Как сделать офис «умным»: решения, которые работают

Среди самых необходимых для работы — офисные пакеты и облачные хранилища. С их помощью сотрудники могут вместе работать над документами, таблицами и презентациями, оставлять комментарии, открывать файлы на разных устройствах и быстро пересылать их коллегам. Кроме того, провайдеры предлагают возможность офлайн-работы с документами и автоматические обновления приложений до последних версий.



Существуют и специальные сервисы для совместной работы и управления проектами. Некоторые представляют собой планировщики с виртуальными досками и карточками. Их функционал ограничен, но они помогают распределять задачи и работать в команде. К карточкам можно прикреплять файлы и ссылки на документы, ставить дедлайны и писать комментарии.



Более расширенным функционалом обладают полноценные облачные офисы. Здесь тоже можно создавать доски с задачами. Но, кроме этого, пользователю доступны календари для планирования встреч, почта и чаты для общения сотрудников и взаимодействия с клиентами, встроенная CRM-система для отдела продаж, конструкторы сайтов для контент-отдела, диск и другие функции.

