102 компании объединились в проекте Энерготехнохаб «Петербург», чтобы совместно развивать технологии энергетики будущего. Теперь в городе на Неве будут производить промышленных роботов, аккумуляторы, оборудование для нефтяных платформ, солнечных и ветряных электростанций.
Чем формат хаба отличается от «Сколково», почему Санкт-Петербург сравнивают с Хьюстоном и как его резиденты смогут получить заказы на 100 млрд рублей — в материале Rusbase.
Чем формат хаба отличается от «Сколково», почему Санкт-Петербург сравнивают с Хьюстоном и как его резиденты смогут получить заказы на 100 млрд рублей — в материале Rusbase.
Основная идея Энерготехнохаба — создать в городе международный центр для разработок в энергетической и нефтегазовой отраслях. В мире такими примерами являются Хьюстон в США и Ставангер в Норвегии, на долю которых приходится половина R&D-разработок энергетических отраслей этих стран.
Проект Энерготехнохаба стартовал в Санкт-Петербурге в конце 2019 года. Администрация города совместно с АНО «Агентство по технологическому развитию» подписали соглашение с компанией «Газпром нефть». Власти вместе с нефтяниками договорились о совместной работе по привлечению в город новых научных и инженерных компаний, а также о поддержке создания местных технологических стартапов.
За последние годы в Санкт-Петербурге зарегистрировались крупные компании, которые обеспечивают до 50% добычи всей нефти и газа в России. Они и создают стабильный спрос на новые технологии. Кроме того, преимущество Северной столицы перед Москвой и нефтегазовыми регионами – это близость к Европе и прямой выход к морю. Не случайно здесь должен появится морской испытательный полигон. Как говорят, на нем будут тестировать оборудование для нефтяных платформ, а в перспективе – даже возможны испытания новых технологий для космической отрасли.
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«Создание Энерготехнохаба «Петербург» должно способствовать решению задачи увеличить к 2030 году число высокотехнологических компаний в городе в шесть раз. Их должно стать не менее шестисот. Мы должны заинтересовать резидентов — привлечь их к участию в этом проекте. Для этого необходимо разработать пакет мер для их поддержки. Им могут быть предоставлены федеральные и региональные льготы на исследования и разработки. Причем эти льготы должны затрагивать не только разработоки в энергетическом секторе, но и в экологии, цифровых технологиях, создании новых материалов и других направлениях».
Один из первых успешных проектов Энерготехнохаба — создание подводных «Крабов». Такое название получили донные станции для сейсморазведки на шельфе. Прототипы «Крабов» разработали в Санкт-Петербурге инженеры Морского технического центра, МАГЭ и Крыловского государственного научного центра по заказу «Газпром нефти» и Минпромторга. И проект уже заинтересовал китайские и ближневосточные компании, в том числе, Saudi Aramco.
Первые 3000 «Крабов» испытали на Сахалине для поиска полезных ископаемых. Принцип их работы напоминает УЗИ — станции располагаются на дне моря, где с помощью геофонов улавливают отражение вибрации и отдачу от геологических пластов ультразвука. Затем станции поднимают на поверхность и отправляют в лабораторию. На основе собранных данных получается цифровая модель, на которой можно определить скрытые под морским дном залежи нефти.
В экосистеме Энерготехнохаба в этом году была разработана рецептура диспергента для ликвидации разливов нефти в ледовых условиях. Она создана с учетом климатических особенностей арктических морей. Сегодня это единственный российский реагент для ликвидации разливов нефти при низких температурах.
Проект реализован при участии Инжинирингового центра МФТИ. Для моделирования природных условий Арктики в лабораторию центра было доставлено более 10 000 литров воды и 400 килограммов льда из Баренцева моря.
Проект реализован при участии Инжинирингового центра МФТИ. Для моделирования природных условий Арктики в лабораторию центра было доставлено более 10 000 литров воды и 400 килограммов льда из Баренцева моря.
Как используют научные разработки?
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«Петербург — оптимальное место для международного технологического хаба. Ключевые преимущества города связаны с переездом сюда крупнейших нефтегазовых компаний, наличием передовых вузов, а также географической близостью к Арктическому шельфу и Северному морскому пути, освоение которых стало одной из приоритетных задач России».
В год российские энергетики тратят на научные и инженерные разработки свыше 100 млрд рублей. Задача Энерготехнохаба — принять на себя большую часть этих заказов. Для этого власти города планируют стимулировать переезд инженерных центров, проектных институтов и хайтек компаний со всей России в Санкт-Петербург. В этом году к проекту присоединилась и первая зарубежная компания — из Австрии.
Как устроена экономика Энерготехнохаба?
