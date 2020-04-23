Партнерский материал
Семь проектов из «Сколково», которые помогают бороться с пандемией COVID-19
Стартапы и компании, которые противостоят коронавивирусу
23 апреля 2020
23 апреля 2020
Почти половина населения мира сидит на карантине, а пандемия становится все масштабнее. В этих условиях трудно переоценить значимость технологических компаний, которые помогают бороться с вирусом, искать нарушителей изоляции или налаживать работу из дома. Такие команды есть и среди резидентов Фонда и Технопарка «Сколково» — и их продукты прямо сейчас меняют мир.
«Инсилико»
Резидент Фонда «Сколково» с 2016 года
Сотрудники «Инсилико» — первопроходцы в области приложения искусственного интеллекта к биомедицинским данным в России. Компания создает программное обеспечение, которое собирает информацию о генах человека, процессах в клетках и о том, как лекарства могут на них влиять. Одна из разработок — ансамбль нейросетей, которые предсказывают результаты клинических испытаний новых препаратов, помогая фармацевтическим компаниям экономить. Резидент «Сколково» с 2016 года, «Инсилико» уже выпустило более 50 научных публикаций.
«Инсилико» — часть глобальной компании Insilico Medicine, которую в 2014 году основал в США российский ученый, работающий в области биотехнологий и регенеративной медицины, Алекс Жаворонков. В проекте 85 ученых, нанятых через хакатоны и конкурсы в США, России, Великобритании и других странах, и более 150 коллабораций с научными институтами и предприятиями.
В компании сейчас два проекта, направленных на борьбу с пандемией. Оба выросли из уже действующих разработок компании. Первый — из облачной платформы Pandomics, которая на основе больших данных изучает гены и процессы в клетках. Второй — из алгоритмов генеративной химии, которые с помощью искусственного интеллекта создают новые молекулы.
Известно, что у некоторых людей COVID-19 протекает бессимптомно, но ясного понимания, почему так происходит, и какие люди могут заболеть серьезно, пока нет. Для того, чтобы понять, кто в группе риска, нужно сделать анализ (классический — мазок из носоглотки) и собрать как можно больше данных (о генах вируса, человека и бактериальной микрофлоры).
«Инсилико» — часть глобальной компании Insilico Medicine, которую в 2014 году основал в США российский ученый, работающий в области биотехнологий и регенеративной медицины, Алекс Жаворонков. В проекте 85 ученых, нанятых через хакатоны и конкурсы в США, России, Великобритании и других странах, и более 150 коллабораций с научными институтами и предприятиями.
В компании сейчас два проекта, направленных на борьбу с пандемией. Оба выросли из уже действующих разработок компании. Первый — из облачной платформы Pandomics, которая на основе больших данных изучает гены и процессы в клетках. Второй — из алгоритмов генеративной химии, которые с помощью искусственного интеллекта создают новые молекулы.
Известно, что у некоторых людей COVID-19 протекает бессимптомно, но ясного понимания, почему так происходит, и какие люди могут заболеть серьезно, пока нет. Для того, чтобы понять, кто в группе риска, нужно сделать анализ (классический — мазок из носоглотки) и собрать как можно больше данных (о генах вируса, человека и бактериальной микрофлоры).
«Это поможет ученым оценить риски каждого человека, а больницам — принимать решения, на каких пациентов заранее обратить внимание», — объясняет руководитель отдела биоинформатики компании «Инсилико» Иван Озеров.
«Инсилико» уже создала прототип облачной платформы, куда лаборатории со всего мира будут подгружать собранный материал, чтобы ученые могли проанализировать массив данных. Первая версия сайта для университетов и лабораторий будет готова уже через 15-20 дней. Переговоры с некоторыми учреждениями уже начались — например, с университетом Копенгагена. Система бесплатна для исследовательских институтов и больниц.
Технологическая платформа второго проекта уже сделала революцию в области химии, использовав возможности искусственного интеллекта. С его помощью компания изучает и синтезирует малые лекарственные молекулы — искусственный интеллект находит биомишени (например, белки вируса), что позволяет быстро создавать молекулы, которые могут облегчить течение болезни или вылечить пациента. Ученые уже знают ключевые белки вируса, и если замедлить их активность, то болезнь может протекать легче или стать менее заразной.
«В течение одного-двух месяцев будут первые результаты, какие молекулы и как работают. Если получится быстро вывести продукцию на рынок, это станет эффективным способом борьбы с распространением заболевания. А если к тому времени пандемия угаснет, то разработки будут полезны для лечения будущих эпидемий», — говорит Озеров.
«Инсилико» уже создала прототип облачной платформы, куда лаборатории со всего мира будут подгружать собранный материал, чтобы ученые могли проанализировать массив данных. Первая версия сайта для университетов и лабораторий будет готова уже через 15-20 дней. Переговоры с некоторыми учреждениями уже начались — например, с университетом Копенгагена. Система бесплатна для исследовательских институтов и больниц.
