Партнерский материал
Кто делает Москву умнее. Обзор столичных промышленных компаний в сфере Smart City
Пять промышленных компаний, которые создают умные городские системы
26 декабря 2019
26 декабря 2019
Москва уже несколько лет стабильно входит в рейтинги ведущих умных городов мира. Столичные власти действительно много работают над цифровой трансформацией городского пространства, инфраструктуры, социальной сферы. И это приносит свои плоды: мы ежедневно пользуемся достижениями Smart City, зачастую даже не задумываясь об этом. Но кто поставляет эти технологии? Rusbase совместно с Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы подготовил обзор столичных промышленных компаний, разрабатывающих «умные» технологии для Москвы.
Smart City в самом общем виде — это интеграция технологий и информационных систем с городскими службами таким образом, чтобы делать жизнь горожан более комфортной и безопасной. По данным правительства Москвы, сегодня 7,9 миллиона москвичей пользуются электронными государственными услугами. Им доступны более 260 услуг и сервисов, а за 2018 год было подано почти 300 миллионов электронных заявок на получение услуг.
В 2018 году в рейтинге ООН среди городов мира по предоставлению услуг в электронном виде Москва заняла первое место, обойдя 40 городов. По версии журнала fDi Magazine Москва заняла первое место среди городов будущего. По версии института McKinsey российская столица вошла в топ-50 умных городов мира.
Умный транспорт, система уличных точек доступа Wi-Fi, Единая медицинская информационно-аналитическая система, порталы «Наш город» и «Активный гражданин», проект «Московская электронная школа», система умных видеокамер — это основные компоненты Smart City в Москве. И многие технологии и системы были разработаны здесь же, в столице. Вместе с Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы мы подготовили обзор столичных промышленных компаний, которые занимаются поставкой и внедрением умных городских систем, которые сегодня составляют конкуренцию зарубежным разработчикам и крупнейшим производителям.
В 2018 году в рейтинге ООН среди городов мира по предоставлению услуг в электронном виде Москва заняла первое место, обойдя 40 городов. По версии журнала fDi Magazine Москва заняла первое место среди городов будущего. По версии института McKinsey российская столица вошла в топ-50 умных городов мира.
Умный транспорт, система уличных точек доступа Wi-Fi, Единая медицинская информационно-аналитическая система, порталы «Наш город» и «Активный гражданин», проект «Московская электронная школа», система умных видеокамер — это основные компоненты Smart City в Москве. И многие технологии и системы были разработаны здесь же, в столице. Вместе с Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы мы подготовили обзор столичных промышленных компаний, которые занимаются поставкой и внедрением умных городских систем, которые сегодня составляют конкуренцию зарубежным разработчикам и крупнейшим производителям.
«Микрон»
Год основания: 1959
Сфера деятельности: производство микроэлектроники
Сфера деятельности: производство микроэлектроники
ГК «Микрон» является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России и Европе. Компания выпускает микроконтроллеры, интегральные схемы, RFID-чипы, дискретные устройства — всего около 700 наименований продукции почти для 20 отраслей цифровой экономики, умного города и растущего рынка автоэлектроники. Жителям Москвы продукция «Микрона» известна по билетам в метро. Все одноразовые билеты с электронным чипом и многофункциональные транспортные карты выпускаются именно на этом заводе. Кроме того, завод производит чип-модули для платежных карт национальной системы «Мир».
Каждый год «Микрон» производит 4 миллиарда микросхем, в том числе 480 миллионов RFID-чипов. Предприятие обеспечивает более 50% российского экспорта электроники.
«Микрон» разработал несколько комплексных решений для Smart City:
Каждый год «Микрон» производит 4 миллиарда микросхем, в том числе 480 миллионов RFID-чипов. Предприятие обеспечивает более 50% российского экспорта электроники.
«Микрон» разработал несколько комплексных решений для Smart City:
- Мониторинг и управление уличным освещением. Умная система уличного освещения уже разработана и может быть внедрена в любом городе или отдельно взятом квартале.
- Умные счетчики ЖКХ. Счетчики коммунальных ресурсов с передачей данных в центр учета и управления — тоже реализованный проект. Счетчики с радиопередатчиками разрабатываются и выпускаются совместно с другим российским предприятием.
- Мониторинг наполнения контейнеров ТБО. Умная система организации вывоза мусора может быть в нескольких вариантах — RFID-датчики в самих баках, умные весы и RFID-считыватель на мусоровозе или RFID-считыватель на въезде на полигон.
