От сырьевой экономики

Венчурная компания «Якутия» была учреждена в октябре 2011 года. Сегодня это единственный во всем Дальневосточном федеральном округе фонд прямых и венчурных инвестиций с государственным участием, ведущий активную инвестиционную деятельность.



Главная цель деятельности общества — дать возможность инновационным предпринимателям совершить глобальный прорыв и к 2032 году взрастить инновационные компании с общей рыночной капитализацией в размере один миллиард долларов США.



Компания проинвестировала около 600 млн рублей в 47 проектов. Сумма привлеченных инвестиций достигла 425,3 млн рублей. То есть на каждый реализованный проект приходится в среднем по 21,8 млн рублей венчурных инвестиций.



Компания поддерживает проекты на ранних этапах развития, так как именно на стадиях pre-seed и seed стартапы наиболее уязвимы, им сложно получать займы и искать инвестиции. Венчурная компания «Якутия» работает над созданием венчурных фондов, в том числе с привлечением средств частных инвесторов, и управлением ими в качестве управляющего товарища. Компания также управляет Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) и занимается увеличением его капитала. Работает над развитием предпринимательского сообщества Республики Саха (Якутия) и других регионов, в том числе путем:



— проведения мероприятий, направленных на популяризацию инновационного предпринимательства;

— проведения образовательных семинаров с привлечением российских и международных организаций;

— содействия формированию и развитию сообщества бизнес-ангелов.