Технологическая платформа второго проекта уже сделала революцию в области химии, использовав возможности искусственного интеллекта. С его помощью компания изучает и синтезирует малые лекарственные молекулы — искусственный интеллект находит биомишени (например, белки вируса), что позволяет быстро создавать молекулы, которые могут облегчить течение болезни или вылечить пациента. Ученые уже знают ключевые белки вируса, и если замедлить их активность, то болезнь может протекать легче или стать менее заразной.
«В течение одного-двух месяцев будут первые результаты, какие молекулы и как работают. Если получится быстро вывести продукцию на рынок, это станет эффективным способом борьбы с распространением заболевания. А если к тому времени пандемия угаснет, то разработки будут полезны для лечения будущих эпидемий», — говорит Озеров.
«Это поможет ученым оценить риски каждого человека, а больницам — принимать решения, на каких пациентов заранее обратить внимание», — объясняет руководитель отдела биоинформатики компании «Инсилико» Иван Озеров.
«Инсилико» уже создала прототип облачной платформы, куда лаборатории со всего мира будут подгружать собранный материал, чтобы ученые могли проанализировать массив данных. Первая версия сайта для университетов и лабораторий будет готова уже через 15-20 дней. Переговоры с некоторыми учреждениями уже начались — например, с университетом Копенгагена. Система бесплатна для исследовательских институтов и больниц.
Технологическая платформа второго проекта уже сделала революцию в области химии, использовав возможности искусственного интеллекта. С его помощью компания изучает и синтезирует малые лекарственные молекулы — искусственный интеллект находит биомишени (например, белки вируса), что позволяет быстро создавать молекулы, которые могут облегчить течение болезни или вылечить пациента. Ученые уже знают ключевые белки вируса, и если замедлить их активность, то болезнь может протекать легче или стать менее заразной.
«В течение одного-двух месяцев будут первые результаты, какие молекулы и как работают. Если получится быстро вывести продукцию на рынок, это станет эффективным способом борьбы с распространением заболевания. А если к тому времени пандемия угаснет, то разработки будут полезны для лечения будущих эпидемий», — говорит Озеров.
«Инсилико» уже создала прототип облачной платформы, куда лаборатории со всего мира будут подгружать собранный материал, чтобы ученые могли проанализировать массив данных. Первая версия сайта для университетов и лабораторий будет готова уже через 15-20 дней. Переговоры с некоторыми учреждениями уже начались — например, с университетом Копенгагена. Система бесплатна для исследовательских институтов и больниц.
Технологическая платформа второго проекта уже сделала революцию в области химии, использовав возможности искусственного интеллекта. С его помощью компания изучает и синтезирует малые лекарственные молекулы — искусственный интеллект находит биомишени (например, белки вируса), что позволяет быстро создавать молекулы, которые могут облегчить течение болезни или вылечить пациента. Ученые уже знают ключевые белки вируса, и если замедлить их активность, то болезнь может протекать легче или стать менее заразной.
«В течение одного-двух месяцев будут первые результаты, какие молекулы и как работают. Если получится быстро вывести продукцию на рынок, это станет эффективным способом борьбы с распространением заболевания. А если к тому времени пандемия угаснет, то разработки будут полезны для лечения будущих эпидемий», — говорит Озеров.
Иван Озеров
Руководитель отдела биоинформатики компании «Инсилико»
Vizorlabs
Резидент Фонда «Сколково» с 2017 года
Компания с 2012 года разрабатывает программное обеспечение для видеоаналитики и компьютерного зрения. В основном в ней работают выпускники и аспиранты факультета вычислительной математики и кибернетики и мехмата МГУ. Команда стала призером конкурса Ice Vision, выиграла грант Фонда Бортника, в 2018 году присоединилась к «Сколково». Системы работают в России, Казахстане, Италии, Франции, Сербии и Болгарии.
«Система мониторит действия персонала на производстве и контролирует соблюдение правил ношения средств индивидуальной защиты. Когда мы узнали, что для замедления распространения инфекции необходимо применять маски и перчатки, мы за два дня адаптировали детекторы», — рассказывает генеральный директор Vizorlabs Василий Долгов.
Чтобы использовать компьютерное зрение в сфере медицинского обслуживания, на существующие системы наблюдения компания устанавливает алгоритмы видеоанализа. Они следят за тем, как врачи, медсестры и пациенты соблюдают меры защиты. Например, система с точностью 99% распознает ношение масок и халатов, с точностью 95% — чепчика и перчаток.
Детекторы могут анализировать и поведение людей — как они соблюдают безопасную дистанцию, посещают зоны, которые закрыли из-за карантина, собираются большими группами.
«Версия продукта, адаптированного под контроль ношения масок и социальной дистанции, сейчас развертывается на нескольких предприятиях в Италии в регионе Ломбардия, где с прошлой недели обязательно ношение маски», — говорит Долгов.
