по которой ВТБ развивает свою экосистему, в центре которой — совокупность данных о покупателях, собранных ее участниками.
Одно из недавних партнерств ВТБ — создание платформы по работе с большими данными с «Ростелекомом». В современных реалиях банк не самодостаточен. Его ценность определяется партнерами, сервисами, уникальными предложениями, сформированными на основе знаний о клиентах. Это одна из причин, по которой ВТБ развивает свою экосистему, в центре которой — совокупность данных о покупателях, собранных ее участниками.
Сейчас в приоритете для банков:
Сейчас в приоритете для банков:
микросервисная архитектура, которая позволяет эффективнее формировать и предлагать рынку продукты и сервисы, выстраивать омникальный опыт взаимодействия с банком, позволяя формировать и поддерживать высокий уровень гибкости и скорости изменений в системах и сервисах банка;
корпоративного уровня зрелости платформы хранения и обработки больших данных с открытым исходным кодом, а также для анализа и моделирования данных;
инструментальные фреймворки и комплекты средств для разработки программных продуктов с использованием практик непрерывного тестирования, разработки и интеграции;
отраслевые и специализированные решения, которые бы дополняли или обогащали финансовые продукты самого банка или группы (например, интернет вещей, чьи технологии позволят банку обрабатывать информацию с сенсоров и принимать решения на ее основании — в том числе, о проценте ставки по кредиту или по договору лизинга);
информационная безопасность, чтобы обеспечить клиентам ту самую надежность хранения и передачи денежных средств, за которую банкам традиционно платят.
микросервисная архитектура, которая позволяет эффективнее формировать и предлагать рынку продукты и сервисы, выстраивать омникальный опыт взаимодействия с банком, позволяя формировать и поддерживать высокий уровень гибкости и скорости изменений в системах и сервисах банка;
корпоративного уровня зрелости платформы хранения и обработки больших данных с открытым исходным кодом, а также для анализа и моделирования данных;
инструментальные фреймворки и комплекты средств для разработки программных продуктов с использованием практик непрерывного тестирования, разработки и интеграции;
отраслевые и специализированные решения, которые бы дополняли или обогащали финансовые продукты самого банка или группы (например, интернет вещей, чьи технологии позволят банку обрабатывать информацию с сенсоров и принимать решения на ее основании — в том числе, о проценте ставки по кредиту или по договору лизинга);
информационная безопасность, чтобы обеспечить клиентам ту самую надежность хранения и передачи денежных средств, за которую банкам традиционно платят.
И еще, очевидная вещь, но о ней не сложно забыть: важно соблюдать баланс между заинтересованностью в новых технологиях и существующей в банке архитектурой. Наша задача — гармонизировать используемые ИТ-системы.
Этот материал является частью проекта ВТБ Fintech Talks.
Партнерский материал | ©Rusbase, 2020
Автор: Никита Стаценко | Фото на обложке: Shutterstock (fizkes, Maridav)
Автор: Никита Стаценко | Фото на обложке: Shutterstock (fizkes, Maridav)
Екатерина Бороздина