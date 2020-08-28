ТУРИЗМ В ЦИФРЕ
Как VR и другие технологии
меняют туристический бизнес
меняют туристический бизнес
Туриндустрия неизбежно переходит в цифру. Мы уже давно выбираем туры онлайн и оплачиваем авиабилеты в приложениях. Но речь не только об этом. Сегодня туристов заманивают в новые места VR-презентациями, искусственный интеллект вычисляет, когда будут самые дешевые билеты, а чат-боты решают проблемы пассажиров без участия человека. Rusbase выяснил, как мы будем путешествовать в ближайшем будущем и почему туризм никогда не будет прежним.
Сейчас, когда туристическая отрасль начала понемногу возвращаться к жизни, оправиться ей помогут цифровые решения. Одно из них – технология виртуальной реальности. Уже несколько крупных провайдеров предлагают туристическим компаниям во всем мире продвигать их продукты при помощи эффекта присутствия.
Но VR – лишь одна из перспективных технологий, которая активно внедряется в туристическом бизнесе и позволяет по-новому открывать мир. Существует еще несколько многообещающих направлений развития, которые могут изменить туриндустрию.
Сейчас, когда туристическая отрасль начала понемногу возвращаться к жизни, оправиться ей помогут цифровые решения. Одно из них – технология виртуальной реальности. Уже несколько крупных провайдеров предлагают туристическим компаниям во всем мире продвигать их продукты при помощи эффекта присутствия.
Но VR – лишь одна из перспективных технологий, которая активно внедряется в туристическом бизнесе и позволяет по-новому открывать мир. Существует еще несколько многообещающих направлений развития, которые могут изменить туриндустрию.
Искусственный интеллект и машинное обучение
Искусственный интеллект и машинное обучение
Искусственный интеллект и машинное обучение
Самый очевидный способ применения машинного обучения в туризме – это разработка системы, позволяющей выбрать оптимальное время покупки авиабилета и бронирования отеля. Такие инструменты существуют и более или менее активно используются сервисами планирования путешествий и бронирования билетов.
В общем виде технология выглядит следующим образом: алгоритм на основе больших данных прогнозирует пики стоимости авиабилетов на каждом направлении и, наоборот – определяет, когда стоимость перелетов будет минимальной. В соответствии с пожеланиями клиента формируется предложение: когда лучше всего покупать билет на самолет, чтобы и в отпуск уложиться, и потратить меньше.
В общем виде технология выглядит следующим образом: алгоритм на основе больших данных прогнозирует пики стоимости авиабилетов на каждом направлении и, наоборот – определяет, когда стоимость перелетов будет минимальной. В соответствии с пожеланиями клиента формируется предложение: когда лучше всего покупать билет на самолет, чтобы и в отпуск уложиться, и потратить меньше.
В эпоху, когда туристические компании борются за внимание клиента, нужно знать, что он хочет.
Если туристические фирмы научатся применять такие алгоритмы, то они смогут делать своим клиентам куда более интересные предложения, чем их конкуренты.
Еще один понятный способ применения технологий ИИ в туриндустрии – это рекомендательные сервисы. В эпоху, когда туристические компании борются за внимание клиента, хороший способ привлечь его – знать, чего клиент хочет. Это позволяет сделать анализ цифрового следа пользователя и его поведения онлайн. Алгоритм ИИ может на основе выявленных предпочтений пользователя рекомендовать практически все элементы будущего путешествия – от определения комфортного времени для поездки до бронирования конкретного отеля и выбора вида из окна.
Менее очевидный способ использования ИИ в туризме – это глубокая персонализация пользовательского опыта авиакомпаниями. Например, авиакомпания United Airlines изучает своих клиентов по их данным, классифицированным по 150 переменным, включая предыдущие покупки билетов, страны, в которых побывал пассажир, и общие исторические данные. Затем, опираясь на эти данные, в течение миллисекунд сайт авиакомпании адаптируется под каждого конкретного пользователя, меняя дизайн, текст и отдельные блоки для того, чтобы максимизировать конверсию.
