Инвесторы ставят на ИИ. Как стартапу взять максимум на волне хайпа

«У любого стартапа, в том числе в ИИ-сфере, есть два пути: продаться стратегическому инвестору или самому стать корпорацией. Рынок стратегов в России достаточно мал, и лично я давненько не слышал о громких поглощениях по хорошей оценке, которая была бы сформирована исходя из венчурных методологий.



Остается второй путь, который, правда, не менее сложный. Корпоративная культура стартапа — по сути, горизонталь с равными правами ключевых лиц. Устройство предприятий крупного и среднего бизнеса построено на вертикали с необходимостью наличия четкой организационной структуры и регламентирования деятельности. Не секрет, что потребуется также развитие GR-направления — а это дается далеко не всем, — делился на тему перспектив ИИ-стартапов на местном рынке Валерий Маюшкин, сооснователь UR-LI. Экспертная система помогает юристам находить перспективные для взыскания долги на базе ML-анализа ликвидности активов юрлиц, вероятности их возврата и прогноза дефолта в горизонте двух лет. — Третий ограничивающий фактор — правовые основы. К примеру, законодательство не совсем адаптировано под понятие «венчур». По смыслу статьи 50 ГК РФ при создании юридического лица его учредители определяют конкретные цели и задачи, для реализации которых оно создается. Так, ООО — коммерческая организация, основная цель которой — извлечение прибыли. В то же время для реального масштабирования необходимо в первую очередь занять достаточную долю рынка — что на ранних стадиях зачастую роняет чистую прибыль в отрицательные значения.



Таким образом, перспективы есть всегда, но вот дорасти до звания единорога смогут единицы. Впрочем, это характерно для любого рынка, не только российского».