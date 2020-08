Специальные приложения для путешественников работают с голосовыми помощниками Alexa и Google Assistant. У ассистента от Amazon есть функция Alexa for Hospitality, разработанная для отелей. Предполагается, что каждый номер будет оснащен устройством Amazon Echo, через который постоялец сможет заказывать еду в номер, уборку, бронировать такси, управлять телевизором, освещением, шторами в номере и так далее.



Google совместно с нидерландской авиакомпанией KLM придумал функцию помощника при сборах в поездку. Пользователю нужно активизировать помощника фразой «OK Google Let me talk to KLM» и назвать страну, куда он собирается отправиться. Помощник подскажет, что взять в дорогу и к чему нужно готовиться в той или иной стране.