Продукт устанавливают бесплатно в формате «гуманитарной помощи». Идут переговоры с муниципалитетами нескольких небольших французских городов.
В отличии от крупных промышленных заказчиков в России, в Европе большую часть экономики, и как следствие, спроса формируют микро- и малые предприятия. Им сложно и долго интегрировать полный функционал системы Vizorlabs, поэтому сейчас разработчики дособирают «коробочное решение».
«Мы верим, что автоматизированное распознавание заданных ситуации позволить облегчить задачу местных администраций и собственников работающего бизнеса взять под контроль ситуацию», — оптимистичен Долгов.
Чтобы использовать компьютерное зрение в сфере медицинского обслуживания, на существующие системы наблюдения компания устанавливает алгоритмы видеоанализа. Они следят за тем, как врачи, медсестры и пациенты соблюдают меры защиты. Например, система с точностью 99% распознает ношение масок и халатов, с точностью 95% — чепчика и перчаток.
Детекторы могут анализировать и поведение людей — как они соблюдают безопасную дистанцию, посещают зоны, которые закрыли из-за карантина, собираются большими группами.
«Версия продукта, адаптированного под контроль ношения масок и социальной дистанции, сейчас развертывается на нескольких предприятиях в Италии в регионе Ломбардия, где с прошлой недели обязательно ношение маски», — говорит Долгов.
Продукт устанавливают бесплатно в формате «гуманитарной помощи». Идут переговоры с муниципалитетами нескольких небольших французских городов.
В отличии от крупных промышленных заказчиков в России, в Европе большую часть экономики, и как следствие, спроса формируют микро- и малые предприятия. Им сложно и долго интегрировать полный функционал системы Vizorlabs, поэтому сейчас разработчики дособирают «коробочное решение».
«Мы верим, что автоматизированное распознавание заданных ситуации позволить облегчить задачу местных администраций и собственников работающего бизнеса взять под контроль ситуацию», — оптимистичен Долгов.
«Система мониторит действия персонала на производстве и контролирует соблюдение правил ношения средств индивидуальной защиты. Когда мы узнали, что для замедления распространения инфекции необходимо применять маски и перчатки, мы за два дня адаптировали детекторы», — рассказывает генеральный директор Vizorlabs Василий Долгов.
Чтобы использовать компьютерное зрение в сфере медицинского обслуживания, на существующие системы наблюдения компания устанавливает алгоритмы видеоанализа. Они следят за тем, как врачи, медсестры и пациенты соблюдают меры защиты. Например, система с точностью 99% распознает ношение масок и халатов, с точностью 95% — чепчика и перчаток.
Детекторы могут анализировать и поведение людей — как они соблюдают безопасную дистанцию, посещают зоны, которые закрыли из-за карантина, собираются большими группами.
«Версия продукта, адаптированного под контроль ношения масок и социальной дистанции, сейчас развертывается на нескольких предприятиях в Италии в регионе Ломбардия, где с прошлой недели обязательно ношение маски», — говорит Долгов.
Продукт устанавливают бесплатно в формате «гуманитарной помощи». Идут переговоры с муниципалитетами нескольких небольших французских городов.
В отличии от крупных промышленных заказчиков в России, в Европе большую часть экономики, и как следствие, спроса формируют микро- и малые предприятия. Им сложно и долго интегрировать полный функционал системы Vizorlabs, поэтому сейчас разработчики дособирают «коробочное решение».
«Мы верим, что автоматизированное распознавание заданных ситуации позволить облегчить задачу местных администраций и собственников работающего бизнеса взять под контроль ситуацию», — оптимистичен Долгов.
Чтобы использовать компьютерное зрение в сфере медицинского обслуживания, на существующие системы наблюдения компания устанавливает алгоритмы видеоанализа. Они следят за тем, как врачи, медсестры и пациенты соблюдают меры защиты. Например, система с точностью 99% распознает ношение масок и халатов, с точностью 95% — чепчика и перчаток.
Детекторы могут анализировать и поведение людей — как они соблюдают безопасную дистанцию, посещают зоны, которые закрыли из-за карантина, собираются большими группами.
«Версия продукта, адаптированного под контроль ношения масок и социальной дистанции, сейчас развертывается на нескольких предприятиях в Италии в регионе Ломбардия, где с прошлой недели обязательно ношение маски», — говорит Долгов.
Продукт устанавливают бесплатно в формате «гуманитарной помощи». Идут переговоры с муниципалитетами нескольких небольших французских городов.
В отличии от крупных промышленных заказчиков в России, в Европе большую часть экономики, и как следствие, спроса формируют микро- и малые предприятия. Им сложно и долго интегрировать полный функционал системы Vizorlabs, поэтому сейчас разработчики дособирают «коробочное решение».
