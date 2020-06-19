Партнерский материал
От сырьевой экономики
— к инновациям
— к инновациям
Как Якутия стала одним из главных
технологических хабов России
технологических хабов России
Якутия известна как край самых больших алмазов и самых настоящих мамонтов, бескрайних просторов и вечной мерзлоты. А еще эта республика — один из быстро развивающихся центров инноваций в России. В регионе растет мощная и самобытная стартап-экосистема, а власти помогли создать инфраструктуру и инструменты поддержки для ИТ-компаний. Rusbase выяснил, как Якутия смогла превратиться из региона с сырьевой экономикой в ведущий технологический хаб страны.
Говоря по правде, изначально в Якутии не было сильных предпосылок для развития технологий. Огромная малонаселенная территория, суровый климат, отсутствие крупных городов и транспортная удаленность не способствуют появлению и развитию ИТ-предпринимательства. К тому же регион богат полезными ископаемыми, которые всегда являлись его экономическим центром и в обозримом будущем вряд ли истощатся. Первые оптоволоконные сети же в республике запустили только в 2012 году. Тем не менее, сейчас в Якутии настоящий бум стартапов и инновационных проектов. На Гайдаровском форуме-2020 Айсен Николаев, Глава Республики, сообщил, что «Якутия реализует 75% экспорта IT-услуг Дальнего Востока. Сейчас в IT-отрасли в Якутии работают примерно полторы тысячи человек. К 2024 году число занятых в отрасли планируется увеличить до 10 тысяч». Как же это стало возможным – за такой короткий срок создать мощный технологический регион?
Дело в том, что в республике уже около десяти лет создается система комплексной поддержки технологических инициатив. В основе лежит модель инновационной экосистемы, где основными стейкхолдерами выступают правительство, венчурные инвесторы, корпорации, частный бизнес, а также ведущий университет республики. Каждая из этих структур выполняет свои задачи, но все они дополняют друг друга.
Дело в том, что в республике уже около десяти лет создается система комплексной поддержки технологических инициатив. В основе лежит модель инновационной экосистемы, где основными стейкхолдерами выступают правительство, венчурные инвесторы, корпорации, частный бизнес, а также ведущий университет республики. Каждая из этих структур выполняет свои задачи, но все они дополняют друг друга.
Правительство Республики Саха (Якутия) делает упор на диверсификацию экономики и развитие несырьевых отраслей — креативной индустрии и ИТ-отрасли. Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова готовит кадры для растущей несырьевой экономики и помогает коммерциализировать разработки студентов и преподавателей. Венчурная компания «Якутия» вкладывает деньги в перспективные проекты и привлекает сторонние инвестиции. Технопарк предоставляет площадку и инфраструктуру для воплощения проектов в жизнь. ИТ Парк Якутск специализируется на инфраструктурной поддержке проектов в сфере информационных технологий.
На сегодняшний день
в Якутии работают
более 400 ИТ-компаний
в Якутии работают
более 400 ИТ-компаний
Самые крупные ИТ-компании Якутии — InDriver и MyTona — получили всемирную известность. Несмотря на то, что офисы компаний находятся в разных странах, их основной персонал сконцентрирован в Якутске. Компании активно поддерживают молодые таланты и основали Центр развития СМАРТ.
А еще в республике проходят крупные события для стартапов — региональный этап Open Innovations Startup Tour и первая на Дальнем Востоке региональная инициатива «Стартап Экспедиция». Но обо всем по порядку. Сегодня мы рассмотрим часть стартап-экосистемы Якутии.
А еще в республике проходят крупные события для стартапов — региональный этап Open Innovations Startup Tour и первая на Дальнем Востоке региональная инициатива «Стартап Экспедиция». Но обо всем по порядку. Сегодня мы рассмотрим часть стартап-экосистемы Якутии.
Венчурная компания «Якутия»
Венчурная компания «Якутия» была учреждена в октябре 2011 года. Сегодня это единственный во всем Дальневосточном федеральном округе фонд прямых и венчурных инвестиций с государственным участием, ведущий активную инвестиционную деятельность.
Главная цель деятельности общества — дать возможность инновационным предпринимателям совершить глобальный прорыв и к 2032 году взрастить инновационные компании с общей рыночной капитализацией в размере один миллиард долларов США.
Компания проинвестировала около 600 млн рублей в 47 проектов. Сумма привлеченных инвестиций достигла 425,3 млн рублей. То есть на каждый реализованный проект приходится в среднем по 21,8 млн рублей венчурных инвестиций.
Компания поддерживает проекты на ранних этапах развития, так как именно на стадиях pre-seed и seed стартапы наиболее уязвимы, им сложно получать займы и искать инвестиции. Венчурная компания «Якутия» работает над созданием венчурных фондов, в том числе с привлечением средств частных инвесторов, и управлением ими в качестве управляющего товарища. Компания также управляет Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) и занимается увеличением его капитала. Работает над развитием предпринимательского сообщества Республики Саха (Якутия) и других регионов, в том числе путем:
— проведения мероприятий, направленных на популяризацию инновационного предпринимательства;
— проведения образовательных семинаров с привлечением российских и международных организаций;
— содействия формированию и развитию сообщества бизнес-ангелов.
