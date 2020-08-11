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«Я бы рекомендовал обратить внимание на цели и задачи ЦУР и двигаться именно в этом направлении. Их нельзя разделить на морские и неморские. Здесь все решения так или иначе смешиваются в общем котле, и что из этого получится — прогнозировать сложно.



Один из примеров — это умная акваферма. В рамках одного комплексного решения вы будете прорабатывать множество задач: картирование донной поверхности и течений, мониторинг метеорологической обстановки и химического состава воды, мониторинг состояния конструкций, контроль за техническим состоянием сооружений, за состоянием рыбы и ее кормлением. Вы будете вынуждены дальше по течению от того места, где расположена ферма, контролировать химический состав воды, выяснять, сколько продуктов жизнедеятельности фермы вышло и как их утилизировать без вреда для экологии. Ну, и естественно, любому бизнесмену важно, чтобы все это приносило прибыль».