Еще один понятный способ применения технологий ИИ в туриндустрии – это рекомендательные сервисы. В эпоху, когда туристические компании борются за внимание клиента, хороший способ привлечь его – знать, чего клиент хочет. Это позволяет сделать анализ цифрового следа пользователя и его поведения онлайн. Алгоритм ИИ может на основе выявленных предпочтений пользователя рекомендовать практически все элементы будущего путешествия – от определения комфортного времени для поездки до бронирования конкретного отеля и выбора вида из окна.
Менее очевидный способ использования ИИ в туризме – это глубокая персонализация пользовательского опыта авиакомпаниями. Например, авиакомпания United Airlines изучает своих клиентов по их данным, классифицированным по 150 переменным, включая предыдущие покупки билетов, страны, в которых побывал пассажир, и общие исторические данные. Затем, опираясь на эти данные, в течение миллисекунд сайт авиакомпании адаптируется под каждого конкретного пользователя, меняя дизайн, текст и отдельные блоки для того, чтобы максимизировать конверсию.
Голосовые помощники
Голосовые помощники
Голосовые технологии
Голосовые помощники от Apple, Amazon, Google и «Яндекс» завоевывают рынок и осваивают все новые сферы человеческой жизни – от покупки продуктов и лекарств до финансовых консультаций. Опросы показывают, что в западных странах всё больше потребителей доверяют электронным ассистентам множество своих повседневных дел. Крупная консалтинговая компания в сфере туризма OAG проводила исследование, согласно которому 25% путешественников в США заявили, что доверили бы заказ и покупку авиабилетов голосовым помощникам.
Некоторые зарубежные авиакомпании сегодня также предлагают своим клиентам сервисы, которыми можно воспользоваться через голосовых помощников – это регистрация на рейс, получение информации о полете, бронирование отелей и аренда автомобиля в месте прибытия.
Некоторые зарубежные авиакомпании сегодня также предлагают своим клиентам сервисы, которыми можно воспользоваться через голосовых помощников – это регистрация на рейс, получение информации о полете, бронирование отелей и аренда автомобиля в месте прибытия.
Голосовые помощники от Apple, Amazon, Google и «Яндекс» завоевывают рынок и осваивают все новые сферы человеческой жизни – от покупки продуктов и лекарств до финансовых консультаций. Опросы показывают, что в западных странах всё больше потребителей доверяют электронным ассистентам множество своих повседневных дел. Крупная консалтинговая компания в сфере туризма OAG проводила исследование, согласно которому 25% путешественников в США заявили, что доверили бы заказ и покупку авиабилетов голосовым помощникам.
Некоторые зарубежные авиакомпании сегодня также предлагают своим клиентам сервисы, которыми можно воспользоваться через голосовых помощников – это регистрация на рейс, получение информации о полете, бронирование отелей и аренда автомобиля в месте прибытия.
Некоторые зарубежные авиакомпании сегодня также предлагают своим клиентам сервисы, которыми можно воспользоваться через голосовых помощников – это регистрация на рейс, получение информации о полете, бронирование отелей и аренда автомобиля в месте прибытия.
Специальные приложения для путешественников работают с голосовыми помощниками Alexa и Google Assistant. У ассистента от Amazon есть функция Alexa for Hospitality, разработанная для отелей. Предполагается, что каждый номер будет оснащен устройством Amazon Echo, через который постоялец сможет заказывать еду в номер, уборку, бронировать такси, управлять телевизором, освещением, шторами в номере и так далее.
Google совместно с нидерландской авиакомпанией KLM придумал функцию помощника при сборах в поездку. Пользователю нужно активизировать помощника фразой «OK Google Let me talk to KLM» и назвать страну, куда он собирается отправиться. Помощник подскажет, что взять в дорогу и к чему нужно готовиться в той или иной стране.
Google совместно с нидерландской авиакомпанией KLM придумал функцию помощника при сборах в поездку. Пользователю нужно активизировать помощника фразой «OK Google Let me talk to KLM» и назвать страну, куда он собирается отправиться. Помощник подскажет, что взять в дорогу и к чему нужно готовиться в той или иной стране.