- Отслеживание условий перевозки грузов. Эта система реализована на основе умных трекеров. Их крепят к грузам и они отслеживают все параметры доставки — фактическое время и расстояние, температура в грузовом отсеке, простои и т.д.
- Устройства контроля эксплуатации шин — проект находится в разработке.
«Некс-Т» (NexTouch)
Год основания: 2009
Сфера деятельности: производство интерактивного оборудования, мультимедийных систем, инновационных продуктов, программного и аппаратного обеспечения
Сфера деятельности: производство интерактивного оборудования, мультимедийных систем, инновационных продуктов, программного и аппаратного обеспечения
Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» компания «Некс-Т» имеет две производственные площадки, оснащенные оборудованием последнего поколения, а также чистые помещения и R&D-центр для производства высокоточного оборудования и интерактивных систем, благодаря чему успешно работает в сфере образовательных технологий и реабилитации.
Основные продукты компании — это интерактивные мультимедийные панели с собственным обучающим ПО, мультисенсорные программно-аппаратные комплексы, интерактивные столы, в том числе для ДОУ, информационные киоски и терминалы, видеостены, интерактивные полы и пр.
Интерактивные комплексы NextPanel представлены в разных моделях и предназначены в первую очередь для цифровизации образования. Сенсорная панель представляет из себя моноблок со встроенным компьютером и экраном, который позволяет визуально представлять материал на школьных уроках. Прямо на экране можно делать пометки. Новейшие комплексы, разработанные компанией NexTouch имеют инновационную функцию письма беспылевым мелом, меловыми и жидкостными маркерами как по поверхности интерактивной панели, так и на специальных боковых частях комплекса. Боковые части являются съемными и представляют собой меловые доски, за счет которых панель становится более мобильной. Ко всем панелям можно подключать электронные устройства учеников и учителя и сохранять на них информацию — пройденных урок, домашние задания, экзаменационные задания и тесты, чертежи, схемы и прочее. Такие панели являются частью проекта «Московская электронная школа» и значительно облегчают учебные задачи для школьников.
Помимо сферы образования данный продукт можно использовать в ситуационных центрах, в офисах главкомпаний, в переговорных залах, в музеях, выставочных комплексах и т.п.
Также компания разрабатывает уникальные системы реабилитации детей с нарушениями слуха, слабовидящих и слепых. В 2018 году компания «Некс-Т» представила специальные очки с наушниками для незрячих людей. Они преобразуют визуальную информацию в звуковую, могут распознавать широкий спектр объектов и препятствий и даже лица людей.
Еще одна разработка компании — тренажер для детей с нарушениями слуха. Программно-аппаратный комплекс, состоящий из стола и экранов для учителя и нескольких учеников, позволяет вырабатывать навык правильной речи у слабослышащих учеников. Комплект поставляется вместе с обучающим контентом и программным обеспечением.
В 2020 году в России будет полностью локализовано инновационное производство смарт-устройств для слепых пользователей. В рамках производства решений для Доступной среды запущено изготовление двух продуктов: наручных часов для слабовидящих NextWatch и электронных книг NextBook со встроенным шрифтом Брайля.
Умные часы NextWatch позволяют просматривать сообщения и информацию о входящих вызовах, определять месторасположение телефона, проверять время, устанавливать. NextWatch подключается к устройствам IOS и Android при помощи Bluetooth в специальном мобильном приложении.
Устройство NextBook предназначен для перевода текстовой информации любого формата на язык Брайля. Применяется для чтения книг или прослушивания их в режиме аудио, благодаря полной аудио поддержке.
Обеспечивая инновационными продуктами различные сферы, в том числе образования и культуры, компания NexTouch создает будущее уже сегодня.
Основные продукты компании — это интерактивные мультимедийные панели с собственным обучающим ПО, мультисенсорные программно-аппаратные комплексы, интерактивные столы, в том числе для ДОУ, информационные киоски и терминалы, видеостены, интерактивные полы и пр.
Интерактивные комплексы NextPanel представлены в разных моделях и предназначены в первую очередь для цифровизации образования. Сенсорная панель представляет из себя моноблок со встроенным компьютером и экраном, который позволяет визуально представлять материал на школьных уроках. Прямо на экране можно делать пометки. Новейшие комплексы, разработанные компанией NexTouch имеют инновационную функцию письма беспылевым мелом, меловыми и жидкостными маркерами как по поверхности интерактивной панели, так и на специальных боковых частях комплекса. Боковые части являются съемными и представляют собой меловые доски, за счет которых панель становится более мобильной. Ко всем панелям можно подключать электронные устройства учеников и учителя и сохранять на них информацию — пройденных урок, домашние задания, экзаменационные задания и тесты, чертежи, схемы и прочее. Такие панели являются частью проекта «Московская электронная школа» и значительно облегчают учебные задачи для школьников.
