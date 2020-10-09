Путешествовать дольше, чище, умнее: эксперты рассказали, как изменится туризм за 5 лет
Путешествовать дольше, чище, умнее
эксперты рассказали, как изменится туризм за 5 лет
Перефразируя Ницше, можно сказать, что если пандемия COVID-19 не убила туристическую индустрию, то сделала ее сильнее и уж точно – другой. Сфера туризма никогда не будет прежней, и она трансформируется уже сейчас: люди хотят путешествовать в безопасности, недалеко и желательно подольше. А уже скоро концепция путешествия как времяпрепровождения во время короткого отпуска отойдет в прошлое – мы будем ездить по миру, не отрываясь от дел.
Агентство инноваций города Москвы выпустило большое исследование, посвященное будущему туризма. Rusbase рассказывает об основных выводах исследования.
Пандемия 2020 года стала катастрофой для традиционной туриндустрии. К концу этого года по сравнению с 2019 отрасль прогнозирует снижение на 60-80%. Восстановления до уровня 2019 можно ожидать не раньше, чем в 2022-2023 годах.
Мировые потери для экономики от краха туристической отрасли составят 2,7 трлн долларов. По оценкам Ростуризма, в нашей стране потери достигнут 1,5 трлн рублей, что составляет больше половины оборота отрасли за 2018 год.
Агентство инноваций города Москвы выпустило большое исследование, посвященное будущему туризма. Rusbase рассказывает об основных выводах исследования.
Пандемия 2020 года стала катастрофой для традиционной туриндустрии. К концу этого года по сравнению с 2019 отрасль прогнозирует снижение на 60-80%. Восстановления до уровня 2019 можно ожидать не раньше, чем в 2022-2023 годах.
Мировые потери для экономики от краха туристической отрасли составят 2,7 трлн долларов. По оценкам Ростуризма, в нашей стране потери достигнут 1,5 трлн рублей, что составляет больше половины оборота отрасли за 2018 год.
Беспрецедентный кризис, по эффекту сравнимый разве что с мировой войной, приведет к своего рода обнулению индустрии. В ближайшие пять лет привычный нам туризм изменится и формально, и содержательно. Поменяются направления, по которым мы будем путешествовать, способы путешествий и даже их цели.
Путешествовать КУДА: внутренний туризм
и вторые города
и вторые города
Вместо пакетных туров популярность набирают индивидуальные путешествия. Согласно исследованию, в ближайшие годы будет активно развиваться внутренний туризм. Во-первых, это естественно проистекает из закрытия большинства международных границ. А во-вторых, в силу временной изоляции, операторы внутреннего туризма успеют привлечь внимание туристов, избалованных заграницей.
Это общемировая тенденция. Так, в Китае 90% поездок осуществляется внутри страны. Испания, Италия, Япония и другие страны с разным успехом стимулируют внутренний туризм вплоть до оплаты части поездки.
В России популярность внутреннего туризма – не только заслуга пандемии. Россияне последние пять лет всё больше интересуются поездками и отдыхом внутри страны. По данным Яндекс, в 2014-2019 годах количество запросов о туризме в России выросло втрое.
Это общемировая тенденция. Так, в Китае 90% поездок осуществляется внутри страны. Испания, Италия, Япония и другие страны с разным успехом стимулируют внутренний туризм вплоть до оплаты части поездки.
В России популярность внутреннего туризма – не только заслуга пандемии. Россияне последние пять лет всё больше интересуются поездками и отдыхом внутри страны. По данным Яндекс, в 2014-2019 годах количество запросов о туризме в России выросло втрое.
“
Из ярких тенденций можно отметить увеличение интереса к внутреннему туризму. Это хорошая возможность для российской туриндустрии раскрыть свой потенциал и продемонстрировать путешественникам качественный отечественный туристический продукт. Мы надеемся, что это даст толчок к обелению рынка отелей, развитию инфраструктуры и транспортной доступности, укреплению бренда России как туристического направления. И очень важно, чтобы эти инициативы поддерживались на государственном уровне.
