Инвесторы ставят на ИИ. Как стартапу взять максимум на волне хайпа

крупных компаний пока изучают возможности ИИ
Бизнес не мыслит своего будущего без искусственного интеллекта. IBM приводит данные исследования за 2023 год, из которого следует:
При этом большинство тех, кто уже работает с ИИ, увеличили инвестиции в инновационные технологии, а значит, заключает старший вице-президент IBM Software Роб Томас, ощущают реальную пользу от них.
крупных компаний активно внедряют ИИ в свой бизнес
О стремительном внедрении ИИ говорит и темп роста мирового рынка искусственного интеллекта: если в 2023 году он оценивался в $ 196,63 млрд, то к 2030-му увеличится до $ 1,8 трлн при среднегодовом темпе роста 36,6%. Объем российского рынка ИИ в 2023 году достиг почти 650 млрд рублей — это примерно на 18% больше, чем годом ранее. Более тысячи компаний в стране ведут разработки в области ИИ-технологий.
Потенциал ИИ для революционных изменений в разных отраслях экономики видят и инвесторы. Так что последние годы ИИ-компании стали буквально магнитом для венчурных капиталистов и корпораций. В России активным поиском ИИ-стартапов сейчас занимается «Газпром нефть», компания объявила о старте шестой программы акселератора StartupDrive.
Потенциал ИИ для революционных изменений в разных отраслях экономики видят и инвесторы. Так что последние годы ИИ-компании стали буквально магнитом для венчурных капиталистов и корпораций. В России активным поиском ИИ-стартапов сейчас занимается «Газпром нефть», компания объявила о старте шестой программы акселератора StartupDrive.
С момента запуска нашумевшего ChatGPT от OpenAI в 2022 году компании в области ИИ впервые оказались в центре повышенного внимания инвесторов. По данным Crunchbase, сумма в $ 24 млрд, привлеченная ими во втором квартале 2024 года, стала крупнейшей в секторе за последние годы. И это несмотря на некоторые сомнения инвесторов насчет реальной ценности ИИ-стартапов в сравнении с их высокими оценками.
В мае 2024-го стартап в сфере генеративного ИИ xAI Илона Маска привлек $ 6 млрд при оценке в $ 24 млрд. Стартап CoreWeave, который предоставляет облачный доступ к более чем десятку наименований ускорителей Nvidia для таких сценариев использования, как ИИ и машинное обучение, визуальные эффекты и рендеринг, стриминг и так далее, — $ 1,1 млрд с общей оценкой стоимости в $ 19 млрд. Стартап по созданию беспилотных автомобилей Wayve, компания по полуавтоматической разметке данных для обучения нейронных сетей и ИИ Scale AI, стартап в области синтетической биологии Xaira Therapeutics также привлекли миллиарды долларов#nbsp.
Из свежих громких сделок — OpenAI, которая закрыла инвестиционный раунд объемом $ 6,6 млрд при оценке в $ 157 млрд, став третьей по капитализации непубличной компанией в мире. В стартап вложились венчурная фирма из США Thrive Capital, Microsoft, Nvidia, SoftBank, Fidelity. Bloomberg назвал сделку одной из крупнейших частных инвестиций в истории. Агентство отмечает, что размер инвестиций подчеркивает веру технологического сектора в силу искусственного интеллекта и интерес с его стороны к дорогостоящим исследованиям на его развитие.
В мае 2024-го стартап в сфере генеративного ИИ xAI Илона Маска привлек $ 6 млрд при оценке в $ 24 млрд. Стартап CoreWeave, который предоставляет облачный доступ к более чем десятку наименований ускорителей Nvidia для таких сценариев использования, как ИИ и машинное обучение, визуальные эффекты и рендеринг, стриминг и так далее, — $ 1,1 млрд с общей оценкой стоимости в $ 19 млрд. Стартап по созданию беспилотных автомобилей Wayve, компания по полуавтоматической разметке данных для обучения нейронных сетей и ИИ Scale AI, стартап в области синтетической биологии Xaira Therapeutics также привлекли миллиарды долларов#nbsp.