Помимо сферы образования данный продукт можно использовать в ситуационных центрах, в офисах главкомпаний, в переговорных залах, в музеях, выставочных комплексах и т.п.
Также компания разрабатывает уникальные системы реабилитации детей с нарушениями слуха, слабовидящих и слепых. В 2018 году компания «Некс-Т» представила специальные очки с наушниками для незрячих людей. Они преобразуют визуальную информацию в звуковую, могут распознавать широкий спектр объектов и препятствий и даже лица людей.
Еще одна разработка компании — тренажер для детей с нарушениями слуха. Программно-аппаратный комплекс, состоящий из стола и экранов для учителя и нескольких учеников, позволяет вырабатывать навык правильной речи у слабослышащих учеников. Комплект поставляется вместе с обучающим контентом и программным обеспечением.
В 2020 году в России будет полностью локализовано инновационное производство смарт-устройств для слепых пользователей. В рамках производства решений для Доступной среды запущено изготовление двух продуктов: наручных часов для слабовидящих NextWatch и электронных книг NextBook со встроенным шрифтом Брайля.
Умные часы NextWatch позволяют просматривать сообщения и информацию о входящих вызовах, определять месторасположение телефона, проверять время, устанавливать. NextWatch подключается к устройствам IOS и Android при помощи Bluetooth в специальном мобильном приложении.
Устройство NextBook предназначен для перевода текстовой информации любого формата на язык Брайля. Применяется для чтения книг или прослушивания их в режиме аудио, благодаря полной аудио поддержке.
Обеспечивая инновационными продуктами различные сферы, в том числе образования и культуры, компания NexTouch создает будущее уже сегодня.
«Миландр»
Год основания: 1993
Сфера деятельности: производство микросхем, приборов и систем
Сфера деятельности: производство микросхем, приборов и систем
Еще один резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва», компания «Миландр» занимается выпуском микроконтроллеров, микропроцессоров, микросхем памяти, микросхем приемопередатчиков, микросхем преобразователей напряжения, радиочастотных схем, универсальных электронных модулей и приборов промышленного и коммерческого назначения. Основными потребителями продукции компании являются отечественные приборостроительные предприятия.
В сфере Smart City «Миландр» разработал комплексную платформу «Инфосфера». Платформа «Инфосфера» предназначена для мониторинга и управления энергоресурсами, а также для контроля технического состояния зданий и сооружений. В сфере ЖКХ платформа позволяет пользователям удаленно следить за показателями умных счетчиков, отправлять данные ресурсоснабжающим компаниям или в расчетно-кассовый центр, дистанционно включать и выключать отопление и водонагреватели, взаимодействовать с управляющими компаниями.
Комплексная платформа «Инфосфера», частью которой является пользовательское мобильное приложение, в октябре 2019 года стала победителем конкурса лучших технологий на выставке «Энергетика Урала» в Уфе.
Также в этом году представленная на выставке АО «ПКК Миландр» автоматизированная система коммерческого учета и управления энергоресурсами "ИНФОСФЕРА" заняла I место в конкурсе «Энергоэффективное оборудование и технологии» в номинации «Энергоэффективные технологии и оборудование». Диплом победителя подписан Премьер-министром Республики Татарстан А.В. Песошиным. Конкурс проводился в рамках выставки и долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы и на перспективу до 2020 года» в области расширения выпуска инновационных ресурсосберегающих технологий, оборудования и материалов.
В сфере Smart City «Миландр» разработал комплексную платформу «Инфосфера». Платформа «Инфосфера» предназначена для мониторинга и управления энергоресурсами, а также для контроля технического состояния зданий и сооружений. В сфере ЖКХ платформа позволяет пользователям удаленно следить за показателями умных счетчиков, отправлять данные ресурсоснабжающим компаниям или в расчетно-кассовый центр, дистанционно включать и выключать отопление и водонагреватели, взаимодействовать с управляющими компаниями.
Комплексная платформа «Инфосфера», частью которой является пользовательское мобильное приложение, в октябре 2019 года стала победителем конкурса лучших технологий на выставке «Энергетика Урала» в Уфе.