Суперприложения для путешествий
Суперприложения для путешествий
Суперприложения для путешествий
Планировать и организовывать поездки помогают десятки мобильных приложений, но почти все они выполняют одну или максимум несколько функций: поиск и заказ авиабилетов, бронирование отелей или квартир, расписание поездов, аренда автомобилей и так далее. Сегодня настало время для появления суперприложений, то есть программ, объединяющих большинство сервисов, востребованных туристами онлайн.
Планировать и организовывать поездки помогают десятки мобильных приложений, но почти все они выполняют одну или максимум несколько функций: поиск и заказ авиабилетов, бронирование отелей или квартир, расписание поездов, аренда автомобилей и так далее. Сегодня настало время для появления суперприложений, то есть программ, объединяющих большинство сервисов, востребованных туристами онлайн.
Согласно опросу компании OAG, 78% часто путешествующих людей хотят видеть в таком приложении сервис по прогнозированию задержек отмены авиарейсов. 75% ожидают появления сервиса, который в онлайн-режиме будет определять время посадки на самолет. Еще 59% хотят сервис, который позволит оплачивать покупки в аэропорту через PayPal и заказывать доставку еды в зал ожидания рейса.
Впрочем, можно представить, что возможности суперприложений будут гораздо шире и разнообразнее – от выбора оптимального времени для отпуска до гида по туристическим развлечениям в каждой конкретной стране и регионе.
Примером такого суперприложения в России является «МегаФон Путешествия». В одном приложении можно выбрать и забронировать авиабилеты, железнодорожные билеты, билеты на автобус, номер в отеле, купить тур, оплатить страховку, найти машину для трансфера или экскурсию. Каждый сервис предоставляется сторонними агрегаторами. Например, авиабилеты ищет Aviasales, а номера в отелях подбирают Ostrovok.ru, Booking.com, Agoda и Onlinetours.
Впрочем, можно представить, что возможности суперприложений будут гораздо шире и разнообразнее – от выбора оптимального времени для отпуска до гида по туристическим развлечениям в каждой конкретной стране и регионе.
Примером такого суперприложения в России является «МегаФон Путешествия». В одном приложении можно выбрать и забронировать авиабилеты, железнодорожные билеты, билеты на автобус, номер в отеле, купить тур, оплатить страховку, найти машину для трансфера или экскурсию. Каждый сервис предоставляется сторонними агрегаторами. Например, авиабилеты ищет Aviasales, а номера в отелях подбирают Ostrovok.ru, Booking.com, Agoda и Onlinetours.
Чатботы
Чатботы
Чат-боты
Виртуальные собеседники захватывают цифровой мир. После успешного и повсеместного внедрения в банковской сфере чат-боты вполне закономерно появились в такой клиентоориентированной отрасли, как туризм. И здесь для них нашлось много работы. А сейчас, во время сокращения финансовых возможностей компаний, это еще и способ оптимизировать затраты на взаимодействие с клиентами.
Чат-боты позволяют работать с клиентами 24/7, улучшая пользовательский опыт, продвигая продукт и при этом экономя на персонале, аренде помещений и затратах на личные встречи. Это почти идеальный инструмент для туристической индустрии. Поэтому сегодня компании, которые уже внедрили и развивают этот канал общения, будут иметь преимущество перед своими конкурентами.
Пример такого чат-бота и платформы для автоматизации процессов – Mindsay. Эта система позволяет онлайн-трэвел-агентствам автоматизировать до 80% запросов пользователей на 110 языках мира. Кроме того, Mindsay можно интегрировать более чем с 30 бизнес-платформами, что удобно для автоматизации заказов и бронирований.
Чат-боты позволяют работать с клиентами 24/7, улучшая пользовательский опыт, продвигая продукт и при этом экономя на персонале, аренде помещений и затратах на личные встречи. Это почти идеальный инструмент для туристической индустрии. Поэтому сегодня компании, которые уже внедрили и развивают этот канал общения, будут иметь преимущество перед своими конкурентами.
Пример такого чат-бота и платформы для автоматизации процессов – Mindsay. Эта система позволяет онлайн-трэвел-агентствам автоматизировать до 80% запросов пользователей на 110 языках мира. Кроме того, Mindsay можно интегрировать более чем с 30 бизнес-платформами, что удобно для автоматизации заказов и бронирований.
