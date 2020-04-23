Семь проектов из «Сколково», которые помогают бороться с пандемией COVID-19

Сотрудники «Инсилико» — первопроходцы в области приложения искусственного интеллекта к биомедицинским данным в России. Компания создает программное обеспечение, которое собирает информацию о генах человека, процессах в клетках и о том, как лекарства могут на них влиять. Одна из разработок — ансамбль нейросетей, которые предсказывают результаты клинических испытаний новых препаратов, помогая фармацевтическим компаниям экономить. Резидент «Сколково» с 2016 года, «Инсилико» уже выпустило более 50 научных публикаций.



«Инсилико» — часть глобальной компании Insilico Medicine, которую в 2014 году основал в США российский ученый, работающий в области биотехнологий и регенеративной медицины, Алекс Жаворонков. В проекте 85 ученых, нанятых через хакатоны и конкурсы в США, России, Великобритании и других странах, и более 150 коллабораций с научными институтами и предприятиями.



В компании сейчас два проекта, направленных на борьбу с пандемией. Оба выросли из уже действующих разработок компании. Первый — из облачной платформы Pandomics, которая на основе больших данных изучает гены и процессы в клетках. Второй — из алгоритмов генеративной химии, которые с помощью искусственного интеллекта создают новые молекулы.



Известно, что у некоторых людей COVID-19 протекает бессимптомно, но ясного понимания, почему так происходит, и какие люди могут заболеть серьезно, пока нет. Для того, чтобы понять, кто в группе риска, нужно сделать анализ (классический — мазок из носоглотки) и собрать как можно больше данных (о генах вируса, человека и бактериальной микрофлоры).