Главная цель деятельности общества — дать возможность инновационным предпринимателям совершить глобальный прорыв и к 2032 году взрастить инновационные компании с общей рыночной капитализацией в размере один миллиард долларов США.
Компания проинвестировала около 600 млн рублей в 47 проектов. Сумма привлеченных инвестиций достигла 425,3 млн рублей. То есть на каждый реализованный проект приходится в среднем по 21,8 млн рублей венчурных инвестиций.
Компания поддерживает проекты на ранних этапах развития, так как именно на стадиях pre-seed и seed стартапы наиболее уязвимы, им сложно получать займы и искать инвестиции. Венчурная компания «Якутия» работает над созданием венчурных фондов, в том числе с привлечением средств частных инвесторов, и управлением ими в качестве управляющего товарища. Компания также управляет Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) и занимается увеличением его капитала. Работает над развитием предпринимательского сообщества Республики Саха (Якутия) и других регионов, в том числе путем:
— проведения мероприятий, направленных на популяризацию инновационного предпринимательства;
— проведения образовательных семинаров с привлечением российских и международных организаций;
— содействия формированию и развитию сообщества бизнес-ангелов.
Венчурная компания «Якутия» была учреждена в октябре 2011 года. Сегодня это единственный во всем Дальневосточном федеральном округе фонд прямых и венчурных инвестиций с государственным участием, ведущий активную инвестиционную деятельность.
Главная цель деятельности общества — дать возможность инновационным предпринимателям совершить глобальный прорыв и к 2032 году взрастить инновационные компании с общей рыночной капитализацией в размере один миллиард долларов США.
Главная цель деятельности общества — дать возможность инновационным предпринимателям совершить глобальный прорыв и к 2032 году взрастить инновационные компании с общей рыночной капитализацией в размере один миллиард долларов США.
Компания проинвестировала около 600 млн рублей в 47 проектов. Сумма привлеченных инвестиций достигла 425,3 млн рублей. То есть на каждый реализованный проект приходится в среднем по 21,8 млн рублей венчурных инвестиций.
Компания поддерживает проекты на ранних этапах развития, так как именно на стадиях pre-seed и seed стартапы наиболее уязвимы, им сложно получать займы и искать инвестиции. «Якутия» работает над созданием венчурных фондов, в том числе с привлечением средств частных инвесторов, и управлением ими в качестве управляющего товарища. Компания также управляет Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) и увеличением его капитала. Работает над развитием предпринимательского сообщества Республики Саха (Якутия) и других регионов, в том числе путем:
— проведения мероприятий, направленных на популяризацию инновационного предпринимательства;
— проведения образовательных семинаров с привлечением российских и международных организаций;
— содействия формированию и развитию сообщества бизнес-ангелов.
Компания поддерживает проекты на ранних этапах развития, так как именно на стадиях pre-seed и seed стартапы наиболее уязвимы, им сложно получать займы и искать инвестиции. «Якутия» работает над созданием венчурных фондов, в том числе с привлечением средств частных инвесторов, и управлением ими в качестве управляющего товарища. Компания также управляет Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) и увеличением его капитала. Работает над развитием предпринимательского сообщества Республики Саха (Якутия) и других регионов, в том числе путем:
— проведения мероприятий, направленных на популяризацию инновационного предпринимательства;
— проведения образовательных семинаров с привлечением российских и международных организаций;
— содействия формированию и развитию сообщества бизнес-ангелов.
Технопарк «Якутия»
Технопарк «Якутия» был создан в 2011 году и стал одним из первых столпов цифровой трансформации республики. Технопарк сейчас — это основной инструмент и площадка для внедрения технологических идей в жизнь. На его мощностях создаются инновационные продукты и проводятся исследования для будущих проектов.
Сегодня инфраструктурный комплекс технопарка «Якутия» включает в себя региональный центр инжиниринга, биотехнологическую лабораторию с научно-исследовательским и производственно-технологическим оборудованием, которое могут использовать инновационные компании.
Сегодня инфраструктурный комплекс технопарка «Якутия» включает в себя региональный центр инжиниринга, биотехнологическую лабораторию с научно-исследовательским и производственно-технологическим оборудованием, которое могут использовать инновационные компании.
В распоряжении резидентов — производственные, офисные и складские помещения, места общего пользования и отдыха общей площадью 20,8 тысяч квадратных метров. Кроме того, резиденты технопарка получают научные консультации, помощь в запуске производства и испытаниях.
Основные направления работы резидентов — энергоресурсосбережение и энергоэффективность, биотехнологии, агробиотехнологии и биомедицинские технологии, транспорт и транспортная инфраструктура, строительство и ИТ.
Основные направления работы резидентов — энергоресурсосбережение и энергоэффективность, биотехнологии, агробиотехнологии и биомедицинские технологии, транспорт и транспортная инфраструктура, строительство и ИТ.
Сегодня продукция, произведенная в технопарке «Якутия», поставляется в 32 города в шести странах мира — России, Финляндии, Казахстане, Украине, Азербайджане и Киргизии
«Якутия» входит в топ-10 технопарков России по версии издания РБК. По итогам V Национального рейтинга Ассоциации кластеров и технопарков России технопарк «Якутия» второй год подряд вошел в группу рейтинга «А» с высоким уровнем эффективности. В 2019 году технопарк занял 4 место по субиндексу S4 «Инвестиционная привлекательность технопарка» и вошел в число технопарков с максимальным уровнем развития инфраструктуры коллективного пользования.