Из свежих громких сделок — OpenAI, которая закрыла инвестиционный раунд объемом $ 6,6 млрд при оценке в $ 157 млрд, став третьей по капитализации непубличной компанией в мире. В стартап вложились венчурная фирма из США Thrive Capital, Microsoft, Nvidia, SoftBank, Fidelity. Bloomberg назвал сделку одной из крупнейших частных инвестиций в истории. Агентство отмечает, что размер инвестиций подчеркивает веру технологического сектора в силу искусственного интеллекта и интерес с его стороны к дорогостоящим исследованиям на его развитие.
Глобальный ажиотаж вокруг ИИ
Однако у части инвесторов есть и опасения: как и в случае с любой новой технологией, существует риск возникновения рыночного пузыря в ИИ-отрасли, когда оценки компаний раздуваются, и, если они не подтверждаются ощутимыми результатами, это приводит к разочарованию инвесторов и оттоку финансирования.
Тем не менее в отчете State of AI 2024 инвестиционной компании Air Street Capital говорится, что продукты с генеративным ИИ улучшают показатели удержания клиентов и увеличивают финансовые показатели каждый квартал, а ИИ-стартапы наращивают доходы быстрее, чем традиционные SaaS-компании. Эксперты уверены, что успех ИИ-стартапов зависит от их способности выявлять и решать актуальные проблемы коммерчески выгодными способами, таким образом создавая реальную ценность для инвесторов и конечных пользователей.
Тем не менее в отчете State of AI 2024 инвестиционной компании Air Street Capital говорится, что продукты с генеративным ИИ улучшают показатели удержания клиентов и увеличивают финансовые показатели каждый квартал, а ИИ-стартапы наращивают доходы быстрее, чем традиционные SaaS-компании. Эксперты уверены, что успех ИИ-стартапов зависит от их способности выявлять и решать актуальные проблемы коммерчески выгодными способами, таким образом создавая реальную ценность для инвесторов и конечных пользователей.
Почему бизнес верит в ИИ
89% представителей бизнеса считают, что ИИ и машинное обучение помогут им увеличить доход, повысить операционную эффективность и качество обслуживания клиентов. В России более 40% крупнейших организаций находятся на этапе внедрения ИИ-решений в различные функции.
Согласно опросу Forbes Advisor, сегодня большинство компаний используют ИИ для автоматизации бизнес-процессов и решения задач поисковой оптимизации (например, исследование ключевых слов). Среди других популярных сфер применения — улучшение внутренних коммуникаций в организации, агрегация данных, генерация идей, управление киберрисками и написание кода.
Вот некоторые инструменты и технологии ИИ, с помощью которых все это возможно:
Согласно опросу Forbes Advisor, сегодня большинство компаний используют ИИ для автоматизации бизнес-процессов и решения задач поисковой оптимизации (например, исследование ключевых слов). Среди других популярных сфер применения — улучшение внутренних коммуникаций в организации, агрегация данных, генерация идей, управление киберрисками и написание кода.
Вот некоторые инструменты и технологии ИИ, с помощью которых все это возможно:
компьютерное зрение
Компьютерное зрение — область ИИ, которая занимается созданием программ, которые позволяют компьютеру понимать и интерпретировать визуальную информацию. Решения компьютерного зрения дают возможность компаниям работать с большими объемами визуальных данных для повышения эффективности и результативности. Например, компьютерное зрение применяют для выявления дефектов в продукции, распознавания лиц и отслеживания поведения покупателей.
Объем мирового рынка компьютерного зрения в 2023 году оценивался в $ 16,68 млрд, ожидается, что к 2030-му он вырастет до $ 58,29 млрд при среднегодовом темпе роста в 19,6%
Объем мирового рынка компьютерного зрения в 2023 году оценивался в $ 16,68 млрд, ожидается, что к 2030-му он вырастет до $ 58,29 млрд при среднегодовом темпе роста в 19,6%
генеративный ИИ
Генеративный ИИ — пожалуй, главный технологический прорыв последних лет. По данным McKinsey, сегодня 72% компаний во всем мире используют в работе GenИИ, в 2023 году таких было 55%. Рост пользователей из бизнес-среды объясняют видимым и быстрым результатом, который дают нейросети, а также широкой сферой их применения: маркетинг и продажи, разработка ПО, создание инновационных решений, прогнозирование и планирование, подбор и развитие персонала, улучшение качества обслуживания клиентов, управление рисками.