Виртуальная реальность
Виртуальная реальность
Виртуальная реальность
Вероятность положительного решения о бронировании поездки после «виртуального путешествия» в страну мечты вырастает в разы.
И наконец, технология, которая упоминалась в самом начале – виртуальная реальность – широко применяется в продвижении туристических продуктов. Например, американская компания Travel World VR предлагает туристическим операторам создавать VR-презентации своих туров, начиная от обзорных фильмов о городах и регионах, заканчивая презентациями отдельных отелей и пляжей. Подобных компаний – множество. Сама идея продвижения продукта столь необычным для клиента способом уже подтвердила эффективность: вероятность положительного решения о бронировании поездки после «виртуального путешествия» в страну мечты вырастает в разы.
В России пока нет известных турфирм, которые бы сотрудничали с Travel World VR или подобными VR-платформами для продвижения своих продуктов. А жаль: курорты Кавказских Минеральных Вод, горнолыжные базы Эльбруса или отели в Сочи могли бы привлечь гораздо больше иностранных туристов, если бы они знакомились с ними с помощью виртуальных туров. Пока же в портфолио Travel World VR всё больше 3D-видов швейцарских, американских, ирландских и других дестинаций.
В России пока нет известных турфирм, которые бы сотрудничали с Travel World VR или подобными VR-платформами для продвижения своих продуктов. А жаль: курорты Кавказских Минеральных Вод, горнолыжные базы Эльбруса или отели в Сочи могли бы привлечь гораздо больше иностранных туристов, если бы они знакомились с ними с помощью виртуальных туров. Пока же в портфолио Travel World VR всё больше 3D-видов швейцарских, американских, ирландских и других дестинаций.
Примеров удачного внедрения цифровых продуктов в туристической индустрии немало. Но нужно понимать, что цифровизация – это лишь вспомогательный инструмент в продвижении продукта и улучшении клиентского опыта. В отличие от других отраслей, здесь цифра не заменит основного продукта – поездки в новое место и пребывания в нем.
На практике
На практике
На практике
Вместе с тем туриндустрия – одна из самых благодатных почв для развития цифровых инструментов. Хотя сами участники рынка понимают необходимость цифровой трансформации отрасли и часто говорят об этом на специализированных форумах, на внутреннем туристическом рынке интересные решения – пока редкость. Вот некоторые работающие или разрабатываемые проекты.
Ставропольский край
Ставрополье – один из развитых туристических регионов РФ. Его жемчужина – это Кавказские Минеральные Воды. Но и помимо знаменитых курортов в крае есть что посмотреть, включая и весьма неожиданные объекты. Например, единственный в России баобаб или загадочные каменные столбы.
Местный разработчик Андрей Диканский основал проект StavTravel. Это онлайн-карта и мобильное приложение, куда включены интересные точки и достопримечательности Ставропольского края – всего около 150 объектов по всему региону. В приложении можно найти краткое описание объекта, его фотографии и проложить маршрут с учетом вида транспорта.
Приложение доступно для устройств на iOS и Android. Есть также десктоп-версия карты на сайте туристическаякарта26.рф.
Местный разработчик Андрей Диканский основал проект StavTravel. Это онлайн-карта и мобильное приложение, куда включены интересные точки и достопримечательности Ставропольского края – всего около 150 объектов по всему региону. В приложении можно найти краткое описание объекта, его фотографии и проложить маршрут с учетом вида транспорта.
Приложение доступно для устройств на iOS и Android. Есть также десктоп-версия карты на сайте туристическаякарта26.рф.
Алтай
В Республике Алтай сделали мобильный гид-справочник «Алтай Today». В приложении собрана информация о достопримечательностях и популярных туристических направлениях, погоде, туроператорах, базах отдыха, отелях и других провайдерах, ценах на услуги и другие полезные данные. Прямо из приложения можно бронировать номера, заказывать и арендовать технику, звонить в базы отдыха и многое другое.
Немаловажно, что приложение может работать без доступа в интернет. Это полезная возможность в условиях Горного Алтая.
