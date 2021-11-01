Венчурные дейтинги: в 2021 году для поиска партнера и инвестиций нужен лишь интернет

Тем не менее сервисы видеоконференций нельзя считать целевым инструментом для венчурных игроков — они больше подходят для первой встречи и знакомства, а для поиска заказчиков на пилотирование и обмена опытом куда удобнее использовать тематические платформы, которые уже давно зарекомендовали себя в мире.



Одна из первых таких платформ появилась в Америке в 2010 году: AngelList начинал как доска объявлений для ИТ-стартапов, а вырос в целое комьюнити стартапов, бизнес-ангелов и соискателей. Другой пример — крупнейшая международная платформа Startups.com. С ее помощью финансирование и наставников нашли больше миллиона компаний. Еще один зарекомендовавший себя инструмент — Gust, SaaS-платформа для запуска быстрорастущего бизнеса, управления и инвестирования. Эти и другие известные ресурсы — вроде Crunchbase и ProductHunt — могут быть полезны российскому фаундеру, но они не заточены под реалии отечественного рынка и отечественные корпорации, и инвесторы там почти не представлены.



Для решения этой проблемы этой осенью Сбер запустил онлайн платформу SberUnity, где в несколько кликов фаундеры могут найти финансирование и партнеров, а инвесторы и корпорации — многообещающие проекты.



В России это первый инвестиционный сервис, бесплатный для предпринимателей, где можно напрямую откликаться на запросы корпоративных заказчиков и находить инвесторов. Раньше в Рунете были попытки создания венчурных «сайтов знакомств»: Startup ID, «Бизнес Платформа», Startup.Network, Napartner, Investgo24 и другие. Но SberUnity отличает от конкурентов то, что механизм «отклика» работает в обе стороны. Как стартап может заявить о себе понравившейся компании или инвестору, так и корпорация может сформировать запрос на технологию в ожидании предложений.



Почему появился SberUnity и как им пользоваться



Идея SberUnity возникла в конце 2019 года, во время рабочей поездки представителей Сбера в парижский StationF, самый большой стартап-кампус мира. Пандемия дала понимание, что такой кампус — где участники рынка венчура и технологий могут находить друг друга, получать необходимые ресурсы и сервисы, обмениваться идеями и знаниями — может быть не физическим, а виртуальным.



Разработка сервиса заняла почти год, а бету-версию сервиса тестировали вместе с десятками ранних пользователей: фаундерами, корпорациями и венчурными капиталистами. Окончательно платформу запустили в конце сентября 2021 года.



Как подключиться?



Чтобы получить доступ к функционалу платформы, основателям проектов достаточно заполнить анкету: рассказать о сути и стадии развития бизнеса, команде, географии покрытия, опыте запуска пилотов, поднятых раундах и т.п. Далее анкеты проходят модерацию: опубликуют тех, у кого есть юридическое лицо, MVP и кто сможет обосновать технологическую составляющую решения.



Крупные технологические компании, купившие подписку, могут разместить неограниченное количество заявок на поиск технологий — с целью как инвестирования, так и пилотирования, а также последующего присоединения к своей «орбите». Так, сейчас на SberUnity можно найти больше двухсот пилотов от Сбера, IBM, «Билайна», «Мегафона», «Магнита» «Северстали», Unilever, НЛМК, «Сибура», NVidia и других.