Технопарк расположен в Якутске, филиал действует в городе Нерюнгри.
Технопарк расположен в Якутске, филиал действует в городе Нерюнгри.
Кейсы резидентов технопарка
«Кинестетика» (разработчик Planty Go)
Компьютерная игра Planty Go предназначена для реабилитации детей с ДЦП. Главный герой — листик по имени Пленти, но в основе игры лежит механика культовой Pac-Man. Принципиальное отличие в том, что игрок управляет персонажем при помощи акселерометра, который крепится на теле. Совершая движения и наклоны, игрок направляет Пленти в разные стороны и собирает призы.
Игра позволяет ребенку с ДЦП выполнять физические упражнения ежедневно и в перерывах между курсами реабилитации не терять приобретенные навыки, поддерживать необходимый тонус мышц.
Автор идеи и один из разработчиков игры Николай Сыромятников подал заявку на участие в акселераторе «B8», во время которого и началась работа над проектом. Позже была создана компания «Кинестетика» — резидент технопарка «Якутия».
В ноябре 2019 проект занял первое место на выставке передовых разработок и инноваций в сфере фитнеса и здоровья Global Fitness Evolution.
Сегодня команда стартапа состоит из четырех человек. В планах команды — выйти на международный рынок жанра «серьезные игры» (игры, целью которых является развитие конкретных навыков, а не только развлечение).
Игра позволяет ребенку с ДЦП выполнять физические упражнения ежедневно и в перерывах между курсами реабилитации не терять приобретенные навыки, поддерживать необходимый тонус мышц.
Автор идеи и один из разработчиков игры Николай Сыромятников подал заявку на участие в акселераторе «B8», во время которого и началась работа над проектом. Позже была создана компания «Кинестетика» — резидент технопарка «Якутия».
В ноябре 2019 проект занял первое место на выставке передовых разработок и инноваций в сфере фитнеса и здоровья Global Fitness Evolution.
Сегодня команда стартапа состоит из четырех человек. В планах команды — выйти на международный рынок жанра «серьезные игры» (игры, целью которых является развитие конкретных навыков, а не только развлечение).
Boontar Live
Стриминговая платформа Boontar Live объединяет возможности видеохостинга и маркетплейса. Компании создают и заливают на платформу рекламное видео и тут же продают товары, получая деньги через платежные системы. Покупатели могут смотреть видео, выбирать товары и оплачивать их, оформлять доставку или резерв в офлайн-магазине.
Просмотр видео, выбор и покупка товаров — все происходит на одном экране. Покупку можно совершить в несколько кликов, не останавливая стрим или просмотр видео.
Видео можно делать платным. В коммерческий доступ выкладывают, например, фильмы или обучающие вебинары.
Сейчас на сайте Boontar Live есть видеоканалы крупных брендов, таких как IKEA и Leroy Merlin, вебинары, обучающие видео для предпринимателей, аудиокниги и художественные фильмы якутских кинематографистов.
В декабре 2019 года проект Boontar Live резидента технопарка «Якутия» Сергея Протопопова стал победителем акселератора Сбербанка и международного венчурного фонда 500 Startups.
Просмотр видео, выбор и покупка товаров — все происходит на одном экране. Покупку можно совершить в несколько кликов, не останавливая стрим или просмотр видео.
Видео можно делать платным. В коммерческий доступ выкладывают, например, фильмы или обучающие вебинары.
Сейчас на сайте Boontar Live есть видеоканалы крупных брендов, таких как IKEA и Leroy Merlin, вебинары, обучающие видео для предпринимателей, аудиокниги и художественные фильмы якутских кинематографистов.
В декабре 2019 года проект Boontar Live резидента технопарка «Якутия» Сергея Протопопова стал победителем акселератора Сбербанка и международного венчурного фонда 500 Startups.
«Кинестетика» (разработчик Planty Go)
Компьютерная игра Planty Go предназначена для реабилитации детей с ДЦП. Главный герой — листик по имени Пленти, но в основе игры лежит механика культовой Pac-Man. Принципиальное отличие в том, что игрок управляет персонажем при помощи акселерометра, который крепится на теле. Совершая движения и наклоны, игрок направляет Пленти в разные стороны и собирает призы.
Игра позволяет ребенку с ДЦП выполнять физические упражнения ежедневно и в перерывах между курсами реабилитации не терять приобретенные навыки, поддерживать необходимый тонус мышц.
Автор идеи и один из разработчиков игры Николай Сыромятников подал заявку на участие в акселераторе «B8», во время которого и началась работа над проектом. Позже была создана компания «Кинестетика» — резидент технопарка «Якутия».
В ноябре 2019 проект занял первое место на выставке передовых разработок и инноваций в сфере фитнеса и здоровья Global Fitness Evolution.
Сегодня команда стартапа состоит из четырех человек. В планах команды — выйти на международный рынок жанра «серьезные игры» (игры, целью которых является развитие конкретных навыков, а не только развлечение).
Игра позволяет ребенку с ДЦП выполнять физические упражнения ежедневно и в перерывах между курсами реабилитации не терять приобретенные навыки, поддерживать необходимый тонус мышц.
