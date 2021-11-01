Венчурные дейтинги: в 2021 году для поиска партнера и инвестиций нужен лишь интернет
Сбер открыл онлайн-хаб для венчурных инвесторов и стартапов — для фаундеров сервис бесплатный
У вас есть инновационная бизнес-идея, вы можете доказать ее окупаемость и продемонстрировать MVP? Часто чтобы «выжить», стартапу этого недостаточно: в течение первого года жизни 38% стартапов вынуждены закрываться из-за неумения привлечь заказчиков и дополнительный капитал. К такому выводу пришло исследовательское агентство CBInsights. Однако постепенно поиск капиталов и экспертизы упрощается, и для поиска венчурных знакомств становится достаточно подключения к интернету.
Знакомства онлайн
Если найти ресурсы с помощью классического офлайн-нетворкинга не удается, фаундеры в поиске капитала и ценных советов обычно обращаются к краудфандинговым и краудлендинговым ресурсам. Но есть и более современная альтернатива массовой рассылке писем и займам.
На удаленке стал популярен формат zoom-сделок. Собственно, даже сама команда Zoom рассказывала, что во время локдауна переговоры о покупке стартапа Keybase велись не иначе как через собственное приложение. Эта практика распространилась на весь мир. С ее помощью стартапам стало проще находить инвесторов в других странах и закрывать бОльшие раунды, чем прежде.
Если найти ресурсы с помощью классического офлайн-нетворкинга не удается, фаундеры в поиске капитала и ценных советов обычно обращаются к краудфандинговым и краудлендинговым ресурсам. Но есть и более современная альтернатива массовой рассылке писем и займам.
На удаленке стал популярен формат zoom-сделок. Собственно, даже сама команда Zoom рассказывала, что во время локдауна переговоры о покупке стартапа Keybase велись не иначе как через собственное приложение. Эта практика распространилась на весь мир. С ее помощью стартапам стало проще находить инвесторов в других странах и закрывать бОльшие раунды, чем прежде.
Тем не менее сервисы видеоконференций нельзя считать целевым инструментом для венчурных игроков — они больше подходят для первой встречи и знакомства, а для поиска заказчиков на пилотирование и обмена опытом куда удобнее использовать тематические платформы, которые уже давно зарекомендовали себя в мире.
Одна из первых таких платформ появилась в Америке в 2010 году: AngelList начинал как доска объявлений для ИТ-стартапов, а вырос в целое комьюнити стартапов, бизнес-ангелов и соискателей. Другой пример — крупнейшая международная платформа Startups.com. С ее помощью финансирование и наставников нашли больше миллиона компаний. Еще один зарекомендовавший себя инструмент — Gust, SaaS-платформа для запуска быстрорастущего бизнеса, управления и инвестирования. Эти и другие известные ресурсы — вроде Crunchbase и ProductHunt — могут быть полезны российскому фаундеру, но они не заточены под реалии отечественного рынка и отечественные корпорации, и инвесторы там почти не представлены.
Для решения этой проблемы этой осенью Сбер запустил онлайн платформу SberUnity, где в несколько кликов фаундеры могут найти финансирование и партнеров, а инвесторы и корпорации — многообещающие проекты.
В России это первый инвестиционный сервис, бесплатный для предпринимателей, где можно напрямую откликаться на запросы корпоративных заказчиков и находить инвесторов. Раньше в Рунете были попытки создания венчурных «сайтов знакомств»: Startup ID, «Бизнес Платформа», Startup.Network, Napartner, Investgo24 и другие. Но SberUnity отличает от конкурентов то, что механизм «отклика» работает в обе стороны. Как стартап может заявить о себе понравившейся компании или инвестору, так и корпорация может сформировать запрос на технологию в ожидании предложений.
Почему появился SberUnity и как им пользоваться
Идея SberUnity возникла в конце 2019 года, во время рабочей поездки представителей Сбера в парижский StationF, самый большой стартап-кампус мира. Пандемия дала понимание, что такой кампус — где участники рынка венчура и технологий могут находить друг друга, получать необходимые ресурсы и сервисы, обмениваться идеями и знаниями — может быть не физическим, а виртуальным.
Разработка сервиса заняла почти год, а бету-версию сервиса тестировали вместе с десятками ранних пользователей: фаундерами, корпорациями и венчурными капиталистами. Окончательно платформу запустили в конце сентября 2021 года.
Как подключиться?
Чтобы получить доступ к функционалу платформы, основателям проектов достаточно заполнить анкету: рассказать о сути и стадии развития бизнеса, команде, географии покрытия, опыте запуска пилотов, поднятых раундах и т.п. Далее анкеты проходят модерацию: опубликуют тех, у кого есть юридическое лицо, MVP и кто сможет обосновать технологическую составляющую решения.
Крупные технологические компании, купившие подписку, могут разместить неограниченное количество заявок на поиск технологий — с целью как инвестирования, так и пилотирования, а также последующего присоединения к своей «орбите». Так, сейчас на SberUnity можно найти больше двухсот пилотов от Сбера, IBM, «Билайна», «Мегафона», «Магнита» «Северстали», Unilever, НЛМК, «Сибура», NVidia и других.
Одна из первых таких платформ появилась в Америке в 2010 году: AngelList начинал как доска объявлений для ИТ-стартапов, а вырос в целое комьюнити стартапов, бизнес-ангелов и соискателей. Другой пример — крупнейшая международная платформа Startups.com. С ее помощью финансирование и наставников нашли больше миллиона компаний. Еще один зарекомендовавший себя инструмент — Gust, SaaS-платформа для запуска быстрорастущего бизнеса, управления и инвестирования. Эти и другие известные ресурсы — вроде Crunchbase и ProductHunt — могут быть полезны российскому фаундеру, но они не заточены под реалии отечественного рынка и отечественные корпорации, и инвесторы там почти не представлены.
