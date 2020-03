Другие стоп-сигналы:



— «Читая питч от очередной "next-generation Uber-like platform for millennials that disrupts global mobile application market with web 4.0 solutions and cloud mobile application from a globally distributed team of curated professionals" нужно приложить усилия, чтобы понять суть».



— «Я скорее всего пропущу проект, который делает cash-out (выкуп доли в компании, после которого деньги уходят в распоряжение продавшего ее участника, а не вкладываются в стартап — прим. Rusbase). Мы инвестируем в рост, поэтому выкупать акционеров для нас — не приоритет».