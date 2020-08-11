Партнерский материал
Океан возможностей
Для чего стартапам идти в морскую отрасль
В России стартовала программа «Глобальный вызов – искусственный интеллект для достижения целей устойчивого развития (ЦУР)». Этот конкурс проводит Фонд «Сколково», в нем могут принять участие стартапы, решающие одну или несколько из 17 ЦУР. Заявки принимаются до 18 августа.
Одна из номинаций конкурса называется «Сохранение морских экосистем». Ее партнером выступила компания «Морские Инновации». Rusbase выяснил, чем морская отрасль привлекательна для стартапов и какие возможности в ней открыты для малых технологических компаний.
Одна из номинаций конкурса называется «Сохранение морских экосистем». Ее партнером выступила компания «Морские Инновации». Rusbase выяснил, чем морская отрасль привлекательна для стартапов и какие возможности в ней открыты для малых технологических компаний.
Все, что связано с изучением и освоением морских глубин и просторов, до сих пор было незаслуженно забыто стартап-средой. Не в последнюю очередь это объясняется и традиционной для России закрытостью морской отрасли для малого и среднего бизнеса. В нашей стране многое из того, что связано с морем и Мировым океаном, имело исключительно государственный и военный характер или, если речь идет о добыче полезных ископаемых, считалось прерогативой крупнейших компаний.
Но сегодня есть шанс приоткрыть эту сферу для стартапов и независимых команд. Одна из номинаций программы «Глобальный вызов – искусственный интеллект для достижения целей устойчивого развития (ЦУР)» полностью посвящена морской тематике. Здесь принимаются проекты в сфере искусственного интеллекта, которые решают задачи по изучению и освоению морского дна, в области геологоразведки, автономных систем судоходства, подводной робототехники, машинного обучения для анализа метеорологических процессов и прогноза погоды, разработки автономных акваферм и многие другие.
Но сегодня есть шанс приоткрыть эту сферу для стартапов и независимых команд. Одна из номинаций программы «Глобальный вызов – искусственный интеллект для достижения целей устойчивого развития (ЦУР)» полностью посвящена морской тематике. Здесь принимаются проекты в сфере искусственного интеллекта, которые решают задачи по изучению и освоению морского дна, в области геологоразведки, автономных систем судоходства, подводной робототехники, машинного обучения для анализа метеорологических процессов и прогноза погоды, разработки автономных акваферм и многие другие.
Партнер номинации, компания «Морские Инновации», занимается разработкой волоконно-оптических, сенсорных, гидро- и сейсмоакустических и информационных технологий в морской отрасли. Rusbase поговорил с основателем и генеральным директором компании Антоном Плешковым и директором по развитию и индустриальным партнерам Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Сергеем Дутовым о том, как океан становится новым полем битвы крупнейших технологических компаний и почему именно сегодня открываются лучшие возможности для стартапов.
Антон Плешков
генеральный директор компании «Морские Инновации»
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«Чаще всего внедрение решений в море — прерогатива крупных компаний. Но практика показывает, что любое крупное решение состоит из большого количества маленьких. На протяжении последних 20 лет везде, где были школы по созданию подобных технологических решений (за исключением, к сожалению, Российской Федерации), они развивались именно по пути стартапов. Это когда вы создаете какое-то узкое решение для потребителя, и в один момент получаете предложение от корпорации».
Но сегодня морская отрасль, возможно, впервые за всю историю становится более открытой. Она нуждается в инновациях и свежем взгляде. Поэтому в нее могут и должны идти не только те, кто профессионально занимается морской тематикой и разбирается в связанных с океаном вопросах, но и «сухопутные» стартапы, у которых есть, что предложить морю.
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«Да, сейчас тренд в морской отрасли задают крупные, устоявшиеся компании со своими компетенциями. Но это не значит, что этот тренд единственный. Есть другие решения и направления, в которых можно и нужно работать. И конкурировать не на поле, которое на 98% поделено, не гнаться за той черепахой, которая уже далеко уползла, а создавать свое направление, свои способы решения задач. И это будет, возможно, более эффективно с точки зрения конечного потребителя. И это будет свежий взгляд».
Куда податься в море
На сайте программы перечислены направления, проекты и разработки в которых предлагается вести участникам:
Решения для безэкипажного автономного судовождения
Автоматизация рыбного промысла
Экологический мониторинг
Создание
электронных карт
электронных карт
Разработка систем компьютерного видения и обработки изображений
Технологии индустриального освоения морских биоресурсов
Технологии управления морскими фермами
Создание нового бортового оборудования для самых разных задач
По словам Антона Плешкова, сегодня многие решения, которые разрабатываются на суше, могут быть модифицированы и применены в море. И наоборот.