Автор идеи и один из разработчиков игры Николай Сыромятников подал заявку на участие в акселераторе «B8», во время которого и началась работа над проектом. Позже была создана компания «Кинестетика» — резидент технопарка «Якутия».
В ноябре 2019 проект занял первое место на выставке передовых разработок и инноваций в сфере фитнеса и здоровья Global Fitness Evolution.
Сегодня команда стартапа состоит из четырех человек. В планах команды — выйти на международный рынок жанра «серьезные игры» (игры, целью которых является развитие конкретных навыков, а не только развлечение).
Boontar Live
Стриминговая платформа Boontar Live объединяет возможности видеохостинга и маркетплейса. Компании создают и заливают на платформу рекламное видео и тут же продают товары, получая деньги через платежные системы. Покупатели могут смотреть видео, выбирать товары и оплачивать их, оформлять доставку или резерв в офлайн-магазине.
Просмотр видео, выбор и покупка товаров — все происходит на одном экране. Покупку можно совершить в несколько кликов, не останавливая стрим или просмотр видео.
Видео можно делать платным. В коммерческий доступ выкладывают, например, фильмы или обучающие вебинары.
Сейчас на сайте Boontar Live есть видеоканалы крупных брендов, таких как IKEA и Leroy Merlin, вебинары, обучающие видео для предпринимателей, аудиокниги и художественные фильмы якутских кинематографистов.
В декабре 2019 года проект Boontar Live резидента технопарка «Якутия» Сергея Протопопова стал победителем акселератора Сбербанка и международного венчурного фонда 500 Startups.
Просмотр видео, выбор и покупка товаров — все происходит на одном экране. Покупку можно совершить в несколько кликов, не останавливая стрим или просмотр видео.
Видео можно делать платным. В коммерческий доступ выкладывают, например, фильмы или обучающие вебинары.
Сейчас на сайте Boontar Live есть видеоканалы крупных брендов, таких как IKEA и Leroy Merlin, вебинары, обучающие видео для предпринимателей, аудиокниги и художественные фильмы якутских кинематографистов.
В декабре 2019 года проект Boontar Live резидента технопарка «Якутия» Сергея Протопопова стал победителем акселератора Сбербанка и международного венчурного фонда 500 Startups.
ИТ Парк Якутск
Пространство рассчитано для размещения до 100 компаний одновременно
ИТ Парк в Якутске открылся в 2018 году и стал первым подобным пространством на Дальнем Востоке. Он обеспечил необходимой инфраструктурой и действующие технологические компании, и только зарождающиеся команды, и одиночных авторов проектов «на бумаге».
В ИТ Парке есть все необходимое для работы и исследований: комфортные офисные помещения, образовательный кластер с бизнес-инкубатором OREH и ИТ-школой, коворкинг «Точка кипения — Якутск» и другие коворкинг-площадки, центр коллективного пользования, включающий в себя лаборатории гаджетов, анимации, FabLab, VR, motion capture-лабораторию, студию звукозаписи.
ИТ Парк занимает площадь в 9,5 тысяч квадратных метров. В настоящее время в нем работают 57 команд, всего 180 человек.
В ИТ Парке есть все необходимое для работы и исследований: комфортные офисные помещения, образовательный кластер с бизнес-инкубатором OREH и ИТ-школой, коворкинг «Точка кипения — Якутск» и другие коворкинг-площадки, центр коллективного пользования, включающий в себя лаборатории гаджетов, анимации, FabLab, VR, motion capture-лабораторию, студию звукозаписи.
ИТ Парк занимает площадь в 9,5 тысяч квадратных метров. В настоящее время в нем работают 57 команд, всего 180 человек.
Кейсы резидентов ИТ Парка
Sciberia
Резидент ИТ Парка компания Sciberia, участник второго набора акселератора «B8», автоматизирует диагностику болезней с помощью обработки медицинских изображений нейросетью. Ранее компания обучила искусственный интеллект распознавать признаки рака легких на снимках компьютерной томографии. В марте 2020 года команда Sciberia решила научить нейросеть распознавать признаки COVID-19.
Нейросеть обучили распознавать основное проявление патологии при коронавирусе — интерстициальную пневмонию. Увидеть эту патологию на снимке легких — непростая задача даже для опытных пульмонологов. Поэтому компьютерное зрение и анализ нейросети могут стать «вторым мнением» при диагностике пневмонии, вызванной новым вирусом.
Созданные командой Sciberia алгоритмы на основе технологий машинного обучения позволяют анализировать данные КТ и автоматизировать процесс диагностики с высокой точностью. По данным проекта, точность модели нейронной сети составляет 95% — именно с такой вероятностью нейросеть отличит случай COVID-19 от других снимков с пневмонией. Сейчас программа готова к клиническим испытаниям, после чего команда передаст систему в безвозмездное пользование больницам Якутии.
Нейросеть обучили распознавать основное проявление патологии при коронавирусе — интерстициальную пневмонию. Увидеть эту патологию на снимке легких — непростая задача даже для опытных пульмонологов. Поэтому компьютерное зрение и анализ нейросети могут стать «вторым мнением» при диагностике пневмонии, вызванной новым вирусом.
Созданные командой Sciberia алгоритмы на основе технологий машинного обучения позволяют анализировать данные КТ и автоматизировать процесс диагностики с высокой точностью. По данным проекта, точность модели нейронной сети составляет 95% — именно с такой вероятностью нейросеть отличит случай COVID-19 от других снимков с пневмонией. Сейчас программа готова к клиническим испытаниям, после чего команда передаст систему в безвозмездное пользование больницам Якутии.
