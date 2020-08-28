Начавшийся в марте кризис COVID-19 стал крупнейшим для туристической отрасли России и мира и беспрецедентным по своим последствиям. В отличие от всех предыдущих экономических спадов, на этот раз туристическая индустрия испытала в буквальном смысле полный локдаун, когда не просто сократилось количество поездок, а вообще прекратились перемещения.



Но такая ситуация породила и новые возможности, а главное – позволила накопить мощный потенциал отложенного спроса. Люди, два с половиной месяца безвылазно сидевшие по домам, истосковались по путешествиям и положительным эмоциям. Мир возвращается к прежней жизни с желанием путешествовать и испытывать неизведанное.



Согласно исследованию «Яндекса», проведенному в мае, в марте и апреле 2020 года, количество запросов пользователей, связанных с туризмом, падало по сравнению с тем же периодом 2018 года на 25% и 63% соответственно. В апреле 2020 года число запросов упало на 57% по сравнению с апрелем 2019 года. Но уже в конце апреля динамика количества поисковых запросов стабилизировалась и даже показала небольшой рост. При этом на 72% выросло количество общих запросов про путешествия, на 40% меньше пользователи стали искать конкретные туры. В 10 раз выросло число запросов о том, когда откроются границы и возобновятся полеты за рубеж. Это говорит о том, что несмотря на отсутствие возможности путешествовать, люди не перестают интересоваться путешествиями и готовы в любой момент возобновить поездки по миру.



В этих условиях те игроки, которые смогут оседлать волну цифровизации и предложить клиентам новый опыт, не только выйдут из кризиса, но и станут лидерами изменившейся индустрии.



Руководитель исследовательской лаборатории Signal by ONY Андрей Потапов уверен, что сейчас говорить о необходимости цифровизации сродни моветону. Любая уважающая себя компания априори должна присутствовать в цифровом формате. Более того, разработка собственного цифрового продукта – будь то приложение, социальная сеть или что-то еще – не проблема.