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Мы видим сильный тренд на локальный туризм сразу после изоляции. Международные границы еще не открыты, а путешествовать хочется. Люди начнут интенсивнее осваивать интересные места внутри своей страны, а таких мест в России, оказывается, очень много. И речь не только про Байкал, Алтай, Карелию и прочие удаленные места, сюда входит также категория outdoor activities – это всевозможные веломаршруты, пробежки, походы в горы или лес, треккинг. Речь идет о местах, куда можно добраться на машине или электричке за 2–5 часов и вернуться в тот же день.
Но развитие внутреннего туризма в России может столкнуться с понятными и иногда непреодолимыми препятствиями. Главные из них – высокие цены на перелеты, отсутствие инфраструктуры и низкий уровень сервиса.
Чтобы сохранить интерес к внутренним направлениям хотя бы в среднесрочной перспективе, нужно развивать дорожную сеть, строить новые хорошие гостиницы, а также развивать интересные туристические продукты. Россияне, которые успели распробовать европейский сервис до пандемии, не будут и дальше ездить любоваться красотами Алтая, если им не предложат сопоставимый уровень обслуживания и комфорт в поездке.
На международном рынке вырастет интерес туристов ко «вторым городам», то есть к локациям, отличным от традиционных туристических центров. «Вторые города» предоставляют массу преимуществ по сравнению с «туристическими мекками»: там нет толп туристов, есть новые интересные достопримечательности, а при сравнимом уровне сервиса цены ниже.
Рост популярности «вторых городов» идет последние годы. Так, если традиционно туристическая Барселона в 2019 году нарастила поток туристов только на 4,5%, то во «второй город» Севилью приехало уже на 71% больше гостей.
Чтобы сохранить интерес к внутренним направлениям хотя бы в среднесрочной перспективе, нужно развивать дорожную сеть, строить новые хорошие гостиницы, а также развивать интересные туристические продукты. Россияне, которые успели распробовать европейский сервис до пандемии, не будут и дальше ездить любоваться красотами Алтая, если им не предложат сопоставимый уровень обслуживания и комфорт в поездке.
На международном рынке вырастет интерес туристов ко «вторым городам», то есть к локациям, отличным от традиционных туристических центров. «Вторые города» предоставляют массу преимуществ по сравнению с «туристическими мекками»: там нет толп туристов, есть новые интересные достопримечательности, а при сравнимом уровне сервиса цены ниже.
Рост популярности «вторых городов» идет последние годы. Так, если традиционно туристическая Барселона в 2019 году нарастила поток туристов только на 4,5%, то во «второй город» Севилью приехало уже на 71% больше гостей.
Путешествовать КАК: индивидуальность
и технологии
и технологии
Вместо пакетных туров популярность набирают индивидуальные путешествия. Согласно исследованию BCG, компании, которые готовы предложить клиентам индивидуальный подход, наращивают доходность на 6-10%.
Запрос на индивидуальность во всем растет благодаря двум факторам: первое – желание обезопасить себя, соблюдать дистанцию, избегать людных мест, а второе – стремление получить эксклюзивный туристический продукт.
В ответ на эти запросы туроператоры трансформируются из продавцов туров в консультантов по составлению индивидуального путешествия. Этому будет содействовать цифровизация отрасли: большое разнообразие маршрутов, способов передвижения и видов размещения доступно онлайн, а безналичная оплата из любой точки мира делает простым и удобным формирование индивидуального пакета услуг.
Классические групповые туры с пакетной продажей уходят в прошлое или трансформируются. Люди больше не хотят ездить вместе на автобусах и размещаться в одних отелях с двумя десятками незнакомых соотечественников. Если групповые путешествия и сохранятся, то группы будут формироваться из друзей и единомышленников, найденных в социальных сетях.
Запрос на индивидуальность во всем растет благодаря двум факторам: первое – желание обезопасить себя, соблюдать дистанцию, избегать людных мест, а второе – стремление получить эксклюзивный туристический продукт.
В ответ на эти запросы туроператоры трансформируются из продавцов туров в консультантов по составлению индивидуального путешествия. Этому будет содействовать цифровизация отрасли: большое разнообразие маршрутов, способов передвижения и видов размещения доступно онлайн, а безналичная оплата из любой точки мира делает простым и удобным формирование индивидуального пакета услуг.
Классические групповые туры с пакетной продажей уходят в прошлое или трансформируются. Люди больше не хотят ездить вместе на автобусах и размещаться в одних отелях с двумя десятками незнакомых соотечественников. Если групповые путешествия и сохранятся, то группы будут формироваться из друзей и единомышленников, найденных в социальных сетях.