PriceBOX
Локальный маркетплейс PriceBOX — это единое приложение для доставки товаров из разных магазинов города.
Приложение работает по принципу франчайзинга, в каждом городе открывается свой маркетплейс с витринами местных магазинов. Для компаний размещение в приложение бесплатное. Каждый продавец внутри приложения получает свой онлайн-магазин с выкладкой товаров и ценами. Единственное требование к поставщику — налаженная служба доставки. Заполнение магазина, продвижение и привлечение клиентов команда PriceBOX берет на себя.
Пока PriceBOX работает в 10 городах России, включая Якутск, Серов, Краснотурьинск, Читу, Иркутск и Казань.
Приложение работает по принципу франчайзинга, в каждом городе открывается свой маркетплейс с витринами местных магазинов. Для компаний размещение в приложение бесплатное. Каждый продавец внутри приложения получает свой онлайн-магазин с выкладкой товаров и ценами. Единственное требование к поставщику — налаженная служба доставки. Заполнение магазина, продвижение и привлечение клиентов команда PriceBOX берет на себя.
Пока PriceBOX работает в 10 городах России, включая Якутск, Серов, Краснотурьинск, Читу, Иркутск и Казань.
Sciberia
Резидент ИТ Парка компания Sciberia, участник второго набора акселератора «B8», автоматизирует диагностику болезней с помощью обработки медицинских изображений нейросетью. Ранее компания обучила искусственный интеллект распознавать признаки рака легких на снимках компьютерной томографии. В марте 2020 года команда Sciberia решила научить нейросеть распознавать признаки COVID-19.
Нейросеть обучили распознавать основное проявление патологии при коронавирусе — интерстициальную пневмонию. Увидеть эту патологию на снимке легких — непростая задача даже для опытных пульмонологов. Поэтому компьютерное зрение и анализ нейросети могут стать «вторым мнением» при диагностике пневмонии, вызванной новым вирусом.
Созданные командой Sciberia алгоритмы на основе технологий машинного обучения позволяют анализировать данные КТ и автоматизировать процесс диагностики с высокой точностью. По данным проекта, точность модели нейронной сети составляет 95% — именно с такой вероятностью нейросеть отличит случай COVID-19 от других снимков с пневмонией. Сейчас программа готова к клиническим испытаниям, после чего команда передаст систему в безвозмездное пользование больницам Якутии.
Нейросеть обучили распознавать основное проявление патологии при коронавирусе — интерстициальную пневмонию. Увидеть эту патологию на снимке легких — непростая задача даже для опытных пульмонологов. Поэтому компьютерное зрение и анализ нейросети могут стать «вторым мнением» при диагностике пневмонии, вызванной новым вирусом.
Созданные командой Sciberia алгоритмы на основе технологий машинного обучения позволяют анализировать данные КТ и автоматизировать процесс диагностики с высокой точностью. По данным проекта, точность модели нейронной сети составляет 95% — именно с такой вероятностью нейросеть отличит случай COVID-19 от других снимков с пневмонией. Сейчас программа готова к клиническим испытаниям, после чего команда передаст систему в безвозмездное пользование больницам Якутии.
PriceBOX
Локальный маркетплейс PriceBOX — это единое приложение для доставки товаров из разных магазинов города.
Приложение работает по принципу франчайзинга, в каждом городе открывается свой маркетплейс с витринами местных магазинов. Для компаний размещение в приложение бесплатное. Каждый продавец внутри приложения получает свой онлайн-магазин с выкладкой товаров и ценами. Единственное требование к поставщику — налаженная служба доставки. Заполнение магазина, продвижение и привлечение клиентов команда PriceBOX берет на себя.
Пока PriceBOX работает в 10 городах России, включая Якутск, Серов, Краснотурьинск, Читу, Иркутск и Казань.
Приложение работает по принципу франчайзинга, в каждом городе открывается свой маркетплейс с витринами местных магазинов. Для компаний размещение в приложение бесплатное. Каждый продавец внутри приложения получает свой онлайн-магазин с выкладкой товаров и ценами. Единственное требование к поставщику — налаженная служба доставки. Заполнение магазина, продвижение и привлечение клиентов команда PriceBOX берет на себя.
Пока PriceBOX работает в 10 городах России, включая Якутск, Серов, Краснотурьинск, Читу, Иркутск и Казань.
Акселератор «B8»
Первый на Дальнем Востоке акселератор инновационных ИТ-проектов «B8» открылся весной 2019 года и за два набора выпустил 20 проектов, 15 из которых получили финансирование.
В рамках акселератора стартапы получают образовательную и менторскую поддержку, опыт презентации проекта, инфраструктурные и финансовые возможности. По итогам обучающей программы команды выступают с питчами, а лучшие получают финансирование до 2 млн рублей.
Среди менторов — основатель Baltic Sandbox Максим Постников, руководитель менторской группы Open Innovation Startup Tour Олег Баранник, сооснователь и управляющий партнер Fresco Capital Стивен Форте и другие.