В 2024 году объем мирового рынка генеративного ИИ оценивался в $ 16,88 млрд, к 2030-му он увеличится до $ 109,37 млрд при среднегодовом темпе роста 36,5%
В 2024 году объем мирового рынка генеративного ИИ оценивался в $ 16,88 млрд, к 2030-му он увеличится до $ 109,37 млрд при среднегодовом темпе роста 36,5%
робототехника и автоматизация
Компании используют роботов с ИИ для повышения производительности, эффективности и улучшения обслуживания клиентов. Роботы с ИИ помогают работникам выполнять повторяющиеся или трудоемкие задачи, контролируют качество товаров на сборочных линиях, обеспечивают безопасность на рабочих местах, встречают клиентов в магазинах и не только.
Рынок ИИ-робототехники в 2021 году составил $ 6,9 млрд и, по прогнозам, достигнет $ 35,5 млрд к 2026 году при среднегодовом темпе роста 38,6%
Рынок ИИ-робототехники в 2021 году составил $ 6,9 млрд и, по прогнозам, достигнет $ 35,5 млрд к 2026 году при среднегодовом темпе роста 38,6%
биометрия
Система биометрической аутентификации — одна из технологий проверки личности, которая использует уникальные биологические характеристики человека для распознавания. Биометрия востребована во всех отраслях для решения ряда задач — от предотвращения кражи конфиденциальных данных и прочих мошеннических действий до улучшения качества обслуживания клиентов. Широкое применение биометрии во многом стало возможным благодаря ИИ.
В 2024 году мировой рынок биометрии оценивается в $ 47,2 млрд, к 2029 году он увеличится до $ 84,5 млрд при среднегодовом темпе роста 12,3%
В 2024 году мировой рынок биометрии оценивается в $ 47,2 млрд, к 2029 году он увеличится до $ 84,5 млрд при среднегодовом темпе роста 12,3%
предиктивная аналитика
Компания, которая знает, чего ожидать в будущем, способна прогнозировать спрос на товар и уровень продаж, понимать потребительское поведение клиентов, принимать обоснованные решения касательно инвестиций и бюджета, эффективно управлять рисками. Составить образ будущего можно с помощью предиктивной аналитики — это мощный инструмент анализа данных, который использует исторические и текущие данные для точного прогнозирования будущих тенденций и результатов.
Предиктивная аналитика применяется в разных отраслях, включая финансы, маркетинг, здравоохранение и производство. В 2023 году глобальный рынок предиктивной аналитики оценивался в $ 14,71 млрд. По прогнозам, к 2032 году он увеличится до $ 95,30 млрд при среднегодовом темпе роста 23,1%
Предиктивная аналитика применяется в разных отраслях, включая финансы, маркетинг, здравоохранение и производство. В 2023 году глобальный рынок предиктивной аналитики оценивался в $ 14,71 млрд. По прогнозам, к 2032 году он увеличится до $ 95,30 млрд при среднегодовом темпе роста 23,1%
Рекомендательные системы
Персонализация способна увеличить доходы бизнеса до 15%. Кроме того, 76% клиентов чувствуют разочарование, если не получают персонализированного взаимодействия с компанией. Обеспечить такой опыт пользователям могут рекомендательные системы. Сегодня их активно используют электронная коммерция, поисковые системы, социальные сети и стриминговые платформы. Например, Netflix персонализированные рекомендации приносят $ 1 млрд в год.
Рынок рекомендательных систем растет. В 2024 году он оценивается в $ 6,88 млрд и, по прогнозам, в течение пяти лет должен утроиться
Рынок рекомендательных систем растет. В 2024 году он оценивается в $ 6,88 млрд и, по прогнозам, в течение пяти лет должен утроиться
Объем финансирования ИИ-стартапов увеличивается во всем мире. По итогам 2023 года они в совокупности привлекли $ 27 млрд, около двух третей суммы пришлось на вложения Microsoft, Google и Amazon. По данным Statista, лидируют по размеру инвестиций ИИ-компании из США, Китая и Европы.
