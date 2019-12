Зачем уходить из большого бизнеса в облачный стартап и кто будет лучшим помощником IT-директора

Каким вы видите будущее вашей платформы?

В разделе B2B-Services на сайте Rusbase описание нашего продукта гласит : «J.A.R.V.I.S. для твоего Тони Старка». Это, конечно, шутка, но в ней есть доля правды. В конечном итоге мы хотим стать своего рода помощником J.A.R.V.I.S. для всех компаний, чья работа связана с IT. Мы хотим, чтобы все, что касается информационных технологий, — от внедрения коммутатора до миграции данных из одного облака в другое — можно было несколькими кликами сделать через нашу платформу. При этом мы рассчитываем на клиентов с любым уровнем IT-компетенции. Технический специалист сможет, к примеру, использовать наш API, чтобы запускать скрипты автоматизации, а производитель мебели, который неожиданно для себя запустил виральный проект и вырос в несколько раз, сможет закрыть все IT-потребности компании, даже не думая, что ему нужно взять на работу людей, которые будут рассказывать про байты и килобайты.Вы спросите: «А что же будут делать IT-директора, которых заменит ваша платформа?» Но мы хотим работать не вместо, а вместе с ними, предоставляя понятный инструмент обоснования затрат на расширение IT, мониторинга того, что происходит в системе. Люди, которые отвечают за IT в компаниях, должны тратить меньше времени на администрирование и больше — на развитие инфраструктуры, поиск новых перспективных технологий.Если же вы — небольшая компания, которая не знает, нужен ли ей IT-директор, сначала попробуйте нашу платформу. Нам вы заплатите меньше, и, в отличие от большинства специалистов с улицы, за дорогостоящие ошибки мы отвечаем деньгами и репутацией.