«Мы верим, что автоматизированное распознавание заданных ситуации позволить облегчить задачу местных администраций и собственников работающего бизнеса взять под контроль ситуацию», — оптимистичен Долгов.
Василий Долгов
Генеральный директор компании Vizorlabs
«Стахановец»
Резидент Фонда «Сколково» с 2015 года
Компания уже более 10 лет разрабатывает программы, которые помогают контролировать удаленную работу сотрудников: система отслеживает, как подчиненные работают из дома, кто подходит к их компьютеру, тратят ли они рабочее время на посторонние дела вроде запуска развлекательных приложений или дружеских переписок. Такой контроль позволяет не только следить за работой сотрудников, но и обезопасить данные от утечек и продажи «на сторону». Это особенно актуально в условиях, когда работники сидят по домам и верят, что их никто не контролирует.
За время работы продукты «Стахановца» установили на 300 000 устройств более чем 5000 компаний по всему миру, включая «Роснефть», «РусГидро», «Роскосмос», «Ростех».
Основатель сервиса — Михаил Яхимович — закончил математический факультет Донецкого государственного университета. После окончания вуза Яхимович работал маркетологом и консультантом по маркетингу. В 2009 году запустил проект, а в 2015 компания стала резидентом «Сколково».
За время работы продукты «Стахановца» установили на 300 000 устройств более чем 5000 компаний по всему миру, включая «Роснефть», «РусГидро», «Роскосмос», «Ростех».
Основатель сервиса — Михаил Яхимович — закончил математический факультет Донецкого государственного университета. После окончания вуза Яхимович работал маркетологом и консультантом по маркетингу. В 2009 году запустил проект, а в 2015 компания стала резидентом «Сколково».
«За время карантина спрос на наши продукты увеличился примерно в три раза. Пандемия изменила систему работы тысяч компаний — вместо нескольких сотрудников целые отделы перешли в режим «homeoffice». Вместе с этими изменениями пропала даже иллюзия контроля: чем заняты сотрудники дома? Кто из них действительно работает, а кто читает новости в интернете или смотрит фильмы? Без программных средств мониторинга ответы на ключевые вопросы остаются загадкой», — говорит директор компании Никита Рогозин.
Так как для многих фирм удаленная работа — единственная возможность продолжать деятельность, то компания решила поддержать их бизнес: до конца апреля любой желающий может бесплатно установить программу «Квант» (это базовая версия, отслеживающая время работы персонала) на 30 дней. Компании, которые состоят в организации «Опора России», могут бесплатно установить ее на 60 дней. Лицензия этой программы на год стоит 1499 рублей.
Так как для многих фирм удаленная работа — единственная возможность продолжать деятельность, то компания решила поддержать их бизнес: до конца апреля любой желающий может бесплатно установить программу «Квант» (это базовая версия, отслеживающая время работы персонала) на 30 дней. Компании, которые состоят в организации «Опора России», могут бесплатно установить ее на 60 дней. Лицензия этой программы на год стоит 1499 рублей.
«За время карантина спрос на наши продукты увеличился примерно в три раза. Пандемия изменила систему работы тысяч компаний — вместо нескольких сотрудников целые отделы перешли в режим «homeoffice». Вместе с этими изменениями пропала даже иллюзия контроля: чем заняты сотрудники дома? Кто из них действительно работает, а кто читает новости в интернете или смотрит фильмы? Без программных средств мониторинга ответы на ключевые вопросы остаются загадкой», — говорит директор компании Никита Рогозин.
Так как для многих фирм удаленная работа — единственная возможность продолжать деятельность, то компания решила поддержать их бизнес: до конца апреля любой желающий может бесплатно установить программу «Квант» (это базовая версия, отслеживающая время работы персонала) на 30 дней. Компании, которые состоят в организации «Опора России», могут бесплатно установить ее на 60 дней. Лицензия этой программы на год стоит 1499 рублей.
Так как для многих фирм удаленная работа — единственная возможность продолжать деятельность, то компания решила поддержать их бизнес: до конца апреля любой желающий может бесплатно установить программу «Квант» (это базовая версия, отслеживающая время работы персонала) на 30 дней. Компании, которые состоят в организации «Опора России», могут бесплатно установить ее на 60 дней. Лицензия этой программы на год стоит 1499 рублей.
Никита Рогозин
Исполнительный директор компании «Стахановец»
Promobot
Резидент Фонда «Сколково» с 2015 года
Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Основанная в 2013 году в Перми, в 2015 компания стала резидентом «Сколково». Кроме создания роботов, ведет разработки в области мехатроники, электроники, искусственного интеллекта и нейросетей, автономной навигации, распознавания речи, создания искусственной кожи и мышц, а также исследует человеко-машинное взаимодействие.
Роботы компании работают в местах повышенного скопления людей. Они консультируют клиентов, выделяют из общей массы товары, транслируют промо-материалы, помогают в навигации или сборе релевантной контекстной информации о людях, с которыми контактировали. Это помогает повысить продажи.