Что касается стартапов в России, есть данные, что в 2022 году они привлекли $ 159 млн. При этом большую часть из этой суммы получила в ходе трех сделок биотех-компания Insilico Medicine (материнская компания резидента «Сколково» — ООО «Инсилико»).
Что касается стартапов в России, есть данные, что в 2022 году они привлекли $ 159 млн. При этом большую часть из этой суммы получила в ходе трех сделок биотех-компания Insilico Medicine (материнская компания резидента «Сколково» — ООО «Инсилико»).
Возможности ИИ-стартапов в России
«У любого стартапа, в том числе в ИИ-сфере, есть два пути: продаться стратегическому инвестору или самому стать корпорацией. Рынок стратегов в России достаточно мал, и лично я давненько не слышал о громких поглощениях по хорошей оценке, которая была бы сформирована исходя из венчурных методологий.
Остается второй путь, который, правда, не менее сложный. Корпоративная культура стартапа — по сути, горизонталь с равными правами ключевых лиц. Устройство предприятий крупного и среднего бизнеса построено на вертикали с необходимостью наличия четкой организационной структуры и регламентирования деятельности. Не секрет, что потребуется также развитие GR-направления — а это дается далеко не всем, — делился на тему перспектив ИИ-стартапов на местном рынке Валерий Маюшкин, сооснователь UR-LI. Экспертная система помогает юристам находить перспективные для взыскания долги на базе ML-анализа ликвидности активов юрлиц, вероятности их возврата и прогноза дефолта в горизонте двух лет. — Третий ограничивающий фактор — правовые основы. К примеру, законодательство не совсем адаптировано под понятие «венчур». По смыслу статьи 50 ГК РФ при создании юридического лица его учредители определяют конкретные цели и задачи, для реализации которых оно создается. Так, ООО — коммерческая организация, основная цель которой — извлечение прибыли. В то же время для реального масштабирования необходимо в первую очередь занять достаточную долю рынка — что на ранних стадиях зачастую роняет чистую прибыль в отрицательные значения.
Таким образом, перспективы есть всегда, но вот дорасти до звания единорога смогут единицы. Впрочем, это характерно для любого рынка, не только российского».
Остается второй путь, который, правда, не менее сложный. Корпоративная культура стартапа — по сути, горизонталь с равными правами ключевых лиц. Устройство предприятий крупного и среднего бизнеса построено на вертикали с необходимостью наличия четкой организационной структуры и регламентирования деятельности. Не секрет, что потребуется также развитие GR-направления — а это дается далеко не всем, — делился на тему перспектив ИИ-стартапов на местном рынке Валерий Маюшкин, сооснователь UR-LI. Экспертная система помогает юристам находить перспективные для взыскания долги на базе ML-анализа ликвидности активов юрлиц, вероятности их возврата и прогноза дефолта в горизонте двух лет. — Третий ограничивающий фактор — правовые основы. К примеру, законодательство не совсем адаптировано под понятие «венчур». По смыслу статьи 50 ГК РФ при создании юридического лица его учредители определяют конкретные цели и задачи, для реализации которых оно создается. Так, ООО — коммерческая организация, основная цель которой — извлечение прибыли. В то же время для реального масштабирования необходимо в первую очередь занять достаточную долю рынка — что на ранних стадиях зачастую роняет чистую прибыль в отрицательные значения.
Таким образом, перспективы есть всегда, но вот дорасти до звания единорога смогут единицы. Впрочем, это характерно для любого рынка, не только российского».