Для решения этой проблемы этой осенью Сбер запустил онлайн платформу SberUnity, где в несколько кликов фаундеры могут найти финансирование и партнеров, а инвесторы и корпорации — многообещающие проекты.
В России это первый инвестиционный сервис, бесплатный для предпринимателей, где можно напрямую откликаться на запросы корпоративных заказчиков и находить инвесторов. Раньше в Рунете были попытки создания венчурных «сайтов знакомств»: Startup ID, «Бизнес Платформа», Startup.Network, Napartner, Investgo24 и другие. Но SberUnity отличает от конкурентов то, что механизм «отклика» работает в обе стороны. Как стартап может заявить о себе понравившейся компании или инвестору, так и корпорация может сформировать запрос на технологию в ожидании предложений.
Почему появился SberUnity и как им пользоваться
Идея SberUnity возникла в конце 2019 года, во время рабочей поездки представителей Сбера в парижский StationF, самый большой стартап-кампус мира. Пандемия дала понимание, что такой кампус — где участники рынка венчура и технологий могут находить друг друга, получать необходимые ресурсы и сервисы, обмениваться идеями и знаниями — может быть не физическим, а виртуальным.
Разработка сервиса заняла почти год, а бету-версию сервиса тестировали вместе с десятками ранних пользователей: фаундерами, корпорациями и венчурными капиталистами. Окончательно платформу запустили в конце сентября 2021 года.
Как подключиться?
Чтобы получить доступ к функционалу платформы, основателям проектов достаточно заполнить анкету: рассказать о сути и стадии развития бизнеса, команде, географии покрытия, опыте запуска пилотов, поднятых раундах и т.п. Далее анкеты проходят модерацию: опубликуют тех, у кого есть юридическое лицо, MVP и кто сможет обосновать технологическую составляющую решения.
Крупные технологические компании, купившие подписку, могут разместить неограниченное количество заявок на поиск технологий — с целью как инвестирования, так и пилотирования, а также последующего присоединения к своей «орбите». Так, сейчас на SberUnity можно найти больше двухсот пилотов от Сбера, IBM, «Билайна», «Мегафона», «Магнита» «Северстали», Unilever, НЛМК, «Сибура», NVidia и других.
Что именно дает резидентство?
С регистрацией на SberUnity для фаундеров открываются следующие возможности:
- знакомить со своим продуктом других игроков венчурного рынка и общаться с ними;
- отслеживать релевантные запросы корпораций и самостоятельно откликаться на них;
- подбирать инвесторов по фильтрам поиска;
- стать частью стартап-комьюнити Сбера — участвовать в закрытых встречах, питч-сессиях и других профильных мероприятиях;
- пользоваться скидками на бизнес-инструменты — облако, эквайринг, контактный центр и другие сервисы.
Дополнительные бонусы предусмотрены для первой тысячи зарегистрированных стартапов — им будет открыт доступ к образовательным воркшопам от 500 Global (новое имя 500 Startups) и венчурных инвесторов Кремниевой долины.
Что SberUnity предлагает корпорациям и инвесторам?
Основное преимущество для корпораций и инвесторов — в сокращении издержек и упрощении поиска стартапов для пилотирования и инвестиций. Это возможно благодаря следующему функционалу SberUnity:
- доступ к постоянно обновляемой базе проверенных стартапов;
- публикации открытых запросов на пилотирование;
- скаутинг необходимых технологий или решений, поиску по индивидуальным параметрам
Как будет развиваться сервис?
К концу 2022 года основатели SberUnity планируют подключить не менее пяти тысяч российских и зарубежных стартапов, корпораций, фондов и бизнес-ангелов. В будущем сервис будет открыт и для эдвайзеров, менторов, акселераторов, институтов развития и прочих участников инновационной экосистемы.
К концу 2022 года основатели SberUnity планируют подключить не менее пяти тысяч российских и зарубежных стартапов, корпораций, фондов и бизнес-ангелов. В будущем сервис будет открыт и для эдвайзеров, менторов, акселераторов, институтов развития и прочих участников инновационной экосистемы.
Какие функции появятся на площадке?
- инвесторы и корпорации получат возможность отслеживать трекшн стартапов практически в реальном времени: профили всех участников будут постоянно обновляться; они также смогут пользоваться CRM-системой для управления воронкой стартапов;
- стартапы смогут получить экспертизу от эдвайзеров.
Создатели сервиса обещают, что все нововведения будут основаны на обратной связи пользователей и на открытом диалоге с участниками венчурного рынка.
Итак, онлайн-сделки (как минимум, коммуникация с потенциальными партнерами) — уже не временная замена встречам в офисах и ресторанах, а удобный повседневный формат даже в таком непростом вопросе, как привлечение и размещений инвестиций. Возможно, с развитием нишевых сервисов онлайн-формат станет даже популярнее офлайна — ведь на венчурном рынке решает скорость.
Итак, онлайн-сделки (как минимум, коммуникация с потенциальными партнерами) — уже не временная замена встречам в офисах и ресторанах, а удобный повседневный формат даже в таком непростом вопросе, как привлечение и размещений инвестиций. Возможно, с развитием нишевых сервисов онлайн-формат станет даже популярнее офлайна — ведь на венчурном рынке решает скорость.
Эта публикация является частью специального проекта.
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Наталия Рябцева
Венчурные дейтинги: в 2021 году для поиска партнера и инвестиций нужен лишь интернетНаталия Рябцева