В июле 2019 года завершился первый трек, на который отобрали 8 стартапов из 47 заявок. Три стартапа первого потока Run with Zippy, Planty Go и Vedroid приняли участие в конкурсе «Старт SUV 2019» в рамках международной конференции Startup Village — и все три команды вошли в число победителей, получив по 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям.
В рамках акселератора стартапы получают образовательную и менторскую поддержку, опыт презентации проекта, инфраструктурные и финансовые возможности. По итогам обучающей программы команды выступают с питчами, а лучшие получают финансирование до 2 млн рублей.
Среди менторов — основатель Baltic Sandbox Максим Постников, руководитель менторской группы Open Innovation Startup Tour Олег Баранник, сооснователь и управляющий партнер Fresco Capital Стивен Форте и другие.
В июле 2019 года завершился первый трек, на который отобрали 8 стартапов из 47 заявок. Три стартапа первого потока Run with Zippy, Planty Go и Vedroid приняли участие в конкурсе «Старт SUV 2019» в рамках международной конференции Startup Village — и все три команды вошли в число победителей, получив по 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям.
На участие во втором треке поступило 62 заявки, из которых 12 прошли отбор и попали в акселератор. 30 ноября 2019 года состоялся демо-день.
Сейчас идет третий трек акселератора, на который поступили уже 73 заявки. Отбор прошли 12 проектов. Впервые география проектов расширилась на другие города Дальнего Востока, Сибири и даже на центральную часть России.
Как во время, так и после акселерации программа помогает искать стартапам разные пути развития, в том числе содействует их прохождению в другие акселераторы. Так, участник второго потока Smartbooks и участник третьего потока Greenbar прошли в американский Starta Accelerator. Сейчас программа проходит полностью онлайн, после стабилизации ситуации планируется, что оба стартапа поедут в Нью-Йорк для прохождения очного этапа программы.
Сейчас идет третий трек акселератора, на который поступили уже 73 заявки. Отбор прошли 12 проектов. Впервые география проектов расширилась на другие города Дальнего Востока, Сибири и даже на центральную часть России.
Как во время, так и после акселерации программа помогает искать стартапам разные пути развития, в том числе содействует их прохождению в другие акселераторы. Так, участник второго потока Smartbooks и участник третьего потока Greenbar прошли в американский Starta Accelerator. Сейчас программа проходит полностью онлайн, после стабилизации ситуации планируется, что оба стартапа поедут в Нью-Йорк для прохождения очного этапа программы.
Часть проектов выпускников
Робот-уборщик VeDroid
Совместная разработка исследователей Северо-Восточного федерального университета и компании «Автономные технологии» — резидентов технопарка «Якутия». Первый промышленный прототип робота-уборщика собрали в июне 2018 года. Он может производить влажную уборку больших горизонтальных поверхностей — до тысячи квадратных метров. Робот моет полы при помощи валиковых щеток и всасывающей балки. Внутри агрегата находятся емкости с чистой и грязной водой и турбина. Размеры робота достаточно компактные — 70х60х60 см.
Основное достоинство VeDroid — его полная автономность. Он без помощи человека передвигается, обходит препятствия и запоминает, где уже мыл. Микроконтроллер Arduino отвечает за передвижение, компьютер Raspberry PI — за анализ пространства и ориентацию. Еще одно преимущество VeDroid в том, что несколько роботов могут работать над задачами сообща — например, поделить помещение на части, чтобы каждый вымыл свой участок. Заряда аккумулятора хватает на час автономной работы.
Стартап работает с заказчиками из России и стран СНГ.
Основное достоинство VeDroid — его полная автономность. Он без помощи человека передвигается, обходит препятствия и запоминает, где уже мыл. Микроконтроллер Arduino отвечает за передвижение, компьютер Raspberry PI — за анализ пространства и ориентацию. Еще одно преимущество VeDroid в том, что несколько роботов могут работать над задачами сообща — например, поделить помещение на части, чтобы каждый вымыл свой участок. Заряда аккумулятора хватает на час автономной работы.
Стартап работает с заказчиками из России и стран СНГ.
Rungo the Cat (Run with Zippy)
Приложение-трекер для бега с игровым контентом, которое поощряет пользователя продолжать занятия при помощи виртуального персонажа — кота. Программа сделана по принципу тамагочи: если пользователь продолжает бегать, достигать цели и выполнять челленджи — кот счастлив и получает подарки, если владелец забрасывает бег — кот начинает болеть. Персонаж подбадривает пользователя во время занятий, тренируется вместе с ним, а за выполненные задания можно покупать коту новые комплекты одежды.
Мобильное приложение на основе собственного алгоритма формирует привычку заниматься спортом. Сервис использует принципы и техники когнитивно-поведенческой психологии. Этот подход в частности включает в себя анализ негативных установок, формирование новых убеждений пользователя, создание программы тренировок на основе поведения в приложении.
Разработчики ориентируются на психологические концепции, согласно которым поведенческие реакции закрепляются при положительном подкреплении и угасают при отрицательном (или отсутствии подкрепления как такового). Мотивируя пользователей приложения с помощью геймификации выполнять определенные действия, можно помочь им сформировать привычки.
