«Акселератор ставит команду в максимально некомфортные условия»

Единственный риск для нас — это появление конкурентов. Нам всегда говорили, что если есть возможность уехать в Кремниевую долину и там делать трекшн — уезжайте. Вероятно, если бы я уехал и там проделал такую же работу, как здесь, я бы уже был единорогом. Мы этого не сделали и теперь опасаемся, что эту нишу на американском рынке может занять кто-то другой. Продукт востребован рынком, а Covid-19 только лишний раз помог в этом убедиться.



Несмотря на то, что в нынешнюю рецессию нам не пригодился опыт кризисного менеджмента, акселераторы могут помочь стартапам пережить кризис. Любой акселератор ставит команду стартапа в максимально некомфортные условия – жесткие дедлайны, суровые требования, языковой барьер и так далее, но в результате гибкость и умение быстро подстраиваться под обстоятельства оказываются только преимуществом. Когда мы были в акселераторе Сбербанка и 500 Startups, мне уже через месяц хотелось оттуда уйти из-за очень некомфортных условий. Сейчас я считаю это одной из лучших школ, которую мне довелось пройти. Тем более, бесплатную — участие в акселераторах, как правило, ничего не стоит. Но бывают исключения — например, когда берут процент от привлеченного с помощью акселератора финансирования. Сейчас нам это невыгодно, но, если бы мне пришло такое предложение три года назад, я бы с радостью участвовал.