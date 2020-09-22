Большинство предпринимателей, которые приходят рассказать о своем проекте команде «Стартап-академии Сколково», не говорят о выручке, продуктовых метриках, оценке стартапа и необходимом объеме инвестиций. Когда в разговоре их пытаются вывести на мышление с позиции инвестора, основатели бизнеса с порой уже миллионными выручками сопротивляются и утверждают, что им незачем об этой позиции размышлять, так как инвестиции они поднимать не планируют. «Я не ищу инвестора, зачем мне прорабатывать эти вопросы?», — стандартный вопрос фаундера, который гордится тем, что построил бизнес полностью на свои деньги. Парадокс в том, что развивать мышление венчурного капиталиста, являясь единственным инвестором проекта, еще более важно.



На российском рынке сложно найти инвестиции на seed или pre-seed раунде. Как правило, ранним инвестором приходится быть основателю. Если не задавать себе вопросы «когда я верну свои деньги», «сколько я хочу зарабатывать через год», «какой маржинальности я хочу добиться», то можно и дальше строить бизнес вслепую — и пожалеть об этом. Потому что вопросы масштабирования бизнес-модели, ее окупаемости настигают любого основателя бизнеса — а если начать отвечать на них на старте, то у проекта могут быть совсем другие скорость и показатели роста.

