Путешествовать дольше, чище, умнее: эксперты рассказали, как изменится туризм за 5 лет

Но развитие внутреннего туризма в России может столкнуться с понятными и иногда непреодолимыми препятствиями. Главные из них – высокие цены на перелеты, отсутствие инфраструктуры и низкий уровень сервиса.



Чтобы сохранить интерес к внутренним направлениям хотя бы в среднесрочной перспективе, нужно развивать дорожную сеть, строить новые хорошие гостиницы, а также развивать интересные туристические продукты. Россияне, которые успели распробовать европейский сервис до пандемии, не будут и дальше ездить любоваться красотами Алтая, если им не предложат сопоставимый уровень обслуживания и комфорт в поездке.



На международном рынке вырастет интерес туристов ко «вторым городам», то есть к локациям, отличным от традиционных туристических центров. «Вторые города» предоставляют массу преимуществ по сравнению с «туристическими мекками»: там нет толп туристов, есть новые интересные достопримечательности, а при сравнимом уровне сервиса цены ниже.



Рост популярности «вторых городов» идет последние годы. Так, если традиционно туристическая Барселона в 2019 году нарастила поток туристов только на 4,5%, то во «второй город» Севилью приехало уже на 71% больше гостей.