Проект начал развиваться в MTS Start Hub — корпоративном акселераторе одного из крупнейших телеком-операторов России — в октябре–декабре 2018 года. В марте 2019 года занял 3 место на региональном этапе Open Innovation Startup Tour. А сразу после этого — прошел в акселератор «B8» и получил по его итогам 1,8 млн рублей. Во время участия в «B8» проект получил грант от Фонда содействия инновациям, выиграв в конкурсе Start SUV в рамках Startup Village в «Сколково». В ноябре 2019 года Rungo the Cat занял 1 место на GFO.
Мобильное приложение на основе собственного алгоритма формирует привычку заниматься спортом. Сервис использует принципы и техники когнитивно-поведенческой психологии. Этот подход в частности включает в себя анализ негативных установок, формирование новых убеждений пользователя, создание программы тренировок на основе поведения в приложении.
Разработчики ориентируются на психологические концепции, согласно которым поведенческие реакции закрепляются при положительном подкреплении и угасают при отрицательном (или отсутствии подкрепления как такового). Мотивируя пользователей приложения с помощью геймификации выполнять определенные действия, можно помочь им сформировать привычки.
Проект начал развиваться в MTS Start Hub — корпоративном акселераторе одного из крупнейших телеком-операторов России — в октябре–декабре 2018 года. В марте 2019 года занял 3 место на региональном этапе Open Innovation Startup Tour. А сразу после этого — прошел в акселератор «B8» и получил по его итогам 1,8 млн рублей. Во время участия в «B8» проект получил грант от Фонда содействия инновациям, выиграв в конкурсе Start SUV в рамках Startup Village в «Сколково». В ноябре 2019 года Rungo the Cat занял 1 место на GFO.
Робот-уборщик VeDroid
Совместная разработка исследователей Северо-Восточного федерального университета и компании «Автономные технологии» — резидентов технопарка «Якутия». Первый промышленный прототип робота-уборщика собрали в июне 2018 года. Он может производить влажную уборку больших горизонтальных поверхностей — до тысячи квадратных метров. Робот моет полы при помощи валиковых щеток и всасывающей балки. Внутри агрегата находятся емкости с чистой и грязной водой и турбина. Размеры робота достаточно компактные — 70х60х60 см.
Основное достоинство VeDroid — его полная автономность. Он без помощи человека передвигается, обходит препятствия и запоминает, где уже мыл. Микроконтроллер Arduino отвечает за передвижение, компьютер Raspberry PI — за анализ пространства и ориентацию. Еще одно преимущество VeDroid в том, что несколько роботов могут работать над задачами сообща — например, поделить помещение на части, чтобы каждый вымыл свой участок. Заряда аккумулятора хватает на час автономной работы.
Стартап работает с заказчиками из России и стран СНГ.
Основное достоинство VeDroid — его полная автономность. Он без помощи человека передвигается, обходит препятствия и запоминает, где уже мыл. Микроконтроллер Arduino отвечает за передвижение, компьютер Raspberry PI — за анализ пространства и ориентацию. Еще одно преимущество VeDroid в том, что несколько роботов могут работать над задачами сообща — например, поделить помещение на части, чтобы каждый вымыл свой участок. Заряда аккумулятора хватает на час автономной работы.
Стартап работает с заказчиками из России и стран СНГ.
Rungo the Cat (Run with Zippy)
Приложение-трекер для бега с игровым контентом, которое поощряет пользователя продолжать занятия при помощи виртуального персонажа — кота. Программа сделана по принципу тамагочи: если пользователь продолжает бегать, достигать цели и выполнять челленджи — кот счастлив и получает подарки, если владелец забрасывает бег — кот начинает болеть. Персонаж подбадривает пользователя во время занятий, тренируется вместе с ним, а за выполненные задания можно покупать коту новые комплекты одежды.
Мобильное приложение на основе собственного алгоритма формирует привычку заниматься спортом. Сервис использует принципы и техники когнитивно-поведенческой психологии. Этот подход в частности включает в себя анализ негативных установок, формирование новых убеждений пользователя, создание программы тренировок на основе поведения в приложении.
Разработчики ориентируются на психологические концепции, согласно которым поведенческие реакции закрепляются при положительном подкреплении и угасают при отрицательном (или отсутствии подкрепления как такового). Мотивируя пользователей приложения с помощью геймификации выполнять определенные действия, можно помочь им сформировать привычки.
Проект начал развиваться в MTS Start Hub — корпоративном акселераторе одного из крупнейших телеком-операторов России — в октябре–декабре 2018 года. В марте 2019 года занял 3 место на региональном этапе Open Innovation Startup Tour. А сразу после этого — прошел в акселератор «B8» и получил по его итогам 1,8 млн рублей. Во время участия в «B8» проект получил грант от Фонда содействия инновациям, выиграв в конкурсе Start SUV в рамках Startup Village в «Сколково». В ноябре 2019 года Rungo the Cat занял 1 место на GFO.
Мобильное приложение на основе собственного алгоритма формирует привычку заниматься спортом. Сервис использует принципы и техники когнитивно-поведенческой психологии. Этот подход в частности включает в себя анализ негативных установок, формирование новых убеждений пользователя, создание программы тренировок на основе поведения в приложении.
Разработчики ориентируются на психологические концепции, согласно которым поведенческие реакции закрепляются при положительном подкреплении и угасают при отрицательном (или отсутствии подкрепления как такового). Мотивируя пользователей приложения с помощью геймификации выполнять определенные действия, можно помочь им сформировать привычки.