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Массовый туризм с познавательными целями, как сейчас, когда формируются группы и путешествуют вместе на автобусах – он, конечно, уйдет. Это характерно и для России, и для Европы. Сейчас те, кто приезжает в незнакомые страны группами, – это, в основном, беби-бумеры, люди 50+. В скором будущем молодежь уже не будет формироваться в такие группы, и случится это уже через 10–15 лет. Будет преобладать индивидуальный туризм. Люди будут индивидуально бронировать себе все отдельно или какие-то пакеты. Массовый пляжный отдых продержится дольше.
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Тенденция персонализации путешествий сейчас усилится. Я имею в виду путешествия, когда люди со схожими интересами и хобби, например, любители гольфа или конной езды, фигурного катания или самбо, собираются вместе. Для многих становится важно путешествовать с людьми, близкими по кругу общения и по взглядам.
Стремление к индивидуализации подтолкнет развитие искусственного интеллекта на рынке туристических услуг. Машинное обучение и большие данные уже сейчас активно используются для изучения интересов туристов, а стартапы, которые предлагают глубокую экспертизу в этой области, привлекают многомиллионные инвестиции.
Продолжит развиваться и онлайн-продажа туристических услуг. К 2023 году обороты этой отрасли вырастут до 1,13 трлн долларов со среднегодовым темпом прироста 13%. В России темпы роста онлайн-продаж еще выше за счет более низкой базы. Интернет-платформы по поиску и конструированию туров постепенно будут вытеснять традиционные турагентства за счет более быстрого и удобного подбора продуктов.
Еще одна тенденция ближайших лет – изменение способов передвижения. Авиаперелеты уступят место автомобильным поездкам. Это произойдет опять-таки из-за стремления к изоляции и безопасности, а также из-за удобства и гибкости планирования таких поездок. В краткосрочной перспективе будет расти узкий сегмент аренды автофургонов.
Продолжит развиваться и онлайн-продажа туристических услуг. К 2023 году обороты этой отрасли вырастут до 1,13 трлн долларов со среднегодовым темпом прироста 13%. В России темпы роста онлайн-продаж еще выше за счет более низкой базы. Интернет-платформы по поиску и конструированию туров постепенно будут вытеснять традиционные турагентства за счет более быстрого и удобного подбора продуктов.
Еще одна тенденция ближайших лет – изменение способов передвижения. Авиаперелеты уступят место автомобильным поездкам. Это произойдет опять-таки из-за стремления к изоляции и безопасности, а также из-за удобства и гибкости планирования таких поездок. В краткосрочной перспективе будет расти узкий сегмент аренды автофургонов.
“
Туристический рынок, как и любой другой, будет продолжать автоматизироваться. Бронирование отелей, билетов, создание и подбор туров, рекомендация маршрутов и мероприятий – все то, что, казалось, составляет ядро бизнеса, будет автоматизировано. С помощью онлайн-платформ и алгоритмов все это будет доступно в пару кликов или по запросу своему голосовому ассистенту.
Путешествовать ЗАЧЕМ: общение и саморазвитие
Стремление к изоляции в путешествии со временем, однако, может трансформироваться в обратную тенденцию – общаться с местными жителями и познавать их жизнь. Открытие неизведанного, созерцательность и саморазвитие – основные содержательные изменения, которые ждут туризм будущего.
Поездки по миру и стране перестанут быть времяпрепровождением для короткого отпуска. Люди смогут и будут чаще путешествовать постоянно, круглый год, поскольку тренд на удаленную работу позволит делать это, не отрываясь от ежедневных задач. Люди станут путешествовать не только для отдыха, но и для саморазвития: обретет популярность благотворительность и волонтерство во время поездок, экологический туризм, знакомство с местными и исчезающими ремеслами.
Дорога станет целью путешествия, а не средством.
Уже сейчас сформировалась прослойка туристов – так называемых «цифровых кочевников», которые путешествуют круглый год или остаются в чужой стране постоянно, работая дистанционно. Многие российские специалисты IT-индустрии, например, обосновались в Индии и странах юго-восточной Азии – Таиланде и Вьетнаме.