Немаловажно, что приложение может работать без доступа в интернет. Это полезная возможность в условиях Горного Алтая.
Дагестан
Похожий сервис в 2019 году анонсировали в Дагестане. Мобильное приложение создавалось при поддержке республиканских властей. По словам министра туризма республики Расула Ибрагимова, в приложении будет собрана информация о гостиницах, местах питания, туристических маршрутах, магазинах, салонах красоты и других объектах, которые могут понадобиться туристу во время поездки по региону.
Также в приложении будет аудиогид с привязкой к геолокации. Как и предыдущий сервис, эта программа будет доступна в офлайн-режиме.
Также в приложении будет аудиогид с привязкой к геолокации. Как и предыдущий сервис, эта программа будет доступна в офлайн-режиме.
Клиенту нужен опыт, а не продукт
Клиенту нужен опыт, а не продукт
Клиенту нужен опыт, а не продукт
Начавшийся в марте кризис COVID-19 стал крупнейшим для туристической отрасли России и мира и беспрецедентным по своим последствиям. В отличие от всех предыдущих экономических спадов, на этот раз туристическая индустрия испытала в буквальном смысле полный локдаун, когда не просто сократилось количество поездок, а вообще прекратились перемещения.
Но такая ситуация породила и новые возможности, а главное – позволила накопить мощный потенциал отложенного спроса. Люди, два с половиной месяца безвылазно сидевшие по домам, истосковались по путешествиям и положительным эмоциям. Мир возвращается к прежней жизни с желанием путешествовать и испытывать неизведанное.
Согласно исследованию «Яндекса», проведенному в мае, в марте и апреле 2020 года, количество запросов пользователей, связанных с туризмом, падало по сравнению с тем же периодом 2018 года на 25% и 63% соответственно. В апреле 2020 года число запросов упало на 57% по сравнению с апрелем 2019 года. Но уже в конце апреля динамика количества поисковых запросов стабилизировалась и даже показала небольшой рост. При этом на 72% выросло количество общих запросов про путешествия, на 40% меньше пользователи стали искать конкретные туры. В 10 раз выросло число запросов о том, когда откроются границы и возобновятся полеты за рубеж. Это говорит о том, что несмотря на отсутствие возможности путешествовать, люди не перестают интересоваться путешествиями и готовы в любой момент возобновить поездки по миру.
В этих условиях те игроки, которые смогут оседлать волну цифровизации и предложить клиентам новый опыт, не только выйдут из кризиса, но и станут лидерами изменившейся индустрии.
Руководитель исследовательской лаборатории Signal by ONY Андрей Потапов уверен, что сейчас говорить о необходимости цифровизации сродни моветону. Любая уважающая себя компания априори должна присутствовать в цифровом формате. Более того, разработка собственного цифрового продукта – будь то приложение, социальная сеть или что-то еще – не проблема.
Но такая ситуация породила и новые возможности, а главное – позволила накопить мощный потенциал отложенного спроса. Люди, два с половиной месяца безвылазно сидевшие по домам, истосковались по путешествиям и положительным эмоциям. Мир возвращается к прежней жизни с желанием путешествовать и испытывать неизведанное.
Согласно исследованию «Яндекса», проведенному в мае, в марте и апреле 2020 года, количество запросов пользователей, связанных с туризмом, падало по сравнению с тем же периодом 2018 года на 25% и 63% соответственно. В апреле 2020 года число запросов упало на 57% по сравнению с апрелем 2019 года. Но уже в конце апреля динамика количества поисковых запросов стабилизировалась и даже показала небольшой рост. При этом на 72% выросло количество общих запросов про путешествия, на 40% меньше пользователи стали искать конкретные туры. В 10 раз выросло число запросов о том, когда откроются границы и возобновятся полеты за рубеж. Это говорит о том, что несмотря на отсутствие возможности путешествовать, люди не перестают интересоваться путешествиями и готовы в любой момент возобновить поездки по миру.
В этих условиях те игроки, которые смогут оседлать волну цифровизации и предложить клиентам новый опыт, не только выйдут из кризиса, но и станут лидерами изменившейся индустрии.