За 5 лет работы компания поставила в 38 стран 542 робота, которые трудятся как администраторы, промоутеры, консультанты, гиды и консьержи. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты производятся и разрабатываются в России.
В марте компания представила устройства, которые помогут бороться с коронавирусной инфекцией. Терминалы Promobot Thermocontrol могут дистанционно измерять температуру каждого человека в местах скопления людей. При этом робот тратит всего 5 секунд, а точность измерения составляет 0,2 градуса.
Терминалы состоят лишь из термометра, способного работать дистанционно, и экрана. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. Продвинутая дополнена системой распознавания лиц — ее можно интегрировать с системами безопасности предприятия. Так, терминал Promobot может ограничить дальнейший доступ в здание человека с повышенной температурой.
Устройства уже закупили несколько крупных российских компаний, в том числе «Новатэк». Системы установят на входе в научно-технический центр предприятия в Тюмени.
Роботы компании работают в местах повышенного скопления людей. Они консультируют клиентов, выделяют из общей массы товары, транслируют промо-материалы, помогают в навигации или сборе релевантной контекстной информации о людях, с которыми контактировали. Это помогает повысить продажи.
За 5 лет работы компания поставила в 38 стран 542 робота, которые трудятся как администраторы, промоутеры, консультанты, гиды и консьержи. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты производятся и разрабатываются в России.
В марте компания представила устройства, которые помогут бороться с коронавирусной инфекцией. Терминалы Promobot Thermocontrol могут дистанционно измерять температуру каждого человека в местах скопления людей. При этом робот тратит всего 5 секунд, а точность измерения составляет 0,2 градуса.
Терминалы состоят лишь из термометра, способного работать дистанционно, и экрана. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. Продвинутая дополнена системой распознавания лиц — ее можно интегрировать с системами безопасности предприятия. Так, терминал Promobot может ограничить дальнейший доступ в здание человека с повышенной температурой.
Устройства уже закупили несколько крупных российских компаний, в том числе «Новатэк». Системы установят на входе в научно-технический центр предприятия в Тюмени.
«Сегодня подстроиться под новую повестку могут только те компании, у которых есть технологический задел. Например, в Promobot множество продуктов были ориентированы на отсутствие взаимодействия «человек-человек», и в условиях пандемии это вышло на первый план. Этот задел позволяет нам достать свои наработки с антресолей и адаптировать под существующий запрос», — считает председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.
«Сегодня подстроиться под новую повестку могут только те компании, у которых есть технологический задел. Например, в Promobot множество продуктов были ориентированы на отсутствие взаимодействия «человек-человек», и в условиях пандемии это вышло на первый план. Этот задел позволяет нам достать свои наработки с антресолей и адаптировать под существующий запрос», — считает председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.
Алексей Южаков
Председатель совета директоров компании Promobot
Автономный терминал для измерения температуры Promobot Thermocontrol
Фото: Promobot
Фото: Promobot
«Сигма Лаб»
Резидент Технопарка «Сколково» с 2018 года
Эта компания — научно-производственное предприятие, задача которого разрабатывать, создавать прототипы и запускать в серийное производство жидкие медицинские изделия на основе биополимеров. Продукция компании используется в таких областях, как общая хирургия, артрология, онкология, урология, эстетическая медицина.
«Сигма Лаб» была зарегистрирована в 2018 году в Технопарке «Сколково». Половина компании принадлежит Вячеславу Ильгову, долями в 25% владеют Ирина Романова и Алмаз Бекбаев, в прошлом хирург, а ныне генеральный директор «Сигма Лаб».
В лаборатории «Сигма Лаб» запущено производство наборов реагентов для российской компании «Эвотек Мирай Геномикс». Она подхватила разработку японского профессора Йошихиде Хаяшизаки, который научился обнаруживать вирус у человека с точностью более 99% всего за полчаса. Экспресс-тест, созданный на основе метода изотермальной молекулярной диагностики Smart Amplification Process, впервые был успешно протестирован в конце февраля на пассажирах круизного лайнера Diamond Princess. Система диагностики уже получила в Росздравнадзоре все необходимые разрешения.
«Сигма Лаб» была зарегистрирована в 2018 году в Технопарке «Сколково». Половина компании принадлежит Вячеславу Ильгову, долями в 25% владеют Ирина Романова и Алмаз Бекбаев, в прошлом хирург, а ныне генеральный директор «Сигма Лаб».
В лаборатории «Сигма Лаб» запущено производство наборов реагентов для российской компании «Эвотек Мирай Геномикс». Она подхватила разработку японского профессора Йошихиде Хаяшизаки, который научился обнаруживать вирус у человека с точностью более 99% всего за полчаса. Экспресс-тест, созданный на основе метода изотермальной молекулярной диагностики Smart Amplification Process, впервые был успешно протестирован в конце февраля на пассажирах круизного лайнера Diamond Princess. Система диагностики уже получила в Росздравнадзоре все необходимые разрешения.