Проект начал развиваться в MTS Start Hub — корпоративном акселераторе одного из крупнейших телеком-операторов России — в октябре–декабре 2018 года. В марте 2019 года занял 3 место на региональном этапе Open Innovation Startup Tour. А сразу после этого — прошел в акселератор «B8» и получил по его итогам 1,8 млн рублей. Во время участия в «B8» проект получил грант от Фонда содействия инновациям, выиграв в конкурсе Start SUV в рамках Startup Village в «Сколково». В ноябре 2019 года Rungo the Cat занял 1 место на GFO.
События
Open Innovations Startup Tour
Якутск стал первым городом на Дальнем Востоке, где проходил региональный этап крупнейшего проекта по поддержке технологических инициатив в России Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион». Стартап-тур проходил в столице республики три раза — в 2014, 2017 и 2019 годах. За это время резидентами «Сколково» стали шесть якутских команд.
В 2019 году на конкурсную программу Open Innovations Startup Tour поступили 170 заявок из Якутии, Бурятии, Чукотского автономного округа, Приморского и Хабаровского краев, а также из Ярославля и Москвы. В полуфинал вышли 30 проектов в трех конкурсных направлениях — информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.
Участники программы получили возможность развить свои проекты до реализации и внедрения, встретиться и пообщаться с известными экспертами, бизнесменами, менторами, бизнес-ангелами, представителями венчурных фондов, ведущими технологическими экспертами.
Якутск стал первым городом на Дальнем Востоке, где проходил региональный этап крупнейшего проекта по поддержке технологических инициатив в России Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион». Стартап-тур проходил в столице республики три раза — в 2014, 2017 и 2019 годах. За это время резидентами «Сколково» стали шесть якутских команд.
В 2019 году на конкурсную программу Open Innovations Startup Tour поступили 170 заявок из Якутии, Бурятии, Чукотского автономного округа, Приморского и Хабаровского краев, а также из Ярославля и Москвы. В полуфинал вышли 30 проектов в трех конкурсных направлениях — информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.
Участники программы получили возможность развить свои проекты до реализации и внедрения, встретиться и пообщаться с известными экспертами, бизнесменами, менторами, бизнес-ангелами, представителями венчурных фондов, ведущими технологическими экспертами.
«Стартап-экспедиция»
Инициатива по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов на Дальнем Востоке «Стартап-экспедиция» была впервые запущена в сентябре 2019 года. Ее инициатором и организатором выступило Правительство Республики Саха (Якутия) при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, Фонда «Сколково» и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В рамках инициативы представители институтов развития объехали все 11 регионов Дальнего Востока и отобрали около сотни перспективных проектов. Далее команды, попавшие в программу, получили возможность развивать проекты с опытными наставниками и экспертами.
Финал первой «Стартап-экспедиции» состоялся в Москве в декабре 2019 года. Победителем конкурсной программы стал проект «Айгер» из Владивостока — конструктор сайтов на основе искусственного интеллекта. Победитель получил путевку для участия в акселераторе «B8» Фонда развития инноваций Якутии.
Второе место занял проект Hileg Agile из Хабаровска — первый российский бионический протез голеностопного сустава, разработанный с применением технологий машинного обучения.
На третьем месте оказалась команда из Якутии, которая создала мобильное приложение для управления электронными замками.
В этом году «Стартап-экспедиция» расширит свою географию. Организаторы ожидают, что число участников увеличится в разы, так как все этапы мероприятия пройдут онлайн.
Инициатива по поиску и поддержке перспективных инновационных проектов на Дальнем Востоке «Стартап-экспедиция» была впервые запущена в сентябре 2019 года. Ее инициатором и организатором выступило Правительство Республики Саха (Якутия) при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий, Фонда «Сколково» и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В рамках инициативы представители институтов развития объехали все 11 регионов Дальнего Востока и отобрали около сотни перспективных проектов. Далее команды, попавшие в программу, получили возможность развивать проекты с опытными наставниками и экспертами.
Финал первой «Стартап-экспедиции» состоялся в Москве в декабре 2019 года. Победителем конкурсной программы стал проект «Айгер» из Владивостока — конструктор сайтов на основе искусственного интеллекта. Победитель получил путевку для участия в акселераторе «B8» Фонда развития инноваций Якутии.
Второе место занял проект Hileg Agile из Хабаровска — первый российский бионический протез голеностопного сустава, разработанный с применением технологий машинного обучения.
На третьем месте оказалась команда из Якутии, которая создала мобильное приложение для управления электронными замками.
В этом году «Стартап-экспедиция» расширит свою географию. Организаторы ожидают, что число участников увеличится в разы, так как все этапы мероприятия пройдут онлайн.
©Rusbase, 2020
Фото на обложке: Unsplash
При поддержке: ИТ Парк «Якутск»
Фото на обложке: Unsplash
При поддержке: ИТ Парк «Якутск»
Автор: Наиль Байназаров
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров.
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров.
©Rusbase, 2020
Фото на обложке: Unsplash
Партнерская интеграция: ИТ Парк «Якутск»
Фото на обложке: Unsplash
Партнерская интеграция: ИТ Парк «Якутск»
Автор: Наиль Байназаров
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров.
Над проектом работали:
Екатерина Бороздина,
Тимур Батыров.
Екатерина Бороздина