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«Я бы рекомендовал обратить внимание на цели и задачи ЦУР и двигаться именно в этом направлении. Их нельзя разделить на морские и неморские. Здесь все решения так или иначе смешиваются в общем котле, и что из этого получится — прогнозировать сложно.
Один из примеров — это умная акваферма. В рамках одного комплексного решения вы будете прорабатывать множество задач: картирование донной поверхности и течений, мониторинг метеорологической обстановки и химического состава воды, мониторинг состояния конструкций, контроль за техническим состоянием сооружений, за состоянием рыбы и ее кормлением. Вы будете вынуждены дальше по течению от того места, где расположена ферма, контролировать химический состав воды, выяснять, сколько продуктов жизнедеятельности фермы вышло и как их утилизировать без вреда для экологии. Ну, и естественно, любому бизнесмену важно, чтобы все это приносило прибыль».
Один из примеров — это умная акваферма. В рамках одного комплексного решения вы будете прорабатывать множество задач: картирование донной поверхности и течений, мониторинг метеорологической обстановки и химического состава воды, мониторинг состояния конструкций, контроль за техническим состоянием сооружений, за состоянием рыбы и ее кормлением. Вы будете вынуждены дальше по течению от того места, где расположена ферма, контролировать химический состав воды, выяснять, сколько продуктов жизнедеятельности фермы вышло и как их утилизировать без вреда для экологии. Ну, и естественно, любому бизнесмену важно, чтобы все это приносило прибыль».
Сотрудничество и конкуренция держав на арктическом шельфе, планы Alphabet, Amazon и других гигантов — это будет формировать морскую повестку в ближайшие годы.
При этом на каждое решение может приходиться по пять-шесть и больше мелких решений, которые в совокупности помогут достигнуть цели. А применяемые технологии впоследствии с небольшими изменениями можно будет внедрять в других отраслях, в том числе на суше: в сельском хозяйстве, автомобилестроении, беспилотных системах и так далее.
Чтобы понять, какие направления разработок сегодня наиболее востребованы в морской отрасли, нужно посмотреть, что происходит в мире и чем занимаются глобальные компании, говорит директор по развитию и индустриальным партнерам Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Сергей Дутов. Сотрудничество и конкуренция крупнейших держав на арктическом шельфе, крупнейший инфраструктурный проект Китая, связанный с созданием «Морского Шелкового пути», планы Alphabet, Amazon, SpaceX и других гигантов – вот то, что будет формировать морскую повестку в ближайшие годы.
Чтобы понять, какие направления разработок сегодня наиболее востребованы в морской отрасли, нужно посмотреть, что происходит в мире и чем занимаются глобальные компании, говорит директор по развитию и индустриальным партнерам Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» Сергей Дутов. Сотрудничество и конкуренция крупнейших держав на арктическом шельфе, крупнейший инфраструктурный проект Китая, связанный с созданием «Морского Шелкового пути», планы Alphabet, Amazon, SpaceX и других гигантов – вот то, что будет формировать морскую повестку в ближайшие годы.
Сергей Дутов
директор по развитию и индустриальным партнерам Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»
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«Можно сопоставить несколько глобальных трендов и проектов. Первое — это Seabed-2030. Это глобальная программа по картированию морского дна, созданию его 3D-модели. Второе — крупнейший инфраструктурный проект мира, программа «Один пояс и один путь», инициированная Си Цзиньпином. Она включает в себя и создание морского Шелкового пути. Впервые морской тематике уделено столь большое внимание. Третье — это стратегическая активность крупнейших стран в области Арктики и Антарктики. Четвертое — новые игроки в виде крупнейших технологических корпораций. Google прокладывает свой оптоволоконный кабель по морскому дну, чтобы не зависеть от поставщиков инфраструктурных услуг, SpaceX Илона Маска использует автономный беспилотный корабль-космопорт для управляемой посадки ракет-носителей. И это только начало: следом обязательно появятся собственные амбициозные проекты у Amazon, Tencent, Apple и других.
Освоение морского дна — это не что-то из будущего. Это события текущего дня, на это сделаны большие ставки как на межгосударственном уровне, так и на уровне крупнейших корпораций. И, конечно, для реализации этих проектов потребуются решения, поставщиками которых могут быть стартапы».
