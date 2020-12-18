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«Мировая практика не раз доказывала, что развитие технологий активнее происходит в экосистеме. Когда рядом друг с другом и в тесной кооперации работают вузы, научные центры, стартапы, малые, средние и крупные компании из одной сферы, которые ищут ответы на схожие вызовы. Не менее важно, чтобы вектор для поиска новых технологических решений задавали реальные заказчики, заинтересованные в тестировании и применении этих решений в своей работе. В Петербурге такая среда для инноваций в энергетике уже во многом сформирована. Вместе с администрацией города мы работаем как над созданием новых возможностей для того, чтобы в Петербурге появилось еще больше технологических компаний, так и над тем, чтобы укреплялись связи между всеми участниками экосистемы».