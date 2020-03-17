Еще несколько советов от Ирины Яшиной:



— Не перегружайте речь непонятными сленговыми выражениями и англицизмами.



— Изучите, на каких сферах фокусируется тот или иной фонд. Не нужно присылать проект по инновациям в металлообрабатывающих станках, если венчурный фонд интересуют ритейл-технологии.



— Соразмеряйте свои финансовые запросы с масштабом проекта. Не нужно просить $1 млн, если в команде два человека.



— Не раздувайте команду. Зачастую стартапу на ранней стадии не нужно держать больше трех-четырех человек, тем более на полной ставке.



— Собирайте команду, которая раньше хоть что-то делала вместе. Если у вас нет опыта сотрудничества – сначала наработайте его.