«Перед нами стояла задача в очень короткие сроки запустить производство, счет шел в прямом смысле этого слова на "часы". Первый розлив мы делали почти сутки, уже ночью готовые тесты после прохождения контроля качества забирали заказчики. Наше преимущество было как раз в том что мы маленькая, но очень гибкая компания» — говорит генеральный директор «Сигма Лаб» Алмаз Бекбаев.
Компания запустила производство тестов в течение недели. За один рабочий день лаборатория выпускает более 100 000 тестов, суммарная мощность производства — около 2 000 000 тестов в месяц.
Более 50 000 первых наборов реагентов, которые произведут в «Сколково», выкупят структуры Группы компаний «Ренова», чтобы безвозмездно передать в больницы российских регионов. Первая партия произведенных в «Сигма Лаб» наборов уже доставлена в Саратовскую область, следующие в ближайшее время отправятся в Свердловскую, Оренбургскую, Новосибирскую, Ростовскую, Челябинскую, Самарскую, Нижегородскую области, в Пермский край и Республику Коми.
Компания запустила производство тестов в течение недели. За один рабочий день лаборатория выпускает более 100 000 тестов, суммарная мощность производства — около 2 000 000 тестов в месяц.
Более 50 000 первых наборов реагентов, которые произведут в «Сколково», выкупят структуры Группы компаний «Ренова», чтобы безвозмездно передать в больницы российских регионов. Первая партия произведенных в «Сигма Лаб» наборов уже доставлена в Саратовскую область, следующие в ближайшее время отправятся в Свердловскую, Оренбургскую, Новосибирскую, Ростовскую, Челябинскую, Самарскую, Нижегородскую области, в Пермский край и Республику Коми.
«Перед нами стояла задача в очень короткие сроки запустить производство, счет шел в прямом смысле этого слова на "часы". Первый розлив мы делали почти сутки, уже ночью готовые тесты после прохождения контроля качества забирали заказчики. Наше преимущество было как раз в том что мы маленькая, но очень гибкая компания» — говорит генеральный директор «Сигма Лаб» Алмаз Бекбаев.
Компания запустила производство тестов в течение недели. За один рабочий день лаборатория выпускает более 100 000 тестов, суммарная мощность производства — около 2 000 000 тестов в месяц.
Более 50 000 первых наборов реагентов, которые произведут в «Сколково», выкупят структуры Группы компаний «Ренова», чтобы безвозмездно передать в больницы российских регионов. Первая партия произведенных в «Сигма Лаб» наборов уже доставлена в Саратовскую область, следующие в ближайшее время отправятся в Свердловскую, Оренбургскую, Новосибирскую, Ростовскую, Челябинскую, Самарскую, Нижегородскую области, в Пермский край и Республику Коми.
Компания запустила производство тестов в течение недели. За один рабочий день лаборатория выпускает более 100 000 тестов, суммарная мощность производства — около 2 000 000 тестов в месяц.
Более 50 000 первых наборов реагентов, которые произведут в «Сколково», выкупят структуры Группы компаний «Ренова», чтобы безвозмездно передать в больницы российских регионов. Первая партия произведенных в «Сигма Лаб» наборов уже доставлена в Саратовскую область, следующие в ближайшее время отправятся в Свердловскую, Оренбургскую, Новосибирскую, Ростовскую, Челябинскую, Самарскую, Нижегородскую области, в Пермский край и Республику Коми.
Алмаз Бекбаев
Генеральный директор компании «Сигма Лаб»
Tion
Резидент Фонда «Сколково» с 2014 года
Компания разработала современные высокотехнологичные решения для «умной» и энергоэффективной вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха. Оборудование фильтрует загрязнения, инактивирует микроорганизмы на фильтрах и очищает воздух от вредных веществ и запахов. Оно позволяет сэкономить до 80% затрат на обогрев воздуха, благодаря чему можно снизить потребление энергии. Так, по всей России ежегодно можно сократить расход энергии на обогрев зданий на 1 млрд кВт⋅ч.
Tion основан в 2006 году в Новосибирске выпускниками физического факультета НГУ. В 2015 компания стала резидентом «Сколково», тогда же продукт Tion MagiсAir получил престижную международную премию в области концептуального дизайна Red Dot Design Award. Сегодня оборудование Tion эксплуатируют более чем 1400 учреждений и организаций в 216 городах 82 регионов России, а также экспортируется в СНГ и Евросоюз.
Еще до пандемии компания исследовала влияние своих продуктов на то, насколько часто сотрудники в офисе заболевают ОРВИ, если там стоит оборудование Tion и если его там нет. Профилактика осуществляется за счет замены потенциально загрязненного вирусами воздуха чистым. Чтобы существенно снизить риск инфицирования, необходимо обеспечить трехкратную замену воздуха в час.