Онлайн-сервис автоматической верстки печатных и электронных изданий при помощи ИИ «Метранпаж» в 2023 году получил 9,9 млн рублей от частных инвесторов. Основатель стартапа Кир Витковский поделился опытом привлечения инвестиций:
«Последние несколько лет мы питчились ни один десяток раз, всегда был интерес и со стороны венчурных фондов, и со стороны бизнес-ангелов. Но к фактическим успехам и действиям это не приводило. Вероятно, есть и наша недоработка, но все чаще слышу от коллег по цеху, что они сталкиваются с подобной ситуацией. Небольшим стартапам (и не важно, есть ИИ или нет) непросто на нашем рынке получить инвестиции. Мы подняли первый раунд на краудинвестинговой платформе, по сути, в нас вкладывали частные инвесторы с минимальным порогом входа в 5000 рублей. Раунд закрыли досрочно. Также привлекли инвестиции частного инвестора, который увидел потенциал интеграции нашего решения в свои процессы».
По мнению Александра Каушанского, генерального директора компании «Программный Продукт», в России главный инвестор в стартапы — государство или окологосударственные структуры. У этого подхода есть нюансы, отметил руководитель лаборатории инноваций «Норбит» (входит в группу «Ланит») Дмитрий Демидов, но вместе с тем именно благодаря государственной поддержке и значительным инвестициям в развитие технологий ряда крупнейших компаний российский рынок ИИ растет.
Один из популярных способов поиска и привлечения перспективных технологических проектов для инвестиций у крупного бизнеса — акселераторы. Для организатора это возможность найти инновационное решение для трансформации и развития бизнеса, для стартапа — протестировать свою разработку в реальных условиях и получить финансирование. Например, прямо сейчас у ИИ-стартапов есть возможность поучаствовать в акселераторе StartupDrive от «Газпром нефти».
Один из популярных способов поиска и привлечения перспективных технологических проектов для инвестиций у крупного бизнеса — акселераторы. Для организатора это возможность найти инновационное решение для трансформации и развития бизнеса, для стартапа — протестировать свою разработку в реальных условиях и получить финансирование. Например, прямо сейчас у ИИ-стартапов есть возможность поучаствовать в акселераторе StartupDrive от «Газпром нефти».
Стартовал новый набор в шестую программу, которая в этом году проходит при поддержке компании Startech.vc. Тема 2024 года — искусственный интеллект.
«Нам интересен ИИ, потому что технологии можно внедрить в большое количество направлений: экономику и финансы, клиентский сервис для топливной розницы или мелкого опта, — рассказывает Максим Онищенко, руководитель акселератора StartupDrive от «Газпром нефти». — Более того, внимание к ИИ с нашей стороны — не слепое желание следовать тренду, а то, что прописано в стратегии развития компании, мы действительно видим в ИИ большой потенциал».
Направления отбора формировались в соответствии с потребностями сбытовой части топливного бизнеса «Газпром нефти». Подать заявку на участие в акселераторе StartupDrive можно до 8 декабря. Имена участников, прошедших отбор в программу, станут известны в декабре.
Работа будет проходить в течение трех месяцев в онлайн- и офлайн-формате — на выбор участников. Традиционно акселератор завершит демо-день, на котором стартапы представят результаты своей работы с менторами. Проекты получат:
Работа будет проходить в течение трех месяцев в онлайн- и офлайн-формате — на выбор участников. Традиционно акселератор завершит демо-день, на котором стартапы представят результаты своей работы с менторами. Проекты получат:
Чтобы стать успешным, получить возможности для развития, по мнению основателей UR-LI и «Метранпаж», стартапу нужно несколько «ингредиентов»: понимание потребностей клиентов и того, как их закрыть; крепкая команда, в которой компетенции игроков логично дополняют друг друга; постоянное взаимодействие с потенциальными партнерами и умение кратко и емко доносить ценность своего продукта аудитории — как инвесторов, так и конечных потребителей.
Коллаборации с крупными компаниями также могут значительно ускорить рост и дать доступ к ресурсам. «Газпром нефть» готова предоставить такую возможность.
Коллаборации с крупными компаниями также могут значительно ускорить рост и дать доступ к ресурсам. «Газпром нефть» готова предоставить такую возможность.
Даты приема заявок: 11.11.2024 - 08.12.2024
Ирина Печёрская
Инвесторы ставят на ИИ. Как стартапу взять максимум на волне хайпаИрина Печёрская