Кто делает Москву умнее. Обзор столичных промышленных компаний в сфере Smart City

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» компания «Некс-Т» имеет две производственные площадки, оснащенные оборудованием последнего поколения, а также чистые помещения и R&D-центр для производства высокоточного оборудования и интерактивных систем, благодаря чему успешно работает в сфере образовательных технологий и реабилитации.



Основные продукты компании — это интерактивные мультимедийные панели с собственным обучающим ПО, мультисенсорные программно-аппаратные комплексы, интерактивные столы, в том числе для ДОУ, информационные киоски и терминалы, видеостены, интерактивные полы и пр.



Интерактивные комплексы NextPanel представлены в разных моделях и предназначены в первую очередь для цифровизации образования. Сенсорная панель представляет из себя моноблок со встроенным компьютером и экраном, который позволяет визуально представлять материал на школьных уроках. Прямо на экране можно делать пометки. Новейшие комплексы, разработанные компанией NexTouch имеют инновационную функцию письма беспылевым мелом, меловыми и жидкостными маркерами как по поверхности интерактивной панели, так и на специальных боковых частях комплекса. Боковые части являются съемными и представляют собой меловые доски, за счет которых панель становится более мобильной. Ко всем панелям можно подключать электронные устройства учеников и учителя и сохранять на них информацию — пройденных урок, домашние задания, экзаменационные задания и тесты, чертежи, схемы и прочее. Такие панели являются частью проекта «Московская электронная школа» и значительно облегчают учебные задачи для школьников.



Помимо сферы образования данный продукт можно использовать в ситуационных центрах, в офисах главкомпаний, в переговорных залах, в музеях, выставочных комплексах и т.п.



Также компания разрабатывает уникальные системы реабилитации детей с нарушениями слуха, слабовидящих и слепых. В 2018 году компания «Некс-Т» представила специальные очки с наушниками для незрячих людей. Они преобразуют визуальную информацию в звуковую, могут распознавать широкий спектр объектов и препятствий и даже лица людей.



Еще одна разработка компании — тренажер для детей с нарушениями слуха. Программно-аппаратный комплекс, состоящий из стола и экранов для учителя и нескольких учеников, позволяет вырабатывать навык правильной речи у слабослышащих учеников. Комплект поставляется вместе с обучающим контентом и программным обеспечением.



В 2020 году в России будет полностью локализовано инновационное производство смарт-устройств для слепых пользователей. В рамках производства решений для Доступной среды запущено изготовление двух продуктов: наручных часов для слабовидящих NextWatch и электронных книг NextBook со встроенным шрифтом Брайля.



Умные часы NextWatch позволяют просматривать сообщения и информацию о входящих вызовах, определять месторасположение телефона, проверять время, устанавливать. NextWatch подключается к устройствам IOS и Android при помощи Bluetooth в специальном мобильном приложении.



Устройство NextBook предназначен для перевода текстовой информации любого формата на язык Брайля. Применяется для чтения книг или прослушивания их в режиме аудио, благодаря полной аудио поддержке.



Обеспечивая инновационными продуктами различные сферы, в том числе образования и культуры, компания NexTouch создает будущее уже сегодня.