Освоение морского дна — это не что-то из будущего. Это события текущего дня, на это сделаны большие ставки как на межгосударственном уровне, так и на уровне крупнейших корпораций. И, конечно, для реализации этих проектов потребуются решения, поставщиками которых могут быть стартапы».
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«Для того, чтобы понять, насколько океан огромен, нужно как минимум пару раз его перелететь и умножить свои ощущения на десять. Объем этой среды, его биологические и химические ресурсы настолько обширны, что решить задачу картирования дна океана до 2030 года без беспилотных систем просто невозможно. В ходе традиционной экспедиционной деятельности вы можете откартировать какие-то конкретные районы. Либо можно откартировать транспортные артерии, по которым передвигаются суда. Но это примерно то же самое, что в большом поле прокладывать узенькие дорожки. Закрывать все остальные задачи можно только при помощи беспилотников».
По словам Плешкова, сегодня разработка беспилотных систем для океана находится в зачаточной стадии. Поэтому это как раз та отрасль, где могут развиваться стартапы.
Еще одна такая отрасль — технологии машинного обучения и анализа больших данных. Здесь тоже есть где развернуться небольшим компаниям и командам. Океан поставляет огромные массивы данных для самых разных отраслей: от добычи шельфовой нефти до рыболовства и выращивания водорослей.
Еще одна такая отрасль — технологии машинного обучения и анализа больших данных. Здесь тоже есть где развернуться небольшим компаниям и командам. Океан поставляет огромные массивы данных для самых разных отраслей: от добычи шельфовой нефти до рыболовства и выращивания водорослей.
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«За последние 10 лет произошел качественный скачок и в качестве информации, получаемой из внешней среды, и в ее количестве. Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда из этого объема информации мы просто не успеваем получать качественную аналитику. У нас есть огромный объем данных, которые вы можете посмотреть не только в 2D и 3D, но и в ретроспективе, то есть в так называемом 4D. Если удастся найти решения для использования машинного обучения в данной отрасли, это позволит существенно повысить качество как интерпретации и аналитики информации, так и систем поддержки принятия решений. Например, выделение аномалий в морских течениях, поиск перспективных районов нефтедобычи, определение опасных районов для судоходства и нанесение их на интерактивную карту, определение районов для рыбной ловли. Весь этот объем невозможно охватить человеческим разумом. Поэтому единственный выход, который проглядывается, это использование машинного обучения».
Насколько трудно стартапам попасть в отрасль
Небольших компаний, которые работают с разработками в области моря, в России очень мало. Но сейчас, когда Россия находится под санкциями, а мировой кризис перетряхнул многие отрасли, открывается долгожданное окно возможностей.
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«Наращивание доли малых предприятий в морской отрасли — крайне важная задача. Как только будут созданы решения, которые позволят добиться хотя бы какого-то экономического эффекта, крупные корпорации встанут за ними в очередь. Сейчас есть возможность не просто войти в отрасль, а ворваться в нее. Если вы ждали лучшего времени для начала гонки на этом рынке, то оно наступило сейчас».
Конкурс «Глобальный вызов — искусственный интеллект для достижения целей устойчивого развития (ЦУР)» проводится Фондом «Сколково», который с 2020 года является участником международной организации SDSN — Sustainable Development Solutions Network. В номинации, посвященной морским технологиям и инновациям, команды могут предложить свое видение того, как будет развиваться эта отрасль.
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«В рамках специальной номинации «Морских Инноваций» мы не просто хотели бы найти текущие технологические решения, которые применимы в морской индустрии, но и привлечь внимание технологических компаний к новой для себя отрасли. Мы хотим популяризовать морскую тематику».
После 18 августа, когда будут собраны заявки от стартапов, начнется основной этап программы. С сентября по ноябрь компании будут получать менторскую поддержку, участвовать в бизнес-миссиях за рубежом, получат возможность представить свои решения крупным корпоративным заказчикам, а также смогут попасть в акселерационную программу развития продукта и образовательную программу VUCA MBA. Пять команд получат приглашение в акселерационную программу Фонда «Сколково» TechExplorer.
Победители конкурса смогут заключить контракты с крупными компаниями и вывести свой проект на коммерческую стадию реализации.
Победители конкурса смогут заключить контракты с крупными компаниями и вывести свой проект на коммерческую стадию реализации.
© Rusbase, 2020
Автор: Наиль Байназаров
Фото: Unsplash
11.08.2020
Автор: Наиль Байназаров
Фото: Unsplash
11.08.2020
Наиль Байназаров