Для эксперимента Tion выбрал два офиса одинаковой площади, в одном городе, с одинаковым числом сотрудников и с похожей рассадкой. В одном было установлено оборудование, в другом — нет. В результате в первом офисе сотрудники ходили на больничные из-за вирусов почти в два раза реже. Похожие цифры получаются и если сравнивать больных по годам до установки систем и после.
Tion основан в 2006 году в Новосибирске выпускниками физического факультета НГУ. В 2015 компания стала резидентом «Сколково», тогда же продукт Tion MagiсAir получил престижную международную премию в области концептуального дизайна Red Dot Design Award. Сегодня оборудование Tion эксплуатируют более чем 1400 учреждений и организаций в 216 городах 82 регионов России, а также экспортируется в СНГ и Евросоюз.
Еще до пандемии компания исследовала влияние своих продуктов на то, насколько часто сотрудники в офисе заболевают ОРВИ, если там стоит оборудование Tion и если его там нет. Профилактика осуществляется за счет замены потенциально загрязненного вирусами воздуха чистым. Чтобы существенно снизить риск инфицирования, необходимо обеспечить трехкратную замену воздуха в час.
Для эксперимента Tion выбрал два офиса одинаковой площади, в одном городе, с одинаковым числом сотрудников и с похожей рассадкой. В одном было установлено оборудование, в другом — нет. В результате в первом офисе сотрудники ходили на больничные из-за вирусов почти в два раза реже. Похожие цифры получаются и если сравнивать больных по годам до установки систем и после.
«Продажи начали существенно расти уже в январе и феврале. А в марте заказы на производство рециркуляторов-обеззараживателей в 20 раз превысили среднемесячные продаж, а канальных очистителей воздуха — в пять раз по сравнению с мартом 2019 года», — гордится генеральный директор группы компаний Tion Мирослав Поточны.
Кроме уже существующих продуктов, компания планирует запустить два новых в ускоренном режиме — они наиболее полезны в борьбе с эпидемией. С мая завод начнет работать в режиме 24/ 7.
«Все наши усилия не позволят обеспечить страну достаточным для борьбы с пандемией количеством оборудования. «Сколково» предпринимает множество действий, чтобы обеспечить резидентам, способным помочь в борьбе с пандемией, дополнительную государственную поддержку. Надеемся, что в результате будут найдены эффективные варианты партнерства», — добавляет Поточны.
Кроме уже существующих продуктов, компания планирует запустить два новых в ускоренном режиме — они наиболее полезны в борьбе с эпидемией. С мая завод начнет работать в режиме 24/ 7.
«Все наши усилия не позволят обеспечить страну достаточным для борьбы с пандемией количеством оборудования. «Сколково» предпринимает множество действий, чтобы обеспечить резидентам, способным помочь в борьбе с пандемией, дополнительную государственную поддержку. Надеемся, что в результате будут найдены эффективные варианты партнерства», — добавляет Поточны.
«Продажи начали существенно расти уже в январе и феврале. А в марте заказы на производство рециркуляторов-обеззараживателей в 20 раз превысили среднемесячные продаж, а канальных очистителей воздуха — в пять раз по сравнению с мартом 2019 года», — гордится генеральный директор группы компаний Tion Мирослав Поточны.
Кроме уже существующих продуктов, компания планирует запустить два новых в ускоренном режиме — они наиболее полезны в борьбе с эпидемией. С мая завод начнет работать в режиме 24/ 7.
«Все наши усилия не позволят обеспечить страну достаточным для борьбы с пандемией количеством оборудования. «Сколково» предпринимает множество действий, чтобы обеспечить резидентам, способным помочь в борьбе с пандемией, дополнительную государственную поддержку. Надеемся, что в результате будут найдены эффективные варианты партнерства», — добавляет Поточны.
Кроме уже существующих продуктов, компания планирует запустить два новых в ускоренном режиме — они наиболее полезны в борьбе с эпидемией. С мая завод начнет работать в режиме 24/ 7.
«Все наши усилия не позволят обеспечить страну достаточным для борьбы с пандемией количеством оборудования. «Сколково» предпринимает множество действий, чтобы обеспечить резидентам, способным помочь в борьбе с пандемией, дополнительную государственную поддержку. Надеемся, что в результате будут найдены эффективные варианты партнерства», — добавляет Поточны.
Мирослав Поточны
Генеральный директор группы компаний Tion
Устройство для очистки воздуха Tion в больнице
Фото: Tion
Фото: Tion
«ЯКласс»
Резидент Фонда «Сколково» с 2015 года
Основанная в 2013 году и резидент «Сколково» с 2015 года, эта цифровая образовательная платформа уже привлекала 8 миллионов пользователей: школьников, их родителей и педагогов в разных странах. По сравнению с конкурентами, у «ЯКласс» самая большая база по 13 предметам школьной программы с 1 по 11 класс — 1,6 трлн заданий. Каждый ученик получает уникальный вариант, а его образовательная траектория индивидуальна. «ЯКласс» пока что единственная EdTech-компания России, кому удалось создать подобный продукт.