Также в этом году представленная на выставке АО «ПКК Миландр» автоматизированная система коммерческого учета и управления энергоресурсами "ИНФОСФЕРА" заняла I место в конкурсе «Энергоэффективное оборудование и технологии» в номинации «Энергоэффективные технологии и оборудование». Диплом победителя подписан Премьер-министром Республики Татарстан А.В. Песошиным. Конкурс проводился в рамках выставки и долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы и на перспективу до 2020 года» в области расширения выпуска инновационных ресурсосберегающих технологий, оборудования и материалов.
«Анкад»
Год основания: 1991
Сфера деятельности: защита информации
Сфера деятельности: защита информации
Фирма «Анкад» занимается разработкой, производством и поставкой средств криптографической защиты информации, средств электронной цифровой подписи, средств защиты от несанкционированного доступа и разграничения доступа к компьютерным ресурсам, средств построения защищенных сетей передачи данных, защиты персональных данных. Продукция компании выпускается под собственным брендом КРИПТОН/Crypton. Пользователям известен, например, комплекс аппаратно-программных средств защиты рабочего места «КРИПТОН-ЗАМОК». Эта система может использоваться для ограничения доступа к компьютеру, серверу или информационным сетям. «КРИПТОН-ЗАМОК» может идентифицировать пользователя еще до запуска BIOS и блокировать компьютер в случае попытки несанкционированного доступа.
Разработками компании пользуются в том числе государственные ведомства, в которых крайне высок уровень защиты информации — ФСБ, Федеральное Казначейство, Федеральная налоговая служба, Банк России и другие. А в эпоху, когда вызовы кибербезопасности становятся все более актуальными и серьезными, без подобных систем криптографической защиты не обойтись и при развертывании городских сетей Smart City.
Разработками компании пользуются в том числе государственные ведомства, в которых крайне высок уровень защиты информации — ФСБ, Федеральное Казначейство, Федеральная налоговая служба, Банк России и другие. А в эпоху, когда вызовы кибербезопасности становятся все более актуальными и серьезными, без подобных систем криптографической защиты не обойтись и при развертывании городских сетей Smart City.
«Тексел»
Год основания: 2014
Сфера деятельности: 3D-визуализация
Сфера деятельности: 3D-визуализация
Молодой московский стартап «Тексел» разрабатывает и поставляет 3D-сканеры для получения трехмерного изображения объектов. Самая известная разработка предприятия — это сканеры Texel Portal. Их применяют в развлекательных целях для создания 3D-фотографии человека. Порталу нужно 90 секунд, чтобы оцифровать внешность любого человека с ног до головы. На основе этого снимка потом можно, например, на 3D-принтере напечатать скульптуру, изображающую человека. Также подобные снимки можно хранить на компьютере или отправлять друзьям.
У этой технологии, однако, есть и более серьезные приложения. Например, «Тексел» вместе с британской сетью магазинов одежды Marks & Spencer реализует проект цифровой примерочной. 3D-сканер, получив изображение человека, передает информацию для обработки программой на базе искусственного интеллекта. Программа, в свою очередь, автоматически подбирает клиенту одежду в зависимости от индивидуальных особенностей внешности. Причем машина не только подерет нужный размер и фасон, но и подскажет цвета и принты, которые подчеркнут достоинства фигуры или скроют недостатки.
Сегодня Texel Portal признан одним из 10 лучших 3D-сканеров в мире по версиям французского рейтинга Aniwaa и авторитетной швейцарской Hometrica Consulting. 3D-сканеры Texel используются в индустриях одежды, рекламы, фитнеса и VR/AR.
У этой технологии, однако, есть и более серьезные приложения. Например, «Тексел» вместе с британской сетью магазинов одежды Marks & Spencer реализует проект цифровой примерочной. 3D-сканер, получив изображение человека, передает информацию для обработки программой на базе искусственного интеллекта. Программа, в свою очередь, автоматически подбирает клиенту одежду в зависимости от индивидуальных особенностей внешности. Причем машина не только подерет нужный размер и фасон, но и подскажет цвета и принты, которые подчеркнут достоинства фигуры или скроют недостатки.
Сегодня Texel Portal признан одним из 10 лучших 3D-сканеров в мире по версиям французского рейтинга Aniwaa и авторитетной швейцарской Hometrica Consulting. 3D-сканеры Texel используются в индустриях одежды, рекламы, фитнеса и VR/AR.
Партнерский материал
© Rusbase, 2019
Автор: Наиль Байназаров
Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock
© Rusbase, 2019
Автор: Наиль Байназаров
Фото на обложке: Pavel L Photo and Video / Shutterstock
Наиль Байназаров