Поездки по миру и стране перестанут быть времяпрепровождением для короткого отпуска. Люди смогут и будут чаще путешествовать постоянно, круглый год, поскольку тренд на удаленную работу позволит делать это, не отрываясь от ежедневных задач. Люди станут путешествовать не только для отдыха, но и для саморазвития: обретет популярность благотворительность и волонтерство во время поездок, экологический туризм, знакомство с местными и исчезающими ремеслами.
Дорога станет целью путешествия, а не средством.
Уже сейчас сформировалась прослойка туристов – так называемых «цифровых кочевников», которые путешествуют круглый год или остаются в чужой стране постоянно, работая дистанционно. Многие российские специалисты IT-индустрии, например, обосновались в Индии и странах юго-восточной Азии – Таиланде и Вьетнаме.
“
Существенная часть тех, кто перешел на полноценную удаленную работу, продолжат и дальше работать удаленно. Эти люди вообще не будут привязаны к какому-то определенному месту жительства. Это начало смены парадигмы географической привязанности. Теперь не надо менять работу для того, чтобы посмотреть мир и пожить в разных городах или странах: люди просто будут переезжать из города в город, из страны в страну на короткий срок и снимать там жилье. Это крутой опыт. Совмещение работы и туризма.
Согласно смелым выводам исследования под названием «Будущее цифровых кочевников», к 2035 году численность этой категории людей достигнет 1 миллиарда. То есть путешествовать и работать будет каждый десятый житель планеты. Возникнут и будут расти онлайн-сообщества «цифровых кочевников», они сформируют целый большой рынок продуктов и услуг, включающих аренду жилья по всему миру, компактные компьютеры и средства удаленного доступа к сети, виртуальные рабочие места и каналы высококачественной связи.
В будущем турист полностью трансформируется в путешественника. А для путешественника путь важнее места назначения. Люди станут уделять больше внимания средствам передвижения. В краткосрочной перспективе вырастет спрос на путешествия экзотическими видами транспорта: например, билеты на исторические поезда вроде Восточного экспресса и Летучего Шотландца. Люди будут больше путешествовать на автомобилях, пешком. Вырастут продажи конных туров и поездок верблюжьими караванами.
Ценности устойчивого развития тоже станут частью туризма будущего. Путешественники захотят вкладывать в развитие местных ремесел и культуры, стремиться сохранять экологию тех мест, куда они едут. Согласно исследованию Booking.com, 48% опрошенных готовы пожертвовать скоростью путешествия, если это положительно повлияет на снижение выброса углекислого газа.
В будущем турист полностью трансформируется в путешественника. А для путешественника путь важнее места назначения. Люди станут уделять больше внимания средствам передвижения. В краткосрочной перспективе вырастет спрос на путешествия экзотическими видами транспорта: например, билеты на исторические поезда вроде Восточного экспресса и Летучего Шотландца. Люди будут больше путешествовать на автомобилях, пешком. Вырастут продажи конных туров и поездок верблюжьими караванами.
Ценности устойчивого развития тоже станут частью туризма будущего. Путешественники захотят вкладывать в развитие местных ремесел и культуры, стремиться сохранять экологию тех мест, куда они едут. Согласно исследованию Booking.com, 48% опрошенных готовы пожертвовать скоростью путешествия, если это положительно повлияет на снижение выброса углекислого газа.
“
Мы живем в эпоху становления экономики трансформации – это когда вам важно не просто впечатление, а стать другим человеком. Так же и классное путешествие – оно должно трансформировать человека, и именно за этим люди, в принципе, и ездят сейчас. Поэтому я уверена, что в ближайшие 10–15 лет эта тенденция будет сильно развиваться. Люди эту ценность осознают и будут к ней стремиться.
Если эти прогнозы сбудутся, то в конечном счете индустрия туризма станет качественно новой отраслью с новыми смыслами. После глобальной катастрофы обновление приведет к новому ренессансу отрасли. Люди начнут путешествовать более осознанно, ответственно. Туризм будущего даст толчок развитию цифровых технологий, новых сред и решений. Сама индустрия станет более экологичной и социально ответственной.
Партнерский материал
©Rusbase, 2020
©Rusbase, 2020
Автор: Наиль Байназаров
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Наиль Байназаров