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«Мировая практика не раз доказывала, что развитие технологий активнее происходит в экосистеме. Когда рядом друг с другом и в тесной кооперации работают вузы, научные центры, стартапы, малые, средние и крупные компании из одной сферы, которые ищут ответы на схожие вызовы. Не менее важно, чтобы вектор для поиска новых технологических решений задавали реальные заказчики, заинтересованные в тестировании и применении этих решений в своей работе. В Петербурге такая среда для инноваций в энергетике уже во многом сформирована. Вместе с администрацией города мы работаем как над созданием новых возможностей для того, чтобы в Петербурге появилось еще больше технологических компаний, так и над тем, чтобы укреплялись связи между всеми участниками экосистемы».
В экосистеме хаба крупные корпорации создают финансовый спрос, разработчики, производители и испытательные центры его подхватывают, а небольшие стартапы дают рынку свежие идеи. В октябре к проекту Энерготехнохаба присоединился венчурный фонд «Новая индустрия» (New Industry Ventures — совместный венчурный фонд «Газпром нефти», Газпромбанка, РВК и VEB Ventures).
По оценкам властей Санкт-Петербурга, работа резидентов Энерготехнохаба уже к 2030 году позволит получить мультипликативный эффект 6,2 на каждый проинвестированный рубль в ВРП региона.
По оценкам властей Санкт-Петербурга, работа резидентов Энерготехнохаба уже к 2030 году позволит получить мультипликативный эффект 6,2 на каждый проинвестированный рубль в ВРП региона.
Если инновационный центр «Сколково» в Москве ориентирован, прежде всего, на поддержку небольших компаний с годовой выручкой не более 1 млрд рублей, то резидентами Энерготехнохаба могут стать как стартапы, так и компании с выручкой в десятки миллиардов рублей.
Для размещения Энерготехнохаба власти Санкт-Петербурга не стали строить новый технопарк или создавать бизнес-инкубатор. Фактически действие специальных условий и льгот для резидентов хаба распространили на всю территорию города.
Еще одно ноу-хау — к Энерготехнохабу могут присоединиться и «электронные резиденты». Для этого создана онлайн-платформа techhubspb.ru. На ней статус Е-резидентов уже получили S7 Technics, «Уралмаш НГО Холдинг», «Московский институт теплотехники», «Центр Аддитивных Технологий», «Битроботикс», «ГЕРС Инжиниринг» и еще несколько десятков предприятий.
Регистрация на онлайн-платформе Энерготехнохаба открывает доступ к бизнес-задачам от крупнейших энергетических компаний и позволяет Е-резидентам вести прямую коммуникацию с потенциальными заказчиками. На платформе уже размещено более 50 задач в сфере традиционной и альтернативной энергетики.
Для размещения Энерготехнохаба власти Санкт-Петербурга не стали строить новый технопарк или создавать бизнес-инкубатор. Фактически действие специальных условий и льгот для резидентов хаба распространили на всю территорию города.
Еще одно ноу-хау — к Энерготехнохабу могут присоединиться и «электронные резиденты». Для этого создана онлайн-платформа techhubspb.ru. На ней статус Е-резидентов уже получили S7 Technics, «Уралмаш НГО Холдинг», «Московский институт теплотехники», «Центр Аддитивных Технологий», «Битроботикс», «ГЕРС Инжиниринг» и еще несколько десятков предприятий.
Регистрация на онлайн-платформе Энерготехнохаба открывает доступ к бизнес-задачам от крупнейших энергетических компаний и позволяет Е-резидентам вести прямую коммуникацию с потенциальными заказчиками. На платформе уже размещено более 50 задач в сфере традиционной и альтернативной энергетики.
Опыт успешных программ релокации у Санкт-Петербурга есть. К примеру, уже два года Северная столица стимулирует переезд IT-специалистов, субсидируя их работодателям часть затрат на транспортные расходы, первые месяцы аренды жилья и оплату труда. В год на такую поддержку из бюджета требуется около 90 млн рублей. Для резидентов Энерготехнохаба эту сумму нужно будет увеличить в два-три раза.
За 10 лет количество технологических компаний в Санкт-Петербурге планируется увеличить в шесть раз. Для этого будут необходимы налоговые льготы и новые экономические стимулы для релокации.
За 10 лет количество технологических компаний в Санкт-Петербурге планируется увеличить в шесть раз. Для этого будут необходимы налоговые льготы и новые экономические стимулы для релокации.
Хеджирование рисков инвестиций
Налоговые льготы
Дешевая аренда офисов
Оплата расходов на релокацию
Компенсация затрат на жилье
Компенсация разницы
в зарплатах
в зарплатах
По опыту лучших международных практик
Когда в 1969 году в Северном море нашли нефть и газ, норвежский город Ставангер стал энергетической столицей страны. Сегодня здесь работают сотни местных и международных нефтегазовых компаний, в том числе крупнейшая норвежская государственная компания Equinor.