Руководитель исследовательской лаборатории Signal by ONY Андрей Потапов уверен, что сейчас говорить о необходимости цифровизации сродни моветону. Любая уважающая себя компания априори должна присутствовать в цифровом формате. Более того, разработка собственного цифрового продукта – будь то приложение, социальная сеть или что-то еще – не проблема.
“
«Разработка цифрового продукта сейчас – это не rocket science. Любая компания при должном бюджете и наличии специалистов может разработать и вывести на рынок свой цифровой продукт. Это уже не проблема. И мне кажется, что сегодня конкуренция уже давно не лежит в плоскости продукта. Сейчас компании конкурируют в том, чтобы дать человеку какой-то опыт. В условиях выхода из пандемии они конкурируют в том, чтобы снизить тревогу потребителя, уменьшить риски человека. То есть конкуренция находится в сфере неких человеческих потребностей, а не в пространстве разработки продукта».
Максим Корсаков, product lead сервиса поездок и путешествий Туту.ру тоже говорит, что большинство игроков турбизнеса уже в онлайне. Полностью перейти в цифровой формат им не дает клиент, который пока предпочитает делать ответственный выбор в оффлайне.
“
«На самом деле туристический бизнес довольно давно сильно цифровизировался, и в основных нишах на онлайн давно приходится больше половины. Самый офлайновый процесс – это выбор турпакета в офисе агентства. Причин много, но одна из основных – высокий средний чек в структуре расходов конкретной семьи: такие деньги людям тяжело платить в интернете. Офлайн вряд ли уйдет в прошлое, как не ушли бумажные книги. Но какая-то доля колеблющихся наверняка в этот кризис быстрее перетекла в онлайн».
Главная же задача, которая стоит перед игроками стремительно цифровизирующейся туротрасли, — не пытаться конкурировать с медийными и IT-компаниями на их поле, а использовать технологии, чтобы улучшать свой уникальный офлайн-продукт, предоставлять лучший сервис клиентам и дарить им реальные впечатления.
“
«Проблема в том, что уже есть лидеры, которые хорошо понимают в технологиях. Это Netflix, Sony PlayStation, Xbox. Это компании, которые сейчас фактически конкурируют с туризмом. Потому что люди сидят дома и играют в The Last of Us, смотрят Netflix. В этом поле конкурировать с медийными развлекательными гигантами не получится. Потому что это их индустрия, их экспертиза и у них огромные деньги. Вся идея туристической отрасли же в том, что человек меняет свое окружение, перемещается по миру. Реальности нет смысла конкурировать с виртуальностью. Виртуальность всегда победит, потому что там можно создать совершенно другие миры, ограниченные только фантазией создателя. А реальность прекрасна такой, какая она есть».
Востребованность технологий в туриндустрии в значительной степени зависит от момента, подтверждает Максим Корсаков.
“
«Важна не технология, а потребность, которую она закрывает, и то, насколько качественно она это делает. В момент, когда нет возможности пойти на обычную экскурсию, люди стали покупать онлайн-экскурсии. Какое количество продолжит ими пользоваться, когда можно будет безопасно сходить на экскурсию вживую – большой вопрос. Если мы говорим про машинное обучение, то это скорее инструмент, который давно используется в трэвеле и будет продолжать развиваться, просто его применение сейчас сосредоточится на новых потребностях, которые возникли во время эпидемии. Какие из привычек и потребностей приживутся и останутся с нами – загадка, которую все пытаются разгадать».
Туристические онлайн-компании сейчас фиксируют рост активности пользователей, которые едва ли не в ежедневном режиме интересуются, когда снимут запрет на выезд за границу или как можно вернуть уже оплаченные туры. Часть этих вопросов решается в чат-ботах или личных кабинетах пользователей. В то же время люди в условиях неизвестности по-прежнему хотят общаться и с живыми операторами. В части человеческого общения и психологической поддержки искусственный интеллект пока не смог их заменить.
Партнерский материал
©Rusbase, 2020
©Rusbase, 2020
Автор: Наиль Байназаров
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash
Наиль Байназаров