Наработанный опыт оказался особенно востребованным в условиях карантина: только за первые две недели массового перехода на дистанционное обучение на сайте компании зарегистрировались 300 000 новых учителей и 3 миллиона учеников. Сегодня ресурсом пользуется 40% всех школьников России. Ежедневно сайт посещает полтора миллиона человек.
Наработанный опыт оказался особенно востребованным в условиях карантина: только за первые две недели массового перехода на дистанционное обучение на сайте компании зарегистрировались 300 000 новых учителей и 3 миллиона учеников. Сегодня ресурсом пользуется 40% всех школьников России. Ежедневно сайт посещает полтора миллиона человек.
«Преимущество стартапа — скорость. Среди проектов «Сколково» много компаний, которые моментально отреагировали на изменения, вызванные пандемией. «ЯКласс» и другие образовательные сервисы сейчас на подъеме, потому что смогли обеспечить построение непрерывного образовательного процесса для всех школ страны», — говорит генеральный директор «ЯКласс» Андрей Илингин.
Чтобы справиться с возросшей нагрузкой, количество серверов увеличено в 20 раз, а штат сотрудников расширился вдвое. Выросла доля образовательных мероприятий — эксперты «ЯКласс» за две недели провели 16 вебинаров и большую онлайн-конференцию для 215 000 учителей.
Ресурс рекомендован к использованию Министерством просвещения России и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Педагогам важно понимать, что цифровая платформа одобрена на высшем уровне — так процесс внедрения технологий проходит легче.
«Государственные компании не могут масштабироваться так быстро — против них играет обычно более сложная иерархия принятия решений, бюрократия и невозможность перестраиваться каждый день. В «ЯКлассе» многие решения сейчас внедряются день в день», — говорит Илингин.
Чтобы справиться с возросшей нагрузкой, количество серверов увеличено в 20 раз, а штат сотрудников расширился вдвое. Выросла доля образовательных мероприятий — эксперты «ЯКласс» за две недели провели 16 вебинаров и большую онлайн-конференцию для 215 000 учителей.
Ресурс рекомендован к использованию Министерством просвещения России и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Педагогам важно понимать, что цифровая платформа одобрена на высшем уровне — так процесс внедрения технологий проходит легче.
«Государственные компании не могут масштабироваться так быстро — против них играет обычно более сложная иерархия принятия решений, бюрократия и невозможность перестраиваться каждый день. В «ЯКлассе» многие решения сейчас внедряются день в день», — говорит Илингин.
«Преимущество стартапа — скорость. Среди проектов «Сколково» много компаний, которые моментально отреагировали на изменения, вызванные пандемией. «ЯКласс» и другие образовательные сервисы сейчас на подъеме, потому что смогли обеспечить построение непрерывного образовательного процесса для всех школ страны», — говорит генеральный директор «ЯКласс» Андрей Илингин.
Чтобы справиться с возросшей нагрузкой, количество серверов увеличено в 20 раз, а штат сотрудников расширился вдвое. Выросла доля образовательных мероприятий — эксперты «ЯКласс» за две недели провели 16 вебинаров и большую онлайн-конференцию для 215 000 учителей.
Ресурс рекомендован к использованию Министерством просвещения России и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Педагогам важно понимать, что цифровая платформа одобрена на высшем уровне — так процесс внедрения технологий проходит легче.
«Государственные компании не могут масштабироваться так быстро — против них играет обычно более сложная иерархия принятия решений, бюрократия и невозможность перестраиваться каждый день. В «ЯКлассе» многие решения сейчас внедряются день в день», — говорит Илингин.
Чтобы справиться с возросшей нагрузкой, количество серверов увеличено в 20 раз, а штат сотрудников расширился вдвое. Выросла доля образовательных мероприятий — эксперты «ЯКласс» за две недели провели 16 вебинаров и большую онлайн-конференцию для 215 000 учителей.
Ресурс рекомендован к использованию Министерством просвещения России и Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Педагогам важно понимать, что цифровая платформа одобрена на высшем уровне — так процесс внедрения технологий проходит легче.
«Государственные компании не могут масштабироваться так быстро — против них играет обычно более сложная иерархия принятия решений, бюрократия и невозможность перестраиваться каждый день. В «ЯКлассе» многие решения сейчас внедряются день в день», — говорит Илингин.
Андрей Илингин
Генеральный директор компании «ЯКласс»
Партнерский материал
© Rusbase, 2020
Автор: Анна Холявко
Фото на обложке: «Сколково»
© Rusbase, 2020
Автор: Анна Холявко
Фото на обложке: «Сколково»
Анна Холявко