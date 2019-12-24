Зачем уходить из большого бизнеса в облачный стартап и кто будет лучшим помощником IT-директора

Да, это произошло много позже, когда я пришел работать в огромный системный интегратор на позицию инженера отдела технической поддержки. Я был low-level инженером, который собирал компьютеры, делал RAID-массивы и устанавливал ПО.



Наверное, так бы и развивалась моя карьера, но, как и с плаванием, очень быстро это стало довольно скучным занятием. Я стал частенько подключаться к разговорам менеджеров, рассказывая о преимуществах разных систем и подходов в решении задач классической системной интеграции, помогал заполнять ответы к RFP и ездил на встречи с заказчиками. Вскоре во мне увидели потенциал и предложили заняться продажами профессиональных сервисов и оборудования.



В то время — в начале 2000-х — в России был довольно хороший рынок, на котором работало много иностранных компаний: Juniper Networks, Cisco, Hewlett-Packard, IBM. Клиентский рынок тоже чувствовал себя отлично и готов был тратить большие деньги на иностранное оборудование и программное обеспечение. Этим я и занимался: продавал зарубежные решения нашим предпринимателям. Работал с очень большими аккаунтами: со всеми операторами связи, с топ-3 самых крупных банков.



А когда ты возглавляешь группу по работе с одним из главных операторов связи и демонстрируешь заметные всему рынку результаты, ты очень часто получаешь предложения от хедхантеров. Так меня заметили в Juniper Networks и пригласили на должность, связанную с развитием бизнеса на российском рынке. Одной из главных моих задач было донесение ценностей американской компании до российских официальных лиц. Я общался с Министерством связи и массовых коммуникаций, договаривался об открытии производственной линии оборудования Juniper в России, мы планировали на базе «ФизТеха» открыть RnD — и все это задолго до того, как появился курс на импортозамещение. Россия была быстрорастущим рынком, здесь было выгодно иметь производственную линию, центр разработки и хорошие отношения с официальными лицами.



Время работы в этой компании — одно из моих самых позитивных воспоминаний. Меня пригласили в США, где я какое-то время пожил, посмотрел, как американский бизнес делается изнутри, какие у них ценности, как они выстраивают структуру компании, как подходят к развитию продукта.