Здесь были созданы нефтяные платформы Condeep ― глубоководные бетонные конструкции, удерживающиеся
на морском дне за счет своего веса, которые строят
и сегодня. Кроме того, доходы от нефти сделали Ставангер «умным городом», использующим новые технологии
для повышения качества жизни людей
Здесь были созданы нефтяные платформы Condeep ― глубоководные бетонные конструкции, удерживающиеся
на морском дне за счет своего веса, которые строят
и сегодня. Кроме того, доходы от нефти сделали Ставангер «умным городом», использующим новые технологии
для повышения качества жизни людей
Американский город Хьюстон стал домом не только
для космического центра NASA, но и для 4 600 нефтегазовых компаний. Они занимаются добычей ископаемых, а также геологоразведкой, перевозкой, поставками, переработкой, маркетингом и развитием технологий для крупной промышленности.
Половина исследовательских центров в Хьюстоне разрабатывает инновационные решения для энергетической сферы. Здесь также работают акселераторы и технологические стартапы, которые меняют индустрию с помощью больших данных и автоматизации.
для космического центра NASA, но и для 4 600 нефтегазовых компаний. Они занимаются добычей ископаемых, а также геологоразведкой, перевозкой, поставками, переработкой, маркетингом и развитием технологий для крупной промышленности.
Половина исследовательских центров в Хьюстоне разрабатывает инновационные решения для энергетической сферы. Здесь также работают акселераторы и технологические стартапы, которые меняют индустрию с помощью больших данных и автоматизации.
Хьюстон, США
Открытие месторождений в Северном море повлияло
и на жизнь шотландского Абердина. Город стал столицей нефтегазового производства Великобритании.
Сегодня в Абердине активно развиваются технологии добычи и переработки энергоресурсов. В 2017 году открылся Технологический центр нефти и газа, который ищет инновационные способы использования искусственного интеллекта, дронов, автономных роботов
и других технологий в энергодобыче. В центре работает акселератор для стартапов под названием TechX, который поддерживают крупные нефтяные компании — Equinor и BP, а также компания KPMG.
и на жизнь шотландского Абердина. Город стал столицей нефтегазового производства Великобритании.
Сегодня в Абердине активно развиваются технологии добычи и переработки энергоресурсов. В 2017 году открылся Технологический центр нефти и газа, который ищет инновационные способы использования искусственного интеллекта, дронов, автономных роботов
и других технологий в энергодобыче. В центре работает акселератор для стартапов под названием TechX, который поддерживают крупные нефтяные компании — Equinor и BP, а также компания KPMG.
Абердин, Шотландия
Ставангер, Норвегия
В экосистему Энерготехнохаба активно вовлекаются петербургские вузы. С начала нового учебного года в нее вошли студенческие энергоклубы СПбПУ, ИТМО, СПбГТИ, ГУАП и СПбМТУ. Они объединяют студентов, аспирантов и выпускников и позволяют развивать идеи и стартапы в сфере традиционной и возобновляемой энергетики. Резиденты проекта будут поддерживать студенческие бизнес-проекты, помогать их монетизировать и выводить на рынок. До конца года на базе городских вузов откроются несколько промышленных энергокластеров. Первый уже заработал в Политехническом университете. В него включены 30 компаний.
Создание такой экосистемы между компаниями, научным сообществом и молодыми инженерами очень важно для развития энергетического технохаба. Эти сообщества в перспективе перерастут в стартапы и исследовательские проекты. Благодаря аналогичной системе поддержки студенческих инноваций в университетах Бостона (Гарвардском, Массачусетском и Бостонском) за последние 10 лет было создано более 2 тыс. технологических компаний.
Создание такой экосистемы между компаниями, научным сообществом и молодыми инженерами очень важно для развития энергетического технохаба. Эти сообщества в перспективе перерастут в стартапы и исследовательские проекты. Благодаря аналогичной системе поддержки студенческих инноваций в университетах Бостона (Гарвардском, Массачусетском и Бостонском) за последние 10 лет было создано более 2 тыс. технологических компаний.
Зачем бизнесу студенческие клубы?
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«Большие компании должны не просто заказывать в вузах НИОКРы, но и транслировать им свои долгосрочные технологические вызовы на ближайшие 10–15 лет. В России нужно развивать систему поддержки открытых инноваций как в самих компаниях, так и в вузах, а также стимулировать работу перспективных инженерных команд в специализированных структурах внутри вузов».
Евгения Хрисанфова